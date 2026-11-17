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Σε σημαντική μείωση της έκθεσής τους στην Nvidia είχαν προχωρήσει ο Τζορτζ Σόρος και ορισμένοι από τους μεγαλύτερους διαχειριστές οικογενειακών περιουσιών στον κόσμο, πριν ξεσπάσει η κρίση που οδήγησε στην αιφνιδιαστική απομάκρυνση του Τζένσεν Χουάνγκ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου του αμερικανικού κολοσσού ημιαγωγών.

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg από τις τριμηνιαίες υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις επενδυτικών θέσεων στις ΗΠΑ, το επενδυτικό γραφείο του Σόρος περιόρισε σχεδόν κατά το ένα πέμπτο τη συμμετοχή του στην Nvidia κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026, κατοχυρώνοντας μέρος των σημαντικών κερδών που είχε αποφέρει η άνοδος της μετοχής.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μείωση της συγκεκριμένης θέσης που έχει γνωστοποιήσει φέτος η Soros Fund Management, η οποία σε προηγούμενα τρίμηνα είχε ενισχύσει τη συμμετοχή της.

Σε ανάλογες κινήσεις προχώρησαν η BlueCrest Capital Management του Μάικλ Πλατ, καθώς και επενδυτική εταιρεία που διαχειρίζεται μέρος της περιουσίας του προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν.

Οι πωλήσεις πραγματοποιήθηκαν πριν από την κρίση ηγεσίας που ξέσπασε τον Νοέμβριο. Ωστόσο, οι σχετικές δηλώσεις συμμετοχών δεν αποκαλύπτουν τα κίνητρα των επενδυτών ούτε αποδεικνύουν ότι γνώριζαν εκ των προτέρων τις εξελίξεις στη διοίκηση της Nvidia.

Πώλησε 206.000 μετοχές ο Σόρος – Κράτησε συμμετοχή 200 εκατ. δολαρίων

Η Soros Fund Management, την οποία διευθύνει η πρώην ανώτατη τραπεζική στέλεχος της UBS, Ντον Φιτζπάτρικ, πούλησε περίπου 206.000 μετοχές της Nvidia κατά το τρίτο τρίμηνο.

Η αξία των μετοχών αυτών έφτανε έως τα 47,4 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία.

Παρά τη μείωση, το επενδυτικό γραφείο του Σόρος διατήρησε σημαντική έκθεση στην εταιρεία, με την αξία της εναπομείνασας συμμετοχής να ανέρχεται σε σχεδόν 200 εκατ. δολάρια στις 30 Σεπτεμβρίου.

Ο 96χρονος δισεκατομμυριούχος διαθέτει προσωπική περιουσία 9,7 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τον δείκτη Bloomberg Billionaires Index.

Η Nvidia είχε σημειώσει άνοδο 22% από τις αρχές του έτους έως το τέλος Σεπτεμβρίου, επίδοση περίπου διπλάσια από εκείνη του S&P 500 κατά το ίδιο διάστημα.

Η μεγάλη άνοδος είχε δημιουργήσει σημαντικά περιθώρια κατοχύρωσης κερδών για τους επενδυτές που είχαν τοποθετηθεί νωρίτερα στη μετοχή.

Πάνω από 1 δισ. δολάρια οι συμμετοχές των family offices

Η μείωση της έκθεσης στην Nvidia δεν περιορίστηκε στο επενδυτικό γραφείο του Σόρος.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Bloomberg, τουλάχιστον δώδεκα family offices, δηλαδή επενδυτικά σχήματα που διαχειρίζονται μεγάλες ιδιωτικές περιουσίες, περιόρισαν τις θέσεις τους στη μετοχή κατά το τρίτο τρίμηνο.

Παρά τις πωλήσεις, όλα διατήρησαν μέρος των συμμετοχών τους, με τη συνολική αξία των τοποθετήσεών τους να υπερβαίνει το 1 δισ. δολάρια στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Για αρκετά από αυτά τα επενδυτικά γραφεία, η Nvidia, που απόψε, μετά το κλείσιμο της Wall Street ανακοινώνει αποτελέσματα, παρέμεινε μία από τις σημαντικότερες θέσεις τους σε αμερικανικές μετοχές.

Οι κινήσεις αυτές καταγράφονται σε μια περίοδο κατά την οποία η εταιρεία είχε εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους χρηματιστηριακούς ωφελημένους της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, χάρη στην κυρίαρχη θέση της στην αγορά προηγμένων επεξεργαστών.

Η αποχώρηση Χουάνγκ και η πτώση άνω του 25%

Η εικόνα άλλαξε δραματικά μετά τις αποκαλύψεις που αφορούσαν στον επί περισσότερες από τρεις δεκαετίες επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ.

Ο 63χρονος απομακρύνθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στις 12 Νοεμβρίου, έπειτα από αποκαλύψεις για πολλαπλές εξωσυζυγικές σχέσεις, μεταξύ άλλων με εργαζόμενες της εταιρείας και με γυναίκα που, σύμφωνα με το Bloomberg, θεωρείται ύποπτη από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης για πιθανή εμπλοκή σε κινεζική κατασκοπεία.

Πρόκειται για υπόνοιες των αμερικανικών αρχών και όχι για αποδεδειγμένη κατασκοπευτική δραστηριότητα.

