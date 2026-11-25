-Χαίρετε, επανέρχομαι δι’ ολίγον στο θέμα των σχολείων, πριν περάσω στα νέα της ημέρας. Με πήρε τηλέφωνο η πηγή μου και μου εξέφρασε τα παράπονα της υπουργού κυρίας Ζαχαράκη για το θέμα που αναδεικνύει με τα σχολικά κτήρια από την Κυριακή το Πρώτο Θέμα. «Γιατί τα βάζουν μαζί μου, αφού εγώ εκ των αρμοδιοτήτων μου δεν μπορώ να βάλω ούτε βίδα στα σχολεία, ούτε εγώ ήμουν αρμόδιος υπουργός για να εντάξω τα σχολικά κτήρια στο Ταμείο Ανάκαμψης» λέει η Σοφία που η οργή τη βρήκε στη Νέα Υόρκη όπου είχε πάει όπως βλέπω σε ρεπορτάζ της ΕΡΤ να επισκεφθεί σχολεία της ομογένειας στην Αστόρια και στο Μπρούκλιν, μεταξύ άλλων επαφών (αλήθεια, πώς ήταν εκεί τα σχολεία;). Και αφού διευκρινίσω, λοιπόν, ότι εμείς «δεν τα βάλαμε με κανέναν», ρεπορτάζ οφθαλμοφανέστατο κάναμε και αφού ξεκαθαρίσω ότι προσωπικά δεν τα βάζω, όταν είναι, παρά μόνο με τ’ αφεντικά, θέλω να ρωτήσω καλοπροαίρετα το εξής: Προχθές ο εκπρόσωπος Μαρινάκης έκανε μία ειλικρινή (ξαναλέω) τοποθέτηση λέγοντας ότι «στα σχολικά κτήρια υπάρχει ζήτημα το οποίο πρέπει να δούμε όλο και πιο σοβαρά». Είπε επίσης ότι έχουμε κάνει πρόοδο αλλά χρειάζονται περισσότερα κ.λπ. κ.λπ. Ερωτώ λοιπόν αυτή τη φορά το Μ.Μ για να πάρω μία (εξίσου ειλικρινή με το ερώτημα) απάντηση: Αφού η υπουργός Παιδείας δεν βάζει βίδα γιατί δεν έχει αρμοδιότητα, αφού ο υπουργός Εσωτερικών παραπέμπει στους δήμους και αφού όποιον δήμαρχο και να ρωτήσεις θα σου πει «δεν μου φτάνουν τα λεφτά», ποιος τελικώς θα αναλάβει την ευθύνη να… πάει παρακάτω και πιο γρήγορα η ανακαίνιση 11.000 σχολικών κτηρίων; Εκτός αν καταλήξουμε όλοι μαζί στην Κατερίνα Λιόλιου να αναζητούμε «έναν υπεύθυνο για τον λογαριασμό». Υ.Γ.: Αργά χθες το βράδυ, η κυρία Ζαχαράκη έστειλε μία απάντηση την οποία μπορείτε να διαβάσετε στο protothema.gr, με την οποία νομίζω ότι επιβεβαιώνει πλήρως όλα όσα αναφέρω πιο πάνω.
Ο Μητσοτάκης, ο Λιάκος και η συνέντευξη
-Συζήτησα χθες αρκετά το θέμα Λιάκου
με ανθρώπους που ξέρουν την πραγματική άποψη του Μητσοτάκη
για την υπόθεση, αλλά ξεκινώ με το ρεπορτάζ. Ο υφυπουργός θα δώσει την πρώτη του συνέντευξη σήμερα στους Αταίριαστους του ΣΚΑΪ
για την υπόθεση. Προχθές το απόγευμα τον πήρε τηλέφωνο, όπως και τους άλλους νέους υφυπουργούς του ανασχηματισμού, ο ΓΓ του πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής
, ο οποίος συζήτησε μαζί του για το ΦΕΚ αρμοδιοτήτων του. Από αυτή την εξέλιξη κάποιοι έβγαλαν το συμπέρασμα
ότι το θέμα Λιάκου για το Μαξίμου τελείωσε. Η αλήθεια είναι ότι, όσο περνούν οι μέρες και ο Λιάκος παραμένει υφυπουργός, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να μείνει και στην κυβέρνηση, καθώς ο Μητσοτάκης είναι αντιστοίχως ενοχλημένος με την εσωκομματική διάσταση
της υπόθεσης. Από την άλλη, είναι ενοχλημένος με τον υφυπουργό του
, καθώς στο Μαξίμου εκτιμούν ότι από την πρώτη στιγμή δεν τους είπε όλη την αλήθεια
και την ανακάλυπταν κομμάτι κομμάτι, με κορυφαίο παράδειγμα την ανάθεση που βρέθηκε από δήμο της εκλογικής του περιφέρειας, τα Μέγαρα, σε εταιρεία που συμμετέχει η αδερφή του. Αν δεν υπήρχε η υπόθεση Τσαβδαρίδη
, είναι προφανές ότι ο Λιάκος δεν θα στεκόταν ούτε δύο μέρες. Τώρα, η διαχείριση είναι εκ των πραγμάτων διαφορετική. Φαντάζομαι στο Μαξίμου θα παρακολουθούν τη σημερινή συνέντευξη. Δυστυχώς τέτοια «μικρά»,
τα οποία όμως λειτουργούν σωρευτικά στον σκληρό δίσκο της κοινής γνώμης, θα έχουμε πολλά από εδώ και στο εξής έως τις εκλογές. Τι το θέλανε
να πάνε μέχρι το βαθύ τέλος της β’ τετραετίας;
Οι εκτιμήσεις για την οικονομία του 2030
-Έρχομαι στο σημερινό Υπουργικό
που έχει αρκετά ενδιαφέροντα θέματα. Κεντρική συζήτηση βεβαίως θα είναι ο Προϋπολογισμός που ψηφίζεται στις 15 Δεκεμβρίου
, όμως Πιερρακάκης και Πετραλιάς
θα κάνουν μια ευρύτερη παρουσίαση και για την πορεία της ελληνικής οικονομίας προς το 2030. Αντιλαμβάνομαι ότι τα μεγέθη θα αναθεωρηθούν προς τα πάνω σε όλες τις κατηγορίες, αλλά βρίσκω πιο ενδιαφέρον το μέγεθος του δημοσίου χρέους που θα διαμορφωθεί γύρω στο 110% του ΑΕΠ το 2030
, όταν στις αρχές του Covid ήταν στο 200% και είχε αυξητική τάση.
