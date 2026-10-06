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Δυο δρόμους έχουν να επιλέξουν συνήθως οι ελληνικοί όμιλοι οι οποίοι τοποθετούνται στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος και ταυτόχρονα επιδιώκουν τη διεύρυνση της μετοχικής βάσης τους και την άντληση νέων κεφαλαίων, πέρα από τις περιπτώσεις όπου επιτυγχάνεται η πλήρης εξαγορά τους μέσα από ένα deal.

Οι επιχειρηματικές συμφωνίες για την πώληση μετοχικών μεριδίων, μειοψηφικών ή και πλειοψηφικών ακόμα, δεν έλειψαν αυτή τη χρονιά από την αγορά της πληροφορικής, κάθε άλλο ήταν αρκετές και σημαντικές, αλλά οι εξελίξεις δεν σταματούν σε αυτό το σημείο.

Η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος είναι η επιλογή του Χρηματιστηρίου, με έναν αριθμό εγχώριων εταιρειών του κλάδου να βρίσκεται στον «προθάλαμο» για πιθανές νέες εισαγωγές, είτε στην Κύρια Αγορά, για τις μεγαλύτερες σε μέγεθος, είτε στην ENA.A Growth του Euronext Athens, χωρίς να απουσιάζουν από το συνολικότερο πλάνο και πάλι ούτε οι μετατάξεις, ενώ άξιο λόγου θεωρείται ότι πλέον εξετάζεται από κάποιους και η προοπτική της ένταξης θυγατρικών τους σε χρηματαγορές του εξωτερικού.

Ίσως, δε, μάλιστα αυτή η εποχή να είναι η πιο «γεμάτη» σε γεγονότα σε σύγκριση με ό,τι έχει συμβεί στο κοντινό παρελθόν, σε αυτό το επίπεδο. Πόσο μάλλον όταν υπάρχουν κιόλας 7 «ανοικτές» υποθέσεις που απασχολούν την αγορά και πόσες άλλες οι οποίες δεν έχουν καταγραφεί…

Οι 7 περιπτώσεις

Από τα πιο πρόσφατα και πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελεί η Dotsoft. Μέσα στο 2026, τέλη Ιουνίου, η εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ εταιρεία πληροφορικής από τη Θεσσαλονίκη, πέτυχε ένα μεγάλο deal, καθώς το fund Diorama II, με αποκλειστική διαχειρίστρια την Deca Investments, απέκτησε ποσοστό ύψους 40% του υφισταμένου μετοχικού κεφαλαίου και λίγους μήνες αργότερα ανακοινώθηκε ότι στην έκτακτη Γ.Σ. της 21ης Οκτωβρίου, σε μερικές ημέρες από τώρα, οι μέτοχοι θα κληθούν να εγκρίνουν τη μετάταξή της στην Κύρια Αγορά.

Η προτεινόμενη εισαγωγή εξετάζεται να πραγματοποιηθεί σε συνδυασμό με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, με στόχο την άντληση νέων κεφαλαίων.

Η Dotsoft εξετάζει ενεργά ήδη, σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλό της Αναστάσιο Μάνο, τις δυνατότητες εξαγορών και στρατηγικών συνεργασιών με εταιρείες που διαθέτουν συμπληρωματικές τεχνολογίες, λύσεις ή πελατολόγιο.

Τη μετάταξή της στην Κύρια αγορά σχεδιάζει επίσης και η εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Softweb, κάτι το οποίο εκτιμάται ότι μπορεί να συμβεί εντός μιας διετίας, όπως είχε αποκαλύψει τον περασμένο Μάιο στο newmoney ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλός της Χαράλαμπος Δημητρακόπουλος, όταν και θα έχει διαμορφώσει το κατάλληλο μέγεθος – και ήδη έχουν περάσει από εκείνη τη μέρα κάποιοι μήνες.

