-Χαίρετε, επανέρχομαι δι’ ολίγον στο θέμα των σχολείων, πριν περάσω στα νέα της ημέρας. Με πήρε τηλέφωνο η πηγή μου και μου εξέφρασε τα παράπονα της υπουργού κυρίας Ζαχαράκη για το θέμα που αναδεικνύει με τα σχολικά κτήρια από την Κυριακή το Πρώτο Θέμα. «Γιατί τα βάζουν μαζί μου, αφού εγώ εκ των αρμοδιοτήτων μου δεν μπορώ να βάλω ούτε βίδα στα σχολεία, ούτε εγώ ήμουν αρμόδιος υπουργός για να εντάξω τα σχολικά κτήρια στο Ταμείο Ανάκαμψης» λέει η Σοφία που η οργή τη βρήκε στη Νέα Υόρκη όπου είχε πάει όπως βλέπω σε ρεπορτάζ της ΕΡΤ να επισκεφθεί σχολεία της ομογένειας στην Αστόρια και στο Μπρούκλιν, μεταξύ άλλων επαφών (αλήθεια, πώς ήταν εκεί τα σχολεία;). Και αφού διευκρινίσω, λοιπόν, ότι εμείς «δεν τα βάλαμε με κανέναν», ρεπορτάζ οφθαλμοφανέστατο κάναμε και αφού ξεκαθαρίσω ότι προσωπικά δεν τα βάζω, όταν είναι, παρά μόνο με τ’ αφεντικά, θέλω να ρωτήσω καλοπροαίρετα το εξής: Προχθές ο εκπρόσωπος Μαρινάκης έκανε μία ειλικρινή (ξαναλέω) τοποθέτηση λέγοντας ότι «στα σχολικά κτήρια υπάρχει ζήτημα το οποίο πρέπει να δούμε όλο και πιο σοβαρά». Είπε επίσης ότι έχουμε κάνει πρόοδο αλλά χρειάζονται περισσότερα κ.λπ. κ.λπ. Ερωτώ λοιπόν αυτή τη φορά το Μ.Μ για να πάρω μία (εξίσου ειλικρινή με το ερώτημα) απάντηση: Αφού η υπουργός Παιδείας δεν βάζει βίδα γιατί δεν έχει αρμοδιότητα, αφού ο υπουργός Εσωτερικών παραπέμπει στους δήμους και αφού όποιον δήμαρχο και να ρωτήσεις θα σου πει «δεν μου φτάνουν τα λεφτά», ποιος τελικώς θα αναλάβει την ευθύνη να… πάει παρακάτω και πιο γρήγορα η ανακαίνιση 11.000 σχολικών κτηρίων; Εκτός αν καταλήξουμε όλοι μαζί στην Κατερίνα Λιόλιου να αναζητούμε «έναν υπεύθυνο για τον λογαριασμό». Υ.Γ.: Αργά χθες το βράδυ, η κυρία Ζαχαράκη έστειλε μία απάντηση την οποία μπορείτε να διαβάσετε στο protothema.gr, με την οποία νομίζω ότι επιβεβαιώνει πλήρως όλα όσα αναφέρω πιο πάνω.

Ο Μητσοτάκης, ο Λιάκος και η συνέντευξη

Οι εκτιμήσεις για την οικονομία του 2030

Ο Δένδιας και το +25% για τα εξοπλιστικά

Ο Σχοινάς, οι πληρωμές και το αίτημα των αγροτών

Ποιος έχει λυσσάξει να αποκτήσει την Pizza Fan

Marks & Spencer: Τι ζητά από τον νέο συνεργάτη στην Ελλάδα…

…και οι συνομιλητές

Ilisian: Παραδίδονται 55 διαμερίσματα με το brand Conrad – Επιστρέφει το Galaxy

Attica Stores: Μερισματική απόδοση 6,8%

Πόλεμος γύρω από τις αποδείξεις (μας)

