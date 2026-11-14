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Ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα προς την ανάπτυξη του πρώτου πλήρως επαναχρησιμοποιούμενου διαστημικού πυραύλου επιχειρεί η SpaceX, καθώς σχεδιάζει να πραγματοποιήσει το Σάββατο την πρώτη προσγείωση του διαστημοπλοίου Starship, σε μια δοκιμασία που θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα των διαστημικών αποστολών.

Η εταιρεία του Ίλον Μασκ εκτόξευσε την Παρασκευή το Starship στην 15η δοκιμαστική πτήση του, με αρχικό στόχο να ανακτήσει στην ξηρά και τα δύο κύρια τμήματα του πυραυλικού συστήματος μετά την εκτόξευση, κάτι που δεν έχει επιτευχθεί ποτέ μέχρι σήμερα.

Ωστόσο, η SpaceX δεν κατάφερε να ανακτήσει τον τεράστιο προωθητικό πύραυλο Super Heavy, καθώς εγκατέλειψε τη σχετική προσπάθεια κατά τη διάρκεια της αποστολής. Παρ’ όλα αυτά, το διαστημόπλοιο Starship εξακολουθεί να βρίσκεται σε πορεία για την πρώτη ιστορική προσγείωσή του, έχοντας προηγουμένως φθάσει σε τροχιά και αναπτύξει μια ομάδα δορυφόρων Starlink.

Εφόσον όλα εξελιχθούν σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το Starship θα ξεκινήσει την τελική κάθοδό του πάνω από τις εγκαταστάσεις της SpaceX στο Starbase, στο νότιο Τέξας, μετά τις 15:00 τοπική ώρα του Σαββάτου.

Η διαδικασία προβλέπει ότι το διαστημόπλοιο θα κατέλθει αρχικά με την κοιλιά στραμμένη προς την επιφάνεια της Γης και, λίγο πριν από την προσγείωση, θα πραγματοποιήσει έναν ελιγμό ώστε να βρεθεί σε κατακόρυφη θέση, δίπλα στον πύργο εκτόξευσης.

Εκεί θα επιχειρηθεί το πιο εντυπωσιακό και τεχνικά απαιτητικό μέρος της επιχείρησης: δύο τεράστιοι μηχανικοί βραχίονες του πύργου θα προσπαθήσουν να «πιάσουν» το Starship στον αέρα, ακινητοποιώντας το πριν αγγίξει το έδαφος.

Η δυσκολότερη δοκιμασία για το Starship

Η SpaceX έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να ανακτήσει τον Super Heavy, τον τεράστιο προωθητικό πύραυλο του συστήματος Starship, χρησιμοποιώντας τους μηχανικούς βραχίονες του πύργου εκτόξευσης.

Ωστόσο, δεν έχει επιχειρήσει μέχρι σήμερα την αντίστοιχη ανάκτηση του ίδιου του διαστημοπλοίου, το οποίο αποτελεί το δεύτερο στάδιο του πυραυλικού συστήματος.

Η επιστροφή του Starship θεωρείται πολύ πιο σύνθετη τεχνικά, καθώς το όχημα πρέπει να μειώσει την ταχύτητά του από τα εξαιρετικά υψηλά επίπεδα της τροχιακής πτήσης και να αντέξει τις ακραίες θερμοκρασίες που αναπτύσσονται κατά την επανείσοδό του στη γήινη ατμόσφαιρα.

Η συγκεκριμένη πρόκληση αποτελεί βασικό εμπόδιο στην προσπάθεια της SpaceX να δημιουργήσει ένα διαστημικό σύστημα στο οποίο κανένα από τα κύρια τμήματα του πυραύλου δεν θα καταστρέφεται μετά την αποστολή.

Σε αντίθεση με το Starship, ο Falcon 9, ο πύραυλος που αποτελεί σήμερα τη βασική επιλογή της SpaceX για τις εκτοξεύσεις της, είναι μόνο μερικώς επαναχρησιμοποιούμενος, καθώς ορισμένα εξαρτήματά του εξακολουθούν να χάνονται κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Μέχρι σήμερα, καμία εταιρεία διαστημικών εκτοξεύσεων δεν έχει καταφέρει να ανακτήσει ολόκληρο έναν πύραυλο που έχει πραγματοποιήσει τροχιακή αποστολή.

Μια επιτυχημένη προσγείωση του Starship θα αποτελούσε, επομένως, σημαντική τεχνολογική επιβεβαίωση της στρατηγικής της SpaceX για την ανάπτυξη του πρώτου πλήρως επαναχρησιμοποιούμενου τροχιακού συστήματος.

Από τους δορυφόρους και την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι τη Σελήνη και τον Άρη

Το Starship είναι, σύμφωνα με τη SpaceX, ο ψηλότερος και ισχυρότερος πύραυλος που έχει κατασκευαστεί ποτέ, με την εταιρεία να σχεδιάζει την αξιοποίησή του σε ένα ευρύ φάσμα εμπορικών και διαστημικών δραστηριοτήτων.

Στα άμεσα επιχειρηματικά σχέδια περιλαμβάνεται η εκτόξευση νέας γενιάς δορυφόρων για την υπηρεσία δορυφορικού διαδικτύου Starlink, αλλά και η ανάπτυξη ενός φιλόδοξου δικτύου διαστημικών υποδομών που θα εξυπηρετούν τις αυξανόμενες ανάγκες της τεχνητής νοημοσύνης.

Ειδικότερα, η εταιρεία σχεδιάζει τη δημιουργία ενός στόλου που θα μπορούσε να περιλαμβάνει έως και ένα εκατομμύριο διαστημικές συσκευές, οι οποίες θα λειτουργούν ως κέντρα δεδομένων για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, το Starship προορίζεται να αποτελέσει το βασικό μέσο μεταφοράς ανθρώπων και φορτίων στη Σελήνη, ενώ ο τελικός στόχος του Ίλον Μασκ παραμένει η δημιουργία ανθρώπινου οικισμού στον Άρη.

Η επίτευξη αυτών των σχεδίων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη δυνατότητα της εταιρείας να μειώσει δραστικά το κόστος των διαστημικών μεταφορών.

Το οικονομικό στοίχημα της πλήρους επαναχρησιμοποίησης

Η πλήρης επαναχρησιμοποίηση αποτελεί κεντρικό πυλώνα του επιχειρηματικού σχεδίου της SpaceX για το Starship. Η εταιρεία επιδιώκει να δημιουργήσει έναν πύραυλο που θα μπορεί να επιστρέφει μετά από κάθε αποστολή, να προετοιμάζεται γρήγορα και να εκτοξεύεται ξανά, χωρίς να απαιτείται η κατασκευή νέου οχήματος για κάθε πτήση.

Με αυτόν τον τρόπο, η SpaceX φιλοδοξεί να περιορίσει σημαντικά το κόστος ανά εκτόξευση και να αυξήσει τη συχνότητα των διαστημικών αποστολών.

Η επιτυχής ανάκτηση του Starship θα αποτελούσε, συνεπώς, ορόσημο όχι μόνο για την τεχνολογική εξέλιξη του πυραύλου, αλλά και για την οικονομική βιωσιμότητα των μελλοντικών σχεδίων της εταιρείας, από την ανάπτυξη δορυφορικών δικτύων και διαστημικών κέντρων δεδομένων μέχρι τις επανδρωμένες αποστολές σε άλλους πλανήτες.