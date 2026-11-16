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Εντείνονται οι πιέσεις προς τη Nvidia, λίγες ημέρες μετά την απομάκρυνση του Τζένσεν Χουάνγκ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, να ζητεί μια «ριζική» αναδιάρθρωση της ηγεσίας και πλήρη διαφάνεια σχετικά με τη συμμόρφωση της εταιρείας στους αμερικανικούς περιορισμούς εξαγωγών των προηγμένων επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης.

Η προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος της Nvidia, Κολέτ Κρες, θα βρεθεί την Τρίτη υπό ιδιαίτερα αυστηρή παρακολούθηση, καθώς ο κολοσσός των ημιαγωγών ανακοινώνει τα τριμηνιαία οικονομικά αποτελέσματά του, στον απόηχο της δραματικής αποχώρησης του Χουάνγκ την περασμένη εβδομάδα, έπειτα από ένα σκάνδαλο που πυροδότησε μια πρωτοφανή κρίση στην εταιρεία.

Η Nvidia έχει ήδη ξεκινήσει την αναζήτηση του διαδόχου του, την ώρα που ορισμένοι σύμμαχοί του στη Silicon Valley επιχειρούν να οργανώσουν την επιστροφή του στην κορυφή της εταιρείας.

Ο Μπέσεντ επιχείρησε την Κυριακή να αποκλείσει το ενδεχόμενο επιστροφής του Χουάνγκ, καλώντας το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia να αναζητήσει νέα ηγεσία εκτός εταιρείας, μετά τη σειρά κατηγοριών ότι διευκόλυνε τις πωλήσεις προηγμένων επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης σε κινεζικές οντότητες.

Τις τελευταίες ημέρες, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών έχει επίσης στρέψει τα πυρά του εναντίον του υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι δεν έκανε αρκετά για την εφαρμογή των αμερικανικών εξαγωγικών περιορισμών.

«Αυτό με κάνει να πιστεύω ότι, καθώς το διοικητικό συμβούλιο αναζητεί νέο επικεφαλής, πρέπει να στραφεί εκτός εταιρείας», δήλωσε ο Μπέσεντ στην εκπομπή Sunday Morning Futures του Fox News.

«Χρειάζονται μια ριζική αναδιάρθρωση», πρόσθεσε.

Τα σενάρια επιστροφής του Χουάνγκ στη Nvidia

Ωστόσο, λίγες ώρες μετά την προβολή της συνέντευξης του Μπέσεντ, οι Financial Times ανέφεραν ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ εξετάζει το ενδεχόμενο επιστροφής του στην εταιρεία που συνίδρυσε πριν από περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ορισμένοι υποστηρικτές του στη Silicon Valley έχουν αρχίσει να οργανώνουν ένα άτυπο «επιτελείο επιχειρήσεων», με στόχο τη συγκέντρωση υποστήριξης υπέρ της επιστροφής του.

Η μετοχή της Nvidia εμφάνιζαν μικρές μεταβολές στις πρώτες συναλλαγές μέσω της Robinhood, αφού ένα συμβόλαιο αέναων προθεσμιακών συναλλαγών στο blockchain Hyperliquid, συνδεδεμένο με την τιμή της μετοχής της αμερικανικής εταιρείας, είχε ενισχυθεί περισσότερο από 3% την Κυριακή.

Η μετοχή προερχόταν από τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοσή της από τον Απρίλιο του 2025.

Οι αποκαλύψεις ότι ο Χουάνγκ διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με την Άλις Χουάνγκ, πρώην στέλεχος της Megaspeed International με έδρα τη Σιγκαπούρη, την οποία οι αμερικανικές αρχές υποπτεύονται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, έχουν προκαλέσει σοβαρή κρίση σε μια εταιρεία που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο πρώην επικεφαλής της Nvidia υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της ευρείας υιοθέτησης της AI και είχε εξασφαλίσει τη στήριξη του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στην προσπάθεια περιορισμού κανονιστικών εμποδίων που θα μπορούσαν να ανακόψουν την ανάπτυξη της τεχνολογίας.

Η Nvidia στους «εθνικούς πρωταθλητές» της αμερικανικής τεχνητής νοημοσύνης

Παρά την κρίση, η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να συμπεριλάβει σύντομα τη Nvidia σε έναν κατάλογο με περισσότερες από 24 αμερικανικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες θα χαρακτηριστούν «εθνικοί πρωταθλητές».

Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος των προσπαθειών της Ουάσινγκτον να ενισχύσει την παρουσία αμερικανικών επιχειρήσεων τεχνολογίας στις διεθνείς αγορές.

Ο κατάλογος προετοιμάζεται εδώ και μήνες και η σχετική ανακοίνωση θα μπορούσε να γίνει ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Μεταξύ των εταιρειών που αναμένεται να συμπεριληφθούν βρίσκονται επίσης οι Amazon, Microsoft, OpenAI και Anthropic, δηλαδή ορισμένα από τα ισχυρότερα ονόματα της παγκόσμιας βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης.

Ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός απορρέει από εκτελεστικό διάταγμα του 2025 για την προώθηση της αμερικανικής τεχνολογίας στο εξωτερικό.

Μεταξύ άλλων, διευκολύνει την ταχύτερη έγκριση αδειοδοτήσεων και την εξασφάλιση κρατικής χρηματοδότησης.

Ο Μπέσεντ ζητεί απαντήσεις μέσα σε δέκα ημέρες

Μετά την παραίτηση του Χουάνγκ, ο Μπέσεντ δήλωσε ότι θέλει να διαπιστώσει εάν η Nvidia αγνόησε σκόπιμα προειδοποιητικά σημάδια σχετικά με εταιρείες-κελύφη, πολλές από τις οποίες βρίσκονταν στη Σιγκαπούρη και φέρονται να διοχέτευαν προηγμένους επεξεργαστές στην Κίνα.

Οι δηλώσεις του υποδηλώνουν ότι επιδιώκει να μετατοπίσει το επίκεντρο της συζήτησης από τις προσωπικές αδυναμίες του πρώην διευθύνοντος συμβούλου στις νομικές διαστάσεις της υπόθεσης και στις επιπτώσεις για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

«Θέλω να επανέρχομαι συνεχώς στο ερώτημα ποια ήταν η κουλτούρα στη Nvidia και εάν προωθούσαν αυτές τις φαινομενικά παράνομες πωλήσεις για να ενισχύσουν τα έσοδα και τα κέρδη τους», δήλωσε.

«Και πιστεύω ότι χρειαζόμαστε απαντήσεις μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες από το διοικητικό συμβούλιο και τους εξωτερικούς νομικούς συμβούλους», πρόσθεσε.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ηγείται έρευνας σε βάρος της Megaspeed, σχετικά με υποψίες παράνομης διακίνησης ημιαγωγών.

Παράλληλα, εξετάζει εάν οντότητες που συνδέονται με την Άλις Χουάνγκ είχαν εμπλακεί σε προσπάθειες παράνομης μεταφοράς στην Κίνα προϊόντων της Super Micro Computer.

Η Megaspeed έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια, ενώ η Super Micro έχει δηλώσει ότι η Megaspeed δεν υπήρξε ποτέ πελάτης της.

Οι έρευνες για κατασκοπεία και παράνομες εξαγωγές

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia έχει ξεκινήσει εσωτερική έρευνα για τη σχέση του πρώην διευθύνοντος συμβούλου με την Άλις Χουάνγκ.

Πάντως, έχει δηλώσει ότι δεν θεωρεί πως παραβιάστηκε η εθνική ασφάλεια ή ότι διέρρευσαν εταιρικά μυστικά.

Την ίδια ώρα, οι ομοσπονδιακές διωκτικές αρχές διεξάγουν έρευνα για πιθανή κατασκοπεία, παράλληλα με τις έρευνες για ενδεχόμενη παράνομη διακίνηση επεξεργαστών.

Σημαντικές επιτροπές του αμερικανικού Κογκρέσου έχουν επίσης ξεκινήσει τις δικές τους διαδικασίες εξέτασης της υπόθεσης.

Ο Χουάνγκ έχει συμφωνήσει να καταθέσει κεκλεισμένων των θυρών ενώπιον μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων σχετικά με τη σχέση του με την Άλις Χουάνγκ.

Τη σχετική πληροφορία γνωστοποίησε ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τζον Μούλενααρ, πρόεδρος της ειδικής επιτροπής της Βουλής για το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα.