Η θέα της ΔΕΗ από την Τοσκάνη

Οι φήμες για deal στη Notos Com

Η κίνηση της Qualco που αλλάζει την αποτίμηση της άμυνας

Το Χρηματιστήριο χάνει διαδοχικά κρίσιμα επίπεδα

Έξι φορτία LNG και μια ερώτηση

Το ραντεβού των Κολλάκηδων στην Κίνα και τα 494 εκατ. του Μαρτίνου

Το πλοίο έδεσε. Το τρένο πότε φεύγει;

Η Nvidia γύρισε, το bitcoin όχι

Το θέαμα και το δράμα της Anthropic σε 4 συνεδριάσεις

Για πόσο ακόμη αντέχει ο Αμερικανός καταναλωτής;

-Συζήτησα χθες αρκετά τομε ανθρώπους που ξέρουν την πραγματική άποψη τουγια την υπόθεση, αλλά ξεκινώ με το ρεπορτάζ. Ο υφυπουργός θα δώσει την πρώτη του συνέντευξη σήμερα στουςγια την υπόθεση. Προχθές το απόγευμα τον πήρε τηλέφωνο, όπως και τους άλλους νέους υφυπουργούς του ανασχηματισμού, ο ΓΓ του πρωθυπουργού, ο οποίος συζήτησε μαζί του για το ΦΕΚ αρμοδιοτήτων του. Από αυτή την εξέλιξηότι το θέμα Λιάκου για το Μαξίμου τελείωσε. Η αλήθεια είναι ότι, όσο περνούν οι μέρες και ο Λιάκος παραμένει υφυπουργός, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να μείνει και στην κυβέρνηση, καθώς ο Μητσοτάκης είναι αντιστοίχως ενοχλημένος με τηντης υπόθεσης. Από την άλλη,, καθώς στο Μαξίμου εκτιμούν ότι από την πρώτη στιγμήκαι την ανακάλυπταν κομμάτι κομμάτι, με κορυφαίο παράδειγμα την ανάθεση που βρέθηκε από δήμο της εκλογικής του περιφέρειας, τα Μέγαρα, σε εταιρεία που συμμετέχει η αδερφή του. Αν δεν υπήρχε η, είναι προφανές ότι ο Λιάκος δεν θα στεκόταν ούτε δύο μέρες. Τώρα, η διαχείριση είναι εκ των πραγμάτων διαφορετική. Φαντάζομαι στο Μαξίμου θα παρακολουθούν τη σημερινή συνέντευξη. Δυστυχώς τέτοιατα οποία όμως λειτουργούν σωρευτικά στον σκληρό δίσκο της κοινής γνώμης, θα έχουμε πολλά από εδώ και στο εξής έως τις εκλογές.να πάνε μέχρι το βαθύ τέλος της β’ τετραετίας;-Έρχομαι στο σημερινόπου έχει αρκετά ενδιαφέροντα θέματα. Κεντρική συζήτηση βεβαίως θα είναι ο, όμωςθα κάνουν μια ευρύτερη παρουσίαση και για την πορεία της ελληνικής οικονομίας προς το 2030. Αντιλαμβάνομαι ότι τα μεγέθη θα αναθεωρηθούν προς τα πάνω σε όλες τις κατηγορίες, αλλά βρίσκω πιο ενδιαφέρον το μέγεθος του, όταν στις αρχές του Covid ήταν στο 200% και είχε αυξητική τάση.-Μια σημαντική ρύθμιση που θα αφορά τηνθα περιλαμβάνει τοπου βάζει σήμερα προς συζήτηση στο Υπουργικό οκαι αφορά την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Μαθαίνω ότι πλέον θα προβλέπεται ως υποχρεωτική ρήτρα για όλες τις διακρατικές εξοπλιστικές συμφωνίες ρήτρα για, τόσο για νέα deals, όσο και για εκσυγχρονισμό όπλων.