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Οι ευρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις του τομέα της άμυνας συγκέντρωσαν φέτος ρεκόρ κεφαλαίων, στρέφοντας για πρώτη φορά περισσότερο την προσοχή τους σε επενδυτές από τις ΗΠΑ παρά σε τοπικά επενδυτικά κεφάλαια.

Οι επενδύσεις VC σε εταιρείες αμυντικής τεχνολογίας της Ευρώπης έφτασαν τα 7,4 δισεκατομμύρια δολάρια από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα, σχεδόν τριπλάσιο ποσό από το ετήσιο σύνολο του 2025, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε πρόσφατα από τον πάροχο δεδομένων Dealroom και την Resilience Media.

Ο τομέας της άμυνας γνωρίζει άνθηση στην Ευρώπη, αφού οι κυβερνήσεις σε ολόκληρη την ήπειρο αύξησαν τους στρατιωτικούς προϋπολογισμούς τους ενόψει των εντεινόμενων απειλών από τη Ρωσία. Η έκρηξη χρηματοδότησης συνέβαλε στην άνθηση μιας πληθώρας νέων εταιρειών που κατασκευάζουν drones, δορυφόρους κατασκοπείας και άλλη τεχνολογία για το πεδίο της μάχης, προκειμένου να ανταγωνιστούν τους καθιερωμένους αναδόχους.

Όταν η Dealroom άρχισε να παρακολουθεί τις επενδύσεις στον τομέα αυτό το 2020, αυτές οι νεοφυείς επιχειρήσεις συγκέντρωναν κεφάλαια κυρίως από εγχώριους επενδυτές. Ωστόσο, η δραστηριότητα των αμερικανών επενδυτών έχει εκτοξευθεί, με τους Αμερικανούς να παρέχουν το 47% της χρηματοδότησης από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα. Οι ευρωπαίοι επενδυτές αντιπροσώπευαν το 44%. Μεταξύ των πιο δραστήριων Αμερικανών επενδυτών επιχειρηματικών κεφαλαίων συγκαταλέγονται η Axon Enterprise Inc., η Accel, το Founders Fund, η Y Combinator, η General Catalyst και η Lightspeed Venture Partners.

Αρκετοί ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με την ξένη ιδιοκτησία στην αμυντική βιομηχανία της ηπείρου. Ορισμένοι τοπικοί επιχειρηματίες αντιτείνουν ότι οι αδύναμες κεφαλαιαγορές και οι περιορισμοί στις επενδύσεις σε όπλα τους αναγκάζουν να αναζητήσουν κεφάλαια στο εξωτερικό.

Καθώς ο κλάδος επεκτείνεται, η επενδυτική βάση της Ευρώπης διευρύνεται. Όπως αναφέρει το Bloomberg, η έκθεση της Dealroom εκτιμά ότι φέτος υπήρχαν 455 επενδυτές στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας που συμμετείχαν ενεργά σε τουλάχιστον μία συναλλαγή, αριθμός διπλάσιος από αυτόν του 2023.

Σύμφωνα με την έκθεση, περίπου το 40% της χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα της άμυνας φέτος προήλθε από δύο συναλλαγές για γερμανικούς κατασκευαστές drones. Η Quantum Systems συγκέντρωσε 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια από επενδυτές, μεταξύ των οποίων και η Blackstone Inc., τον Ιούλιο. Αργότερα τον ίδιο μήνα, η Helsing ανακοίνωσε έναν γύρο χρηματοδότησης ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στον οποίο συμμετείχε η Dragoneer Investment Group LLC με έδρα την Καλιφόρνια.

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