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Με ισχυρό ρυθμό ανάπτυξης και πωλήσεις που ξεπέρασαν αισθητά τις εκτιμήσεις των αναλυτών κινήθηκε η L’Oréal, καθώς η γαλλική εταιρεία καλλυντικών επωφελήθηκε από την αυξημένη ζήτηση για προϊόντα περιποίησης μαλλιών στα κομμωτήρια και για premium προϊόντα skincare. Οι επιδόσεις της αναδεικνύουν την ανθεκτικότητα της αγοράς ομορφιάς, ακόμη και σε μια περίοδο κατά την οποία ο κλάδος των luxury brands αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας την Πέμπτη, οι πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά 7,7% σε συγκρίσιμη βάση το τρίτο τρίμηνο, ξεπερνώντας σημαντικά τις προβλέψεις των αναλυτών. Ο τομέας επαγγελματικών προϊόντων, που εξυπηρετεί κομμωτήρια και κέντρα ομορφιάς, καθώς και ο τομέας δερματολογικών προϊόντων, κατέγραψαν αμφότεροι διψήφια ποσοστά ανάπτυξης.

«Καταγράφουμε καλύτερες επιδόσεις στην περιποίηση της επιδερμίδας, μια κατηγορία με την οποία δεν ήμουν ικανοποιημένος πέρυσι», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της L’Oréal, Nicolas Hieronimus, σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές. Όπως πρόσθεσε, εκτιμά ότι η εταιρεία θα υπεραποδώσει έναντι της συνολικής αγοράς και φέτος, αν και με κάπως ηπιότερο ρυθμό.

Η μετοχή της L’Oréal ενισχύθηκε έως και 5,8% στις πρώτες συναλλαγές της Παρασκευής στο Παρίσι. Από τις αρχές του έτους καταγράφει άνοδο περίπου 18%, καθώς οι καταναλωτές, παρά την οικονομική πίεση, εξακολουθούν να διαθέτουν χρήματα για μικρές αγορές που προσφέρουν αίσθηση ευεξίας και αναβάθμισης της καθημερινότητάς τους, όπως τα προϊόντα αποκατάστασης και φροντίδας της επιδερμίδας.

Ισχυρή ανάκαμψη στην Κίνα

Ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα στη Βόρεια Ασία, περιοχή που περιλαμβάνει την Κίνα, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 7,8% το τρίτο τρίμηνο. Η επίδοση ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών κατά περισσότερες από τρεις ποσοστιαίες μονάδες.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά της μόδας υψηλής ποιότητας και των δερμάτινων ειδών αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες στην κινεζική αγορά. Ενδεικτικά, η Hermès International ανακοίνωσε σταθερές πωλήσεις σε αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή.

«Πρόκειται για μια εξαιρετικά ισχυρή ενημέρωση σχετικά με τις επιδόσεις της εταιρείας», σχολίασε ο αναλυτής της Jefferies, David Hayes. Όπως σημείωσε, ξεχωρίζουν η βελτίωση της δυναμικής στην Κίνα και την Ευρώπη, οι οποίες οδηγούν σε επιτάχυνση της ανάπτυξης στον τομέα των προϊόντων πολυτελείας του ομίλου.

Το πλεονέκτημα της ευρείας γκάμας προϊόντων

Το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο της L’Oréal, με προϊόντα που απευθύνονται σε όλα τα πορτοφόλια έχει συμβάλει στην ανθεκτικότητά της απέναντι στις αναταράξεις της παγκόσμιας οικονομίας.

Η γκάμα της εκτείνεται από τα πιο προσιτά σαμπουάν Garnier έως τις ακριβότερες κρέμες των εμπορικών σημάτων Aesop και SkinCeuticals. Με αυτόν τον τρόπο, ο όμιλος μπορεί να εξυπηρετεί τόσο καταναλωτές που περιορίζουν τις δαπάνες τους όσο και όσους εξακολουθούν να επιλέγουν προϊόντα υψηλής ποιότητας.

Παράλληλα, η περιοχή που περιλαμβάνει την Ινδία, τη Νότια Αφρική και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παρουσίασε τις ισχυρότερες επιδόσεις μεταξύ των γεωγραφικών αγορών της εταιρείας. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν με διψήφιο ποσοστό, ξεπερνώντας κατά πολύ τις προβλέψεις των αναλυτών και αντισταθμίζοντας εν μέρει την αδυναμία που καταγράφηκε στη Λατινική Αμερική.

Ο Nicolas Hieronimus ανέφερε ακόμη ότι η L’Oréal επωφελείται από την αυξανόμενη χρήση προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας σε συνδυασμό με φάρμακα απώλειας βάρους της κατηγορίας GLP-1.

Μία από τις πιθανές επιπτώσεις της ταχείας απώλειας βάρους είναι η χαλάρωση του δέρματος, ιδιαίτερα στην περιοχή του προσώπου, ένα φαινόμενο που έχει γίνει γνωστό ως «Ozempic face». Η εξέλιξη αυτή ενισχύει το ενδιαφέρον για προϊόντα που στοχεύουν στη βελτίωση της όψης και της ελαστικότητας της επιδερμίδας, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για τις εταιρείες καλλυντικών.