-Στο σημερινό Υπουργικό οθα επιχειρήσει να εξηγήσει στους συναδέλφους του τη σημασία του να έχει η χώρα έναπου διαχειρίζεται η. Μετά τις περίπουπου έγιναν ως τις 19 του μήνα για τη βασική ενίσχυση, στο τέλος του μήνα θα πληρωθεί το, ενώ ως το τέλος του έτους θα εξοφληθούν άπαντες – και αυτοί που δεν κατάφεραν τώρα να υποβάλουν αίτηση στο σύστημα της ΑΑΔΕ και έκαναν δευτερευόντως δήλωση που θα εξοφληθεί τέλος Δεκεμβρίου. Τα υπόλοιπα σας τα έχω γράψει, το υπουργείο θέλει να κάνει καιαπό τη στιγμή που το κράτος θα έχει το σύστημα στα χέρια του και αυτό έχει σημασία για τις αγροτικές περιοχές. Από την άλλη, οι αγρότες που θα μαζευτούν στιςκαι έχουν ήδη ξεκινήσει την επίδειξη δύναμης κατά τόπους, στέλνουν μήνυμα ότι θέλουνγια να συζητήσουν για την αναπλήρωση εισοδήματος, καθώς παίρνουν πολύ χαμηλές τιμές.-Την άλλη εβδομάδα, εκτός απροόπτου πάντα, αναμένονταιγια το μέλλον της. Δεν πρόκειται για εύκολη απόφαση γιατί ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει η εικόνα με την εταιρεία και είναι πιθανόν όποιος αποφασίσει να προχωρήσει να βρεθεί αντιμέτωπος μεστην παρούσα φάση. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η δουλειά τηςείναι. Όσον αφορά τους ενδιαφερόμενους, ιδιαίτερα ζεστός –για την ακρίβεια η πηγή χρησιμοποίησε την έκφραση– να αποκτήσει την Pizza Fan είναι ο. Οι πληροφορίες αναφέρουν για ενδιαφέρον και από, την επωνυμία του οποίου η πηγή αρνείται πεισματικά να αποκαλύψει, γεγονός που δημιουργεί υπόνοιες ότι δεν αποκλείεται να διοχετεύεται η φήμη για να ανεβεί το θερμόμετρο.-«Πιστεύουμε ότι η συνεργασία με έναν εταίρο franchise, ο οποίος θα μπορεί να επενδύσει και να αναπτύξει τη δραστηριότητα στην Ελλάδα, αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης». Με αυτή τη θέση ηεξήγησε στον συντάκτη του, το σκεπτικό πίσω από την, κρατώντας παράλληλα κλειστά τα χαρτιά της για την ταυτότητα των υποψήφιων επενδυτών. Η απάντηση της βρετανικής αλυσίδας, μέσω της κυρίας, αποτυπώνει τη στρατηγική που ακολουθεί ο όμιλος στις διεθνείς αγορές. Όπως επισημαίνει, η Marks & Spencer στρέφεται ολοένα περισσότερο σε συνεργασίες περιορισμένης κεφαλαιακής δέσμευσης για τη μητρική, αξιοποιώντας έμπειρους τοπικούς επιχειρηματικούς φορείς που μπορούν να διαθέσουν τις αναγκαίες επενδύσεις, τις υποδομές και τη γνώση της εκάστοτε αγοράς. Η τοποθέτηση αυτή δίνει την επίσημη εξήγηση του βρετανικού ομίλου για την επιχειρηματική στροφή που έκανε την, μόλις. Μια κίνηση που ολοκλήρωσε τότε τη μετάβαση στον πλήρη μετοχικό έλεγχο των Βρετανών, για να ακολουθήσει τώρα η αναζήτηση νέου τοπικού συνεργάτη. Ο βρετανικός όμιλος παρουσιάζει την αναζήτηση franchisee στην Ελλάδα ως συνέχεια μιας δοκιμασμένης διεθνούς στρατηγικής, με στόχο η περαιτέρω ανάπτυξη να στηριχθεί στην επενδυτική δυνατότητα και την επιχειρησιακή εμπειρία ενός τοπικού συνεργάτη.