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Οι καταναλωτές ξοδεύουν περισσότερα στην Oxford Street μετά την απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων από τον διασημότερο εμπορικό δρόμο του Λονδίνου, προσφέροντας μια πρώτη ένδειξη υπέρ των προσπαθειών αναζωογόνησης της περιοχής.

Ο αριθμός των συναλλαγών στα καταστήματα αυξήθηκε κατά 19% το επταήμερο που ξεκίνησε στις 26 Οκτωβρίου, τόσο σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα όσο και με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας τεχνολογίας Adyen. Η συνολική αξία των δαπανών αποτύπωσε επίσης την αύξηση της επισκεψιμότητας, καταγράφοντας άνοδο 28% σε ετήσια βάση και 12% σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Τα στοιχεία, που προέρχονται από 40 καταστήματα της Oxford Street, αποτελούν μια πρώτη ένδειξη για το κατά πόσον η απαγόρευση της κυκλοφορίας μπορεί να τονώσει μια περιοχή που δυσκολεύεται να ανακτήσει την ελκυστικότητα που είχε πριν από την πανδημία, με τις καταναλωτικές δαπάνες να ανακάμπτουν με βραδύτερο ρυθμό σε σχέση με την ευρύτερη εμπορική περιοχή του West End.

Σχεδόν ένα χιλιόμετρο του δρόμου έκλεισε για αυτοκίνητα, λεωφορεία, ταξί και ποδήλατα στις 26 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο μιας μακροχρόνιας προσπάθειας αναζωογόνησης της περιοχής, μεταδίδει το Bloomberg.

«Τα στοιχεία μας δείχνουν ένα ελπιδοφόρο ξεκίνημα», δήλωσε η Νικόλ Ολμπε, πρόεδρος της Adyen για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. «Με την Black Friday και τα Χριστούγεννα να πλησιάζουν, η πραγματική δοκιμασία θα είναι κατά πόσον αυτή η δυναμική θα διατηρηθεί κατά τις εβδομάδες με τη μεγαλύτερη εμπορική κίνηση του έτους».

Ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, έχει υποστηρίξει ότι η απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων θα ενθαρρύνει τους καταναλωτές και τους τουρίστες να περνούν περισσότερο χρόνο στον δρόμο, ενισχύοντας τελικά τις πωλήσεις. Η πεζοδρόμηση θα μπορούσε να προσθέσει έως και 82 εκατ. λίρες ετησίως στην οικονομική δραστηριότητα και να στηρίξει τη δημιουργία περισσότερων από 700 επιπλέον θέσεων εργασίας, σύμφωνα με εκτιμήσεις οικονομολόγων της Greater London Authority (GLA).

Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά, δεδομένων των βροχερών καιρικών συνθηκών που συνήθως αποθαρρύνουν τους καταναλωτές. Το πρώτο βροχερό βράδυ χωρίς αυτοκίνητα, η Oxford Street έσφυζε από κόσμο που ήθελε να δει τη νέα της μορφή.

«Νομίζω ότι είναι καλή ιδέα, επειδή οι δρόμοι είναι ούτως ή άλλως πολύ στενοί και πρόκειται για μια περιοχή με μεγάλη ρύπανση», δήλωσε η Μάγια Τόμας, πωλήτρια που εργάζεται σε κοντινό κατάστημα. «Δεν νομίζω ότι είναι ευχάριστη εμπειρία με τα αυτοκίνητα και τα λεωφορεία».

Με τις γιορτές να πλησιάζουν, είναι μια καλή περίοδος για την πεζοδρόμηση του δρόμου, σύμφωνα με τη φοιτήτρια Annie Clark. «Θέλω όμως να τον δω όταν ολοκληρωθούν πραγματικά οι εργασίες, γιατί αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη», δήλωσε, αναφερόμενη στα προσωρινά εμπόδια που έχουν τοποθετηθεί και στη διαμόρφωση του δρόμου που δεν έχει ακόμη αλλάξει.

Η αλλαγή έχει αντιμετωπίσει ορισμένα αρχικά προβλήματα. Ορισμένοι ποδηλάτες και αναβάτες ηλεκτρικών ποδηλάτων συνέχισαν να χρησιμοποιούν την Oxford Street, παρά την απαγόρευση κυκλοφορίας τους στο πεζοδρομημένο τμήμα, αναγκάζοντας την αστυνομία να τους ζητήσει να κατέβουν από τα ποδήλατά τους. Εκατοντάδες ποδηλάτες κατέκλυσαν τον δρόμο το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, διαμαρτυρόμενοι για την απαγόρευση.

Η ανάπλαση της περιοχής θα συνεχιστεί, με τη φύτευση περισσότερων δέντρων και τη δημιουργία δύο δημόσιων πλατειών έως την άνοιξη, ενώ σε μεταγενέστερο στάδιο προβλέπονται πιο εκτεταμένες παρεμβάσεις. Το συνολικό κόστος του ολοκληρωμένου μετασχηματισμού αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 150 εκατ. λίρες.