Ο Δένδιας και το +25% για τα εξοπλιστικά
-Μια σημαντική ρύθμιση που θα αφορά την εγχώρια αμυντική βιομηχανία
θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο
που βάζει σήμερα προς συζήτηση στο Υπουργικό ο Νίκος Δένδιας
και αφορά την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Μαθαίνω ότι πλέον θα προβλέπεται ως υποχρεωτική ρήτρα για όλες τις διακρατικές εξοπλιστικές συμφωνίες ρήτρα για συμμετοχή της αμυντικής μας βιομηχανίας με +25%
, τόσο για νέα deals, όσο και για εκσυγχρονισμό όπλων.
Ο Σχοινάς, οι πληρωμές και το αίτημα των αγροτών
-Στο σημερινό Υπουργικό ο Μαργαρίτης Σχοινάς
θα επιχειρήσει να εξηγήσει στους συναδέλφους του τη σημασία του να έχει η χώρα ένα «ιδιόκτητο» σύστημα πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων
που διαχειρίζεται η ΑΑΔΕ
. Μετά τις περίπου 500.000 αιτήσεις
που έγιναν ως τις 19 του μήνα για τη βασική ενίσχυση, στο τέλος του μήνα θα πληρωθεί το 70% της προκαταβολής για το έτος 2026
, ενώ ως το τέλος του έτους θα εξοφληθούν άπαντες – και αυτοί που δεν κατάφεραν τώρα να υποβάλουν αίτηση στο σύστημα της ΑΑΔΕ και έκαναν δευτερευόντως δήλωση που θα εξοφληθεί τέλος Δεκεμβρίου. Τα υπόλοιπα σας τα έχω γράψει, το υπουργείο θέλει να κάνει και πληρωμή της προκαταβολής του 2027 τον Απρίλιο
από τη στιγμή που το κράτος θα έχει το σύστημα στα χέρια του και αυτό έχει σημασία για τις αγροτικές περιοχές. Από την άλλη, οι αγρότες που θα μαζευτούν στις 6 Δεκεμβρίου
και έχουν ήδη ξεκινήσει την επίδειξη δύναμης κατά τόπους, στέλνουν μήνυμα ότι θέλουν ραντεβού με τον Μητσοτάκη πριν από το τέλος του έτους
για να συζητήσουν για την αναπλήρωση εισοδήματος, καθώς παίρνουν πολύ χαμηλές τιμές.
Ποιος έχει λυσσάξει να αποκτήσει την Pizza Fan
-Την άλλη εβδομάδα, εκτός απροόπτου πάντα, αναμένονται αποφάσεις
για το μέλλον της Pizza Fan
. Δεν πρόκειται για εύκολη απόφαση γιατί ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει η εικόνα με την εταιρεία και είναι πιθανόν όποιος αποφασίσει να προχωρήσει να βρεθεί αντιμέτωπος με οφειλές και υποχρεώσεις που δεν είναι ορατές
στην παρούσα φάση. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η δουλειά της Pizza Fan
είναι deal της τάξης των 20 εκατ. ευρώ
. Όσον αφορά τους ενδιαφερόμενους, ιδιαίτερα ζεστός –για την ακρίβεια η πηγή χρησιμοποίησε την έκφραση «έχει λυσσάξει»
– να αποκτήσει την Pizza Fan είναι ο Βλάσης Γεωργάτος της Γρηγόρης
. Οι πληροφορίες αναφέρουν για ενδιαφέρον και από private equity
, την επωνυμία του οποίου η πηγή αρνείται πεισματικά να αποκαλύψει, γεγονός που δημιουργεί υπόνοιες ότι δεν αποκλείεται να διοχετεύεται η φήμη για να ανεβεί το θερμόμετρο. Το μέλλον θα δείξει
.