-Στο ερώτημα για την ταυτότητα των επιχειρηματικών ομίλων με τους οποίους ενδεχομένως βρίσκεται σε επαφές, αλλά και για το εάν οι συζητήσεις διεξάγονται σε αποκλειστική βάση ή με περισσότερους ενδιαφερομένους, ηαποφεύγει να δώσει λεπτομέρειες., απαντούν, προσθέτοντας ότι θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση όταν προκύψει κάτι ουσιαστικό προς ανακοίνωση. Ανοιχτό παραμένει και το ακριβές αντικείμενο της σχεδιαζόμενης συμφωνίας, καθώς η εταιρεία δεν διευκρινίζει εάν θα αφορά αποκλειστικά την ανάληψη της λειτουργίας του δικτύου ή εάν θα περιλαμβάνει και μεταβίβαση της ελληνικής θυγατρικής. Δεν παρέχει επίσης διευκρινίσεις για ενδεχόμενες αλλαγές στα καταστήματα ή στις εργασιακές σχέσεις. Υπενθυμίζεται ότι η Marks & Spencer ανακοίνωσε τητην πρόθεσή της να αναζητήσει συνεργάτες franchise για τα. Η ελληνική δραστηριότητα, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εμφανίζει-Με τις επιδόσεις του ξενοδοχείουπου άνοιξε τον περασμένο Απρίλιο στη θέση του παλιούνα κινούνται θετικά από πλευράς πληροτήτων και τιμών, έχοντας κερδίσει και μεγάλο μερίδιο του αμερικανικού κοινού που επισκέπτεται την πρωτεύουσα, τώρα σταδιακά ο προορισμός-στο εμβληματικό ακίνητο της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας- σχηματοποιείται. Ήδη αυτό το διάστημα παραδίδονται σταδιακά στους ιδιοκτήτες τους οιστον προορισμό και θα ακολουθήσουν μέσα στο 2027 οι υπόλοιπες κατοικίες με το brand της. Το κομμάτι της κατοικίας στον νέο προορισμό περιλαμβάνει συνολικά, από τον 7ο έως τον 12ο όροφο, οικαι οι υπόλοιπες, οι πρώτες για τα δύο brands στην Ελλάδα. Η ειδοποιός διαφορά είναι ότι οι «Conrad Residences» παραδίδονται πρώτες δεδομένου ότι εντάσσονται κάτω από την «ομπρέλα» του ξενοδοχείου και άρα θα είναι δυνατή η διάθεσή τους μέσω των συστημάτων κρατήσεων για μεγαλύτερης διάρκειας διαμονές προσφέροντας παράλληλα και τις ανέσεις ενός σπιτιού. Οι κατοικίες Conrad επί του παρόντος δεν έχουν ενταχθεί και θα ενταχθούν σε δεύτερο χρόνο, μέσα στο 2027 στα συστήματα κρατήσεων του ξενοδοχείου. Σε αυτά που έρχονται το 2027 είναι και οι νέοι χώροι στο κομμάτι της γαστρονομίας και της ψυχαγωγίας στον τελευταίο όροφο του κτηρίου που αναζωογονείται και επιστρέφει. Το θρυλικόσυστήνεται εκ νέου ως, ένα «gastrobar» με εκτενή συλλογή κρασιών κι επώνυμα αποστάγματα. Δίπλα στο The Galaxy Dispensary θα βρίσκεται το, ένα exclusive εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας. Υπενθυμίζεται ότι το συνολικό ύψος της επένδυσης από το δίδυμο των ομίλων-Στηνη διοίκηση της εταιρείας έχει δεσμευτεί για(ή τουλάχιστον το) για τη χρήση του 2026, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου. Με βάση τα αποτελέσματα του εννεαμήνου η καθαρή κερδοφορία της εταιρείας βρίσκεται σταεξασφαλίζοντας