Στη διαδρομή με κατεύθυνση προς τη… λεωφόρο Αθηνών βρίσκονται τουλάχιστον άλλες 2 ελληνικές επιχειρήσεις πληροφορικής, όπως έχουν δηλώσει οι διοικήσεις τους, η Active Computer Systems (Γιάννης Στασινόπουλος) και η Gnomon Informatics (Κωστής Καγγελίδης), με το βλέμμα τους στραμμένο προς την EN.A. Growth.

Οι δυο εταιρείες έχουν αναφέρει στο newmoney επίσης ότι έχουν ξεκινήσει τις σχετικές διαδικασίες για την εισαγωγή τους στο Euronext Athens. Η πρώτη, Active, χωρίς να προσδιορίζει το ακριβές χρονοδιάγραμμά της, η δεύτερη, Gnomon, με ορόσημο το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Μια διαφορετική οπτική πρόσθεσε στο σκέλος των πιθανών νέων εισαγωγών εταιρειών πληροφορικής σε Χρηματιστήρια από ελληνικής πλευράς ο δυναμικά αναπτυσσόμενος όμιλος της QnR.

Συγκεκριμένα, τον Ιούλιο του 2026, στην ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της εισηγμένης, ο CEO Δρ Παναγιώτης Πασχαλάκης αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, ότι μελλοντικά θα εξεταστεί η εισαγωγή και άλλων θυγατρικών της σε Χρηματιστήρια, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, σε συνεννόηση με τους άλλους μετόχους τους, με αφορμή την φετινή εξαγορά του πλειοψηφικού μετοχικού ποσοστού (51%) της πολωνικής E-XIM IT S.A., που ανήκει στην NewConnect του Χρηματιστηρίου της Βαρσοβίας (Warsaw Stock Exchange – GPW).

Τι θα κάνουν οι μεγάλοι;

Η εγχώρια αγορά πληροφορικής τηρεί στάση αναμονής και για τις αποφάσεις των «μεγάλων», για το τι τελικά σκοπεύουν να κάνουν δηλαδή οι Uni Systems και Byte, οι δυο όμιλοι μέσα στους… ομίλους των Quest και Ideal Holdings, με εισηγμένες τις μητρικές τους.

Για την Uni Systems (CEO Γιάννης Λουμάκης) θεωρητικά εξετάζονται δυο πιθανές επιλογές: η πώλησή της μόνο εφόσον υποβληθεί μια εξαιρετικά δελεαστική οικονομική προσφορά από ξένο «παίκτη» ή επενδυτή, με μοναδικό κριτήριο το συμφέρον των μετόχων, της ίδιας της εταιρείας και των εργαζομένων της (σ.σ. λέγεται ότι κατά καιρούς έχουν απορριφθεί ορισμένες προτάσεις από την ηγεσία της Quest) ή η αυτόνομη εισαγωγή της στο ελληνικό Χρηματιστήριο, προφανέστατα στην Κύρια Αγορά, ενδεχόμενο το οποίο φέρεται να έχει κερδίσει έδαφος τους τελευταίους μήνες, με βάση τις εκτιμήσεις χρηματιστηριακών κύκλων.

Για την Byte (CEO Παναγιώτης Βασιλειάδης), η ιστορία δεν αλλάζει: το 2022 η «παλιά» Byte εξαγοράστηκε από την εισηγμένη εταιρεία συμμετοχών Ideal Holdings και ακολούθως διαγράφηκε από το ΧΑ.

Σήμερα, έχει εξελιχθεί στον τεχνολογικό «βραχίονα» της Ideal στην πληροφορική και την κυβερνοασφάλεια, διατηρώντας υπό την «ομπρέλα» της όλες τις θυγατρικές των αντίστοιχων κλάδων (Blue Stream, Adacom κ.λπ.). Η εσωτερική αυτή αναδιάρθρωση ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2025, με τη δημιουργία ενός υπό-ομίλου, με όλες τις εταιρείες πληροφορικής του ομίλου Ideal να υπάγονται στη «ναυαρχίδα» του, την Byte.