Marks & Spencer: Τι ζητά από τον νέο συνεργάτη στην Ελλάδα…
-«Πιστεύουμε ότι η συνεργασία με έναν εταίρο franchise, ο οποίος θα μπορεί να επενδύσει και να αναπτύξει τη δραστηριότητα στην Ελλάδα, αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης». Με αυτή τη θέση η Marks & Spencer
εξήγησε στον συντάκτη του Newmoney Σ. Μορφίδη
, το σκεπτικό πίσω από την αναζήτηση νέου συνεργάτη για τα 27 καταστήματά της στην ελληνική αγορά
, κρατώντας παράλληλα κλειστά τα χαρτιά της για την ταυτότητα των υποψήφιων επενδυτών. Η απάντηση της βρετανικής αλυσίδας, μέσω της κυρίας Nicola Foxen, Corporate Communications Lead - International
, αποτυπώνει τη στρατηγική που ακολουθεί ο όμιλος στις διεθνείς αγορές. Όπως επισημαίνει, η Marks & Spencer στρέφεται ολοένα περισσότερο σε συνεργασίες περιορισμένης κεφαλαιακής δέσμευσης για τη μητρική, αξιοποιώντας έμπειρους τοπικούς επιχειρηματικούς φορείς που μπορούν να διαθέσουν τις αναγκαίες επενδύσεις, τις υποδομές και τη γνώση της εκάστοτε αγοράς. Η τοποθέτηση αυτή δίνει την επίσημη εξήγηση του βρετανικού ομίλου για την επιχειρηματική στροφή που έκανε την επιστροφή στο μοντέλο franchise
, μόλις 20 μήνες μετά την εξαγορά του τελευταίου 20% της ελληνικής θυγατρικής από την οικογένεια Μαρινόπουλου
. Μια κίνηση που ολοκλήρωσε τότε τη μετάβαση στον πλήρη μετοχικό έλεγχο των Βρετανών, για να ακολουθήσει τώρα η αναζήτηση νέου τοπικού συνεργάτη. Ο βρετανικός όμιλος παρουσιάζει την αναζήτηση franchisee στην Ελλάδα ως συνέχεια μιας δοκιμασμένης διεθνούς στρατηγικής, με στόχο η περαιτέρω ανάπτυξη να στηριχθεί στην επενδυτική δυνατότητα και την επιχειρησιακή εμπειρία ενός τοπικού συνεργάτη.
…και οι συνομιλητές
-Στο ερώτημα για την ταυτότητα των επιχειρηματικών ομίλων με τους οποίους ενδεχομένως βρίσκεται σε επαφές, αλλά και για το εάν οι συζητήσεις διεξάγονται σε αποκλειστική βάση ή με περισσότερους ενδιαφερομένους, η Marks & Spencer
αποφεύγει να δώσει λεπτομέρειες. «Δεν πρόκειται να σχολιάσουμε εμπιστευτικές συζητήσεις με οποιουσδήποτε υποψήφιους συνεργάτες»
, απαντούν, προσθέτοντας ότι θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση όταν προκύψει κάτι ουσιαστικό προς ανακοίνωση. Ανοιχτό παραμένει και το ακριβές αντικείμενο της σχεδιαζόμενης συμφωνίας, καθώς η εταιρεία δεν διευκρινίζει εάν θα αφορά αποκλειστικά την ανάληψη της λειτουργίας του δικτύου ή εάν θα περιλαμβάνει και μεταβίβαση της ελληνικής θυγατρικής. Δεν παρέχει επίσης διευκρινίσεις για ενδεχόμενες αλλαγές στα καταστήματα ή στις εργασιακές σχέσεις. Υπενθυμίζεται ότι η Marks & Spencer ανακοίνωσε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου
την πρόθεσή της να αναζητήσει συνεργάτες franchise για τα 27 καταστήματα στην Ελλάδα και τα 15 στην Τσεχία
. Η ελληνική δραστηριότητα, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εμφανίζει κύκλο εργασιών 71,7 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 2,05 εκατ. ευρώ
.
Ilisian: Παραδίδονται 55 διαμερίσματα με το brand Conrad – Επιστρέφει το Galaxy
-Με τις επιδόσεις του ξενοδοχείου «Conrad»
που άνοιξε τον περασμένο Απρίλιο στη θέση του παλιού Hilton της Αθήνας
να κινούνται θετικά από πλευράς πληροτήτων και τιμών, έχοντας κερδίσει και μεγάλο μερίδιο του αμερικανικού κοινού που επισκέπτεται την πρωτεύουσα, τώρα σταδιακά ο προορισμός «The Ilisian»
-στο εμβληματικό ακίνητο της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας- σχηματοποιείται. Ήδη αυτό το διάστημα παραδίδονται σταδιακά στους ιδιοκτήτες τους οι «επώνυμες» (branded) κατοικίες με το brand της «Conrad»
στον προορισμό και θα ακολουθήσουν μέσα στο 2027 οι υπόλοιπες κατοικίες με το brand της Waldorf Astoria
. Το κομμάτι της κατοικίας στον νέο προορισμό περιλαμβάνει συνολικά 55 «επώνυμες» (branded) κατοικίες
, από τον 7ο έως τον 12ο όροφο, οι 18 με την επωνυμία των «Conrad Residences»
και οι υπόλοιπες 37 με την επωνυμία των «Waldorf Astoria Residences»
, οι πρώτες για τα δύο brands στην Ελλάδα. Η ειδοποιός διαφορά είναι ότι οι «Conrad Residences» παραδίδονται πρώτες δεδομένου ότι εντάσσονται κάτω από την «ομπρέλα» του ξενοδοχείου και άρα θα είναι δυνατή η διάθεσή τους μέσω των συστημάτων κρατήσεων για μεγαλύτερης διάρκειας διαμονές προσφέροντας παράλληλα και τις ανέσεις ενός σπιτιού. Οι κατοικίες Conrad επί του παρόντος δεν έχουν ενταχθεί και θα ενταχθούν σε δεύτερο χρόνο, μέσα στο 2027 στα συστήματα κρατήσεων του ξενοδοχείου. Σε αυτά που έρχονται το 2027 είναι και οι νέοι χώροι στο κομμάτι της γαστρονομίας και της ψυχαγωγίας στον τελευταίο όροφο του κτηρίου που αναζωογονείται και επιστρέφει. Το θρυλικό Galaxy Bar
συστήνεται εκ νέου ως The Galaxy Dispensary
, ένα «gastrobar» με εκτενή συλλογή κρασιών κι επώνυμα αποστάγματα. Δίπλα στο The Galaxy Dispensary θα βρίσκεται το The Galaxy Supper Club
, ένα exclusive εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας. Υπενθυμίζεται ότι το συνολικό ύψος της επένδυσης από το δίδυμο των ομίλων Κωνσταντακόπουλου-Olayan ξεπερνά τα 340 εκατ. ευρώ
.
