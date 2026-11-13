Το οικονομικό κόστος της πράσινης μετάβασης είναι πολύ μικρότερο από τις ζημιές που μπορεί να προκαλέσει η ανεξέλεγκτη κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με τον Όλαφ Σλάιπεν, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

«Το οικονομικό κόστος της μετάβασης είναι μικρό σε σύγκριση με το κόστος της κλιματικής αλλαγής εάν δεν ληφθούν μέτρα για τον περιορισμό της», δήλωσε την Παρασκευή από την Αττάλεια της Τουρκίας, όπου συμμετέχει στην 31η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP31).

Η κλιματική αλλαγή εκδηλώνεται νωρίτερα και με μεγαλύτερη ένταση από ό,τι αναμενόταν, ενώ ορισμένες από τις επιπτώσεις της αποκλίνουν σημαντικά από τις προβλέψεις των επιστημονικών μοντέλων.

Η αβεβαιότητα γύρω από τις επιπτώσεις της σε περιφερειακό επίπεδο δυσχεραίνει τις προσπάθειες κυβερνήσεων, τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών να προετοιμαστούν για φυσικές καταστροφές, οι οποίες προκαλούν ζημιές εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων κάθε χρόνο.

Οι κλιματικοί κίνδυνοι και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Μιλώντας με την ιδιότητα του προέδρου του Δικτύου για την Πράσινη Μετάβαση του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος (Network for Greening the Financial System – NGFS), στο οποίο συμμετέχουν νομισματικές αρχές από όλο τον κόσμο, ο Σλάιπεν υπογράμμισε ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα, τον πληθωρισμό, την αξία των περιουσιακών στοιχείων και τον πιστωτικό κίνδυνο.

Οι επιπτώσεις αυτές, όπως επισήμανε, επεκτείνονται «τελικά και στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος».

«Ένας κίνδυνος που επηρεάζει όλα αυτά δεν είναι πρόβλημα κάποιου άλλου», ανέφερε.

«Εμπίπτει ξεκάθαρα στις αρμοδιότητες των κεντρικών τραπεζών και των εποπτικών αρχών», πρόσθεσε.

«Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πλέον μελλοντικός κίνδυνος»

Ο Σλάιπεν, ο οποίος είναι επίσης διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ολλανδίας και ανέλαβε τον Ιούλιο τη διετή προεδρία του NGFS, υπογράμμισε πόσο έχουν μεταβληθεί τα θεμελιώδη δεδομένα της κλιματικής αλλαγής κατά την τελευταία δεκαετία.

«Πριν από δέκα χρόνια, όταν οι οικονομολόγοι μιλούσαν για τους κλιματικούς κινδύνους, χρησιμοποιούσαμε κυρίως τον μέλλοντα χρόνο: οι θερμοκρασίες θα αυξάνονταν, τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα γίνονταν συχνότερα και οι οικονομικές ζημιές θα μεγάλωναν», δήλωσε.

«Σήμερα πρέπει να αλλάξουμε χρόνο. Ο κλιματικός κίνδυνος αποτελεί ολοένα περισσότερο ένα φαινόμενο του παρόντος», κατέληξε.