την υπόσχεση του ελάχιστου μερίσματος. Η απόδοση με βάση την τρέχουσα τιμή στο ταμπλό διαμορφώνεται στο διόλου ευκαταφρόνητο-Στην ελληνική αγορά λειτουργούν σήμερα περίπουπου εκδίδουν τις απαραίτητες αποδείξεις σε κάθε μας συναλλαγή. Γύρω από αυτό το οικοσύστημα έχει ξεκινήσει ένας. Εδώ και 2 μήνες, από την 1η Οκτωβρίου, ηεπεκτάθηκε και στις επιχειρήσεις με έσοδα έως. Η μεταβατική περίοδος λήγει στις. Αυτό σημαίνει ότι χιλιάδες μικρομεσαίοι επιχειρηματίεςμε έναν από τους παρόχους. Ένας πωλητής που βρίσκεται ήδη μέσα στο μαγαζί για το τιμολόγιο έχει κάθε λόγο να προτείνει και την απόδειξη. Εδώ βρίσκεται η λεπτομέρεια. Η υποχρέωση για ηλεκτρονική τιμολόγηση αφορά τα τιμολόγια, δηλαδή τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων.. Δεν υπάρχει απόφαση που να καταργεί τουςδηλαδή τις συσκευές με τις οποίες μια επιχείρηση εκδίδει αποδείξεις λιανικής με τρόπο που το Δημόσιο μπορεί να ελέγξει, και οι οποίες πρέπει να έχουν άδεια καταλληλότητας από το κράτος. Όταν αποκαλύφθηκε το, με εκτιμώμενη ζημία, κάποιοι δημιούργησαν τεχνηέντως θόρυβο εναντίον των «ξεπερασμένων» ταμειακών μηχανών. Η αλήθεια είναι ότι η Pizza Fan δεν δούλευε με ταμειακές, αλλά με λογισμικό σε υπολογιστή και απλό εκτυπωτή. Μέχρι σήμερα, τα τελευταία 20 χρόνια δεν έχει εντοπιστεί ούτε μία «πειραγμένη» ταμειακή μηχανή. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν συζητήσεις για, για λύσεις που «δεν είναι απαραίτητα ανταγωνιστικές», για αλλαγές που κρίνονται από την «προστιθέμενη αξία» τους. Υπάρχει μια μάχη χαρακωμάτων γιατί η απόδειξη αυτή καθ’ αυτή κοστίζει λίγα λεπτά.-Έξι μόνο μήνες μετά τη μεγάλη, ημετρά τις επενδυτικές υπογραφές της, σε. Στην Ουγγαρία, συμφώνησε για φωτοβολταϊκό σταθμό. Στην Πολωνία, πήρεαπό την, καθώς και τις θυγατρικές της. Στην Κοζάνη, υπέγραψε μνημόνιο με τηνγια το μεγάλο, αρχίζοντας με. Στη Ρουμανία, η, με αξία επιχείρησης. Χθες, προστέθηκε η. Όλες οι κινήσεις εντάσσονται στο φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιοπου προβλέπει, ισχύΓια τοη ΔΕΗ θα πληρώσει περίπουΜε EBITDA, το τίμημα αντιστοιχεί σεκαι σε κάτι λιγότερο από. Το περιθώριο EBITDA,, στηρίζεται σε δύο αριθμούς:. Η διοίκηση ενημέρωσε ότι η Ιταλία κατανάλωσε. Η Enegan πουλά, δηλαδή περίπου. Η ΔΕΗ αγοράζει λοιπόν, σε μια κατακερματισμένη αγορά όπου μπαίνουν πλέον εταιρείες τηλεπικοινωνιών και λιανεμπορίου. Από τατης χώρας, τα. Εκεί θα «κουμπώσουν» ταπου στοχεύει η ΔΕΗ στην Ιταλία έως το-Το ξεκαθαρίζω εξαρχής:αλλά στην αγορά γυρίζει η φημολογία ότι ηθα περάσει πολύ σύντομα στο χαρτοφυλάκιο μέλους της. Κατά τη φημολογία μάλιστα οθα παραμείνει στην ηγεσία της εταιρείας. Στο τέλος του 2025 η Notos Com Συμμετοχές είχε στο ταμείο, σχεδόν