Attica Stores: Μερισματική απόδοση 6,8%
-Στην Attica Stores
η διοίκηση της εταιρείας έχει δεσμευτεί για ελάχιστη συνολική διανομή τουλάχιστον 12 εκατ. ευρώ
(ή τουλάχιστον το 60% των καθαρών κερδών
) για τη χρήση του 2026, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 0,20 € ανά μετοχή
. Με βάση τα αποτελέσματα του εννεαμήνου η καθαρή κερδοφορία της εταιρείας βρίσκεται στα 11,1 εκατ. ευρώ
εξασφαλίζοντας την υπόσχεση του ελάχιστου μερίσματος. Η απόδοση με βάση την τρέχουσα τιμή στο ταμπλό διαμορφώνεται στο διόλου ευκαταφρόνητο 6,8%
.
Πόλεμος γύρω από τις αποδείξεις (μας)
-Στην ελληνική αγορά λειτουργούν σήμερα περίπου 250.000 φορολογικές ταμειακές μηχανές
που εκδίδουν τις απαραίτητες αποδείξεις σε κάθε μας συναλλαγή. Γύρω από αυτό το οικοσύστημα έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος μεριδίων με πιεστικά χρονοδιαγράμματα
. Εδώ και 2 μήνες, από την 1η Οκτωβρίου, η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση
επεκτάθηκε και στις επιχειρήσεις με έσοδα έως 1 εκατ. ευρώ
. Η μεταβατική περίοδος λήγει στις 31 Δεκεμβρίου
. Αυτό σημαίνει ότι χιλιάδες μικρομεσαίοι επιχειρηματίες υπογράφουν αυτές τις μέρες την πρώτη τους σύμβαση
με έναν από τους παρόχους. Ένας πωλητής που βρίσκεται ήδη μέσα στο μαγαζί για το τιμολόγιο έχει κάθε λόγο να προτείνει και την απόδειξη. Εδώ βρίσκεται η λεπτομέρεια. Η υποχρέωση για ηλεκτρονική τιμολόγηση αφορά τα τιμολόγια, δηλαδή τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων. Η λιανική μέσω παρόχου παραμένει επιλογή
. Δεν υπάρχει απόφαση που να καταργεί τους ΦΗΜ (Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί),
δηλαδή τις συσκευές με τις οποίες μια επιχείρηση εκδίδει αποδείξεις λιανικής με τρόπο που το Δημόσιο μπορεί να ελέγξει, και οι οποίες πρέπει να έχουν άδεια καταλληλότητας από το κράτος. Όταν αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο της Pizza Fan
, με εκτιμώμενη ζημία 25 εκατ. ευρώ σε ΦΠΑ από το 2022
, κάποιοι δημιούργησαν τεχνηέντως θόρυβο εναντίον των «ξεπερασμένων» ταμειακών μηχανών. Η αλήθεια είναι ότι η Pizza Fan δεν δούλευε με ταμειακές, αλλά με λογισμικό σε υπολογιστή και απλό εκτυπωτή. Μέχρι σήμερα, τα τελευταία 20 χρόνια δεν έχει εντοπιστεί ούτε μία «πειραγμένη» ταμειακή μηχανή. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν συζητήσεις για «τεχνολογική ουδετερότητα»
, για λύσεις που «δεν είναι απαραίτητα ανταγωνιστικές», για αλλαγές που κρίνονται από την «προστιθέμενη αξία» τους. Υπάρχει μια μάχη χαρακωμάτων γιατί η απόδειξη αυτή καθ’ αυτή κοστίζει λίγα λεπτά. Το ποιος θα την εκδίδει όμως αξίζει μια ολόκληρη αγορά
.
Η θέα της ΔΕΗ από την Τοσκάνη
-Έξι μόνο μήνες μετά τη μεγάλη αύξηση κεφαλαίου των €4,25 δισ.
, η ΔΕΗ
μετρά τις επενδυτικές υπογραφές της, σε 5 χώρες
. Στην Ουγγαρία, συμφώνησε για φωτοβολταϊκό σταθμό 57,5 MW
. Στην Πολωνία, πήρε 7 αιολικά και φωτοβολταϊκά έργα 277,3 MW
από την EDP Renewables
, καθώς και τις θυγατρικές της ABO Energy
. Στην Κοζάνη, υπέγραψε μνημόνιο με την AWS
για το μεγάλο data center
, αρχίζοντας με 300 MW στον Άγιο Δημήτριο και 15ετή μίσθωση
. Στη Ρουμανία, η «Κωτσόβολος» αγοράζει τη Flanco
, με αξία επιχείρησης €35 εκατ. και 150 καταστήματα
. Χθες, προστέθηκε η εξαγορά της Enegan με έδρα την Τοσκάνη
. Όλες οι κινήσεις εντάσσονται στο φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο 2026-2030
που προβλέπει επενδύσεις €24 δισ., το 48% εκτός Ελλάδας
, ισχύ 24,3 GW από 12,4 GW και EBITDA €4,6 δισ.