Η επιτροπή του, μαζί με δύο ακόμη κοινοβουλευτικές επιτροπές, βρίσκεται σε διαδικασία καθορισμού της ημερομηνίας κατάθεσης του Χουάνγκ.

Όπως δήλωσε ο Μούλενααρ στην εκπομπή Face the Nation του CBS, τα μέλη των επιτροπών επιθυμούν να διαπιστώσουν εάν ευαίσθητες πληροφορίες ενδέχεται να έχουν εκτεθεί.

Η υπόθεση στην Ταϊβάν και οι παρεμβάσεις της Nvidia

Οι προσπάθειες της Nvidia να παρέμβει σε έρευνες των αρχών ενδέχεται επίσης να προσελκύσουν την προσοχή των Αμερικανών νομοθετών.

Η εταιρεία απευθύνθηκε σε αξιωματούχους της Ταϊβάν, αφού εισαγγελείς στο νησί κατηγόρησαν εργαζόμενο της Nvidia ότι συνέβαλε στην παράνομη μεταφορά επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα.

Η Nvidia εξέφρασε τις ανησυχίες της σε πολιτικούς αξιωματούχους σχετικά με τη σύλληψη του συγκεκριμένου στελέχους τον Ιούλιο.

Η υπόθεση στην Ταϊβάν είναι ξεχωριστή από την έρευνα των αμερικανικών αρχών για πιθανές παραβιάσεις των εξαγωγικών περιορισμών από τη Megaspeed.

Στα τέλη του καλοκαιριού του 2025, ο επικεφαλής νομικός σύμβουλος της Nvidia, Τιμ Τέτερ, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον επικεφαλής υπηρεσίας του αμερικανικού υπουργείου Εμπορίου που είναι αρμόδια για την εφαρμογή των εξαγωγικών περιορισμών.

Ο Τέτερ ζήτησε να πληροφορηθεί εάν η συγκεκριμένη υπηρεσία είχε διαδραματίσει κάποιον ρόλο στην κράτηση της Άλις Χουάνγκ από τις αρχές της Σιγκαπούρης.

Ο Μούλενααρ, μαζί με τους προέδρους των επιτροπών Πληροφοριών και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, έχει ζητήσει επίσης από τον Τέτερ να εμφανιστεί τον επόμενο μήνα.

Οι βουλευτές θέλουν να του υποβάλουν ερωτήσεις για τη συμμόρφωση της εταιρείας με τους εξαγωγικούς περιορισμούς, καθώς και για δημοσιεύματα που αναφέρονται σε αυτό που οι ίδιοι χαρακτηρίζουν «παρέμβαση της εταιρείας στις αμερικανικές πολιτικές και έρευνες για τους εξαγωγικούς περιορισμούς».

Η Nvidia, απαντώντας στις αποκαλύψεις για την τηλεφωνική επικοινωνία του Τέτερ, έχει υποστηρίξει ότι συνεργάζεται τακτικά με κυβερνητικούς αξιωματούχους για να απαντά σε ερωτήσεις και να παρέχει πληροφορίες.

Στο στόχαστρο και ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ

Ο χειρισμός των εξαγωγικών περιορισμών από το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον όχι μόνο του Κογκρέσου αλλά και στελεχών της ίδιας της κυβέρνησης.

Την Παρασκευή, ο Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι υποστήριζε εδώ και καιρό την ένταξη της Megaspeed σε εμπορική μαύρη λίστα.

Παράλληλα, κατονόμασε τον υπουργό Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ, ως τον αρμόδιο κυβερνητικό αξιωματούχο που έπρεπε να προχωρήσει στις σχετικές ενέργειες.

Ο Μπέσεντ επανέλαβε την ίδια θέση και την Κυριακή.

«Όπως είπα, πολλά άλλα υπουργεία πίεζαν προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά το υπουργείο Εμπορίου είχε την αρμοδιότητα να λάβει την απόφαση», δήλωσε.

Ο Μούλενααρ υποστήριξε ότι πρέπει επίσης να δοθούν απαντήσεις από τον Χάουαρντ Λάτνικ και το σύνολο του υπουργείου Εμπορίου.

