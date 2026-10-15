Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Δισεκατομμυριούχοι και εκατομμυριούχοι δαπανούν τεράστια χρηματικά ποσά ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με ανάλυση του Business Insider, η οποία βασίζετα

ι σε στοιχεία για τις ομοσπονδιακές προεκλογικές εκστρατείες, έχουν ήδη καταγραφεί δωρεές ύψους περίπου 849 εκατομμυρίων δολαρίων. Μεταξύ των δωρητών συγκαταλέγονται ορισμένοι από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, όπως ο διευθύνων σύμβουλος της SpaceX, Έλον Μασκ, ο κληρονόμος της Walmart, Τζιμ Γουόλτον, και ο χρηματοδότης της Wall Street, Τζεφ Γιας.

Ακολουθούν μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα.

Τζορτζ, Άλεξ και Τζόναθαν Σόρος: 103,3 εκατομμύρια δολάρια

Ο χρηματοδότης Τζορτζ Σόρος συγκαταλέγεται εδώ και δεκαετίες στους σημαντικότερους χρηματοδότες της αμερικανικής πολιτικής. Μαζί με τους γιους του, Άλεξ και Τζόναθαν, καθώς και με οργανώσεις που συνδέονται με την οικογένειά του, έχει διαθέσει συνολικά περισσότερα από 103,3 εκατομμύρια δολάρια ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης διοχετεύεται μέσω της Geosor, εταιρείας που ανήκει στον Τζορτζ Σόρος και έχει συνεισφέρει 62 εκατομμύρια δολάρια στο Democracy PAC, μια πολιτική επιτροπή που στηρίζει εκλογικές και πολιτικές δράσεις. Επιπλέον, το Fund for Democracy, μια ακόμη οργάνωση που συνδέεται με τον Σόρος, έχει συνεισφέρει 50 εκατομμύρια δολάρια στην ίδια επιτροπή.

Ο Άλεξ Σόρος, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο της φιλανθρωπίας και της πολιτικής χρηματοδότησης, ανέλαβε το 2023 την ηγεσία του Ιδρύματος Ανοιχτής Κοινωνίας (Open Society Foundations). Έχει συνεισφέρει άμεσα περίπου 125.000 δολάρια. Ο αδελφός του, Τζόναθαν Σόρος, είναι επίσης χρηματοδότης και έχει δωρίσει περισσότερα από 325.000 δολάρια.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η περιουσία του Τζορτζ Σόρος εκτιμάται σε 9,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τζεφ Γιας: 95,3 εκατομμύρια δολάρια

Ο Τζεφ Γιας είναι δισεκατομμυριούχος επενδυτής και συνιδρυτής της Susquehanna International Group, μιας μεγάλης χρηματοοικονομικής εταιρείας. Έχει δωρίσει περίπου 92,6 εκατομμύρια δολάρια ενόψει των εκλογών.

Μεταξύ των μεγαλύτερων αποδεκτών των δωρεών του είναι το V-PAC: Victors, Not Victims, το οποίο στηρίζει την υποψηφιότητα του Βιβέκ Ραμασβάμι για την κυβερνητική θέση στο Οχάιο και έχει λάβει 20 εκατομμύρια δολάρια από τον Γιας. Έχει επίσης διαθέσει σημαντικά ποσά σε συντηρητικές πολιτικές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων το Club for Growth Action.

Ο Γιας έχει γίνει γνωστός και για τις επενδύσεις του στο TikTok.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η περιουσία του ανέρχεται σε 91,1 δισεκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας τον πλουσιότερο κάτοικο της Πενσυλβάνια.

Έλον Μασκ: 90,5 εκατομμύρια δολάρια

Ο Έλον Μασκ είναι δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και διευθύνων σύμβουλος της SpaceX και της Tesla. Έχει δωρίσει σχεδόν 91 εκατομμύρια δολάρια ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Ο μεγαλύτερος αποδέκτης των δωρεών του είναι το America PAC, μια πολιτική επιτροπή που συνίδρυσε ο ίδιος, στην οποία έχει προσφέρει περισσότερα από 50 εκατομμύρια δολάρια. Έχει επίσης δωρίσει από 10 εκατομμύρια δολάρια στο Congressional Leadership Fund, το Senate Leadership Fund και το Fight for Kentucky, πολιτικές επιτροπές που στηρίζουν Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η περιουσία του Μασκ εκτιμάται σε 924 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ρίτσαρντ και Ελίζαμπεθ Ουίλιν: 70 εκατομμύρια δολάρια

Ο Ρίτσαρντ Ουίλιν είναι συνιδρυτής της Uline, μεγάλης εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τομέα των μεταφορών και των ειδών συσκευασίας, ενώ η σύζυγός του, Ελίζαμπεθ, συμμετείχε επίσης στην ίδρυση της εταιρείας. Το ζευγάρι έχει δωρίσει συνολικά περισσότερα από 70 εκατομμύρια δολάρια ενόψει των εκλογών.