Για το 100% της Enegan
η ΔΕΗ θα πληρώσει περίπου €330 εκατ.
Με EBITDA €58 εκατ. το 2025
, το τίμημα αντιστοιχεί σε 5,7 φορές τα λειτουργικά κέρδη
και σε κάτι λιγότερο από €2.000 ανά παροχή
. Το περιθώριο EBITDA, 15% σε τζίρο €379 εκατ.
, στηρίζεται σε δύο αριθμούς: 80% των πωλήσεων ρεύματος σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 1.500 εξωτερικοί αντιπρόσωποι
. Η διοίκηση ενημέρωσε ότι η Ιταλία κατανάλωσε 294,4 TWh το 2025
. Η Enegan πουλά 1 TWh
, δηλαδή περίπου 0,3%
. Η ΔΕΗ αγοράζει λοιπόν δίκτυο πωλήσεων και όχι μερίδιο
, σε μια κατακερματισμένη αγορά όπου μπαίνουν πλέον εταιρείες τηλεπικοινωνιών και λιανεμπορίου. Από τα 145,9 GW εγκατεστημένης ισχύος
της χώρας, τα 81,7 GW είναι ΑΠΕ
. Εκεί θα «κουμπώσουν» τα 600 MW
που στοχεύει η ΔΕΗ στην Ιταλία έως το 2028
.
Οι φήμες για deal στη Notos Com
-Το ξεκαθαρίζω εξαρχής: Δεν είναι επιβεβαιωμένο
αλλά στην αγορά γυρίζει η φημολογία ότι η Notos Com Συμμετοχές
θα περάσει πολύ σύντομα στο χαρτοφυλάκιο μέλους της οικογένειας Βαρδινογιάννη
. Κατά τη φημολογία μάλιστα ο Μιχάλης Παπαέλληνας
θα παραμείνει στην ηγεσία της εταιρείας. Στο τέλος του 2025 η Notos Com Συμμετοχές είχε στο ταμείο 647 χιλ. ευρώ
, σχεδόν τα μισά από τα €1,47 εκατ.
έναν χρόνο νωρίτερα. Από την άλλη πλευρά του ισολογισμού ωστόσο υπήρχε ένας βαρύς δανεισμός €55,63 εκατ. και συνολικές υποχρεώσεις 152,52 εκατ.
Ο τζίρος ανέβηκε +2,1%, στα 131,78 εκατ.
Τα λειτουργικά κέρδη έμειναν στα €16,84 εκατ.
και τα καθαρά κέρδη ήταν 787 χιλ. ευρώ
, έναντι ζημιών 1,68 εκατ. το 2024
. Μετά όμως ήρθε το καλοκαίρι και η 31η Αυγούστου
. Το πολυκατάστημα της Αιόλου, 8.000 τ.μ., έκλεισε
επειδή Dimand και Πειραιώς
δεν ανανέωσαν τη μίσθωση. Η εναλλακτική στέγη των 2.500 τ.μ. στην Πανεπιστημίου και Αμερικής
χάθηκε. Απέμειναν μόνον οι χώροι στον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη και την Καλαμάτα
. Η πρόβλεψη τζίρου 134-135 εκατ. φέτος
, γράφτηκε πριν πέσουν τα ρολά. Το 50% της εταιρείας Notos Com Συμμετοχών
ανήκει πλέον στις 4 συστημικές τράπεζες
, από την εξυγίανση του 2021-2022 με αύξηση κεφαλαίου €140,75 εκατ.
Κατά συνέπεια, συμφωνία χωρίς τη δική τους υπογραφή δεν υπάρχει. Ίσως όμως οι τραπεζίτες να επιτάχυναν την προσέγγιση. Το 25% το κρατά η εισηγμένη Optima Bank
, με βασικό μέτοχο τον Γ. Βαρδινογιάννη
.
Η κίνηση της Qualco που αλλάζει την αποτίμηση της άμυνας
-Η ερώτηση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Qualco Group
αφορούσε τα σχέδια για την αμυντική τεχνολογία. Η απάντηση είχε και χρηματιστηριακό ενδιαφέρον. Ο εκτελεστικός πρόεδρος, Ορέστης Τσακαλώτος
, ανακοίνωσε ότι το πρώτο τρίμηνο του 2027
ο όμιλος σχεδιάζει να δημιουργήσει θυγατρική αμυντικής τεχνολογίας με εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης
. Ως αυτόνομη εταιρεία, η δραστηριότητα θα κρίνεται με τα κριτήρια ενός κλάδου όπου η αγορά πληρώνει πολύ ακριβότερα. Και δεν ξεκινά από το μηδέν: δύο έτοιμα προϊόντα διττής χρήσης από το QART και συνεργασία με τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά
. Το στοίχημα: ταχύτερη ανάπτυξη και πιο καθαρή εικόνα για τους μετόχους του πόσο πραγματικά αξίζει.
