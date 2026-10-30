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Σε νέα διπλωματική πρωτοβουλία για την αποτροπή μιας ακόμη στρατιωτικής κλιμάκωσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν προχωρεί το Κατάρ, με αντιπροσωπεία του να φτάνει την Παρασκευή στην Τεχεράνη για συνομιλίες με υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, επικεφαλής της αντιπροσωπείας είναι ανώτερος σύμβουλος του πρωθυπουργού του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, προετοιμάζει νέα επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Το Κατάρ διαδραματίζει κεντρικό μεσολαβητικό ρόλο στις προσπάθειες αποτροπής νέων εχθροπραξιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Όπως και άλλες χώρες του Περσικού Κόλπου που διατηρούν στενές σχέσεις με τις ΗΠΑ και φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, επιδιώκει τον τερματισμό της σύγκρουσης, καθώς έχει δεχθεί μερικά από τα ισχυρότερα ιρανικά αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα.

Οι διπλωματικές επαφές και η περιφερειακή συμφωνία ασφαλείας

Η επίσκεψη της Παρασκευής ακολουθεί προηγούμενες επαφές αξιωματούχων του Κατάρ στην ιρανική πρωτεύουσα.

Την περασμένη εβδομάδα, εκπρόσωποι της Ντόχα βρίσκονταν επίσης στην Τεχεράνη, την περίοδο που ο κορυφαίος αξιωματούχος εθνικής ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαεΐ, συναντήθηκε με τους υπουργούς Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν.

Οι τρεις χώρες έχουν υπογράψει πρόσφατα περιφερειακή συμφωνία ασφαλείας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν ενισχύσει την ανάγκη διπλωματικού συντονισμού.

Οι όροι του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη εξακολουθεί να θέτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την επανέναρξη επίσημων ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την Τρίτη, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, επανέλαβε τους όρους που έχουν διατυπώσει οι ιρανικές αρχές για τον τερματισμό του πολέμου.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και η κατάργηση των κυρώσεων σε βάρος της χώρας.

Η ιρανική ηγεσία θεωρεί την ικανοποίηση αυτών των προϋποθέσεων απαραίτητη για την έναρξη επίσημων ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουάσιγκτον.

Οι νέες επαφές του Κατάρ πραγματοποιούνται έτσι σε μια περίοδο κατά την οποία οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται, αλλά το ενδεχόμενο επανάληψης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων παραμένει ανοιχτό.