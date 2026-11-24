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Η Alphabet Inc., μητρική εταιρεία της Google, αγόρασε το κτίριο γραφείων που ήδη χρησιμοποιεί στο Λονδίνο, δίπλα στη νέα έδρα της στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην περιοχή King’s Cross της πόλης.

Ο τεχνολογικός όμιλος απέκτησε το ακίνητο στη διεύθυνση 6 Pancras Square από τη μονάδα διαχείρισης εναλλακτικών επενδύσεων της BNP Paribas SA και το καναδικό Public Sector Pension Investment Board, σύμφωνα με ανακοίνωση της Τρίτης. Η Google καταβάλλει περίπου 500 εκατ. λίρες για το κτίριο, όπως μετέδωσε το CoStar News, χωρίς να διευκρινίζει την πηγή της πληροφορίας.

Η Google είναι η τελευταία σε μια σειρά εταιρειών που εκμεταλλεύονται την πτώση των αξιών των ακινήτων για να αγοράσουν τα κτίρια γραφείων τους. Η Barclays Plc κατέβαλε τον Ιούνιο 750 εκατ. λίρες για την αγορά της έδρας της στο Canary Wharf. Η Google είχε αγοράσει ένα ακόμη από τα κτίρια γραφείων της στο Λονδίνο το 2022.

Η ιδιοκτησία έχει το πλεονέκτημα του περιορισμού των επιπτώσεων από μελλοντικές αυξήσεις των ενοικίων, καθώς το κόστος μίσθωσης αυξάνεται λόγω της περιορισμένης προσφοράς νέων χώρων γραφείων. Ο ρυθμός αύξησης των ενοικίων στην περιοχή King’s Cross του Λονδίνου έχει επίσης επιταχυνθεί λόγω της εκτίναξης της ζήτησης από εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης.

Η συμφωνία «στέλνει ένα σαφές μήνυμα για τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή μας στο Ηνωμένο Βασίλειο», δήλωσε η Κέιτ Αλέσι, αντιπρόεδρος της Google και διευθύνουσα σύμβουλος της Google για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία.