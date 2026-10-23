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Η λάμψη των μεγάλων οίκων πολυτελείας της Ευρώπης θαμπώνει όλο και περισσότερο καθώς η παρατεταμένη πτώση της ζήτησης, η αδύναμη κινεζική αγορά και η διεθνής αβεβαιότητα ασκούν ολοένα μεγαλύτερες πιέσεις στον κλάδο.

Οι μετοχές των Hermès και LVMH συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία ενώ οι αποτιμήσεις τους έχουν υποχωρήσει στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δέκα και πλέον ετών. Τα τελευταία οικονομικά αποτελέσματα ενισχύουν τις ανησυχίες των επενδυτών, καθώς η πολυαναμενόμενη ανάκαμψη δεν έχει ακόμη έρθει, με την υποτονική κατανάλωση στην Κίνα να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εστίες πίεσης.

Οι μετοχές της Hermès υποχώρησαν πάνω από 4% την Πέμπτη, μετά την ανακοίνωση των απογοητευτικών αποτελεσμάτων για τις πωλήσεις το τρίτο τρίμηνο, κυρίως λόγω της υποτονικής ζήτησης στην Κίνα. Η εταιρεία που κατασκευάζει τις εμβληματικές τσάντες Birkin διαπραγματεύεται πλέον με δείκτη τιμής προς τα εκτιμώμενα κέρδη (forward P/E) περίπου 27 φορές, έναντι σχεδόν 70 φορές στο υψηλότερο σημείο που είχε καταγράψει μετά την πανδημία.

Αντίστοιχα, η LVMH, η οποία την προηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσε απογοητευτικές επιδόσεις εν μέσω υποχώρησης των πωλήσεων στην Κίνα, έχει δει την αποτίμησή της να συρρικνώνεται σημαντικά τους τελευταίους μήνες. Η μετοχή της διαπραγματεύεται πλέον περίπου 16 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη της, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δέκα και πλέον ετών.

Οι μετοχές και των δύο ομίλων έχουν χάσει περίπου το 40% της αξίας τους από την αρχή του έτους, καθώς η πολυαναμενόμενη ανάκαμψη του κλάδου δεν ήρθε ποτέ. Οι εύποροι Κινέζοι καταναλωτές περιορίζουν τις δαπάνες τους, υπό το βάρος της κρίσης στην αγορά ακινήτων, των πιέσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές και των προσπαθειών των κινεζικών αρχών να φορολογήσουν περιουσιακά στοιχεία που διατηρούνται στο εξωτερικό.

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκε η μετοχή της Kering μετά τη μεγαλύτερη από την αναμενόμενη πτώση των πωλήσεων της Gucci το τρίτο τρίμηνο, καθώς η αδυναμία της κινεζικής αγοράς δυσχεραίνει τις πολυετείς προσπάθειες ανάκαμψης του ομίλου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Kering την Πέμπτη, τα έσοδα της ιταλικής εταιρείας μόδας Gucci μειώθηκαν κατά 6% σε συγκρίσιμη βάση, έναντι πτώσης 3,3% που προέβλεπαν οι αναλυτές. Σε επίπεδο ομίλου, οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά 1%, ενώ η εταιρεία δεν επανέλαβε τον στόχο της για επιστροφή στην ανάπτυξη μέσα στο τρέχον έτος.

«Οι επιδόσεις δεν βρίσκονται στο επίπεδο που επιθυμούμε», δήλωσε η οικονομική διευθύντρια της Kering, Armelle Poulou, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αναλυτές. Όπως εξήγησε, η Gucci κατέγραψε επιβράδυνση στη Βόρεια Αμερική το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ η κατανάλωση στην Κίνα, την πιο απαιτητική αγορά για τον όμιλο, εξακολουθεί να κινείται σε χαμηλά επίπεδα.

Η μετοχή της Kering υποχώρησε έως και 11% στο Παρίσι, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ενδοσυνεδριακή πτώση της από τον Απρίλιο του 2025. Νωρίτερα μέσα στον μήνα είχε δεχθεί νέες πιέσεις, όταν η εταιρεία προειδοποίησε τους αναλυτές για επιδείνωση του περιβάλλοντος στην αγορά ειδών πολυτελείας. Μέχρι το κλείσιμο της συνεδρίασης της Πέμπτης, η μετοχή είχε χάσει σχεδόν το 30% της αξίας της από τις αρχές του έτους.

Την ίδια στιγμή, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις και προκαλεί αναταράξεις σε σημαντικούς προορισμούς αγορών, όπως το Ντουμπάι. «Οι αποτιμήσεις αντανακλούν τόσο τις απογοητευτικές επιδόσεις των εταιρειών όσο και το δυσμενέστερο μακροοικονομικό περιβάλλον», σημείωσε η αναλύτρια της Bernstein, Maria Meita. Όπως εξήγησε, η πορεία της LVMH εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις γενικότερες οικονομικές συνθήκες και πιθανότατα θα χρειαστεί να επιστρέψει η κινεζική αγορά σε τροχιά ανάπτυξης για να ενισχυθούν οι προοπτικές της.

Για την Hermès, αντίθετα, οι επενδυτές φαίνεται να έχουν χάσει μέρος της εμπιστοσύνης τους στην ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου. Η εταιρεία θεωρούνταν παραδοσιακά ασφαλέστερη επιλογή σε περιόδους έντονης μεταβλητότητας, καθώς η υψηλή ζήτηση για τα πιο περιζήτητα προϊόντα της δημιουργεί μεγάλες λίστες αναμονής.

Παρά τις χαμηλότερες αποτιμήσεις, οι επενδυτές δεν δείχνουν ακόμη πρόθυμοι να αγοράσουν τις μετοχές του κλάδου εκμεταλλευόμενοι την πτώση των τιμών. Στην επιφυλακτικότητά τους προστίθεται και ένας νέος παράγοντας κινδύνου: η εξάπλωση των κοινωνικών αναταραχών στη Γαλλία. Για την Hermès, οι δημόσιες ταραχές «προσθέτουν έναν ακόμη κίνδυνο, καθώς οι προγραμματισμένες πορείες διαμαρτυρίας απειλούν την επισκεψιμότητα των καταστημάτων και τον τουρισμό», έγραψε η αναλύτρια της Bloomberg Intelligence, Deborah Aitken.