τα μισά από ταέναν χρόνο νωρίτερα. Από την άλλη πλευρά του ισολογισμού ωστόσο υπήρχε ένας βαρύςΟ τζίρος ανέβηκεΤα λειτουργικά κέρδη έμειναν στακαι τα καθαρά κέρδη ήταν, έναντι ζημιών. Μετά όμως ήρθε το καλοκαίρι και η. Τοεπειδήδεν ανανέωσαν τη μίσθωση. Η εναλλακτική στέγη τωνχάθηκε. Απέμειναν μόνον οι χώροι στον. Η πρόβλεψη τζίρου, γράφτηκε πριν πέσουν τα ρολά. Τοανήκει πλέον στις, από την εξυγίανση του 2021-2022 μεΚατά συνέπεια, συμφωνία χωρίς τη δική τους υπογραφή δεν υπάρχει. Ίσως όμως οι τραπεζίτες να επιτάχυναν την προσέγγιση. Το, με βασικό μέτοχο τον-Η ερώτηση στηναφορούσε τα σχέδια για την αμυντική τεχνολογία. Η απάντηση είχε και χρηματιστηριακό ενδιαφέρον. Ο εκτελεστικός πρόεδρος,, ανακοίνωσε ότι τοο όμιλος σχεδιάζει να δημιουργήσει. Ως αυτόνομη εταιρεία, η δραστηριότητα θα κρίνεται με τα κριτήρια ενός κλάδου όπου η αγορά πληρώνει πολύ ακριβότερα. Και δεν ξεκινά από το μηδέν:. Το στοίχημα: ταχύτερη ανάπτυξη και πιο καθαρή εικόνα για τους μετόχους του πόσο πραγματικά αξίζει.-Η εικόνα τουεπιδεινώνεται αισθητά, χάνοντας διαδοχικά κρίσιμα επίπεδα, με τις ρευστοποιήσεις να επεκτείνονται σε μεγάλο μέρος της υψηλής κεφαλαιοποίησης. Ο, έχοντας αγγίξει ενδοσυνεδριακά τιςκαι καταγράφοντας τη. Η υποχώρηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς φέρνει την αγορά σε απόσταση αναπνοής από το, το οποίο έχει να παραβιαστεί από τον περασμένο Ιούλιο. Πρόκειται πλέον για την επόμενη, με την αντοχή της να αποτελεί βασικό ζητούμενο για τη βραχυπρόθεσμη πορεία του Γενικού Δείκτη. Καταλύτης για την επιδείνωση του κλίματος ήταν η, μετά τις πληροφορίες ότι η κυβέρνησηπροετοιμάζει νέες αυξήσεις στις εισαγωγές από την. Το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης των εμπορικών εντάσεων επανέφερε τους φόβους για επιβράδυνση της διεθνούς οικονομικής δραστηριότητας, προκαλώντας ιδιαίτερα έντονες πιέσεις στους. Η αντίδραση του ελληνικού χρηματιστηρίου αποτυπώνει και τη δυσκολία του να διαφοροποιηθεί από τη διεθνή τάση. Το προηγούμενο ανοδικό διάλειμμα αποδείχθηκε πρόσκαιρο, ενώ η αδυναμία διατήρησης της ανάκαμψης ενισχύει την επιφυλακτικότητα των επενδυτών και περιορίζει τη διάθεση ανάληψης ρίσκου. Το βασικό πρόβλημα για το Χρηματιστήριο Αθηνών είναι πλέον ηικανού να απορροφήσει τις ρευστοποιήσεις. Ακόμη και ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα δεν φαίνεται να αρκούν για να ανατρέψουν την αρνητική τάση, με τους επενδυτές να δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στους εξωτερικούς κινδύνους και στην επιδείνωση της τεχνικής εικόνας.