Οι Δημοκρατικοί, οι οποίοι αναλαμβάνουν επισήμως την πλειοψηφία τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία τον Ιανουάριο, επιθυμούν επίσης να ακούσουν τις εξηγήσεις του υπουργού.

«Φαίνεται ότι ήταν εκείνος που, μέσα στην κυβέρνηση, αποτελούσε το εμπόδιο στην προσπάθεια να σταματήσει η ροή αυτών των επεξεργαστών της Nvidia προς την Κίνα», δήλωσε ο Τζιμ Χάιμς, βουλευτής του Κονέκτικατ και κορυφαίος Δημοκρατικός στην Επιτροπή Πληροφοριών της Βουλής, στην εκπομπή Face the Nation του CBS.

«Είναι ευθύνη του υπουργού Εμπορίου και του Προέδρου να εμποδίσουν κάτι τέτοιο», πρόσθεσε.

Εκπρόσωπος του Λάτνικ δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα στο NBC News ότι ο υπουργός έχει συμφωνήσει να καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου.

Η κρίσιμη ανακοίνωση αποτελεσμάτων και η πτώση 12,7% της μετοχής

Στο εσωτερικό της Nvidia, το διοικητικό συμβούλιο έχει ξεκινήσει την αναζήτηση υποψηφίων για τη διαδοχή του Χουάνγκ, αν και η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο.

Προηγείται, ωστόσο, η ανακοίνωση των τριμηνιαίων οικονομικών αποτελεσμάτων την Τρίτη, η οποία αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο προσεκτικά παρακολουθούμενες παρουσιάσεις της εταιρείας των τελευταίων ετών.

Ένα από τα βασικά ερωτήματα είναι πώς θα τοποθετηθούν τα διοικητικά στελέχη σχετικά με το ζήτημα της διαδοχής.

Παρότι η μετοχή της Nvidia υποχώρησε κατά 12,7% την προηγούμενη εβδομάδα, ορισμένοι ιδιαίτερα γνωστοί μέτοχοι έχουν εκφράσει τη στήριξή τους στον Χουάνγκ, ακόμη και στο ενδεχόμενο επιστροφής του στην εταιρεία που ο ίδιος μετέτρεψε σε μία από τις πολυτιμότερες του κόσμου.

Με ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι επενδυτικές εταιρείες Altimeter Capital Management και Atreides Management επικαλέστηκαν την «εξαιρετική επιτυχία της ηγεσίας του Τζένσεν Χουάνγκ επί μεγάλο χρονικό διάστημα», καθώς και την αβεβαιότητα που προκαλεί η αποχώρησή του.

Κάλεσαν το διοικητικό συμβούλιο να ακολουθήσει μια «αργή, μετρημένη και προσεκτική» διαδικασία για την επιλογή της μελλοντικής ηγεσίας της Nvidia.

Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει και «το ενδεχόμενο επιστροφής του Τζένσεν Χουάνγκ», ανέφεραν ο Μπραντ Γκέρστνερ της Altimeter και ο Γκάβιν Μπέικερ της Atreides, σε επιστολή τους προς το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia, την οποία δημοσίευσαν στην πλατφόρμα X.

Υπέρ της επιστροφής του έχει ταχθεί και ο Έλον Μασκ, διευθύνων σύμβουλος των SpaceX και Tesla και σύμμαχος του Χουάνγκ, ο οποίος υπέγραψε διαδικτυακή αίτηση υποστήριξης.

Ωστόσο, οι απαιτήσεις του Μπέσεντ για ουσιαστικές αλλαγές στην εταιρεία, σε συνδυασμό με τις συνθήκες αποχώρησης του Χουάνγκ, καθιστούν περιορισμένες τις πιθανότητες επιστροφής του.

Ο Τζον Μούλενααρ, η επιτροπή του οποίου ασχολείται με τον στρατηγικό ανταγωνισμό ΗΠΑ και Κίνας, υποστήριξε ότι ο απομακρυνθείς διευθύνων σύμβουλος θα έπρεπε να γνωρίζει πως «κάθε Κινέζος πολίτης» μπορεί να δεχθεί πιέσεις από το Κομμουνιστικό Κόμμα για να εμπλακεί σε κατασκοπεία.

«Αυτό ήταν απλώς ανεύθυνο και συνιστούσε άμεση απειλή για την εθνική μας ασφάλεια», δήλωσε.