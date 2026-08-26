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Η Siemens Energy προετοιμάζει τον διαχωρισμό του κλάδου Transformation of Industry, ο οποίος κατασκευάζει μεταξύ άλλων συμπιεστές και ατμοστρόβιλους, στο πλαίσιο της προσπάθειας του γερμανικού ομίλου να απλοποιήσει τη δομή του και να επικεντρώσει τις δραστηριότητές του στην ηλεκτροδότηση.

Ο γερμανικός ενεργειακός όμιλος σχεδιάζει να μετατρέψει τη συγκεκριμένη μονάδα σε αυτόνομη εταιρεία, χωρίς να έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Τα σενάρια που εξετάζονται περιλαμβάνουν από την είσοδο εξωτερικών επενδυτών έως μια πιθανή συναλλαγή στις κεφαλαιαγορές, ενώ η Siemens Energy σκοπεύει να διατηρήσει μια «ουσιαστική» μειοψηφική συμμετοχή στη νέα εταιρεία.

Στο τραπέζι αποτίμηση άνω των 10 δισ. ευρώ

Μεγάλοι όμιλοι private equity, μεταξύ των οποίων οι CVC Capital Partners, EQT, Bain Capital, Brookfield και KKR, εξετάζουν το ενδεχόμενο να καταθέσουν προσφορές για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού στη μονάδα.

Η αξία του Transformation of Industry θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 10 δισ. ευρώ, καθιστώντας μια ενδεχόμενη συμφωνία μία από τις σημαντικότερες συναλλαγές στον ευρωπαϊκό βιομηχανικό τομέα.

Η μετοχή της Siemens Energy παρέμενε σχεδόν αμετάβλητη την Τετάρτη στη Φρανκφούρτη. Από την αρχή του έτους, ωστόσο, έχει καταγράψει άνοδο άνω του 25%.

Το Transformation of Industry εμφάνισε έσοδα περίπου 5,7 δισ. ευρώ (6,6 δισ. δολάρια) κατά την τελευταία οικονομική χρήση του ομίλου. Η μονάδα κατασκευάζει ατμοστρόβιλους, γεννήτριες, συμπιεστές και άλλον ενεργειακό εξοπλισμό, όπως ηλεκτρολύτες για την παραγωγή υδρογόνου.

Οι δραστηριότητές της απευθύνονται κυρίως σε βιομηχανικούς πελάτες, γεγονός που τη διαφοροποιεί από τους υπόλοιπους βασικούς κλάδους της Siemens Energy, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη έκθεση στην παραγωγή και μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Στροφή στα δίκτυα και την ηλεκτροπαραγωγή

«Εάν δεν αλλάξουμε τη δομή μας, περιορίζουμε τις δυνατότητες του Transformation of Industry», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Siemens Energy, Κρίστιαν Μπρουχ.

Όπως εξήγησε, η σημερινή επενδυτική προτεραιότητα του ομίλου βρίσκεται στην παραγωγή και τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, δραστηριότητες που προσφέρουν υψηλότερες και ταχύτερες αποδόσεις κεφαλαίου.

Το Transformation of Industry ανταγωνίζεται εσωτερικά για επενδυτικά κεφάλαια με τις δραστηριότητες εξοπλισμού ηλεκτρικών δικτύων και αεριοστρόβιλων, οι οποίες αναπτύσσονται με ταχύτερους ρυθμούς. Παράλληλα, εξυπηρετεί διαφορετικές αγορές και διαφορετικές ανάγκες πελατών, ενισχύοντας το επιχείρημα υπέρ της λειτουργικής αυτονόμησής του.

Η στρατηγική κίνηση εκτιμάται ότι θα επιτρέψει στη Siemens Energy να επικεντρωθεί πληρέστερα στις αγορές ηλεκτροδότησης, ενώ θα μπορούσε παράλληλα να περιορίσει την απόσταση της χρηματιστηριακής αποτίμησής της από την αμερικανική ανταγωνίστρια GE Vernova.

Η αναδιάρθρωση θα μπορούσε επίσης να συμβάλει στη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους μεσοπρόθεσμα, καθώς περισσότερα κεφάλαια θα κατευθύνονται στις δραστηριότητες που εμφανίζουν υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης.

Το ανοικτό μέτωπο της Siemens Gamesa

Πέρα από τον σχεδιαζόμενο διαχωρισμό του βιομηχανικού κλάδου, οι επενδυτές πιέζουν εδώ και καιρό τη Siemens Energy να προχωρήσει σε πώληση της προβληματικής μονάδας ανεμογεννητριών Siemens Gamesa.

Η εικόνα της συγκεκριμένης δραστηριότητας, πάντως, έχει αρχίσει να βελτιώνεται. Η Siemens Gamesa κατέγραψε πρόσφατα το πρώτο τριμηνιαίο κέρδος της εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια, ενώ η διοίκηση αναμένει ότι η μονάδα θα φτάσει σε σημείο ισορροπίας μέσα στο 2026.

Ο διαχωρισμός του Transformation of Industry εντάσσεται έτσι σε μια ευρύτερη προσπάθεια αναδιάταξης του χαρτοφυλακίου της Siemens Energy, με στόχο τη συγκέντρωση πόρων στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές της ηλεκτροπαραγωγής, των δικτύων και της παγκόσμιας ηλεκτροδότησης.

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