Πληροφορίες από πηγές της αγοράς, ήθελαν τη διοίκηση της Ideal να «βάζει στο τραπέζι», από το καλοκαίρι του 2024, το σενάριο της «επιστροφής» της Byte στο Χρηματιστήριο. Ιδέα η οποία δεν προχώρησε στην πράξη, αλλά και δεν διαψεύστηκε. Υπό αυτή την έννοια, δεν έχει αποκλειστεί ένα τέτοιο θεωρητικό ενδεχόμενο, ειδικότερα μετά από την πολύ πρόσφατη αυτόνομη εισαγωγή μιας άλλης θυγατρικής της Ideal στο Euronext Athens, της αλυσίδας των Αττικών Πολυκαταστημάτων…

Οι εξελίξεις της πενταετίας

Οι προοπτικές που έχει δημιουργήσει η μετάβαση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στο καθεστώς του Euronext Athens δεν αφήνει αδιάφορες τις εταιρείες του τεχνολογικού χώρου.

Κατά το πρόσφατο παρελθόν είχαν υπάρξει και άλλες επιχειρήσεις πληροφορικής οι οποίες είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την εισαγωγή τους στην EN.A. κυρίως και απομένει να φανεί εάν θα… επικαιροποιήσουν την πρόθεσή τους.

Σχεδόν σε κάθε συνέντευξη Τύπου οι επικεφαλής διαφόρων εταιρειών δέχονται την ερώτηση εάν τους απασχολεί το ενδεχόμενο της εισαγωγής τους στο Χρηματιστήριο και δεν σημαίνει ότι όλοι απαντούν θετικά ή έστω με σιγουριά για ένα τέτοιο βήμα.

Η κινητικότητα που επικρατεί αυτή την περίοδο φαίνεται έντονη, κι ενώ μέχρι το 2021 οι νέες εισαγωγές από τον κλάδο στο ΧΑ είχαν «παγώσει» για μια περίπου δεκαετία. Η ένταξη, τότε, της Real Consulting έβαλε τέλος σε αυτό το «κενό», αν και μεσολάβησαν από τότε εξελίξεις «δυο ταχυτήτων», σε βάθος μιας πενταετίας.

Τα «χρυσά» deals του 2024 στον τομέα του επιχειρηματικού λογισμικού οδήγησαν σε «βαριές» απώλειες το ελληνικό Χρηματιστήριο από τον κλάδο της πληροφορικής, όπως αυτές των Epsilon Net και Entersoft οι οποίες διαγράφηκαν από το ταμπλό με υψηλότατες αποτιμήσεις, ή νωρίτερα το 2022 αυτή της Byte, που εξαγοράστηκε από την Ideal και έπραξε το ίδιο. Στον αντίποδα, Real Consulting και Performance Technologies μετατάχθηκαν στην Κύρια Αγορά και επιπλέον υπήρξαν οι εισαγωγές των Dotsoft, Softweb στην Εναλλακτική Αγορά, αλλά και της fintech Qualco στην Κύρια Αγορά.

Την ίδια ώρα, οι κεφαλαιοποιήσεις νυν εισηγμένων εκτινάσσονται μέσα από την χρηματιστηριακή πορεία της μετοχής τους, όπως π.χ. συμβαίνει με τις Profile, QnR, Dotsoft κ.ά.

Το ελληνικό Χρηματιστήριο –και ιδιαίτερα η σημερινή EN.A. growth- δεν έπαψε ποτέ να ψάχνει τις νέες του «Epsilon Net» και «Entersoft», οι οποίες αξιοποίησαν τη διπλή ευκαιρία που τους δόθηκε (αρχικά με την εισαγωγή τους στην Εναλλακτική Αγορά και αργότερα με τη μετάταξή τους στην Κύρια Αγορά) και κατάφεραν να πολλαπλασιάσουν την αξία τους με αποκορύφωμα τα γνωστά μεγάλα τους deals με κορυφαίους επενδυτές…

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