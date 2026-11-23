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Πρόγραμμα 300 δισ. ευρώ υπόσχεται το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) της Ισπανίας, εφόσον επικρατήσει στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της 29ης Νοεμβρίου, επιχειρώντας να παρουσιάσει μια διαφορετική οικονομική πολιτική από εκείνη της κυβέρνησης του πρωθυπουργού, Πέδρο Σάντσεθ.

Ωστόσο, το εύρος των φοροελαφρύνσεων θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα ενός ελέγχου των κρατικών οικονομικών στοιχείων, καθώς το Λαϊκό Κόμμα αφήνει αιχμές για ενδεχόμενη παραποίησή τους από την απερχόμενη κυβέρνηση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν διαπιστωθεί σχετικές παρατυπίες από τις αρμόδιες ισπανικές ή ευρωπαϊκές αρχές.

«Πρέπει να αρχίσουμε να επιστρέφουμε μέρος της αγοραστικής δύναμης που έχουν χάσει οι Ισπανοί, ιδιαίτερα η μεσαία τάξη και, πάνω απ’ όλα, οι οικογένειες της μεσαίας τάξης με παιδιά», δήλωσε σε συνέντευξή του στο Bloomberg ο επικεφαλής οικονομικής πολιτικής του Λαϊκού Κόμματος, Αλμπέρτο Ναδάλ.

Ο ίδιος απέφυγε να προσδιορίσει το δημοσιονομικό κόστος των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων.

Μειώσεις φόρων και μηδενικός ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα

Οι σημαντικότερες φορολογικές ελαφρύνσεις θα επικεντρωθούν στη φορολογία εισοδήματος, ενώ το πρόγραμμα προβλέπει μηδενικό ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής για όσο διάστημα διαρκεί η πληθωριστική κρίση.

Παράλληλα, σχεδιάζονται φορολογικά κίνητρα για τους νέους που επιθυμούν να αποκτήσουν την πρώτη τους κατοικία, καθώς και μειώσεις φόρων που αφορούν στην ενέργεια και τη χρηματοδότηση επενδύσεων.

Οι φορολογικές περικοπές αποτελούν κεντρικό στοιχείο του προγράμματος του κόμματος ενόψει της αναμέτρησης της 29ης Νοεμβρίου.

Ωστόσο, όπως αναγνώρισε ο Ναδάλ, το Λαϊκό Κόμμα δεν γνωρίζει ποια ακριβώς δημοσιονομική κατάσταση θα παραλάβει εφόσον αναλάβει την εξουσία.

Για τον λόγο αυτόν, προτίθεται να ζητήσει ανεξάρτητο οικονομικό έλεγχο από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, προκειμένου να αποτιμηθεί η πραγματική εικόνα των δημόσιων οικονομικών.

«Πρέπει να γνωρίζουμε τι έχει δαπανηθεί, πώς έχει δαπανηθεί, εάν οι δαπάνες ήταν αποτελεσματικές και εάν υπήρξαν παρατυπίες», ανέφερε.

Το προβάδισμα του Λαϊκού Κόμματος και ο ρόλος του Vox

Οι δημοσκοπήσεις που επικαλείται το Bloomberg καταγράφουν σταθερό προβάδισμα του Λαϊκού Κόμματος και του ηγέτη του, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, αν και οι Σοσιαλιστές του Πέδρο Σάντσεθ έχουν περιορίσει τη διαφορά τις τελευταίες ημέρες.

Ο Φεϊχό δεν έχει δεσμευτεί επισήμως ότι θα σχηματίσει κυβέρνηση συνεργασίας με το ακροδεξιό Vox. Ωστόσο, σύμφωνα με τις δημοσκοπικές εκτιμήσεις που επικαλείται το δημοσίευμα, μια τέτοια συνεργασία θα μπορούσε να εξασφαλίσει στα δύο κόμματα άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Το ενδεχόμενο συνεργασίας τους έχει ιδιαίτερη σημασία για τη μελλοντική οικονομική πολιτική της χώρας, καθώς παραμένει ασαφές πώς θα κατανεμηθούν οι αρμοδιότητες μεταξύ των δύο πολιτικών σχηματισμών.

Ο Ναδάλ, ο οποίος έχει διατελέσει υφυπουργός αρμόδιος για τον προϋπολογισμό, υποστήριξε ότι υπάρχουν αρκετά σημεία σύγκλισης.

«Πρέπει να εντοπίσουμε τους τομείς στους οποίους συμφωνούμε», ανέφερε, προσθέτοντας ότι υπάρχουν κοινές θέσεις για την αποτελεσματική διαχείριση των δαπανών, τη μείωση των φόρων, την κατάργηση της γραφειοκρατίας και τον περιορισμό των περιττών κανονιστικών ρυθμίσεων.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι το Λαϊκό Κόμμα θα υπερασπιστεί τις αρχές της οικονομίας της αγοράς, της ανοιχτής οικονομίας και της ευρωπαϊκής οικονομικής ολοκλήρωσης.

Ανάπτυξη 2,6%, αλλά χωρίς νέο προϋπολογισμό από το 2023

Η προεκλογική συζήτηση διεξάγεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ισπανία εμφανίζει τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης μεταξύ των μεγάλων οικονομιών της Ευρωζώνης.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ισπανίας που παραθέτει το Bloomberg, το ισπανικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,6% το 2026, επίδοση σχεδόν τριπλάσια από την προβλεπόμενη ανάπτυξη 0,9% για το σύνολο της Ευρωζώνης, βάσει των εκτιμήσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Το δημοσιονομικό έλλειμμα διαμορφώθηκε στο 2,2% του ΑΕΠ το 2025, χαμηλότερα από τον στόχο του 2,5% που είχε συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Την ίδια στιγμή, το δημόσιο χρέος, το οποίο είχε εκτιναχθεί στο 124% του ΑΕΠ κατά τη διάρκεια της πανδημίας, υποχώρησε στο 100,7% στα τέλη του 2025.

Η σοσιαλιστική κυβέρνηση του Σάντσεθ υποστηρίζει ότι τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν πως η Αριστερά μπορεί να διαχειρίζεται υπεύθυνα τα δημόσια οικονομικά, προστατεύοντας παράλληλα την αγοραστική δύναμη των συνταξιούχων, αυξάνοντας τον κατώτατο μισθό και θεσπίζοντας νέες επιδοτήσεις.

Ωστόσο, ο Σάντσεθ ολοκλήρωσε την κοινοβουλευτική θητεία χωρίς να καταφέρει να εγκρίνει επικαιροποιημένο κρατικό προϋπολογισμό. Το τελευταίο σχέδιο δαπανών που εξακολουθεί να ισχύει εγκρίθηκε το 2023, πριν από τις εκλογές εκείνης της χρονιάς.

Παρά τις επιφυλάξεις που εκφράζει η αντιπολίτευση, ούτε οι ισπανικές ελεγκτικές αρχές ούτε οι αρμόδιοι ευρωπαϊκοί θεσμοί έχουν εντοπίσει παρατυπίες στην καταγραφή των κρατικών δαπανών.

Το ζήτημα θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητο για τους Ευρωπαίους αξιωματούχους, μετά την εμπειρία της Ελλάδας, όπου η ανακριβής αποτύπωση των δημοσιονομικών στοιχείων επιδείνωσε τη θέση της χώρας και υπονόμευσε την εμπιστοσύνη των αγορών κατά την προηγούμενη χρηματοπιστωτική κρίση.

«Κάθε φορά που αναλαμβάναμε την κυβέρνηση, διαπιστώναμε ότι δεν είχαν συμπεριληφθεί όλες οι προγραμματισμένες δαπάνες», υποστήριξε ο Ναδάλ.

Τις δύο προηγούμενες φορές που το Λαϊκό Κόμμα ανέλαβε την εξουσία, το 1996 και το 2011, είχε επίσης διαδεχθεί κυβερνήσεις των Σοσιαλιστών.

Στόχος η μείωση του χρέους κάτω από το 95% του ΑΕΠ

Στο δημοσιονομικό πεδίο, το Λαϊκό Κόμμα σχεδιάζει να διαπραγματευτεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση νέους στόχους για το έλλειμμα και το δημόσιο χρέος, ενώ δεσμεύεται να καταθέσει νέο προϋπολογισμό στο κοινοβούλιο το αργότερο έως τον Μάρτιο.

Βασικός στόχος είναι η υποχώρηση του δημόσιου χρέους σαφώς κάτω από το 95% του ΑΕΠ μέσα σε τέσσερα χρόνια.

Η επιδίωξη αυτή συνδέεται με το ευρύτερο σχέδιο περιορισμού της φορολογίας, ενίσχυσης της οικονομικής δραστηριότητας και αναδιάρθρωσης των κρατικών δαπανών.

Ανατροπή στην πυρηνική πολιτική της Ισπανίας

Ένα ακόμη πεδίο στο οποίο διαπιστώνεται σύγκλιση μεταξύ του Λαϊκού Κόμματος και του Vox είναι η αντίθεση στο σχέδιο σταδιακής κατάργησης της πυρηνικής ενέργειας.

Η σημερινή κυβέρνηση επιδιώκει να ολοκληρώσει το κλείσιμο των πυρηνικών σταθμών έως το 2035, ακολουθώντας διαφορετική πορεία από την τάση που διαμορφώνεται σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες για παράταση της λειτουργίας των υφιστάμενων αντιδραστήρων ή ανάπτυξη νέων πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Ο Ναδάλ δήλωσε ότι το κόμμα του θα εφαρμόσει την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας, υποστηρίζοντας ότι οι προγραμματισμένες μειώσεις φόρων θα μπορούσαν να καταστήσουν και πάλι οικονομικά βιώσιμη τη λειτουργία των πυρηνικών μονάδων.

«Αυτό που εμποδίζει σήμερα τη λειτουργία των πυρηνικών σταθμών δεν είναι τίποτε άλλο παρά η εξαιρετικά υψηλή φορολογία», υποστήριξε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, εφόσον προσαρμοστούν οι φόροι ώστε οι μονάδες να μπορούν να λειτουργούν κανονικά, θα είναι δύσκολο για τους διαχειριστές τους να δικαιολογήσουν την απόφαση διακοπής της λειτουργίας τους.

Ένα εκατομμύριο νέες κατοικίες και επενδύσεις 300 δισ. ευρώ

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει το οικονομικό πρόγραμμα του Λαϊκού Κόμματος και στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, η οποία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα για τα ισπανικά νοικοκυριά.

Το κόμμα δεσμεύεται για την κατασκευή ενός εκατομμυρίου κατοικιών μέσα σε τέσσερα χρόνια, με στόχο να αντιμετωπιστεί το έλλειμμα προσφοράς στην αγορά ακινήτων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ισπανίας, χωρίς αλλαγή πολιτικής, το στεγαστικό έλλειμμα αναμένεται να φτάσει περίπου το ένα εκατομμύριο κατοικίες έως το 2028.

Παράλληλα, το Λαϊκό Κόμμα σχεδιάζει ένα 15ετές επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 300 δισ. ευρώ για την αναβάθμιση των υποδομών της χώρας.

Η πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα μετά τις δύο σιδηροδρομικές τραγωδίες που σημειώθηκαν φέτος στην Ισπανία και στοίχισαν τη ζωή σε 115 ανθρώπους.