Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε το «παρών» την Παρασκευή στις επετειακές εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας που πραγματοποιήθηκαν στο Όρος Ράσμορ. Με φόντο το ιστορικό μνημείο, όπου δεσπόζουν οι μορφές τεσσάρων εμβληματικών Αμερικανών προέδρων, επιχείρησε να ενισχύσει το πολιτικό του αποτύπωμα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Η τελετή στη Νότια Ντακότα, η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα των εορτασμών που θα κορυφωθούν σήμερα 4 Ιουλίου, αποτέλεσε ακόμη μία ευκαιρία για τον Τραμπ να αξιοποιήσει τον συμβολισμό της εθνικής επετείου σε μια περίοδο αυξημένων πολιτικών προκλήσεων. Στόχος του ήταν να συνδέσει την παρουσία του με την ιστορική παρακαταθήκη κορυφαίων πρώην προέδρων και να καλλιεργήσει κλίμα αισιοδοξίας, σε μια συγκυρία όπου η οικονομική πολιτική του και η κρίση με το Ιράν συνεχίζουν να προκαλούν ανησυχία.

«Απόψε βρισκόμαστε σε αυτό το μοναδικό μέρος για να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε όσους συνέβαλαν στη δημιουργία αυτού του σπουδαίου συμβόλου, ξεκινώντας από τους τέσσερις ηγέτες που καθόρισαν όσο κανείς άλλος την πορεία του αμερικανικού έθνους», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας πως «τιμούμε τους ιδρυτές της πατρίδας μας». Πίσω από τον Αμερικανό πρόεδρο υψώνονταν οι επιβλητικές μορφές των Τζορτζ Ουάσινγκτον, Τόμας Τζέφερσον, Θεόδωρου Ρούζβελτ και Αβραάμ Λίνκολν, οι οποίοι θεωρούνται από τους ιστορικούς μεταξύ των σημαντικότερων προέδρων στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Τραμπ έχει αφήσει κατά καιρούς να εννοηθεί ότι θα επιθυμούσε να τιμηθεί κάποτε με ανάλογο τρόπο. Η πρώην κυβερνήτης της Νότιας Ντακότα, Κρίστι Νοέμ, είχε αποκαλύψει κατά την πρώτη του θητεία ότι ο ίδιος της είχε εκμυστηρευτεί πως αποτελεί προσωπικό του όνειρο να δει τη μορφή του να συμπεριλαμβάνεται στο ιστορικό μνημείο.

Πριν από την άφιξή του στη Νότια Ντακότα, το νέο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, το οποίο παραχωρήθηκε ως δωρεά από το Κατάρ, πραγματοποίησε δύο διελεύσεις πάνω από το Όρος Ράσμορ. Πάνω από το μνημείο πέταξε και το προεδρικό ελικόπτερο Marine One. Στη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας Έλσγουορθ, τον Τραμπ υποδέχθηκε ο επικεφαλής της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τζον Θουν.

Τις τελευταίες εβδομάδες, πάντως, οι σχέσεις του προέδρου με τους Ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές έχουν δοκιμαστεί, καθώς η Γερουσία δεν έχει εγκρίνει ακόμη το αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο «Save America Act», που αφορά ζητήματα της εκλογικής διαδικασίας.

Από το βήμα της εκδήλωσης, ο Τραμπ κάλεσε εκ νέου το Κογκρέσο να προχωρήσει στην ψήφιση του νομοσχεδίου, υποστηρίζοντας ότι οι Ρεπουμπλικανοί μπορούν να ηττηθούν στις ενδιάμεσες εκλογές μόνο εάν κάνουν οι ίδιοι σοβαρά πολιτικά λάθη.

Αντιδράσεις

Αν και η εκδήλωση στο Όρος Ράσμορ σχεδιάστηκε ως μια γιορτή εθνικής ενότητας και υπερκομματικού χαρακτήρα, η παρουσία του προέδρου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Οι επικριτές του τον κατηγορούν ότι αξιοποιεί τους εορτασμούς για τα 250 χρόνια των Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να ενισχύσει το προσωπικό και κομματικό του προφίλ.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο Τραμπ είχε συγκρίνει το έργο της δικής του προεδρίας με εκείνο του Θεόδωρου Ρούζβελτ, μιλώντας σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στη Βόρεια Ντακότα για την προεδρική βιβλιοθήκη του πρώην προέδρου. Λίγες ημέρες πριν, είχε μετατρέψει και την τελετή έναρξης της Great American State Fair, στο National Mall, σε μια συγκέντρωση με έντονο προεκλογικό χαρακτήρα.

