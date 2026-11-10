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Σε συντονισμό με τον αμερικανικό στρατό πραγματοποιούνται διελεύσεις δεξαμενόπλοιων της μεγαλύτερης ναυτιλιακής εταιρείας της Σαουδικής Αραβίας από τα Στενά του Ορμούζ, καθώς το βασίλειο αυξάνει τις ποσότητες πετρελαίου που μεταφέρει μέσω της κρίσιμης θαλάσσιας οδού, συμβάλλοντας στην ανάκαμψη των εξαγωγών κοντά στα προπολεμικά επίπεδα.

Η συνεργασία μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Πολιτειών πραγματοποιείται σε κυβερνητικό επίπεδο, με στόχο την υποστήριξη των διελεύσεων, όπως δήλωσε την Τρίτη ο Χαλίντ Αλχαμάντ, πρόεδρος της Bahri Ship Management, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Ντουμπάι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τέσσερα πλοία της εταιρείας διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ την Τρίτη.

Οι εξαγωγές πετρελαίου κοντά στα προπολεμικά επίπεδα

Το κύμα διελεύσεων που καταγράφεται τους τελευταίους δύο μήνες έχει οδηγήσει τις συνολικές αποστολές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή κοντά στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, παρά την κλιμάκωση των ιρανικών επιθέσεων εναντίον δεξαμενόπλοιων.

Η Σαουδική Αραβία έχει αυξήσει τις εξαγωγές μέσω του Ορμούζ, επιδιώκοντας να ενισχύσει το μερίδιό της στις ασιατικές αγορές.

Παράλληλα, η επίθεση που σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο σε εναλλακτικό πετρελαιαγωγό είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί για μερικές ημέρες η λειτουργία της σύνδεσης που οδηγεί προς την Ερυθρά Θάλασσα.

Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε τη σημασία των θαλάσσιων μεταφορών μέσω των Στενών του Ορμούζ για τη συνέχιση των σαουδαραβικών εξαγωγών.

Ο κρίσιμος ρόλος της Bahri και οι απώλειες ναυτικών

Η Bahri, με επίσημη ονομασία National Shipping Company of Saudi Arabia, έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αύξηση των εξαγωγών της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας Saudi Aramco μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ο Αλχαμάντ επισήμανε ότι οι εθνικές ναυτιλιακές εταιρείες των χωρών του Κόλπου, όπως η Bahri, δεν έχουν άλλη επιλογή από το να συνεχίσουν τις διελεύσεις από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό.

«Πρέπει να συνεχίσουμε να μεταφέρουμε την ενέργεια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι διελεύσεις πραγματοποιούνται, ωστόσο, εν μέσω σοβαρών κινδύνων για την ασφάλεια των πλοίων και των πληρωμάτων.

Κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου, αρκετά πλοία της Bahri δέχθηκαν επιθέσεις, ενώ δύο ναυτικοί της εταιρείας έχασαν τη ζωή τους στα περιστατικά αυτά.

Τις πληροφορίες είχε γνωστοποιήσει ο διευθύνων σύμβουλος της Bahri, Άχμεντ Αλ Σουμπάεϊ, σε ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων τον περασμένο μήνα.