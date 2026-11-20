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Αντιμέτωπη με αγωγή μετόχων στη Νέα Υόρκη βρίσκεται η Alibaba, καθώς επενδυτές κατηγορούν τον κινεζικό κολοσσό του ηλεκτρονικού εμπορίου ότι τους παραπλάνησε, αποκρύπτοντας τις σχέσεις του με τη γυναίκα που θεωρείται ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας και της οποίας η σχέση με τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, συνέβαλε στην παραίτησή του την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με την προτεινόμενη ομαδική αγωγή που κατατέθηκε την Πέμπτη σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, η Alibaba φέρεται να συνέβαλε στην τεχνητή διόγκωση της χρηματιστηριακής της αξίας, υποβαθμίζοντας εν γνώσει της και σε ουσιώδη βαθμό τους κινδύνους που θα μπορούσαν να προκύψουν για τις δραστηριότητές της από πραγματικές ή πιθανές παραβιάσεις των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές.

Οι μέτοχοι υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένοι κίνδυνοι δεν παρουσιάστηκαν επαρκώς στις ετήσιες εκθέσεις της εταιρείας για το 2024, το 2025 και το 2026.

Η Megaspeed, η Alice Huang και η πρόσβαση στα μικροτσίπ της Nvidia

Στο επίκεντρο της αγωγής βρίσκεται η σχέση της Alibaba με τη Megaspeed, εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία θεωρείται ύποπτη ότι διευκόλυνε την πρόσβαση του Πεκίνου σε προηγμένα μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia.

Στέλεχος της Megaspeed είναι η Άλις Χουάνγκ, η οποία διατηρούσε προσωπική σχέση με τον Τζένσεν Χουάνγκ. Οι δύο τους δεν έχουν συγγενική σχέση.

Σύμφωνα με τους ενάγοντες, οι αποκαλύψεις για τη σύνδεση της Alibaba με την Άλις Χουάνγκ και τη Megaspeed προκάλεσαν έντονες πιέσεις στη μετοχή του κινεζικού ομίλου.

Οι μέτοχοι υποστηρίζουν ότι η μετοχή της Alibaba υποχώρησε κατά 14% μέσα σε τέσσερις συνεδριάσεις την περασμένη εβδομάδα, έπειτα από δημοσιεύματα σχετικά με τις συγκεκριμένες επιχειρηματικές σχέσεις, σύμφωνα με το Reuters.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε ότι η Alibaba είχε εξελιχθεί στον κυρίαρχο πελάτη της Megaspeed.

Οι επενδυτές αποδίδουν μέρος των απωλειών και σε δημοσίευμα της 12ης Νοεμβρίου, σύμφωνα με το οποίο το σκάνδαλο κατασκοπείας που συνδέεται με τη Nvidia θα μπορούσε να οδηγήσει την Ουάσιγκτον σε αυστηρότερους περιορισμούς για την εξ αποστάσεως χρήση προηγμένων επεξεργαστών από κινεζικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης.

Στους εναγομένους περιλαμβάνεται και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Έντι Γου.

Παράλληλα, η ίδια η Nvidia αντιμετωπίζει αρκετές αγωγές από μετόχους σχετικά με το σκάνδαλο κατασκοπείας, συμπεριλαμβανομένων ισχυρισμών για ανεπαρκή εποπτεία από τα μέλη του διοικητικού της συμβουλίου.

Παρά τις νομικές και ρυθμιστικές προκλήσεις, ο Έντι Γου δήλωσε την Πέμπτη ότι η Alibaba εξακολουθεί να βρίσκεται εντός χρονοδιαγράμματος για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων οικονομικών στόχων της.

Ειδικότερα, η εταιρεία διατηρεί τον στόχο για εξωτερικά έσοδα 100 δισ. δολαρίων από υπηρεσίες cloud έως το 2030, καθώς και περιθώριο EBITDA 20%.

Οι προβλέψεις αυτές παραμένουν σε ισχύ παρά τους αμερικανικούς περιορισμούς στην πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ, οι οποίοι θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Alibaba κατά το επόμενο έτος.

Οι συγκεκριμένοι περιορισμοί επιβλήθηκαν μετά την παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ από τη Nvidia.

Η δικαστική διαμάχη με την αμερικανική κυβέρνηση

Η Alibaba βρίσκεται επίσης σε ξεχωριστή νομική αντιπαράθεση με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τον Ιούνιο, η εταιρεία προσέφυγε δικαστικά εναντίον της αμερικανικής κυβέρνησης, αμφισβητώντας την ένταξή της σε μαύρη λίστα «κινεζικών στρατιωτικών εταιρειών», τις οποίες το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας συνδέει με τις ένοπλες δυνάμεις της Κίνας.

Τον περασμένο μήνα, ομοσπονδιακός δικαστής στην Καλιφόρνια εξέδωσε προσωρινή δικαστική διαταγή υπέρ της Alibaba, απαγορεύοντας στην αμερικανική κυβέρνηση να αποκλείει από συμβάσεις με το Πεντάγωνο επιχειρήσεις των οποίων οι εκπρόσωποι άσκησης πίεσης συνεργάζονται επίσης με κινεζικές εταιρείες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη λίστα.

Η Alibaba υποστήριξε ότι ο περιορισμός είχε ως αποτέλεσμα οι εκπρόσωποί της στην Ουάσιγκτον να απομακρυνθούν από τη συνεργασία μαζί της, φοβούμενοι ότι διαφορετικά θα έχαναν άλλους πελάτες.

Η εταιρεία υποστήριξε επίσης ότι το μέτρο παραβίαζε τα δικαιώματά της που απορρέουν από την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, η οποία προστατεύει, μεταξύ άλλων, την ελευθερία έκφρασης και το δικαίωμα υποβολής αιτημάτων προς την κυβέρνηση.

Η νέα αγωγή της Πέμπτης, που κατατέθηκε από τη μέτοχο της Alibaba, Γουιθίντα Μπιχάν, ζητεί αποζημίωση απροσδιόριστου ύψους.