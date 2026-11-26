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Στην αναστολή όλων των πτήσεών της προχώρησε η Norse Atlantic Airways, προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να καταθέσει αίτηση πτώχευσης εάν δεν εξασφαλίσει άμεσα χρηματοδότηση, μία ημέρα μετά την κατάρρευση της μετοχής της στο χρηματιστήριο του Όσλο.

Η μετοχή της νορβηγικής αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους, η οποία ειδικεύεται στις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων, έκλεισε την Τετάρτη με απώλειες 85%, μετά την προειδοποίηση της διοίκησης για την κρίσιμη οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει.

«Το διοικητικό συμβούλιο συνεχίζει να εξετάζει επιλογές για την εξασφάλιση βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης», ανέφερε η Norse Atlantic σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη.

«Εάν δεν εξασφαλιστεί επειγόντως λύση για τη βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση, πρόθεση του διοικητικού συμβουλίου είναι να καταθέσει αίτηση πτώχευσης», υπογράμμισε η εταιρεία, διευκρινίζοντας ότι δεν μπορεί να δοθεί καμία διαβεβαίωση πως θα βρεθεί βιώσιμη λύση.

Παρά την αναστολή των πτήσεων, έλεγχοι του CNBC έδειξαν ότι μέχρι τις 9 το πρωί της Πέμπτης, ώρα Όσλο, η αεροπορική εταιρεία εξακολουθούσε να διαθέτει εισιτήρια για πτήσεις της Παρασκευής και των επόμενων ημερών.

Οι πρώτες ακυρώσεις πτήσεων

Τα πρώτα σημάδια των σοβαρών προβλημάτων εμφανίστηκαν με την ακύρωση δύο πτήσεων της Pakistan International Airlines (PIA), από το Λονδίνο προς το Ισλαμαμπάντ και από το Μάντσεστερ προς τη Λαχόρη, λόγω «απρόβλεπτης αναστολής των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων», όπως ανακοίνωσε ο εθνικός αερομεταφορέας του Πακιστάν μέσω του X.

Η Norse Atlantic επρόκειτο να εκτελέσει τις συγκεκριμένες πτήσεις την Τετάρτη στο πλαίσιο συμφωνίας μίσθωσης αεροσκαφών με πλήρωμα (wet lease), η οποία είχε υπογραφεί μόλις στις αρχές Οκτωβρίου.

Η Pakistan International Airlines γνωστοποίησε ότι θα εξυπηρετεί πλέον τα συγκεκριμένα δρομολόγια με δικά της αεροσκάφη Boeing 777.

Παράλληλα, σύμφωνα με την πλατφόρμα παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24, ακυρώθηκε την Τετάρτη και η πτήση Z0 783 της Norse Atlantic από το αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου προς το Ορλάντο των ΗΠΑ.

Για την αντίστοιχη πτήση της Πέμπτης, η ιστοσελίδα του βρετανικού αεροδρομίου παρέπεμπε τους επιβάτες στην αεροπορική εταιρεία για περαιτέρω ενημέρωση.

Αγώνας δρόμου για την εξασφάλιση ρευστότητας

Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τα οικονομικά της προβλήματα, η Norse Atlantic προχώρησε τον Μάιο στην κατάργηση 75 θέσεων εργασίας, στο πλαίσιο προγράμματος περικοπής δαπανών ύψους 50 εκατ. δολαρίων.

Είχε προηγηθεί, τον Νοέμβριο του 2025, η αλλαγή στην ηγεσία της εταιρείας, με τον Έιβιντ Ρόαλντ να διαδέχεται στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου τον ιδρυτή της, Μπιορν Τόρε Λάρσεν.

Η νορβηγική εταιρεία είχε προειδοποιήσει ήδη από την Τετάρτη ότι η οικονομική της κατάσταση εξαρτάται από την εξασφάλιση χρηματοδότησης για την κάλυψη των άμεσων αναγκών ρευστότητας, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι βρίσκεται σε συζητήσεις για ενδεχόμενη εξαγορά της από στρατηγικό επενδυτή.

«Η Norse βρίσκεται επίσης σε συζητήσεις με επιλεγμένα ενδιαφερόμενα μέρη για βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση, ωστόσο δεν υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι οι συζητήσεις αυτές θα οδηγήσουν σε βιώσιμη λύση», είχε αναφέρει.

Πρόσθετο πλήγμα αποτέλεσε η λήξη της συνεργασίας με την IndiGo, τη μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ινδίας.

Στις αρχές του 2025, η IndiGo είχε συνάψει συμφωνία με τη Norse Atlantic για τη μίσθωση έξι αεροσκαφών Boeing 787-9, προκειμένου να εγκαινιάσει δρομολόγια προς την Ευρώπη και τη Βρετανία, εν αναμονή της παραλαβής των δικών της αεροσκαφών ευρείας ατράκτου.

Η συμφωνία έληξε στα τέλη Οκτωβρίου του 2026, με την ινδική εταιρεία να επικαλείται περιορισμούς στη χρήση του εναέριου χώρου, υψηλό κόστος καυσίμων και συναλλαγματικές πιέσεις.

Η δραματική συρρίκνωση των δραστηριοτήτων

Ενδεικτικά της επιδείνωσης της κατάστασης είναι τα στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης του αεροπορικού κλάδου Cirium.

Στο απόγειο των δραστηριοτήτων της, το 2024, η Norse Atlantic είχε προγραμματίσει 4.822 πτήσεις. Ο αριθμός αυτός μειώθηκε σε 4.695 το 2025 και σε μόλις 2.565 το 2026, ενώ για τον φετινό Νοέμβριο είχε προγραμματίσει 122 πτήσεις.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Norse Atlantic, Έιβιντ Ρόαλντ, είχε δηλώσει τον Μάιο στο CNBC ότι δεν ανησυχούσε ιδιαίτερα για την πρόσβαση σε καύσιμα, επισημαίνοντας ότι εκείνη την περίοδο δεν υπήρχαν ενδείξεις πως η κρίση θα είχε άμεσο αντίκτυπο στις δραστηριότητες της εταιρείας.

Ωστόσο, τον Οκτώβριο η Norse Atlantic ανακοίνωσε ότι συνέχιζε να λειτουργεί με μειωμένη μεταφορική δυναμικότητα, εξαιτίας της παρατεταμένης διατήρησης των τιμών των καυσίμων σε υψηλά επίπεδα.