Το Χρηματιστήριο χάνει διαδοχικά κρίσιμα επίπεδα
-Η εικόνα του Χρηματιστηρίου Αθηνών
επιδεινώνεται αισθητά, χάνοντας διαδοχικά κρίσιμα επίπεδα, με τις ρευστοποιήσεις να επεκτείνονται σε μεγάλο μέρος της υψηλής κεφαλαιοποίησης. Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε χθες στις 2.524,88 μονάδες
, έχοντας αγγίξει ενδοσυνεδριακά τις 2.522,20 μονάδες
και καταγράφοντας τη χαμηλότερη επίδοση των τελευταίων τεσσάρων μηνών
. Η υποχώρηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς φέρνει την αγορά σε απόσταση αναπνοής από το ψυχολογικό όριο των 2.500 μονάδων
, το οποίο έχει να παραβιαστεί από τον περασμένο Ιούλιο. Πρόκειται πλέον για την επόμενη κρίσιμη ζώνη στήριξης
, με την αντοχή της να αποτελεί βασικό ζητούμενο για τη βραχυπρόθεσμη πορεία του Γενικού Δείκτη. Καταλύτης για την επιδείνωση του κλίματος ήταν η επιστροφή της απειλής των αμερικανικών δασμών
, μετά τις πληροφορίες ότι η κυβέρνηση Τραμπ
προετοιμάζει νέες αυξήσεις στις εισαγωγές από την Κίνα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες
. Το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης των εμπορικών εντάσεων επανέφερε τους φόβους για επιβράδυνση της διεθνούς οικονομικής δραστηριότητας, προκαλώντας ιδιαίτερα έντονες πιέσεις στους βιομηχανικούς ομίλους
. Η αντίδραση του ελληνικού χρηματιστηρίου αποτυπώνει και τη δυσκολία του να διαφοροποιηθεί από τη διεθνή τάση. Το προηγούμενο ανοδικό διάλειμμα αποδείχθηκε πρόσκαιρο, ενώ η αδυναμία διατήρησης της ανάκαμψης ενισχύει την επιφυλακτικότητα των επενδυτών και περιορίζει τη διάθεση ανάληψης ρίσκου. Το βασικό πρόβλημα για το Χρηματιστήριο Αθηνών είναι πλέον η απουσία σταθερού αγοραστικού ενδιαφέροντος
ικανού να απορροφήσει τις ρευστοποιήσεις. Ακόμη και ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα δεν φαίνεται να αρκούν για να ανατρέψουν την αρνητική τάση, με τους επενδυτές να δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στους εξωτερικούς κινδύνους και στην επιδείνωση της τεχνικής εικόνας.
Έξι φορτία LNG και μια ερώτηση
-Η METLEN
έκλεισε με τη Shell έξι φορτία LNG τον χρόνο για πέντε χρόνια, αρχής γενομένης από το 2027
. Το αέριο θα προέρχεται κυρίως από το αμερικανικό χαρτοφυλάκιο της Shell, με δυνατότητα να τροφοδοτεί τόσο την ελληνική αγορά όσο και αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μέσω του Κάθετου Διαδρόμου
. Στην Αθήνα η συμφωνία διαβάζεται ως ένα ακόμη βήμα για τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης
. Στην Ακτή Μιαούλη η πρώτη ερώτηση είναι πιο πρακτική. Ποιος έχει το πλοίο;
Μόνο οι πρόσφατες παραγγελίες που συνδέονται με τον όμιλο Προκοπίου
και την Alpha Gas της Άννας Αγγελικούση
αφορούν έξι LNG carriers, συνολικής εκτιμώμενης αξίας άνω του 1,5 δισ. δολαρίων
. Η σύμπτωση στον αριθμό είναι ωραία για τίτλο. Η ουσία βρίσκεται στη διάρκεια της ναύλωσης
. Ένα φορτίο κλείνει ένα ταξίδι. Μια πολυετής ναύλωση μπορεί να δώσει προβλέψιμα έσοδα σε ένα πλοίο που κοστίζει πάνω από 250 εκατ. δολάρια
. Γι’ αυτό, πίσω από τις ανακοινώσεις για τον Κάθετο Διάδρομο, αξίζει να παρακολουθήσει κανείς και τα ναυλοσύμφωνα
. Κάθε εκφόρτωση σε ελληνικό τερματικό δίνει δουλειά στην υποδομή. Αν οι τακτικές ροές φέρουν και πολυετείς ναυλώσεις σε ελληνόκτητα LNG carriers, τότε η ίδια εμπορική διαδρομή θα έχει αφήσει έσοδο και στην ελληνική ναυτιλία.
Το ραντεβού των Κολλάκηδων στην Κίνα και τα 494 εκατ. του Μαρτίνου
-Το ημερολόγιο γράφει ήδη 2030 για τους Λου και Γιώργο Κολλάκη
. Η Chartworld
έδωσε τα χέρια με τα κινεζικά ναυπηγεία Jiangsu New Hantong
για δύο δεξαμενόπλοια των 114.000 dwt το καθένα, με παράδοση το 2030
. Την ίδια χρονιά περιμένει το δικό της νεότευκτο και η A.E. Nomikos
. Η εταιρεία συμφώνησε με τα ιαπωνικά ναυπηγεία Oshima
για ένα bulk carrier 82.000 dwt
. Το μεγάλο ποσό, πάντως, έρχεται από την Κορέα. Η Thenamaris
, με επικεφαλής τον Νικόλαο Μαρτίνο
, παρήγγειλε στην HD Hyundai Heavy Industries δύο LNG carriers των 174.000 κυβικών μέτρων το καθένα
. Στα 247 εκατ. δολάρια το πλοίο
, ο λογαριασμός για τα δύο φτάνει τα 494 εκατ. δολάρια
. Η Thenamaris τα περιμένει στον στόλο της το 2029
, έναν χρόνο πριν από τις παραδόσεις της Chartworld και της A.E. Nomikos.