-Ηέκλεισε με τη. Το αέριο θα προέρχεται κυρίως από το αμερικανικό χαρτοφυλάκιο της Shell, με δυνατότητα να τροφοδοτεί τόσο την ελληνική αγορά όσο και αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μέσω του. Στην Αθήνα η συμφωνία διαβάζεται ως ένα ακόμη βήμα για τον ρόλο της. Στην Ακτή Μιαούλη η πρώτη ερώτηση είναι πιο πρακτική.Μόνο οι πρόσφατες παραγγελίες που συνδέονται με τονκαι τηναφορούν. Η σύμπτωση στον αριθμό είναι ωραία για τίτλο. Η ουσία βρίσκεται στη. Ένα φορτίο κλείνει ένα ταξίδι. Μια πολυετής ναύλωση μπορεί να δώσει προβλέψιμα έσοδα σε ένα πλοίο που κοστίζει. Γι’ αυτό, πίσω από τις ανακοινώσεις για τον Κάθετο Διάδρομο, αξίζει να παρακολουθήσει κανείς και τα. Κάθε εκφόρτωση σε ελληνικό τερματικό δίνει δουλειά στην υποδομή. Αν οι τακτικές ροές φέρουν και πολυετείς ναυλώσεις σε ελληνόκτητα LNG carriers, τότε η ίδια εμπορική διαδρομή θα έχει αφήσει έσοδο και στην ελληνική ναυτιλία.-Το ημερολόγιο γράφει ήδη. Ηέδωσε τα χέρια με τα κινεζικά ναυπηγείαγια. Την ίδια χρονιά περιμένει το δικό της νεότευκτο και η. Η εταιρεία συμφώνησε με τα ιαπωνικά ναυπηγείαγια ένα. Το μεγάλο ποσό, πάντως, έρχεται από την Κορέα. Η, με επικεφαλής τον, παρήγγειλε στην. Στα, ο λογαριασμός για τα δύο φτάνει τα. Η Thenamaris τα περιμένει στον στόλο της το, έναν χρόνο πριν από τις παραδόσεις της Chartworld και της A.E. Nomikos.-Στονέχουν έναν αριθμό που κάνει ωραία παρουσίαση. Με την, η δυναμικότητα του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων ανεβαίνει. Η Θεσσαλονίκη θα μπορεί να διεκδικήσει απευθείας προσεγγίσεις από μεγαλύτερα πλοία των κύριων γραμμών. Ο εισαγωγέας στη Σόφια, όμως, θα κάνει μια πιο πεζή ερώτηση.Εδώ αποκτά ενδιαφέρον το. Μια ναυτιλιακή γραμμή μπορεί να βάλει τη Θεσσαλονίκη στο εβδομαδιαίο δρομολόγιό της. Για να πουλήσει όμως στον πελάτη της μεταφορά μέχρι τη Σόφια, χρειάζεται και. Αν το κοντέινερ χάσει την ανταπόκριση και μείνει στην αυλή, οι μέρες που κέρδισε με την απευθείας προσέγγιση μπορούν να χαθούν στην προβλήτα. Ο ΟΛΘ επεκτείνει την προβλήτα, ενώ η σύνδεσή της με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο έχει δικό της χρονοδιάγραμμα. Στα εγκαίνια θα μετρήσουν πόσα κοντέινερ χωράει ο νέος σταθμός. Στα γραφεία των ναυτιλιακών θα μετρήσουν. Με αυτόν τον αριθμό κερδίζεται το βαλκανικό φορτίο.-Προχθές, στην αξέχαστη Δευτέρα, ηπαίρνοντας φόρα από την παλινόστηση τουστον θρόνο του. Ο, στην καλύτερη συνεδρίασή του από τον Απρίλιο του 2025. Την ίδια ακριβώς μέρα, το, αλλά τελικά έκλεισε αμετάβλητο στα. Χθες, επέστρεψε. Οσχολίασε ότι η Nvidia έχει ανακτήσει, το bitcoin όμως μόλις το. Όλα έχουν να κάνουν με τις. Την ημέρα του ράλι, από τα αμερικανικά, ήταν ηεκ των οποίων. Ο Νοέμβριος μετρά ήδη. Οι θεσμικοί που αγόρασαν την ανάκαμψη δεν εμπιστεύθηκαν τα κρυπτονομίσματα, αγόρασαν μετοχές. Οι, τριπλάσιες από την προηγούμενη