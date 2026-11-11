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Τα περιθώρια κέρδους της Siemens Energy θα μπορούσαν να φτάσουν έως και το 22% μέχρι το 2030, σύμφωνα με ανακοίνωσή της, μετά τον υπερδιπλασιασμό των κερδών της κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση, χάρη στην εκρηκτική ζήτηση για αεριοστρόβιλους και εξοπλισμό ηλεκτρικών δικτύων.

Η γερμανική εταιρεία κατασκευής αεριοστροβίλων και μετασχηματιστών προβλέπει ότι ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των εσόδων της θα διαμορφωθεί έως και στο 14% μέχρι την οικονομική χρήση του 2030, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε την Τετάρτη, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της οικονομικής χρήσης 2026.

Η Siemens Energy έχει επωφεληθεί από την παγκόσμια αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία τροφοδοτούν η ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης και ο εξηλεκτρισμός της οικονομίας.

Η εξέλιξη αυτή έχει οδηγήσει το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών της σε επίπεδα-ρεκόρ, αν και οι επενδυτές εμφανίζονται πλέον περισσότερο επιφυλακτικοί σχετικά με το κατά πόσο η άνθηση των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό.

Για την τρέχουσα οικονομική χρήση, η εταιρεία προβλέπει υψηλότερα περιθώρια κέρδους, καθαρά κέρδη περίπου 5 δισ. ευρώ (5,6 δισ. δολάρια) και ελεύθερες ταμειακές ροές προ φόρων της τάξης των 10 δισ. ευρώ.

Η ζήτηση για αεριοστρόβιλους και τα data centers

Ο τομέας υπηρεσιών φυσικού αερίου της Siemens Energy συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων ωφελημένων από την αυξημένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας.

Η εταιρεία αναμένει ότι η ανάπτυξη της συγκεκριμένης δραστηριότητας θα επιταχυνθεί εκ νέου φέτος, καθώς η ζήτηση για μεγάλους αεριοστρόβιλους παραμένει ισχυρή, ιδιαίτερα στη Βόρεια Αμερική.

Οι πελάτες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κέντρων δεδομένων (data centers) αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 25% των πωλήσεων της συγκεκριμένης επιχειρηματικής μονάδας.

Τα κέρδη προ ειδικών στοιχείων υπερδιπλασιάστηκαν στα 5,5 δισ. ευρώ κατά την οικονομική χρήση 2026, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών, καθώς η εταιρεία μετέτρεψε μεγαλύτερο μέρος του ανεκτέλεστου υπολοίπου παραγγελιών της σε πωλήσεις με υψηλότερα περιθώρια κέρδους.

Το περιθώριο κέρδους ενισχύθηκε σε περισσότερο από 12%, από 6% έναν χρόνο νωρίτερα.

Παράλληλα, οι ελεύθερες ταμειακές ροές προ φόρων σχεδόν διπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 8,8 δισ. ευρώ.

Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλαν οι προκαταβολές πελατών και τα τέλη κράτησης παραγωγικής δυναμικότητας, καθώς οι αγοραστές επιδίωξαν να εξασφαλίσουν εγκαίρως διαθέσιμη παραγωγική ικανότητα.

Επαναγορές μετοχών 9 δισ. ευρώ και μέρισμα 2,30 ευρώ

Η Siemens Energy αυξάνει επίσης τα κεφάλαια που επιστρέφει στους μετόχους της.

Αργά την Τρίτη ανακοίνωσε ένα πρόσθετο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους έως 9 δισ. ευρώ μέχρι την οικονομική χρήση 2030, επιπλέον του υφιστάμενου προγράμματος ύψους 6 δισ. ευρώ.

Την Τετάρτη πρότεινε επίσης τον υπερτριπλασιασμό του μερίσματος στα 2,30 ευρώ ανά μετοχή.

Οι αυξημένες επιστροφές κεφαλαίων αποσκοπούν στον καθησυχασμό των επενδυτών, καθώς οι ανησυχίες για τη βιωσιμότητα της άνθησης των κέντρων δεδομένων έχουν ασκήσει σημαντικές πιέσεις στη μετοχή.

Οι μετοχές της Siemens Energy έχουν υποχωρήσει κατά περίπου 36% από το ιστορικό υψηλό που κατέγραψαν τον Απρίλιο.

Πριν από αυτή την υποχώρηση, η αξία της μετοχής είχε αυξηθεί περισσότερο από δέκα φορές από τις αρχές του 2024 έως το υψηλό του Απριλίου.

Επιστροφή στην κερδοφορία για τη Siemens Gamesa

Σημαντική εξέλιξη καταγράφηκε και στη Siemens Gamesa, η οποία έφτασε σε σημείο ισοσκέλισης των αποτελεσμάτων της για το σύνολο της οικονομικής χρήσης.

Πρόκειται για σημαντικό ορόσημο σε μια πολυετή προσπάθεια ανάκαμψης, μετά τα προβλήματα ποιότητας και τη συνεχή αύξηση του κόστους των έργων της. Η μονάδα κατασκευής ανεμογεννητριών εμφάνισε μικρό κέρδος προ ειδικών στοιχείων, έναντι ζημιών σχεδόν 1,4 δισ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

«Θα αξιοποιήσουμε τις ισχυρές συνθήκες στις αγορές και θα εκτελέσουμε με πειθαρχία το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών μας, που βρίσκεται σε επίπεδα-ρεκόρ, εφαρμόζοντας την ίδια αυστηρότητα και στην κατανομή των κεφαλαίων», δήλωσε η οικονομική διευθύντρια της εταιρείας, Μαρία Φεράρο.

Παράλληλα, η Siemens Energy προχωρά σε αναδιαμόρφωση του επιχειρηματικού της χαρτοφυλακίου. Τον Αύγουστο, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα προετοιμάσει τη δραστηριότητα Transformation of Industry για να λειτουργήσει ανεξάρτητα.

Οι επιλογές που εξετάζονται περιλαμβάνουν από την είσοδο εξωτερικών επενδυτών έως μια ενδεχόμενη χρηματιστηριακή εισαγωγή ή πώληση της συγκεκριμένης δραστηριότητας.