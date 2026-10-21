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Σε διαδικασία πτώχευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες εισέρχεται η Getty Images Holdings, ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους φωτογραφικού και οπτικού περιεχομένου παγκοσμίως, προχωρώντας σε προσυμφωνημένη αναδιάρθρωση του χρέους της, η οποία προβλέπει εισροή νέων κεφαλαίων και επιστροφή σε καθεστώς ιδιωτικής εταιρείας.

Η εταιρεία κατέθεσε αίτηση υπαγωγής στο Άρθρο 11 στο αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο της πολιτείας Ντέλαγουερ, έπειτα από συμφωνία με πιστωτές και επενδυτές για την υλοποίηση σχεδίου χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η Getty Images δήλωσε περιουσιακά στοιχεία μεταξύ 1 και 10 δισ. δολαρίων, ενώ στο ίδιο εύρος κυμαίνονται και οι υποχρεώσεις της.

Η διαδικασία είναι προσυμφωνημένη (prepackaged bankruptcy), γεγονός που σημαίνει ότι το βασικό πλαίσιο της αναδιάρθρωσης έχει διαμορφωθεί πριν από την προσφυγή στο δικαστήριο.

Νέα κεφάλαια έως 533 εκατ. δολάρια από τις οικογένειες Getty και Koch

Κεντρικό στοιχείο του σχεδίου αποτελεί η εισφορά νέων ιδίων κεφαλαίων ύψους έως 533 εκατ. δολαρίων από επενδυτές, μεταξύ των οποίων βρίσκονται μέλη της οικογένειας Getty και εταιρείες συνδεδεμένες με την Koch Equity Development.

Η συμφωνία προβλέπει την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της Getty Images, παράλληλα με την αναδιάρθρωση των οικονομικών της υποχρεώσεων.

Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης την έξοδο της εταιρείας από το χρηματιστήριο, με τη Getty Images να μετατρέπεται σε ιδιωτική επιχείρηση.

Η συμμετοχή των συγκεκριμένων επενδυτών είχε ήδη γνωστοποιηθεί, ενώ η νέα δικαστική διαδικασία αποτελεί το επόμενο βήμα για την εφαρμογή της συμφωνίας.

Το υψηλό χρέος και η πίεση από την τεχνητή νοημοσύνη

Η απόφαση έρχεται ύστερα από παρατεταμένες διαπραγματεύσεις, καθώς η Getty Images βρέθηκε αντιμέτωπη με δύο σημαντικές προκλήσεις: το υψηλό χρέος και τις αλλαγές στην αγορά φωτογραφικού περιεχομένου λόγω της τεχνητής νοημοσύνης.

Η αυξανόμενη χρήση εικόνων που δημιουργούνται μέσω εφαρμογών παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης έχει μεταβάλει τις επιλογές των πελατών, καθώς μέρος της ζήτησης στρέφεται από τις παραδοσιακές φωτογραφικές βιβλιοθήκες προς το περιεχόμενο που παράγεται με AI.

Η εξέλιξη αυτή ασκεί πρόσθετη πίεση στο επιχειρηματικό μοντέλο εταιρειών που βασίζονται στην εμπορική διάθεση φωτογραφιών και άλλου οπτικού υλικού.

Σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο δανεισμού, οι αλλαγές στην αγορά δυσχέραναν τη χρηματοοικονομική θέση της Getty Images, οδηγώντας τη διοίκηση στην αναζήτηση μιας συνολικής λύσης αναδιάρθρωσης.

Η περίοδος χάριτος για τους τόκους και η συμφωνία με τους πιστωτές

Η οικονομική πίεση είχε γίνει εμφανής όταν η Getty Images δεν προχώρησε στην καταβολή τόκων που έληγαν την 1η Σεπτεμβρίου, για ομολογιακούς τίτλους χωρίς εξασφαλίσεις.

Η εταιρεία εισήλθε τότε σε περίοδο χάριτος 30 ημερών, προκειμένου να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις για μια συναινετική συμφωνία με τους πιστωτές.

Εκείνη την περίοδο, η διοίκηση είχε διευκρινίσει ότι διέθετε τα απαραίτητα ταμειακά διαθέσιμα για την πληρωμή των τόκων, αλλά επέλεξε να αξιοποιήσει την περίοδο χάριτος ώστε να διευθετήσει συνολικά τις οικονομικές υποχρεώσεις της.

Η κατάθεση της αίτησης υπαγωγής στο Chapter 11 σηματοδοτεί πλέον την επίσημη έναρξη εφαρμογής του σχεδίου.

Πλήρης εξόφληση των προμηθευτών

Σημαντική πρόβλεψη της συμφωνίας είναι ότι οι προμηθευτές της Getty Images θα εξοφληθούν πλήρως, σύμφωνα με τους όρους της αναδιάρθρωσης.

Η εξέλιξη αυτή αποσκοπεί στη διατήρηση των εμπορικών σχέσεων της εταιρείας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Το Chapter 11 επιτρέπει σε επιχειρήσεις στις ΗΠΑ να αναδιοργανώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις υπό δικαστική προστασία, χωρίς να συνεπάγεται αυτομάτως τη διακοπή της λειτουργίας τους.

Για τη Getty Images, η αναδιάρθρωση αποτελεί μια προσπάθεια να περιορίσει το βάρος του χρέους της και να εξασφαλίσει νέα χρηματοδοτική βάση, σε μια περίοδο κατά την οποία η τεχνητή νοημοσύνη μεταβάλλει ριζικά τις συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά εικόνων.