Το πλοίο έδεσε. Το τρένο πότε φεύγει;
-Στον ΟΛΘ
έχουν έναν αριθμό που κάνει ωραία παρουσίαση. Με την επέκταση του 6ου προβλήτα
, η δυναμικότητα του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων ανεβαίνει από 650.000 σε 1,5 εκατ. TEU
. Η Θεσσαλονίκη θα μπορεί να διεκδικήσει απευθείας προσεγγίσεις από μεγαλύτερα πλοία των κύριων γραμμών. Ο εισαγωγέας στη Σόφια, όμως, θα κάνει μια πιο πεζή ερώτηση. Αν το κοντέινερ ξεφορτωθεί Παρασκευή, πότε το έχω στην αποθήκη μου;
Εδώ αποκτά ενδιαφέρον το μνημόνιο του ΟΛΘ με τη Hellenic Train και τους Βουλγαρικούς Σιδηροδρόμους
. Μια ναυτιλιακή γραμμή μπορεί να βάλει τη Θεσσαλονίκη στο εβδομαδιαίο δρομολόγιό της. Για να πουλήσει όμως στον πελάτη της μεταφορά μέχρι τη Σόφια, χρειάζεται και προβλέψιμη αναχώρηση του τρένου
. Αν το κοντέινερ χάσει την ανταπόκριση και μείνει στην αυλή, οι μέρες που κέρδισε με την απευθείας προσέγγιση μπορούν να χαθούν στην προβλήτα. Ο ΟΛΘ επεκτείνει την προβλήτα, ενώ η σύνδεσή της με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο έχει δικό της χρονοδιάγραμμα. Στα εγκαίνια θα μετρήσουν πόσα κοντέινερ χωράει ο νέος σταθμός. Στα γραφεία των ναυτιλιακών θα μετρήσουν πόσες ώρες κάνει το κοντέινερ από τον γερανό του Θερμαϊκού μέχρι την αποθήκη στη Σόφια
. Με αυτόν τον αριθμό κερδίζεται το βαλκανικό φορτίο.
Η Nvidia γύρισε, το bitcoin όχι
-Προχθές, στην αξέχαστη Δευτέρα, η μετοχή της Nvidia εκτινάχθηκε +31%
παίρνοντας φόρα από την παλινόστηση του Τζένσεν Χουάνγκ
στον θρόνο του. Ο Nasdaq κέρδισε 6,5%
, στην καλύτερη συνεδρίασή του από τον Απρίλιο του 2025. Την ίδια ακριβώς μέρα, το bitcoin άγγιξε τα $64.603
, αλλά τελικά έκλεισε αμετάβλητο στα $61.271
. Χθες, επέστρεψε κάτω από τα $60.000, με χαμηλό στα $59.366
. Ο Joshua Lim της FalconX
σχολίασε ότι η Nvidia έχει ανακτήσει πάνω από το 80% των απωλειών της
, το bitcoin όμως μόλις το 25% της πτώσης του προς τα $56.000
. Όλα έχουν να κάνουν με τις ροές κεφαλαίων
. Την ημέρα του ράλι, από τα αμερικανικά spot ETF έφυγαν $569,7 εκατ.
, ήταν η 5η συνεχόμενη συνεδρίαση εκροών
εκ των οποίων $509,3 εκατ. από το IBIT της BlackRock
. Ο Νοέμβριος μετρά ήδη εκροές $4,71 δισ., ρεκόρ για οποιονδήποτε μήνα
. Οι θεσμικοί που αγόρασαν την ανάκαμψη δεν εμπιστεύθηκαν τα κρυπτονομίσματα, αγόρασαν μετοχές. Οι υποχρεωτικές ρευστοποιήσεις έφτασαν τα $844 εκατ. σε 24 ώρες
, τριπλάσιες από την προηγούμενη ημέρα. Στο bitcoin μοιράστηκαν ισόποσα ανάμεσα σε long και short
. Έχασαν δηλαδή και όσοι πόνταραν στην άνοδο και όσοι πόνταραν στην πτώση. Οι ανοιχτές θέσεις στα παράγωγα υποχώρησαν 2,6%, στα $102,7 δισ.
Ο δείκτης Fear & Greed βρίσκεται στο 9
, σε επίπεδα «ακραίου φόβου»
. Τώρα πια τον λόγο έχουν τα παράγωγα. Στα $58.000
βρίσκεται η μεγαλύτερη θέση σε δικαιώματα πώλησης, περίπου $398 εκατ., με λήξη στις 4 Δεκεμβρίου
. Στα $64.000–68.000
συγκεντρώνονται τα δικαιώματα αγοράς. Σήμερα ανακοινώνεται ο πληθωρισμός PCE
, με την αγορά να περιμένει επιβεβαίωση των προσδοκιών για αύξηση επιτοκίων ¼ της ποσοστιαίας μονάδας από τη Fed τον Δεκέμβριο
. Το συμπέρασμα είναι ότι στην πτώση, το bitcoin συμπεριφέρθηκε σαν μετοχή τεχνολογίας. Στην άνοδο θυμήθηκε ότι δεν έχει διευθύνοντα σύμβουλο να επιστρέψει.
