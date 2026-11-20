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Σε μια εύθραυστη ισορροπία μεταξύ γεωπολιτικών κινδύνων και αυξανόμενης προσφοράς κινείται η αγορά πετρελαίου, με τις τιμές να καταγράφουν μικρή άνοδο την Παρασκευή, έπειτα από μια συνεδρίαση έντονων διακυμάνσεων, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν το ενδεχόμενο νέων αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν.

Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 92,4 δολάρια το βαρέλι, έχοντας κινηθεί σε εύρος μεγαλύτερο των 2 δολαρίων κατά την προηγούμενη συνεδρίαση. Σε εβδομαδιαία βάση, ωστόσο, καταγράφει απώλειες άνω του 3%, οδεύοντας προς την τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα υποχώρησης.

Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) κινείται κοντά στα 83 δολάρια το βαρέλι, με την αγορά να παραμένει ευάλωτη τόσο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή όσο και στα σημάδια ότι η παγκόσμια προσφορά ενδέχεται να υπερβεί τη ζήτηση.

Τραμπ: «Δεν βιάζομαι να πάρω αποφάσεις» για το Ιράν

Οι ανησυχίες για νέα στρατιωτική κλιμάκωση μετριάστηκαν μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε στο Axios ότι «δεν βιάζεται να λάβει οποιαδήποτε απόφαση» σχετικά με το Ιράν.

Οι δηλώσεις του ακολούθησαν πληροφορίες από δυτικούς αξιωματούχους, σύμφωνα με τις οποίες οι πιθανότητες νέου κύματος αμερικανικών επιθέσεων κατά της Τεχεράνης έχουν αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες.

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε και ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, ο οποίος, μιλώντας στο Fox News, υποβάθμισε τους φόβους για διαταραχές στην περιφερειακή προσφορά πετρελαίου.

Όπως υποστήριξε, οι ροές ενέργειας μέσω των Στενών του Ορμούζ έχουν φθάσει σε επίπεδα-ρεκόρ, παρά τη συνεχιζόμενη αστάθεια στην περιοχή.

Οι τοποθετήσεις αυτές περιόρισαν τις ανησυχίες των επενδυτών για ενδεχόμενη διακοπή των εξαγωγών από τη Μέση Ανατολή.

Βουτιά 20% τον Νοέμβριο – Η ένταση στα Στενά του Ορμούζ

Παρά τη μικρή ανάκαμψη της Παρασκευής, το Brent έχει χάσει περίπου το 20% της αξίας του μέσα στον Νοέμβριο, καθώς η προσφορά πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή έχει ανακάμψει και ο Τραμπ έχει μέχρι στιγμής αποφύγει την πραγματοποίηση νέων πληγμάτων κατά του Ιράν.

Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστη.

Τις τελευταίες ημέρες έχουν καταγραφεί νέες εστίες συγκρούσεων χαμηλής έντασης στην ευρύτερη περιοχή, με διαδοχικές επιθέσεις σε πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Παράλληλα, οι Χούθι που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη πραγματοποίησαν πλήγματα εναντίον του Ριάντ, εντείνοντας την ανησυχία για ενδεχόμενη διεύρυνση των συγκρούσεων.

Πρόσθετη πηγή αβεβαιότητας αποτελεί η επέκταση του αμερικανικού αποκλεισμού κατά του Ιράν.

Μέσα στην εβδομάδα πραγματοποιήθηκε μεταφορά φορτίου ιρανικού αργού από ένα δεξαμενόπλοιο σε άλλο στον Περσικό Κόλπο, πρακτική την οποία η Ουάσινγκτον έχει προειδοποιήσει ότι θα μπορούσε να θέσει στο στόχαστρο των επιχειρήσεών της.

Η υπερπροσφορά βάζει φρένο στην ανάκαμψη

Παρά την αύξηση των γεωπολιτικών κινδύνων, τα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς εξακολουθούν να δείχνουν προς μια λιγότερο ευνοϊκή εικόνα για τις τιμές του πετρελαίου.

«Η βραχυπρόθεσμη αύξηση των γεωπολιτικών εντάσεων επαναφέρει ορισμένους αγοραστές στην αγορά αργού, ωστόσο τα συνολικά θεμελιώδη μεγέθη συνεχίζουν να κινούνται προς μια περισσότερο πτωτική κατεύθυνση», δήλωσε ο αντιπρόεδρος συναλλαγών της BOK Financial Securities, Ντένις Κίσλερ.

Ο ίδιος επισήμανε ότι το Ιράκ προσφέρει φυσικά φορτία αργού πετρελαίου με σημαντικές εκπτώσεις, στοιχείο που υποδηλώνει αυξημένη προσφορά και εντονότερο ανταγωνισμό μεταξύ των παραγωγών.

Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας (IEA) προβλέπει ότι η παγκόσμια αγορά θα εμφανίσει πλεόνασμα περίπου 2 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως κατά το τρέχον τρίμηνο, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις για συνθήκες υπερπροσφοράς.

Παράλληλα, η Goldman Sachs έχει επισημάνει τον κίνδυνο δημιουργίας ακόμη μεγαλύτερου πλεονάσματος πετρελαίου το 2027.

Η εξέλιξη αυτή περιορίζει τα περιθώρια μιας διατηρήσιμης ανάκαμψης των τιμών, ακόμη και εάν οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή παραμείνουν αυξημένες.

Τραμπ, Σι και Πούτιν συμφώνησαν για αύξηση της προσφοράς πετρελαιοειδών

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται και η κοινή διακήρυξη Ηνωμένων Πολιτειών, Κίνας και Ρωσίας, που εκδόθηκε μετά την ιστορική τριμερή συνάντηση των ηγετών τους στη Σενζέν της Κίνας, την Πέμπτη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι τρεις χώρες συμφώνησαν να «αυξήσουν την παραγωγή και την προσφορά διυλισμένων πετρελαιοειδών προς όφελος όλων των κρατών».

Η συμφωνία εντάσσεται στις κοινές θέσεις των τριών ηγετών για τη διασφάλιση της σταθερότητας των παγκόσμιων ενεργειακών ροών, σε μια περίοδο κατά την οποία ο πόλεμος στο Ιράν εξακολουθεί να δημιουργεί κινδύνους για τις διεθνείς αγορές.

Ωστόσο, η κοινή διακήρυξη δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένες δεσμεύσεις, ποσοτικούς στόχους ή χρονοδιάγραμμα για την αύξηση της παραγωγής και της προσφοράς πετρελαιοειδών.

Η απουσία λεπτομερειών αφήνει ανοιχτό το ερώτημα σχετικά με τον πραγματικό αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει η συμφωνία στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.