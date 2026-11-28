Ολοένα βαρύτερο γίνεται το οικονομικό αποτύπωμα της κλιματικής κρίσης στην Ευρώπη, με τις φυσικές καταστροφές να απορροφούν σημαντικούς πόρους, να προκαλούν εκτεταμένες ζημιές σε περιουσίες και υποδομές και να δημιουργούν νέες πιέσεις στα δημόσια οικονομικά. Μέσα σε 46 χρόνια, οι απώλειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθαν σε περίπου 920 δισ. ευρώ, με ιδιαίτερα ανησυχητικό στοιχείο την επιτάχυνσή τους κατά την τελευταία πενταετία.

Από το συνολικό αυτό ποσό, περισσότερα από 270 δισ. ευρώ, δηλαδή περίπου το 30%, καταγράφηκαν την περίοδο 2020-2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Πρόκειται για την εξαετία με τις μεγαλύτερες οικονομικές απώλειες από το 1980, γεγονός που αποτυπώνει την αυξανόμενη έκθεση των ευρωπαϊκών οικονομιών σε ακραία καιρικά και κλιματικά φαινόμενα.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι και το κενό ασφαλιστικής προστασίας, καθώς λιγότερο από το 20% των συνολικών ζημιών καλύφθηκε από ασφαλιστήρια συμβόλαια. Αυτό σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος του οικονομικού βάρους μεταφέρεται σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και κρατικούς προϋπολογισμούς.

Στην Ελλάδα, οι συνολικές οικονομικές απώλειες έφτασαν τα 24,2 δισ. ευρώ, ενώ μόλις το 4% αυτών ήταν ασφαλισμένο.

Οι πλημμύρες στην κορυφή των οικονομικών απωλειών

Οι ακραίες θερμοκρασίες, οι ισχυρές βροχοπτώσεις, οι παρατεταμένες ξηρασίες και οι καταστροφικές καταιγίδες δεν αποτελούν πλέον μόνο περιβαλλοντική απειλή. Επηρεάζουν άμεσα την ανθρώπινη υγεία, τις κρίσιμες υποδομές, την παραγωγική δραστηριότητα και τη λειτουργία ολόκληρων οικοσυστημάτων.

Παράλληλα, οι επαναλαμβανόμενες καταστροφές δυσκολεύουν την ασφαλιστική κάλυψη περιουσιακών στοιχείων, ενώ αυξάνουν τις ανάγκες δημόσιων δαπανών για αποκαταστάσεις και μέτρα προστασίας.

Από τις συνολικές ζημιές των 920 δισ. ευρώ την περίοδο 1980-2025, υπολογισμένες σε σταθερές τιμές 2025, το μεγαλύτερο μέρος προήλθε από υδρολογικούς κινδύνους, κυρίως πλημμύρες, που ευθύνονται για το 44% των απωλειών.

Τα κλιματολογικά φαινόμενα, όπως οι ξηρασίες, οι περίοδοι έντονου ψύχους και ο παγετός, εξαιρουμένων των καυσώνων και των δασικών πυρκαγιών, αντιστοιχούν περίπου στο ένα τέταρτο των ζημιών.

Ανάλογη είναι η συμμετοχή των μετεωρολογικών φαινομένων, όπως οι καταιγίδες και οι κεραυνοί, χωρίς να περιλαμβάνεται το χαλάζι.

Αντίθετα, δασικές πυρκαγιές, χαλάζι και καύσωνες αντιστοιχούν συνολικά σε περίπου 5% των καταγεγραμμένων οικονομικών απωλειών.

Η κατανομή των ζημιών αποκαλύπτει επίσης ότι ένας μικρός αριθμός ιδιαίτερα καταστροφικών συμβάντων προκαλεί δυσανάλογα μεγάλο οικονομικό κόστος.

Συγκεκριμένα, μόλις το 5% των ακραίων φαινομένων ευθύνεται για το 63% των συνολικών ζημιών, ενώ το 1% των περιστατικών αντιστοιχεί στο 31% των απωλειών.