Το θέαμα και το δράμα της Anthropic σε 4 συνεδριάσεις
-Η SpaceX
χρειάστηκε 34 ημέρες
για να βρεθεί κάτω από την τιμή διάθεσής της. Η Anthropic
τα κατάφερε στην 4η μόλις παρουσία της στη Wall Street
. Στις 18 Νοεμβρίου
, η εταιρεία τιμολόγησε τη δημόσια εγγραφή στα $83
, πάνω από το αρχικό εύρος των $70-78
, με αποτίμηση $1,5 τρισ.
Διέθεσε 980 εκατ. μετοχές και άντλησε $81,3 δισ., ποσό-ρεκόρ
. Την επομένη, η μετοχή άνοιξε στα $111,50 (+34%)
αλλά έκλεισε στα $97,17
. Ενδοσυνεδριακά έφτασε τα $115,10
ενώ η αποτίμηση ξεπέρασε για λίγο τα $2 τρισ.
Από εκεί και πέρα, μόνο κάτω. Την Παρασκευή υποχώρησε έως τα $83,05
, δηλαδή 0,05 δολάρια πάνω από την τιμή διάθεσης
, και έκλεισε στα $88,91
. Τη Δευτέρα έχασε -1,4%, στα $87,64
, την ημέρα που η Wall Street έκανε την καλύτερη συνεδρίασή της από τον Απρίλιο του 2025. Χθες έπεσε έως και -9,4%, στα $79,42
. Από το υψηλό της πρώτης ημέρας, η απώλεια είναι 31%
. Η σύγκριση με τη SpaceX είναι αναπόφευκτη. Εκείνη τιμολογήθηκε στα $135 τον Ιούνιο
, έφτασε τα $201,80
και γύρισε κάτω από την τιμή διάθεσης στα μέσα Ιουλίου. Σήμερα διαπραγματεύεται κοντά στα $131
. Ο διευθύνων σύμβουλος Ντάριο Αμοντέι πούλησε 3,4 εκατ. μετοχές (περίπου $280 εκατ.)
στο πλαίσιο της δημόσιας εγγραφής. Η Canaccord Genuity
ξεκίνησε κάλυψη με σύσταση αγοράς και τιμή-στόχο $135
, δηλαδή 70% πάνω από το χθεσινό χαμηλό
. Στα $1,5 τρισ.
, η εταιρεία αποτιμάται περίπου 40 φορές τις πωλήσεις δωδεκαμήνου
. Το 2026 όλα γίνονται πιο γρήγορα. Οι εκρήξεις και οι προσγειώσεις.
Για πόσο ακόμη αντέχει ο Αμερικανός καταναλωτής;
-Η περασμένη εβδομάδα για τη Wall Street
ήταν η χειρότερη εβδομάδα των τεχνολογικών μετοχών εδώ και πάνω από 6 χρόνια
, με τον δείκτη φόβου VIX στο 35,89 (+86%)
. Ούτε το ντεμπούτο της Anthropic ούτε το τρίμηνο της Nvidia ηρέμησαν την αγορά, παρά την ανοδική αντίδραση της Δευτέρας. Στην πραγματική οικονομία ωστόσο, στα ταμεία των καταστημάτων, εμφανίζεται μια διαφορετική εικόνα. Χθες, η Best Buy
ανακοίνωσε συγκρίσιμες πωλήσεις +6,1%, την καλύτερη επίδοση πενταετίας
, με έσοδα $10,24 δισ.
Ο πήχης για τα ετήσια προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ανέβηκε στα $6,90-7,05
. Η Dick’s
έβγαλε $1,94 ανά μετοχή
όταν οι αναλυτές περίμεναν $1,42
, με έσοδα +23% στα $5,13 δισ.
Η Kohl’s
γύρισε σε θετικό έδαφος, με συγκρίσιμες πωλήσεις +1,2%
και πρόβλεψη έτους από στάσιμες έως +0,5%
, έναντι πτώσης έως 1,5%
που έβλεπε τον Αύγουστο. Την περασμένη εβδομάδα είχαν ανακοινώσει αποτελέσματα η Target
, με συγκρίσιμες πωλήσεις +5,6% και επισκεψιμότητα +5%
, και η Walmart
, με πωλήσεις $188,8 δισ. (+5,2%) και τρίτη φετινή αναβάθμιση προβλέψεων
. Όλα αυτά ακούγονται ευχάριστα και γιορτινά. Υπάρχουν όμως και οι μικρές, στενάχωρες λεπτομέρειες. Στην Target, τα $0,50 από τα $2,65 των κερδών ανά μετοχή
ήταν εφάπαξ επιστροφή δασμών. Στην Dick’s, τα προσαρμοσμένα κέρδη υποχώρησαν από τα περυσινά $2,07
. Η Walmart έδωσε προβλέψεις πιο συντηρητικές από όσες περίμεναν οι αναλυτές. Οι λιανικές πωλήσεις Οκτωβρίου αυξήθηκαν μόλις 0,2%, από 0,8% τον Σεπτέμβριο
. Η Oxford Economics
προβλέπει ότι κατά την εορταστική περίοδο οι πωλήσεις θα αυξηθούν +4,2% σε αξία αλλά μόνο +2,2% σε όγκο
. Το υπόλοιπο είναι πληθωρισμός. Η βενζίνη παραμένει αισθητά ακριβότερη από πέρυσι, περιορίζοντας την αγοραστική δυνατότητα των Αμερικανών. Ανέκαθεν, η κατανάλωση αντιστοιχούσε περίπου στα 2/3 της αμερικανικής οικονομίας
. Όσο τα data centers ψάχνουν χρηματοδότηση, την ανάπτυξη στην αμερικανική οικονομία τη σηκώνει το καρότσι του σούπερ μάρκετ.