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Η Shell αναμένει να καταγράψει ισχυρές επιδόσεις από τις δραστηριότητες trading πετρελαίου και φυσικού αερίου για το τρίτο τρίμηνο, καθώς η σύγκρουση στο Ιράν εξακολουθεί να προκαλεί μεγάλες διακυμάνσεις στις διεθνείς ενεργειακές αγορές.

Το trading πετρελαίου και φυσικού αερίου κινήθηκε στα ίδια ισχυρά επίπεδα με εκείνα του προηγούμενου τριμήνου, ανακοίνωσε ο ενεργειακός κολοσσός με έδρα το Λονδίνο, ενόψει της δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου στις 29 Οκτωβρίου. Παράλληλα, τα περιθώρια κέρδους στη διύλιση παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα.

Οι αναταράξεις που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχουν οδηγήσει σε μεγάλες στρεβλώσεις στις ενεργειακές αγορές, εκτοξεύοντας τα premiums στη φυσική αγορά τόσο για το αργό πετρέλαιο όσο και για τα καύσιμα.

Η εξέλιξη αυτή έχει αποφέρει σημαντικά κέρδη σε πολλές από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες, οι οποίες, διαθέτοντας εκτεταμένες εσωτερικές ομάδες trading, μπορούν να επωφελούνται από την αναταραχή στις αγορές.

Η ενημέρωση της Shell για την πορεία των δραστηριοτήτων της προσφέρει την πρώτη εικόνα για τις επιδόσεις των μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών σε ένα ιδιαίτερα ευμετάβλητο τρίμηνο, κατά το οποίο η μέση τιμή του αργού Brent ξεπέρασε τα 90 δολάρια το βαρέλι, καθώς ο πόλεμος συνεχιζόταν.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Shell, Wael Sawan, δήλωσε ότι οι ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή έχουν πλέον επανέλθει περίπου στο 80% των επιπέδων που βρίσκονταν πριν από τον πόλεμο, αν και η σύγκρουση έχει μειώσει σημαντικά τα αποθέματα στις μεγαλύτερες αγορές.

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