Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η ισχυρή ανάπτυξη των data centers που τροφοδοτεί η παγκόσμια επέκταση της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί μια νέα αγορά δισεκατομμυρίων για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών εστίασης, διαχείρισης εγκαταστάσεων και υποστήριξης προσωπικού.

Καθώς οι τεχνολογικοί κολοσσοί επενδύουν τεράστια ποσά στην κατασκευή νέων κέντρων δεδομένων, εταιρείες όπως η αμερικανική Aramark, η βρετανική Compass Group και η γαλλική Sodexo αναλαμβάνουν ολοένα περισσότερες υπηρεσίες, από τη σίτιση και τα πλυντήρια μέχρι τη λειτουργία χώρων άθλησης και ψυχαγωγίας για τους εργαζόμενους.

Σύμφωνα με αναλυτές του Bloomberg, η αγορά που δημιουργείται από την εξωτερική ανάθεση τέτοιων υπηρεσιών θα μπορούσε να φτάσει σε ετήσια έσοδα 3,2 δισ. δολαρίων έως το 2032, καθώς η επέκταση των data centers στις ΗΠΑ αναμένεται να διατηρήσει αυξημένη τη ζήτηση για catering, καθαρισμό και διαχείριση εγκαταστάσεων.

Η νέα τάση αλλάζει και τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες τεχνολογίας αντιμετωπίζουν τους χώρους εργασίας. Τα data centers δεν χρειάζονται πλέον μόνο τεχνικό προσωπικό και βασικές υποδομές, αλλά εξελίσσονται σε μικρά «οικοσυστήματα» με υπηρεσίες που θυμίζουν οργανωμένες εγκαταστάσεις φιλοξενίας.

Η Aramark βλέπει ευκαιρία εκατοντάδων εκατομμυρίων

Η Aramark εμφανίζεται ως ένας από τους μεγαλύτερους κερδισμένους από αυτή τη νέα αγορά. Η εταιρεία έχει ενημερώσει αναλυτές ότι αναμένει επιπλέον έσοδα 400 έως 500 εκατ. δολαρίων από συμβάσεις με data centers κατά τα οικονομικά έτη 2027 και 2028.

Μέσω της υπηρεσίας Nexus, η Aramark προσφέρει ένα διευρυμένο πακέτο υπηρεσιών που περιλαμβάνει εστίαση, καθαριότητα, μεταφορές εργαζομένων, προγράμματα ευεξίας και αθλητικές εγκαταστάσεις.

Σε πρόσφατη συμφωνία στο Τέξας, η εταιρεία ανέλαβε τη λειτουργία υπηρεσιών catering, γυμναστηρίων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων σε data center με περισσότερους από 4.000 εργαζόμενους. Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών της Citi, η συγκεκριμένη συνεργασία μπορεί να προσθέσει περίπου 100 εκατ. δολάρια σε ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα όταν αναπτυχθεί πλήρως.

«Έχουμε αλλάξει τη λογική μας. Δεν αφορά πλέον μόνο ένα ζεστό γεύμα και έναν χώρο για να κοιμηθεί κάποιος, αλλά τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου ένας άνθρωπος μπορεί να ζει καθημερινά», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Aramark, Τζον Ζίλμερ.

Η εταιρεία έχει ήδη αναβαθμίσει δύο φορές τις προβλέψεις της μέσα στη χρονιά, επικαλούμενη τις ευκαιρίες που δημιουργεί ο κλάδος των data centers.

Μάχη με Compass και Sodexo

Η αγορά αναμένεται να εξελιχθεί σε πεδίο έντονου ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων εταιρειών catering. Το Bloomberg εκτιμά ότι η Aramark θα μπορούσε να κατακτήσει περίπου 35% της αγοράς, η Compass Group περίπου 30%, ενώ η Sodexo περίπου 20%.

Η Compass υπογραμμίζει ότι η ευκαιρία δεν περιορίζεται μόνο στους ίδιους τους τεχνολογικούς ομίλους, αλλά επεκτείνεται σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού γύρω από τα data centers, συμπεριλαμβανομένων κατασκευαστικών εταιρειών και προμηθευτών.

«Η αλυσίδα δεν αφορά μόνο το data center. Αφορά όλους τους κατασκευαστές και τις εταιρείες που συμμετέχουν στην εφοδιαστική αλυσίδα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Compass, Ντόμινικ Μπλέικμορ.

Η Sodexo, αν και μικρότερος παίκτης στον συγκεκριμένο τομέα, έχει ήδη εξασφαλίσει σημαντική συμφωνία με τη Meta Platforms, παρέχοντας υπηρεσίες catering στα γραφεία, τα data centers και τα συνεδριακά κέντρα της εταιρείας παγκοσμίως.

Ευκαιρία με ημερομηνία λήξης

Παρά τις μεγάλες προοπτικές, η αγορά δεν θεωρείται απεριόριστη. Οι αναλυτές του Bloomberg εκτιμούν ότι τα ετήσια έσοδα από τον κλάδο θα κορυφωθούν στα 3,2 δισ. δολάρια το 2032 και στη συνέχεια θα υποχωρήσουν, καθώς ο ρυθμός κατασκευής νέων εγκαταστάσεων θα επιβραδύνεται.

Η ανάπτυξη των εταιρειών catering συνδέεται άμεσα με τη φάση κατασκευής των data centers, καθώς όσο αυξάνεται ο αριθμός εργαζομένων σε ένα έργο τόσο μεγαλώνει και η ανάγκη για υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Ωστόσο, η επέκταση των data centers αντιμετωπίζει και αυξανόμενες αντιδράσεις λόγω της μεγάλης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των ανησυχιών γύρω από την ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Παρά τις προκλήσεις, οι εταιρείες του κλάδου θεωρούν ότι το κρίσιμο σημείο είναι η έγκαιρη εξασφάλιση συμβολαίων. Όπως σημειώνουν αναλυτές, για τους παρόχους catering και facility management «το σημαντικότερο είναι να υπογράφονται οι συμφωνίες όταν τα έργα έχουν ήδη εγκριθεί».

Διαβάστε ακόμη

Κόκκινα δάνεια: Τα «αγκάθια» στον επανυπολογισμό των τόκων

Επιδότηση έως 10.000 ευρώ για μια νέα αρχή στην περιφέρεια

Nordic Monitor: Πώς το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου έφτασε στην αυλή του Ερντογάν – Στο επίκεντρο ο ανιψιός του

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