Κατά την ομιλία του στο Όρος Ράσμορ, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στην περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, ενώ παράλληλα εξαπέλυσε επίθεση στους πολιτικούς του αντιπάλους.

Όπως είπε, δεκαετίες μετά τη νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στον κομμουνισμό, παρατηρείται, κατά την άποψή του, αναβίωση ιδεολογιών που έρχονται σε σύγκρουση με τις αμερικανικές αξίες και τον τρόπο ζωής της χώρας. Υποστήριξε επίσης ότι ορισμένοι νεοεισερχόμενοι στις ΗΠΑ υιοθετούν αντιλήψεις που, όπως ανέφερε, αντιστρατεύονται την επιτυχία και τις θεμελιώδεις αρχές του αμερικανικού κράτους.

Το Όρος Ράσμορ αποτέλεσε το σκηνικό για μια μεγάλη επίδειξη πυροτεχνημάτων, η πρώτη που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή έπειτα από έξι χρόνια. Η απόφαση προκάλεσε προβληματισμό, καθώς οι τοπικές αρχές είχαν εκφράσει ανησυχίες για τον αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών, λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στη Νότια Ντακότα.

Το εθνικό μνημείο υπάγεται στην Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων, την εποπτεία της οποίας έχει ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκουμ, ο οποίος ήταν εκείνος που παρουσίασε τον Τραμπ πριν από την ομιλία του. Παράλληλα, η Ρεπουμπλικανή βουλευτής από τη Φλόριντα, Άννα Παουλίνα Λούνα, είχε καταθέσει το 2025 πρόταση νόμου με στόχο να εξεταστεί η προσθήκη της μορφής του Τραμπ στο μνημείο, ωστόσο η πρωτοβουλία δεν έχει σημειώσει καμία πρόοδο στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επισκεφθεί ξανά το Όρος Ράσμορ το 2020, εν μέσω της πανδημίας της Covid-19. Τότε, λίγους μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, είχε χρησιμοποιήσει την ομιλία του για να καταγγείλει αυτό που χαρακτήρισε ως «αριστερό εξτρεμισμό». Το ίδιο πολιτικό αφήγημα επανέφερε και τις τελευταίες ημέρες, καθώς οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου πλησιάζουν και οι Ρεπουμπλικανοί αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να χάσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Οι προετοιμασίες για τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου πραγματοποιούνται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τον Αμερικανό πρόεδρο. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις καταγράφουν τη δημοτικότητά του σε επίπεδα κοντά στα χαμηλότερα της πολιτικής του πορείας, γεγονός που εντείνει την πίεση προς τον Λευκό Οίκο.

Μέσα από τις επετειακές εκδηλώσεις ο Τραμπ επιδιώκει να αλλάξει το πολιτικό κλίμα και να ενισχύσει την εικόνα του στους ψηφοφόρους. Κατά την πρόσφατη ομιλία του στο National Mall υποστήριξε ότι «η Αμερική επέστρεψε», υπερασπίστηκε τη στάση της κυβέρνησής του απέναντι στο Ιράν και εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι οι αυξημένες τιμές της ενέργειας, που επηρεάστηκαν από τη γεωπολιτική ένταση, θα αποκλιμακωθούν σύντομα.

Ο ίδιος έχει επανειλημμένα παρουσιάσει την πολιτική του πορεία ως άρρηκτα συνδεδεμένη με το μέλλον της χώρας, υποστηρίζοντας ότι η δική του ηγεσία αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για τη διατήρηση της ισχύος και της ευημερίας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στο Όρος Ράσμορ, ο πρόεδρος επιστρέφει στην Ουάσιγκτον για τις κεντρικές εκδηλώσεις της 4ης Ιουλίου. Εκεί έχει προαναγγείλει μια εντυπωσιακή επίδειξη πυροτεχνημάτων, την οποία χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη στον κόσμο, ενώ θα απευθύνει και νέα ομιλία στο πλαίσιο του εορτασμού της εθνικής επετείου.

Διαβάστε ακόμη

Η κληρονομιά που διχάζει την εφοπλιστική οικογένεια Καρνέση – Στα δικαστήρια η νέα σύγκρουση (pics)

Παρέμβαση Πιερρακάκη: Η Ευρώπη χρειάζεται νέους πόρους, όχι μόνο λογιστική συζήτηση

Επένδυση 1 δισ. στον Πρίνο για αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα