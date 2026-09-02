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Η Tradernet, η ιδιόκτητη διακτυακή πλατφόρμα που αναπτύχθηκε από την Freedom24, ανοίγει τις πόρτες της σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, μέσω μιας διασύνδεσης που βασίζεται στο Model Context Protocol (MCP). Έτσι, οι χρήστες μπορούν πλέον να συνδέουν τους λογαριασμούς τους με εργαλεία AI όπως τα Claude Code, Cursor και Codex.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα προς ένα νέο μοντέλο που βασίζεται στην τεχνολογία: αντί οι πελάτες να πλοηγούνται σε μια εφαρμογή για να αποκτήσουν πρόσβαση σε μεμονωμένα χρηματοοικονομικά προϊόντα, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να γίνουν η βασική διεπαφή μέσω της οποίας οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τις χρηματοοικονομικές υποδομές.

Μέσω της ενσωμάτωσης του MCP, οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε επιλεγμένες δυνατότητες χρησιμοποιώντας εντολές σε απλή γλώσσα. Αυτές περιλαμβάνουν πληροφορίες χαρτοφυλακίου, τιμές αγοράς και ιστορικά δεδομένα, εντολές και ιστορικό συναλλαγών, αναφορές, καθώς και ειδοποιήσεις τιμών και γεγονότων.

Για παράδειγμα, ένας χρήστης μπορεί να ζητήσει από έναν βοηθό τεχνητής νοημοσύνης να εμφανίσει το χαρτοφυλάκιό του, να ανακτήσει την τρέχουσα τιμή μιας αξίας ή να ελέγξει το ιστορικό συναλλαγών του, χωρίς να χρειάζεται να πλοηγηθεί απευθείας στην πλατφόρμα.

Η εξέλιξη αυτή είναι κάτι παραπάνω από ένας νέος τρόπος πρόσβασης σε χρηματιστηριακό λογαριασμό. Παρέχοντας επιλεγμένες λειτουργίες ως τυποποιημένα εργαλεία για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, η Freedom προετοιμάζει τις υποδομές της για ένα περιβάλλον στο οποίο τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούν να αλληλεπιδρούν με τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες παράλληλα με τις παραδοσιακές εφαρμογές.

Από τυπικές χρηματοοικονομικές εφαρμογές σε υποδομές που είναι προσβάσιμες από την τεχνητή νοημοσύνη

Το MCP είναι ένα ανοιχτό πρωτόκολλο που τυποποιεί τον τρόπο με τον οποίο οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης συνδέονται με εξωτερικά εργαλεία και δεδομένα. Από μόνο του δεν παρέχει χρηματιστηριακή λειτουργικότητα, δεν εκτελεί συναλλαγές ούτε αντικαθιστά τα χρηματοοικονομικά APIs.

Η σημασία για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες έγκειται στο γεγονός ότι δυνατότητες οι οποίες παραδοσιακά ήταν προσβάσιμες μέσω του interface μίας εφαρμογής ή προσαρμοσμένης ενσωμάτωσης API, μπορούν πλέον να διατίθενται και σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μέσω μιας τυποποιημένης σύνδεσης. Αυτό δημιουργεί τα θεμέλια για έναν διαφορετικό τρόπο αλληλεπίδρασης με τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όπου η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λειτουργεί ως μεσάζων ανάμεσα στον πελάτη και τη συγκεκριμένη χρηματοοικονομική υποδομή.

Έτσι, αντί να απαιτείται από τους πελάτες να πλοηγούνται σε ξεχωριστές εφαρμογές για να έχουν πρόσβαση σε μεμονωμένα προϊόντα και υπηρεσίες, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης περνούν στο επόμενο επίπεδο μέσω του οποίου οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε πληροφορίες και εξουσιοδοτημένες χρηματοοικονομικές δυνατότητες σε όλο το φάσμα υπηρεσιών.

«Η σημαντική εξέλιξη δεν είναι απλώς ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να απαντήσει σε μια ερώτηση σχετικά με ένα χαρτοφυλάκιο», δήλωσε ο Vitali Zvonar, Chief Product Officer της Freedom24. «Οι χρηματοοικονομικές δυνατότητες γίνονται ολοένα και πιο προσιτές χάρη στα έξυπνα interfaces. Πρόκειται λοιπόν για ένα σημαντικό βήμα στην προετοιμασία των χρηματοοικονομικών υποδομών, σε έναν κόσμο όπου τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης γίνονται κομμάτι της διαδικασίας μέσω της οποίας οι πελάτες αλληλεπιδρούν με τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες».

Η ανάπτυξη αποτελεί μέρος της ευρύτερης τεχνολογικής στρατηγικής της Freedom. Η Tradernet, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας και την τεχνολογία Neo Compliance, αναπτύσσεται εσωτερικά και προσφέρει τον πλήρη έλεγχο της υποδομής που συνδέει τις επενδυτικές της υπηρεσίες, την τεχνολογία και το λειτουργικό της περιβάλλον.

Από τη χρηματιστηριακή δραστηριότητα σε ένα ευρύτερο οικοσύστημα

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στην γενικότερη στρατηγική της Freedom για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στην Ευρώπη. Τον Ιούνιο του 2026, η εταιρεία υπέβαλε αίτηση για τραπεζική άδεια στη Γαλλία, με προοπτική να επεκτείνει τις υπηρεσίες της στην Ευρώπη πέρα από τον επενδυτικό τομέα. Παράλληλα, έχει εκφράσει τη φιλοδοξία για την ανάπτυξη ενός ευρύτερου οικοσυστήματος γύρω από τη χρηματιστηριακή της δραστηριότητα.

