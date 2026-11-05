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Αναβάθμιση των προβλέψεων για την ετήσια κερδοφορία της ανακοίνωσε η Sony Group, καθώς μια σειρά επιτυχιών στον κινηματογράφο, τα videogames και τη μουσική οδήγησε σε καλύτερα των αναμενομένων οικονομικά αποτελέσματα κατά το τρίμηνο που έληξε τον Σεπτέμβριο.

Ο ιαπωνικός όμιλος, με έδρα το Τόκιο, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι αναμένει πλέον λειτουργικά κέρδη 1,87 τρισ. γεν (11,8 δισ. δολάρια) για την οικονομική χρήση που ολοκληρώνεται τον Μάρτιο, αναβαθμίζοντας τις προηγούμενες προβλέψεις του κατά 15%.

Κατά την περίοδο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου, τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 622,3 δισ. γεν, ξεπερνώντας με άνεση τη μέση εκτίμηση των αναλυτών.

Τα έσοδα ανήλθαν σε 3,43 τρισ. γεν, επίσης υψηλότερα από τις προβλέψεις της αγοράς.

Spider-Man, Wolverine και Michael Jackson ενισχύουν τη Sony

Η τελευταία ταινία ενός από τα σημαντικότερα κινηματογραφικά franchise της Sony, το Spider-Man: Brand New Day, αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του τριμήνου, μαζί με το Marvel’s Wolverine για το PlayStation 5.

Παράλληλα, ο μουσικός κατάλογος του Michael Jackson κατέγραψε ισχυρή ζήτηση στις υπηρεσίες streaming, με πρόσθετη ώθηση από την κινηματογραφική ταινία για τη ζωή του διάσημου καλλιτέχνη.

Οι επιδόσεις αυτές δείχνουν ότι η στρατηγική μετατόπιση της Sony προς ένα επιχειρηματικό μοντέλο με μικρότερη εξάρτηση από πάγια περιουσιακά στοιχεία και μεγαλύτερη έμφαση στο περιεχόμενο αποδίδει καρπούς.

Η αλλαγή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία το υψηλό κόστος των εξαρτημάτων δημιουργεί σημαντικές δυσκολίες στους κατασκευαστές ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

«Το PS5 βρίσκεται ήδη στα τελευταία στάδια του κύκλου ζωής του, επομένως η Sony βρίσκεται στην ευνοϊκή θέση να μη χρειάζεται να προωθεί τις πωλήσεις hardware με οποιοδήποτε κόστος», δήλωσε ο Χιντέκι Γιασούντα της Toyo Research and Advice Co.

«Τα σημερινά αποτελέσματα δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι επιθετικές επενδύσεις της Sony στο περιεχόμενο τα τελευταία χρόνια, σε ταινίες, παιχνίδια και μουσική, αποδίδουν. Όταν η Sony εξαρτιόταν περισσότερο από τον εξοπλισμό, τα κέρδη της παρουσίαζαν πολύ μεγαλύτερες διακυμάνσεις», πρόσθεσε.

Η μετοχή της Sony σημείωσε άνοδο 7% στο χρηματιστήριο του Τόκιο την Πέμπτη, πριν από τη δημοσιοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας.

PlayStation 5: Πωλήσεις 2,6 εκατ. κονσολών και ώθηση από το GTA VI

Το ισχυρό χαρτοφυλάκιο περιεχομένου της Sony σε διαφορετικές κατηγορίες ψυχαγωγίας δημιουργεί ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση του δύσκολου καταναλωτικού περιβάλλοντος.

Κατά το τρίμηνο που έληξε τον Σεπτέμβριο, η εταιρεία πούλησε 2,6 εκατομμύρια κονσόλες PlayStation 5, με τις πωλήσεις πιθανότατα να περιορίζονται περισσότερο από τη διαθέσιμη προσφορά παρά από τη ζήτηση.

Η επικείμενη κυκλοφορία του Grand Theft Auto VI μέσα στον Νοέμβριο έχει ήδη προκαλέσει σημαντική αύξηση των πωλήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδιαίτερα για το PS5 Pro, την ισχυρότερη έκδοση της κονσόλας.

Το ενδιαφέρον των καταναλωτών για το πολυαναμενόμενο παιχνίδι προσφέρει πρόσθετη ώθηση στην αγορά του PlayStation, ενόψει της κρίσιμης εορταστικής περιόδου.

Ρεκόρ για το Wolverine και εισπράξεις 2,5 δισ. δολαρίων για το Spider-Man

Το Marvel’s Wolverine αναδείχθηκε στο παιχνίδι με τις περισσότερες πωλήσεις στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών αγοράς Circana.

Παράλληλα, κατέγραψε για τη Sony τις υψηλότερες εισπράξεις σε δολάρια κατά τον μήνα κυκλοφορίας ενός παιχνιδιού της από τον Φεβρουάριο του 2024, όταν είχε κυκλοφορήσει το Helldivers II.

Στον κινηματογράφο, το Spider-Man έχει συγκεντρώσει περίπου 2,5 δισ. δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση μεταξύ των εμπορικότερων ταινιών όλων των εποχών, σύμφωνα με τη Sony.

Εξίσου εντυπωσιακή ήταν η επίδοση του μουσικού καταλόγου του Michael Jackson, του οποίου η Sony είναι συνιδιοκτήτρια.

Μετά την κυκλοφορία της βιογραφικής ταινίας Michael, οι ακροάσεις των τραγουδιών του καλλιτέχνη μέσω streaming εκτοξεύθηκαν περίπου στο τετραπλάσιο των συνηθισμένων επιπέδων.

Η εξέλιξη αναδεικνύει τη δυνατότητα της Sony να αξιοποιεί ταυτόχρονα κινηματογραφικό και μουσικό περιεχόμενο, ενισχύοντας τα έσοδα από διαφορετικές δραστηριότητες.

Υψηλότερες προβλέψεις για παιχνίδια, μουσική και κινηματογράφο

Μετά τις ισχυρές επιδόσεις του τριμήνου, η Sony αναμένει πλέον υψηλότερα κέρδη από τον τομέα videogames, καθώς και από τις δραστηριότητές της στη μουσική και τον κινηματογράφο.

Βελτίωση της κερδοφορίας προβλέπεται επίσης για τον κλάδο Image Sensing and Solutions, ο οποίος δραστηριοποιείται στην τεχνολογία αισθητήρων εικόνας.

Η εταιρεία αναμένει την ενίσχυση των αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου τομέα, παρά τη δραματική υποχώρηση των αποστολών smartphones κατά τη διάρκεια του 2026.

Η συνολική εικόνα επιβεβαιώνει τη μεγαλύτερη σημασία που αποκτούν πλέον για τη Sony οι δραστηριότητες περιεχομένου, σε μια περίοδο κατά την οποία η αύξηση του κόστους κατασκευής ηλεκτρονικών συσκευών πιέζει την κερδοφορία των επιχειρήσεων hardware.