Στον αντίποδα, το 68% των καταγεγραμμένων συμβάντων, που συνδέονται με τις μικρότερες οικονομικές επιπτώσεις, προκάλεσε συνολικά μόλις το 5% των ζημιών.

Στα 48,2 δισ. ευρώ οι ετήσιες ζημιές την τελευταία εξαετία

Η διαχρονική εξέλιξη των οικονομικών απωλειών δείχνει ότι το κόστος των ακραίων φαινομένων αυξάνεται αισθητά, παρά τις σημαντικές διαφοροποιήσεις από χρονιά σε χρονιά.

Κατά τη δεκαετία 1980-1989, οι μέσες ετήσιες ζημιές διαμορφώνονταν στα 8,8 δισ. ευρώ.

Το ποσό αυξήθηκε στα 15,3 δισ. ευρώ την περίοδο 1990-1999, στα 17,7 δισ. ευρώ τη δεκαετία 2000-2009 και στα 21,2 δισ. ευρώ την περίοδο 2010-2019.

Η μεγαλύτερη επιτάχυνση καταγράφεται στα πιο πρόσφατα χρόνια, καθώς ο ετήσιος μέσος όρος της περιόδου 2020-2025 εκτοξεύθηκε στα 48,2 δισ. ευρώ.

Η στατιστική ανάλυση, με βάση κυλιόμενους μέσους όρους 30 ετών, επιβεβαιώνει τη μακροχρόνια ανοδική πορεία.

Ειδικότερα, η γραμμική τάση των συγκεκριμένων μέσων όρων παρουσιάζει αύξηση μεγαλύτερη του 80% μεταξύ 2009 και 2025, που αντιστοιχεί σε περίπου 3,8% ετησίως.

Παρότι οι έντονες ετήσιες διακυμάνσεις δυσκολεύουν την αποτύπωση των τάσεων, οι εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι η περαιτέρω ενίσχυση των ακραίων φαινομένων θα διατηρήσει τις οικονομικές απώλειες σε ανοδική τροχιά.

Οι χώρες με τις μεγαλύτερες καταστροφές

Οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης δεν κατανέμονται ομοιόμορφα μεταξύ των ευρωπαϊκών οικονομιών.

Σε απόλυτα ποσά, τις υψηλότερες οικονομικές απώλειες την περίοδο 1980-2025 κατέγραψαν η Γερμανία, η Ιταλία και η Γαλλία.

Η κατάταξη αλλάζει όταν εξεταστεί το κόστος ανά κάτοικο. Στην περίπτωση αυτή, οι μεγαλύτερες ζημιές εντοπίζονται στη Σλοβενία, την Ισπανία και το Λουξεμβούργο.

Αντίστοιχα, με κριτήριο την έκταση κάθε χώρας, τις υψηλότερες απώλειες παρουσιάζουν η Σλοβενία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο.

Οι διαφορές αυτές αναδεικνύουν την ανάγκη προσαρμογής των μέτρων προστασίας στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περιοχής και στις υποδομές που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο.

Το μεγάλο ασφαλιστικό κενό στην Ευρώπη

Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα αφορά στη χαμηλή ασφαλιστική κάλυψη των καταστροφών.

Συνολικά, λιγότερο από το 20% των οικονομικών απωλειών στην ΕΕ κατά την περίοδο 1980-2025 ήταν ασφαλισμένο, με μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών-μελών.

Στη Βουλγαρία, την Κύπρο και τη Ρουμανία, η ασφαλιστική κάλυψη δεν ξεπερνούσε το 2% των ζημιών, ενώ στη Δανία και το Λουξεμβούργο υπερέβαινε το 60%.

Το κενό προστασίας διαφοροποιείται σημαντικά και ανάλογα με τη φύση της καταστροφής.