Πάνω από 57,7 εκατομμύρια δολάρια έχουν διατεθεί στο Restoration of America PAC, ένα συντηρητικό πολιτικό «super PAC». Παράλληλα, οι Ουίλιν έχουν δωρίσει 4 εκατομμύρια δολάρια στο Fair Courts America και 1,5 εκατομμύρια δολάρια στο Northwoods PAC.

Ο Ρίτσαρντ Ουίλιν είναι επίσης κληρονόμος της περιουσίας της ζυθοποιίας Schlitz. Σύμφωνα με το Bloomberg, τόσο η δική του, όσο και η περιουσία της Ελίζαμπεθ Ουίλιν, εκτιμάται σε περίπου 7,2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Μίριαμ Άντελσον: 67,6 εκατομμύρια δολάρια

Η Μίριαμ Άντελσον είναι δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και χήρα του μεγιστάνα των καζίνο Σέλντον Άντελσον. Έχει δωρίσει περίπου 67,6 εκατομμύρια δολάρια ενόψει των εκλογών.

Η μεγαλύτερη δωρεά της, ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων, πήγε στο Senate Leadership Fund, ενώ έχει προσφέρει ακόμη 25 εκατομμύρια δολάρια στη MAGA Inc., πολιτική επιτροπή που στηρίζει τον Ντόναλντ Τραμπ, και 10 εκατομμύρια δολάρια στο Congressional Leadership Fund.

Η Άντελσον και η οικογένειά της κατέχουν πλέον περισσότερο από το ήμισυ της Las Vegas Sands, της αυτοκρατορίας καζίνο που ίδρυσε ο σύζυγός της. Σύμφωνα με το Bloomberg, η περιουσία της εκτιμάται σε 38,4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Κρις Λάρσεν, Λίνα Λαμ και Ripple Labs: 65,7 εκατομμύρια δολάρια

Ο Κρις Λάρσεν, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Ripple, η σύζυγός του Λίνα Λαμ και η εταιρεία έχουν δωρίσει συνολικά περίπου 65,7 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Λάρσεν έχει προσφέρει προσωπικά λίγο πάνω από 15 εκατομμύρια δολάρια, ενώ η Ripple έχει δωρίσει 48 εκατομμύρια δολάρια στο Fairshake, μια πολιτική επιτροπή που χρηματοδοτείται από εταιρείες και πρόσωπα του κλάδου των κρυπτονομισμάτων.

Σύμφωνα με το Forbes, η περιουσία του Λάρσεν εκτιμάται σε 8,4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πολ Σίνγκερ: 53,2 εκατομμύρια δολάρια

Ο Πολ Σίνγκερ είναι δισεκατομμυριούχος επενδυτής και ιδρυτής της Elliott Management, εταιρείας διαχείρισης επενδύσεων και hedge funds. Έχει δωρίσει συνολικά περισσότερα από 53,2 εκατομμύρια δολάρια ενόψει των εκλογών.

Μεταξύ των μεγαλύτερων δωρεών του είναι περισσότερα από 15 εκατομμύρια δολάρια στο STW PAC, ενώ έχει προσφέρει ακόμη 14,5 εκατομμύρια δολάρια στο Senate Leadership Fund και 8 εκατομμύρια δολάρια στο Congressional Leadership Fund.

Σύμφωνα με το Forbes, η περιουσία του Σίνγκερ εκτιμάται σε 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τάιλερ Γουίνκλεβος, Κάμερον Γουίνκλεβος και Winklevoss Capital: 52,6 εκατομμύρια δολάρια

Οι δίδυμοι αδελφοί Τάιλερ και Κάμερον Γουίνκλεβος είναι επενδυτές και συνιδρυτές της Gemini, πλατφόρμας ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων. Μαζί με την επενδυτική τους εταιρεία Winklevoss Capital, έχουν δωρίσει περίπου 52,6 εκατομμύρια δολάρια.

Οι ίδιοι έχουν προσφέρει περίπου 15,6 εκατομμύρια δολάρια ο καθένας, εκ των οποίων περίπου 10,5 εκατομμύρια δολάρια στη MAGA Inc., ενώ η Winklevoss Capital έχει δωρίσει 21,3 εκατομμύρια δολάρια στο Digital Freedom Fund, πολιτική επιτροπή που δραστηριοποιείται στον χώρο των κρυπτονομισμάτων.

Το Forbes εκτιμά την καθαρή περιουσία των αδελφών σε 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια.

Γκρεγκ και Άννα Μπρόκμαν: 50 εκατομμύρια δολάρια

Ο Γκρεγκ Μπρόκμαν, πρόεδρος της OpenAI, και η σύζυγός του, Άννα, έχουν δωρίσει συνολικά 50 εκατομμύρια δολάρια.