Η στρατηγική αυτή βασίζεται στο μοντέλο SuperApp της Freedom, το οποίο λειτουργεί από τη Freedom Holding Corp. στην μεγαλύτερη αγορά του ομίλου, το Καζακστάν. Εκεί, η πλατφόρμα συγκεντρώνει χρηματοοικονομικές και lifestyle υπηρεσίες, όπως τραπεζικές συναλλαγές, πληρωμές, επενδύσεις, ασφάλειες, τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρονικό εμπόριο και άλλα. Παράλληλα, αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη οπτική για την ευρωπαϊκή αγορά, την οποία περιέγραψε ο CEO της Freedom Holding Corp., Timur Turlov, σε πρόσφατο άρθρο στην εφημερίδα Les Echos, υποστηρίζοντας ότι η επόμενη φάση του ανταγωνισμού στον κλάδο της fintech θα διαμορφωθεί από την αποτελεσματική ενσωμάτωση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στις ανάγκες των πελατών.

Ο συνδυασμός αυτών των εξελίξεων δείχνει μια πιθανή εξέλιξη του μοντέλου SuperApp. Η πρώτη γενιά στη ψηφιοποίηση των χρηματοοικονομικών μετέφερε τις παραδοσιακές υπηρεσίες στο διαδίκτυο, ενώ το μοντέλο SuperApp ένωσε πολλαπλά προϊόντα σε μια ενιαία εφαρμογή. Το αναδυόμενο μοντέλο που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να καταστήσει την ίδια την εφαρμογή λιγότερο σημαντική ως βασικό interface, καθώς ένας AI Agent θα είναι σε θέση να έχει πρόσβαση σε πολλαπλές υπηρεσίες μέσω τυποποιημένων συνδέσεων.

Η πρόσβαση μέσω τεχνητής νοημοσύνης δεν συνεπάγεται απεριόριστη αυτονομία

Η σύνδεση της τεχνητής νοημοσύνης με τις χρηματοοικονομικές υποδομές δημιουργεί ακόμη μια θεμελιώδη διαφορά σε σχέση με πολλές άλλες περιπτώσεις χρήσης της AI: ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί δυνητικά να αλληλεπιδρά με πληροφορίες και ενέργειες που έχουν άμεσες οικονομικές συνέπειες για έναν πελάτη.

Για το λόγο αυτό, η τρέχουσα υλοποίηση του MCP στο Tradernet έχει σχεδιαστεί με βάση σαφείς περιορισμούς. Οι συναλλαγές απαιτούν επιβεβαίωση από τον πελάτη. Οι μεταφορές χρημάτων και οι αναλήψεις δεν είναι διαθέσιμες μέσω του MCP. Τα διαπιστευτήρια του API παραμένουν υπό τον έλεγχο του πελάτη αντί να αποθηκεύονται από τον σύνδεσμο. Αυτή η προσέγγιση αντικατοπτρίζει μια βασική αρχή που είναι πιθανό να γίνει ολοένα και πιο σημαντική καθώς η τεχνητή νοημοσύνη εισέρχεται στις ρυθμιζόμενες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: η παροχή πρόσβασης της τεχνητής νοημοσύνης στις υποδομές δεν συνεπάγεται αυτόματα την παραχώρηση απεριόριστης εξουσίας σε αυτήν.

«Το ερώτημα δεν είναι μόνο τι μπορεί να κάνει η AI», δήλωσε ο Zvonar. «Στον ρυθμιζόμενο χρηματοοικονομικό τομέα, το πιο σημαντικό ερώτημα είναι τι θα έπρεπε να επιτρέπεται στην τεχνητή νοημοσύνη να κάνει, με ποιες άδειες και με ποιο επίπεδο ελέγχου από τον πελάτη».

Βάζοντας τα θεμέλια για την εποχή της αυτόνομης οικονομίας

Η ενσωμάτωση του MCP στο Tradernet αντιπροσωπεύει ένα πρώιμο παράδειγμα μιας ευρύτερης αρχιτεκτονικής μεταβολής που θα μπορούσε να επηρεάσει τον τρόπο σχεδιασμού των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με το παραδοσιακό μοντέλο, κάθε υπηρεσία διαθέτει το δικό της interface, ενώ σε ένα μοντέλο που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, αυτές οι δυνατότητες θα μπορούσαν να βρίσκονται πίσω από ένα έξυπνο interface προσβάσιμo μέσω ενός AI Agent.

Το MCP αποτελεί μόνο ένα στοιχείο αυτής της αρχιτεκτονικής. Δεν αντικαθιστά τις τραπεζικές υποδομές, τα χρηματοοικονομικά APIs ή τα ρυθμιστικά πλαίσια. Ο ρόλος του είναι να παρέχει έναν μηχανισμό μέσω του οποίου οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να αλληλεπιδρούν με εξωτερικές δυνατότητες.

Για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αυτό εγείρει ένα νέο στρατηγικό ερώτημα: εάν οι AI Agents αποτελέσουν την κύρια διεπαφή των πελατών, θα πρέπει οι χρηματοοικονομικές υποδομές να σχεδιάζεται όχι μόνο για ανθρώπους που χρησιμοποιούν εφαρμογές, αλλά και για μηχανές που ενεργούν για λογαριασμό των ανθρώπων;

Η ενσωμάτωση του MCP από τη Freedom μπορεί να αποτελέσει ένα πρώτο, ιδιαίτερα σημαντικό, βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.