Στα μετεωρολογικά φαινόμενα, συμπεριλαμβανομένου του χαλαζιού, περισσότερο από το 35% των ζημιών καλύφθηκε ασφαλιστικά.

Για τις υδρολογικές καταστροφές, κυρίως τις πλημμύρες, το αντίστοιχο ποσοστό περιορίστηκε στο 15%.

Ακόμη χαμηλότερη ήταν η κάλυψη για κλιματολογικά φαινόμενα, όπως καύσωνες, δασικές πυρκαγιές, ξηρασίες και περίοδοι παγετού, καθώς δεν ξεπέρασε το 10%.

Η περιορισμένη ασφαλιστική προστασία σημαίνει ότι κάθε νέα μεγάλη καταστροφή μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές πρόσθετες οικονομικές υποχρεώσεις για το κράτος και τους πληγέντες.

Ελλάδα: Ζημιές 24,2 δισ. ευρώ και μόλις 4% ασφαλιστική κάλυψη

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη εμφανίζεται και η εικόνα της Ελλάδας.

Στο διάστημα 1980-2025, οι συνολικές οικονομικές απώλειες από ακραία καιρικά και κλιματικά φαινόμενα έφτασαν τα 24,2 δισ. ευρώ.

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε 185.381 ευρώ ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, ενώ οι κατά κεφαλήν απώλειες διαμορφώθηκαν στα 2.315 ευρώ.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η εικόνα της ασφαλιστικής κάλυψης.

Από τα 24,2 δισ. ευρώ των συνολικών ζημιών, μόλις 988 εκατ. ευρώ ήταν ασφαλισμένα, ποσό που αντιστοιχεί στο 4% των απωλειών.

Επομένως, περίπου το 96% του οικονομικού κόστους δεν καλυπτόταν από ιδιωτική ασφάλιση, γεγονός που αναδεικνύει το μέγεθος του κενού προστασίας απέναντι στις φυσικές καταστροφές.

Στα στοιχεία για την Ελλάδα καταγράφονται επίσης 15.691 θάνατοι που συνδέονται με φυσικές καταστροφές κατά την εξεταζόμενη περίοδο.

Η ευρωπαϊκή στρατηγική και το στοίχημα της ανθεκτικότητας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να περιορίσει τις μελλοντικές επιπτώσεις μέσα από πολιτικές προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και επενδύσεις στην ανθεκτικότητα.

Η Στρατηγική της ΕΕ για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, που εγκρίθηκε το 2021, και το Πλαίσιο για την Κλιματική Ανθεκτικότητα, που παρουσιάστηκε το 2026, αποσκοπούν στη βελτίωση της προετοιμασίας και στη μείωση των οικονομικών συνεπειών.

Παράλληλα, η πρώτη Ευρωπαϊκή Εκτίμηση Κλιματικών Κινδύνων (EUCRA) επισημαίνει ότι οι κίνδυνοι επιταχύνονται και μπορούν να προκαλέσουν αλυσιδωτές επιπτώσεις σε ολόκληρα οικονομικά και κοινωνικά συστήματα.

Το βασικό πρόβλημα είναι ότι ο ρυθμός προσαρμογής παραμένει χαμηλότερος από την ταχύτητα με την οποία εντείνονται οι κλιματικοί κίνδυνοι.

Παρά την αβεβαιότητα που συνοδεύει τις προβλέψεις, θεωρείται μάλλον απίθανο η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταφέρει να αποτρέψει επαρκώς τις επιπτώσεις των ακραίων φαινομένων αποκλειστικά μέσα από τη βελτίωση της ανθεκτικότητάς της.

Έτσι, η αύξηση των οικονομικών απωλειών παραμένει ένα από τα βασικά ενδεχόμενα για τις επόμενες δεκαετίες, καθιστώντας την πρόληψη, την ενίσχυση των υποδομών και την ασφαλιστική προστασία ολοένα σημαντικότερους παράγοντες για τη σταθερότητα των ευρωπαϊκών οικονομιών.