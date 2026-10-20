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Ο βραχίονας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της JPMorgan Chase & Co. και η Alibaba Group Holding Ltd. συγκαταλέγονται στους βασικούς επενδυτές της εισαγωγής της Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, επιλέγοντας να στηρίξουν την κινεζική κατασκευάστρια πλακετών τυπωμένων κυκλωμάτων (PCB) σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά χρηματοδότησης επιχειρήσεων που συνδέονται με την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI) έχει γίνει ξαφνικά ιδιαίτερα δύσκολη.

Η Dongshan Precision επιδιώκει να αντλήσει έως 10,7 δισ. δολάρια Χονγκ Κονγκ (1,4 δισ. δολάρια ΗΠΑ), προσφέροντας περίπου 113,8 εκατομμύρια μετοχές, με ανώτατη τιμή διάθεσης τα 93,80 δολάρια Χονγκ Κονγκ ανά μετοχή, σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε στο χρηματιστήριο της πόλης.

Η εταιρεία διαθέτει επίσης δικαίωμα αύξησης του μεγέθους της προσφοράς κατά 15%, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό που θα μπορούσε να αντληθεί σε περίπου 1,6 δισ. δολάρια.

JPMorgan, Alibaba και Jane Street στους μεγάλους επενδυτές

Στους επενδυτές περιλαμβάνονται επίσης η CPE, παλαιότερα γνωστή ως Citic PE, και η Montage Technology Co., σύμφωνα με το χρηματιστηριακό έγγραφο, το οποίο επιβεβαιώνει προηγούμενο δημοσίευμα του Bloomberg News.

Οι βασικοί θεσμικοί επενδυτές, γνωστοί ως cornerstone investors, έχουν συμφωνήσει να καλύψουν συνολικά το 50% της δημόσιας προσφοράς.

Μεταξύ των υπόλοιπων σημαντικών επενδυτών συγκαταλέγονται οι Aurora SF, Yonglian Investment, LMR, Jane Street Group, Jump Trading LLC και Foresight Funds.

Η συμμετοχή αυτών των μεγάλων επενδυτικών σχημάτων προσφέρει στήριξη στη συναλλαγή, σε μια συγκυρία κατά την οποία η διάθεση των αγορών απέναντι στις εταιρείες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη έχει γίνει πιο επιφυλακτική.

Στο μισό ο στόχος άντλησης κεφαλαίων

Το μέγεθος της σχεδιαζόμενης εισαγωγής είναι περίπου το μισό του προηγούμενου στόχου της Dongshan Precision, η οποία επιδίωκε αρχικά να αντλήσει έως 3 δισ. δολάρια.

Η αναθεώρηση αυτή καταδεικνύει ότι ακόμη και επιχειρήσεις με μακροχρόνια δραστηριότητα και σταθερή κερδοφορία αναγκάζονται να περιορίσουν τις φιλοδοξίες τους για άντληση κεφαλαίων, εξαιτίας της έντονης μεταβλητότητας των αγορών.

Το αυξανόμενο κόστος χρηματοδότησης απειλεί να περιορίσει τις τεράστιες επενδύσεις που απαιτούνται για τη διατήρηση της δυναμικής της τεχνητής νοημοσύνης, επηρεάζοντας ενδεχομένως τα κέρδη σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα που έχει τροφοδοτήσει το χρηματιστηριακό ράλι της Ασίας.

Οι προμηθευτές εξοπλισμού, όπως η Dongshan Precision, μαζί με τις εταιρείες κατασκευής ημιαγωγών, συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους ωφελημένους από την επενδυτική έκρηξη της AI στην ασιατική αγορά, συμβάλλοντας τόσο στην άνοδο των χρηματιστηριακών αποτιμήσεων όσο και στην έντονη δραστηριότητα άντλησης κεφαλαίων.

Χονγκ Κονγκ: Στην τροχιά ενός νέου ρεκόρ στις εισαγωγές

Μετά από ένα καλοκαίρι δραστηριότητας-ρεκόρ, το Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ οδεύει προς την υπέρβαση των συνολικών ετήσιων κεφαλαίων που είχαν αντληθεί από εκδόσεις μετοχών το 2021.

Ανάμεσα στις εταιρείες παραγωγής πλακετών τυπωμένων κυκλωμάτων που προσέφυγαν φέτος στην αγορά περιλαμβάνεται η Victory Giant Technology Huizhou Co., η οποία άντλησε 3 δισ. δολάρια σε μία από τις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές συναλλαγές του Χονγκ Κονγκ το 2026.

Η Shenzhen Kinwong Electronic Co. πραγματοποίησε επίσης το χρηματιστηριακό της ντεμπούτο τον περασμένο μήνα, αντλώντας 650 εκατ. δολάρια.

Ωστόσο, παρά την έντονη δραστηριότητα των προηγούμενων μηνών, οι ενδείξεις αυξανόμενης πίεσης στον κλάδο γίνονται ολοένα πιο εμφανείς.

Αναταράξεις στις μετοχές ημιαγωγών – Η χειρότερη περίοδος από το 2008

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών κατέγραψαν οκτώ συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, το μεγαλύτερο αντίστοιχο σερί από το 2008.

Η πτώση αυτή εξαφάνισε περίπου 16% της αξίας του βασικού δείκτη αναφοράς του κλάδου, ενώ ο Nasdaq 100 σημείωσε τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοσή του από τον Απρίλιο του 2025.

Το αρνητικό κλίμα έχει αρχίσει πλέον να επηρεάζει και την αγορά των αρχικών δημόσιων προσφορών (IPO).

Η αυστραλιανή εταιρεία κέντρων δεδομένων Firmus Grid Ltd. εγκατέλειψε τα σχέδιά της για IPO ύψους περίπου 5 δισ. δολαρίων, καθώς οι επενδυτές εμφανίστηκαν απρόθυμοι να αποδεχθούν την αποτίμηση που ζητούσε.

Παράλληλα, η AirTrunk, η οποία δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα των κέντρων δεδομένων, ανέβαλε για το επόμενο έτος τη σχεδιαζόμενη εισαγωγή επενδυτικού σχήματος ακινήτων (REIT) στο Χρηματιστήριο της Σιγκαπούρης.

Την ίδια στιγμή, η Elice Inc., εταιρεία υποδομών για κέντρα δεδομένων, κατέγραψε βουτιά έως 33% κατά το χρηματιστηριακό της ντεμπούτο στη Νότια Κορέα την Τρίτη.

Οι εξελίξεις αυτές αναδεικνύουν τις αυξανόμενες δυσκολίες χρηματοδότησης επιχειρήσεων που, μέχρι πρόσφατα, συγκέντρωναν έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον λόγω της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Dongshan Precision: Απώλειες άνω του 50% από τα υψηλά του Ιουνίου

Η Dongshan Precision, η οποία είναι ήδη εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Σενζέν, έχει χάσει περισσότερο από το μισό της χρηματιστηριακής της αξίας σε σχέση με το υψηλό του Ιουνίου.

Η κεφαλαιοποίησή της διαμορφώνεται πλέον στα 239 δισ. γουάν (35,8 δισ. δολάρια).

Με έδρα τη Σουζού, η κινεζική εταιρεία κατασκευάζει πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων (PCB), καθώς και οπτικούς πομποδέκτες (optical transceivers), εξαρτήματα που θεωρούνται κρίσιμα για τις τεχνολογικές υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Η ζήτηση για αυτά τα προϊόντα έχει ενισχυθεί από τη μαζική ανάπτυξη υπολογιστικών συστημάτων και κέντρων δεδομένων για εφαρμογές AI, καθιστώντας εταιρείες όπως η Dongshan σημαντικούς προμηθευτές της ευρύτερης τεχνολογικής αλυσίδας.

Σύμφωνα με το προκαταρκτικό ενημερωτικό δελτίο, κοινοί ανάδοχοι της εισαγωγής στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ είναι οι UBS Group AG, Guotai Haitong Securities Co., GF Securities Co. και Citic Securities Co..