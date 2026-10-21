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Δεκατέσσερις ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου των καλλυντικών και της ομορφιάς συμμετείχαν, υπό την οργάνωση της Enterprise Greece, στην 30ή Beautyworld Middle East, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπάι από τις 6 έως τις 8 Οκτωβρίου 2026. Στα ελληνικά περίπτερα πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 750 B2B συναντήσεις με επαγγελματίες από όλο τον κόσμο.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, η Beautyworld Middle East είναι η μεγαλύτερη διεθνής B2B διοργάνωση ομορφιάς και ευεξίας στη Μέση Ανατολή. Συγκεντρώνει επαγγελματίες, αγοραστές, διανομείς και κατασκευαστές από όλο τον κόσμο. Φέτος η έκθεση φιλοξένησε περισσότερους από 62.130 επισκέπτες και 1.300 εκθέτες από 56 χώρες, με 239 από αυτούς να συμμετέχουν για πρώτη φορά.

Οι ελληνικές εταιρείες που συμμετείχαν ήταν οι: ABACOSM, ANNIE, CHERI UP COSMETICS, CREAM TEAM, DLCOSMETICS, Emmanouela Cosmetics, ERRE DUE, GARDEN BEAUTY PRODUCTS, GAVRILIS GROUP, GLOW ERA NATURAL COSMETICS, RAINBOW BEAUTY, SIMPLE USE BEAUTY, SKIN4SIN και VEZIROPOULOS ATHANASIOS & CO.

Η συμμετοχή είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς η αγορά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον κλάδο. Το 2025, οι ελληνικές εξαγωγές καλλυντικών προς τα ΗΑΕ ανήλθαν σε 7,37 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 13,3% σε σχέση με το 2023.

Σχολιάζοντας την παρουσία της χώρας μας στην έκθεση υπό την Enterprise Greece, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, δήλωσε: «Η δυναμική των ελληνικών καλλυντικών αποτυπώνεται στους αριθμούς: το 2025 οι εξαγωγές τους παγκοσμίως ανήλθαν σε 610,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 50,4% σε σχέση με το 2021. Ο κλάδος διαθέτει σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης στις διεθνείς αγορές. Η Enterprise Greece συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την πορεία, ενισχύοντας την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, υποστηρίζοντας τη διεθνή τους παρουσία και διευρύνοντας το εξαγωγικό τους αποτύπωμα. Διοργανώσεις όπως η Beautyworld Middle East αποτελούν βασικό εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης νέων συνεργασιών.»