Ο καθένας έχει προσφέρει 12,5 εκατομμύρια δολάρια στη Leading the Future, πολιτική επιτροπή που στηρίζει υποψηφίους υπέρ της τεχνητής νοημοσύνης, και άλλα 12,5 εκατομμύρια δολάρια στη MAGA Inc. Οι δωρεές έγιναν από τον Μπρόκμαν ως ιδιώτη, και όχι εκ μέρους της OpenAI.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η περιουσία του εκτιμάται σε 25,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Μπεν και Φελίσια Χόροβιτς: 45,3 εκατομμύρια δολάρια

Ο Μπεν Χόροβιτς είναι επενδυτής επιχειρηματικών κεφαλαίων και συνιδρυτής της Andreessen Horowitz. Μαζί με τη σύζυγό του, Φελίσια, έχουν δωρίσει περισσότερα από 45,3 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Χόροβιτς έχει προσφέρει 25 εκατομμύρια δολάρια στη Leading the Future και 11,9 εκατομμύρια δολάρια στη Fairshake, πολιτική επιτροπή που στηρίζει τον κλάδο των κρυπτονομισμάτων. Παράλληλα, η Andreessen Horowitz έχει δωρίσει πάνω από 1,6 εκατομμύρια δολάρια στο Congressional Leadership Fund.

Μαρκ και Λόρα Αριγιάγκα-Αντρεσέν: 42,8 εκατομμύρια δολάρια

Ο Μαρκ Αντρεσέν είναι δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και συνιδρυτής της Andreessen Horowitz, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες επενδύσεων σε νεοφυείς επιχειρήσεις. Μαζί με τη σύζυγό του, Λόρα Αριγιάγκα-Αντρεσέν, έχουν δωρίσει περισσότερα από 42,8 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Αντρεσέν έχει προσφέρει 25 εκατομμύρια δολάρια στη Leading the Future και 11,9 εκατομμύρια δολάρια στη Fairshake, πολιτική επιτροπή που στηρίζει τον κλάδο των κρυπτονομισμάτων.

Σύμφωνα με το Forbes, η περιουσία του εκτιμάται σε 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια.

Κεν Γκρίφιν: 32,5 εκατομμύρια δολάρια

Ο Κεν Γκρίφιν είναι δισεκατομμυριούχος επενδυτής και διευθύνων σύμβουλος της Citadel. Έχει δωρίσει περίπου 32,5 εκατομμύρια δολάρια, μεταξύ άλλων 10 εκατομμύρια δολάρια στο Senate Leadership Fund και 5 εκατομμύρια δολάρια στο Congressional Leadership Fund.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η περιουσία του εκτιμάται σε 57,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στίβεν και Κριστίν Σουόρτσμαν: 31,8 εκατομμύρια δολάρια

Ο Στίβεν Σουόρτσμαν είναι δισεκατομμυριούχος επενδυτής και διευθύνων σύμβουλος της Blackstone. Μαζί με τη σύζυγό του, Κριστίν, έχουν δωρίσει περισσότερα από 31,8 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Σουόρτσμαν έχει προσφέρει 17 εκατομμύρια δολάρια στο Senate Leadership Fund και 5 εκατομμύρια δολάρια στη MAGA Inc.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η περιουσία του εκτιμάται σε 47 δισεκατομμύρια δολάρια.

Νταϊάν Χέντρικς: 26,2 εκατομμύρια δολάρια

Η Νταϊάν Χέντρικς είναι επιχειρηματίας και συνιδρύτρια της ABC Supply, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες χονδρικής διανομής υλικών στέγης, επενδύσεων τοίχων και παραθύρων στη Βόρεια Αμερική. Έχει δωρίσει περισσότερα από 26,2 εκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων 25 εκατομμύρια δολάρια στη MAGA Inc.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η περιουσία της εκτιμάται σε 15,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Κέλσι Γουόρεν: 13 εκατομμύρια δολάρια

Ο Κέλσι Γουόρεν είναι δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και διευθύνων σύμβουλος της Energy Transfer Partners, εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τομέα των αγωγών ενέργειας. Έχει δωρίσει περίπου 13 εκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων 12,5 εκατομμύρια δολάρια στη MAGA Inc.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η περιουσία του εκτιμάται σε 9,9 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τζιμ Γουόλτον: 10,1 εκατομμύρια δολάρια

Ο Τζιμ Γουόλτον είναι κληρονόμος της οικογένειας που ίδρυσε τη Walmart και έχει δωρίσει περίπου 10,1 εκατομμύρια δολάρια. Από αυτά, 7 εκατομμύρια δολάρια πήγαν στην Americans for Prosperity Action και 2 εκατομμύρια δολάρια στο Senate Leadership Fund.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η περιουσία του εκτιμάται σε 137 δισεκατομμύρια δολάρια.

Διαβάστε ακόμη

Ρωσία: Έφτιαξε βάση για drones σε μόλις έξι εβδομάδες (pics)

EBRD: Επένδυση €40 εκατ. για τη στήριξη επιχειρήσεων σε Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη

Smartphones: Ιστορική πτώση 22% στην αγορά – Η AI εκτοξεύει το κόστος στα memory chips κατά 350%

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