ημέρα. Στο bitcoin μοιράστηκαν ισόποσα ανάμεσα σε. Έχασαν δηλαδή και όσοι πόνταραν στην άνοδο και όσοι πόνταραν στην πτώση. Οι ανοιχτές θέσεις στα παράγωγα υποχώρησαν, σε επίπεδα. Τώρα πια τον λόγο έχουν τα παράγωγα. Σταβρίσκεται η μεγαλύτερη θέση σε δικαιώματα πώλησης, περίπου. Στασυγκεντρώνονται τα δικαιώματα αγοράς. Σήμερα ανακοινώνεται ο, με την αγορά να περιμένει επιβεβαίωση των προσδοκιών για. Το συμπέρασμα είναι ότι στην πτώση, το bitcoin συμπεριφέρθηκε σαν μετοχή τεχνολογίας. Στην άνοδο θυμήθηκε ότι δεν έχει διευθύνοντα σύμβουλο να επιστρέψει.-Ηχρειάστηκεγια να βρεθεί κάτω από την τιμή διάθεσής της. Ητα κατάφερε στην. Στις, η εταιρεία τιμολόγησε τη δημόσια εγγραφή στα, πάνω από το αρχικό εύρος των, μεΔιέθεσε. Την επομένη, η μετοχή άνοιξε στααλλά έκλεισε στα. Ενδοσυνεδριακά έφτασε ταενώ η αποτίμηση ξεπέρασε για λίγο ταΑπό εκεί και πέρα, μόνο κάτω. Την Παρασκευή υποχώρησε έως τα, δηλαδή, και έκλεισε στα. Τη Δευτέρα έχασε, την ημέρα που η Wall Street έκανε την καλύτερη συνεδρίασή της από τον Απρίλιο του 2025. Χθες έπεσε έως και. Από το υψηλό της πρώτης ημέρας, η. Η σύγκριση με τη SpaceX είναι αναπόφευκτη. Εκείνη τιμολογήθηκε στα, έφτασε τακαι γύρισε κάτω από την τιμή διάθεσης στα μέσα Ιουλίου. Σήμερα διαπραγματεύεται κοντά στα. Ο διευθύνων σύμβουλοςστο πλαίσιο της δημόσιας εγγραφής. Ηξεκίνησε κάλυψη με, δηλαδή. Στα, η εταιρεία αποτιμάται περίπου. Το 2026 όλα γίνονται πιο γρήγορα. Οι εκρήξεις και οι προσγειώσεις.-Η περασμένη εβδομάδα για τηήταν η, με τον. Ούτε το ντεμπούτο της Anthropic ούτε το τρίμηνο της Nvidia ηρέμησαν την αγορά, παρά την ανοδική αντίδραση της Δευτέρας. Στην πραγματική οικονομία ωστόσο, στα ταμεία των καταστημάτων, εμφανίζεται μια διαφορετική εικόνα. Χθες, ηανακοίνωσε, μεΟ πήχης για τα ετήσια προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ανέβηκε στα. Ηέβγαλεόταν οι αναλυτές περίμεναν, μεγύρισε σε θετικό έδαφος, μεκαι πρόβλεψη έτους από στάσιμες έως, έναντι πτώσης έωςπου έβλεπε τον Αύγουστο. Την περασμένη εβδομάδα είχαν ανακοινώσει αποτελέσματα η, με, και η, με. Όλα αυτά ακούγονται ευχάριστα και γιορτινά. Υπάρχουν όμως και οι μικρές, στενάχωρες λεπτομέρειες. Στην Target, ταήταν εφάπαξ επιστροφή δασμών. Στην Dick’s, τα προσαρμοσμένα κέρδη υποχώρησαν από τα περυσινά. Η Walmart έδωσε προβλέψεις πιο συντηρητικές από όσες περίμεναν οι αναλυτές. Οι. Ηπροβλέπει ότι κατά την εορταστική περίοδο οι πωλήσεις θα αυξηθούν. Το υπόλοιπο είναι πληθωρισμός. Η βενζίνη παραμένει αισθητά ακριβότερη από πέρυσι, περιορίζοντας την αγοραστική δυνατότητα των Αμερικανών. Ανέκαθεν, η. Όσο τα data centers ψάχνουν χρηματοδότηση, την ανάπτυξη στην αμερικανική οικονομία τη σηκώνει το καρότσι του σούπερ μάρκετ.