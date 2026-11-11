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H παγκόσμια κούρσα για την εξασφάλιση σπάνιων γαιών αποκτά νέα επείγουσα διάσταση εν όψει μιας πιθανής συνάντησης των ηγετών των ΗΠΑ και της Κίνας αυτό το μήνα.

Οι περιορισμοί στις εξαγωγές που έχει επιβάλει η Κίνα περιορίζουν τη διαθεσιμότητα προϊόντων που χρησιμοποιούνται σε όλους τους τομείς, από την αεροδιαστημική και την άμυνα έως τους ημιαγωγούς και τους μαγνήτες για ηλεκτρικά οχήματα. Από τις ΗΠΑ έως την Ιαπωνία, οι κατασκευαστές νιώθουν την πίεση.

Η Ουάσινγκτον έχει παροτρύνει το Πεκίνο να τηρήσει τις δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της εμπορικής εκεχειρίας του περασμένου έτους, με τον Αμερικανό Εμπορικό Εκπρόσωπο Τζέιμισον Γκριρ να χρησιμοποιεί μια πρόσφατη βιντεοκλήση με τον Κινέζο Αντιπρόεδρο Χε Λιφένγκ για να τονίσει τη σημασία της λήψης «συγκεκριμένων μέτρων» από την Κίνα για την υλοποίηση των δεσμεύσεων σχετικά με τις πρώτες ύλες, συμπεριλαμβανομένων των σπάνιων γαιών.

Τα σχόλιά του υπογραμμίζουν τον επισφαλή χαρακτήρα των εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου. Οι πρόεδροι Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα σε συνάντηση της APEC στην κινεζική πόλη Σενζέν.

Η έλλειψη ορισμένων ορυκτών εκτός Κίνας αντανακλάται στις τιμές. Το ύττριο, που χρησιμοποιείται στα ηλεκτρονικά και στις τουρμπίνες, είναι 125 φορές πιο ακριβό στην Ευρώπη από ό,τι στην Κίνα, σύμφωνα με τον οργανισμό αναφοράς τιμών Argus Media.

Το δυσπρόσιο και το τέρβιο, που χρησιμοποιούνται σε ισχυρούς μαγνήτες απαραίτητους για την κατασκευή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, είναι 20 φορές και 8 φορές πιο ακριβά από ό,τι στην εγχώρια αγορά της Κίνας, αντίστοιχα. Το γάλλιο είναι 12 φορές ακριβότερο.

Ο Σι Τζινπίνγκ θέσπισε πέρυσι ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, προσθέτοντας τους σε περιορισμούς που ίσχυαν ήδη για άλλα δευτερεύοντα μέταλλα. Η κίνηση αυτή αποδείχθηκε ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το Πεκίνο κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο της εξόρυξης και της επεξεργασίας, γεγονός που του προσδίδει τεράστια διαπραγματευτική δύναμη.

Στο πλαίσιο της εκεχειρίας που συμφωνήθηκε τον Οκτώβριο του 2025 – η οποία πρόκειται να λήξει σε περίπου δύο μήνες – οι ΗΠΑ εξασφάλισαν την εφοδιαστική ροή κρίσιμων ορυκτών. Ωστόσο, ο Γκριρ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Αμερική δεν προμηθεύεται σπάνιες γαίες στον αναμενόμενο όγκο και ρυθμό.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, η κυβέρνηση Τραμπ έχει ηγηθεί μιας παγκόσμιας προσπάθειας για την ενίσχυση των μη κινεζικών προμηθειών, παρέχοντας τη στήριξή της σε εγχώρια έργα εξόρυξης καθώς και σε αναπτυξιακά προγράμματα σε χώρες όπως η Αυστραλία. Ωστόσο, για πολλά προϊόντα, η εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων θα διαρκέσει χρόνια, δεδομένων των χρονικών πλαισίων και των επενδύσεων που απαιτούνται.