Από τα τέλη Οκτωβρίου, όταν οι New York Times ανέφεραν για πρώτη φορά ότι ο Χουάνγκ ενδέχεται να είχε αποτελέσει στόχο κινεζικής επιχείρησης κατασκοπείας, η μετοχή της Nvidia έχει χάσει περισσότερο από 25% της αξίας της.

Η εταιρεία, η οποία αναμένεται να ανακοινώσει την Τρίτη τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου, έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία αναζήτησης νέου διευθύνοντος συμβούλου.

Την ίδια ώρα, ορισμένοι σύμμαχοι του Χουάνγκ στη Silicon Valley, αλλά και ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, έχουν ταχθεί υπέρ της επιστροφής του στην ηγεσία της Nvidia.

Η αβεβαιότητα για τη διοίκηση προστίθεται στις ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με τις αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και τις προοπτικές του κλάδου.

Ποιοι δισεκατομμυριούχοι αγόρασαν Nvidia

Δεν κινήθηκαν, πάντως, όλα τα μεγάλα family offices προς την ίδια κατεύθυνση.

Ορισμένες επενδυτικές εταιρείες επέλεξαν να αυξήσουν τις συμμετοχές τους στην Nvidia κατά το τρίτο τρίμηνο, διατηρώντας την εμπιστοσύνη τους στις προοπτικές του τεχνολογικού κολοσσού.

Μεταξύ των αγοραστών περιλαμβάνονται επενδυτικά σχήματα που διαχειρίζονται περιουσίες του Άλαν Πάρκερ, επιχειρηματία με δραστηριότητα στο λιανεμπόριο αφορολόγητων ειδών, της βραζιλιάνικης χρηματοοικονομικής δυναστείας Μορέιρα Σάλες και της οικογένειας Βαν Τάιλ από το Μιζούρι.

Οι διαφορετικές επιλογές καταδεικνύουν ότι, ακόμη και μεταξύ των μεγαλύτερων ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, δεν υπάρχει ενιαία προσέγγιση ως προς τις προοπτικές της Nvidia.

Οι αποκαλύψεις των επενδυτικών χαρτοφυλακίων – Από τη SpaceX έως τον χρυσό

Τα στοιχεία προέρχονται από τις γνωστοποιήσεις 13F, τις οποίες υποχρεούνται να υποβάλλουν στις αμερικανικές εποπτικές αρχές οι διαχειριστές που ελέγχουν περισσότερα από 100 εκατ. δολάρια σε αμερικανικές μετοχές.

Οι δηλώσεις κατατίθενται εντός 45 ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και προσφέρουν μία από τις λίγες διαθέσιμες εικόνες για τις επενδυτικές επιλογές μεγάλων hedge funds και family offices.

Οι τελευταίες γνωστοποιήσεις αποκαλύπτουν και άλλες σημαντικές μεταβολές στα χαρτοφυλάκια δισεκατομμυριούχων.

Η Capricorn Investment Group του Τζέφρι Σκολ προχώρησε σε μεγάλη μείωση της σημαντικότερης συμμετοχής της, πουλώντας 9,8 εκατ. μετοχές της SpaceX, με αξία σχεδόν 1,5 δισ. δολαρίων στις 30 Σεπτεμβρίου.

Η Alta Advisers, η οποία διαχειρίζεται κεφάλαια ενός κλάδου της σουηδικής οικογένειας Ράουζινγκ, αύξησε κατά περισσότερο από ένα τρίτο τον αριθμό των μετοχικών της τοποθετήσεων. Πρόσθεσε 114 νέες συμμετοχές, μεταξύ άλλων στις ExxonMobil, Blue Owl Capital και AMC Entertainment.

Από την πλευρά της, η WIT LLC, που διαχειρίζεται μέρος της περιουσίας της οικογένειας Γουόλτον, διατηρεί χαρτοφυλάκιο αποκλειστικά σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF).

Κατά το τρίτο τρίμηνο πούλησε 2 εκατ. μερίδια του iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets ETF και απέκτησε 2,75 εκατ. μερίδια του Vanguard FTSE Developed Markets ETF.

Τέλος, το Duquesne Family Office του Στάνλεϊ Ντράκενμιλερ απέκτησε νέα συμμετοχή στην εταιρεία εξόρυξης χρυσού και χαλκού Barrick Mining, αγοράζοντας 1,05 εκατ. μετοχές, ενώ ρευστοποίησε πλήρως τη θέση του στην United Airlines.

Οι κινήσεις αυτές αποτυπώνουν τις διαφορετικές στρατηγικές των μεγάλων ιδιωτικών κεφαλαίων, από την κατοχύρωση κερδών στις τεχνολογικές μετοχές μέχρι την ενίσχυση της έκθεσης σε πολύτιμα μέταλλα και διεθνείς αγορές.

Στην περίπτωση της Nvidia, το γεγονός ότι ο Σόρος και άλλα family offices μείωσαν τις συμμετοχές τους πριν από την απομάκρυνση του Χουάνγκ αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, χωρίς ωστόσο να προκύπτει από τις χρηματιστηριακές γνωστοποιήσεις ότι οι επενδυτές είχαν προηγούμενη γνώση της κρίσης που θα ακολουθούσε.