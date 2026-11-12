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Σε μια κίνηση στρατηγικής αναπροσαρμογής προχώρησε η ισπανική εταιρεία τηλεπικοινωνιών Telefónica SA, υποβαθμίζοντας τις εκτιμήσεις της για τα ετήσια έσοδα, αλλά αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα τον πήχη για την κερδοφορία της.

Σύμφωνα με την έκθεση οικονομικών αποτελεσμάτων που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, η διοίκηση προβλέπει πλέον ετήσια αύξηση εσόδων μεταξύ 1% και 1,5%, έναντι του προηγούμενου στόχου για άνοδο 1,5% έως 2,5%, επικαλούμενη την επιβράδυνση στις πωλήσεις κινητών τηλεφώνων. Στον αντίποδα, οι προβλέψεις για τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω, στοχεύοντας πλέον σε αύξηση ελαφρώς άνω του 2,5%, αγγίζοντας δηλαδή το ανώτατο όριο των αρχικών εκτιμήσεων.

Η Αιμορραγία της Γερμανίας και η Αναδιάρθρωση

Ο βασικός παράγοντας που συγκράτησε τον συνολικό κύκλο εργασιών του ομίλου ήταν η αδύναμη επίδοση της γερμανικής αγοράς, η οποία κατέγραψε πτώση εσόδων κατά 2,9% το τρίτο τρίμηνο. Αν και η διοίκηση επισήμανε ότι ο ρυθμός πτώσης στη χώρα περιορίστηκε αισθητά λόγω της σταδιακής εξομάλυνσης των δυσμενών συνθηκών, το περιθώριο κέρδους στη Γερμανία πιέστηκε από τις αυξημένες δαπάνες μάρκετινγκ και περιαγωγής.

Καθώς η γερμανική θυγατρική αποτελεί βαρίδι για τα μεγέθη του ομίλου εδώ και αρκετά τρίμηνα, η Telefónica προχωρά ήδη σε στοχευμένη αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων της εκεί, δρομολογώντας μεταξύ άλλων την πώληση δύο τηλεφωνικών κέντρων.

Το Ποδόσφαιρο «Σώζει» την Παρτίδα στην Ισπανία

Την εικόνα της Γερμανίας ήρθε να αντισταθμίσει η εξαιρετική πορεία της μητρικής αγοράς. Η Ισπανία, η σημαντικότερη επιχειρησιακή μονάδα της Telefónica, συνέχισε την ανοδική της τροχιά σημειώνοντας αύξηση του προσαρμοσμένου EBITDA κατά 2,6% — την ισχυρότερη επίδοση της τελευταίας δεκαετίας.

Η επιτυχία αυτή στηρίχθηκε στην ικανότητα της εταιρείας να μετακυλίσει αυξήσεις τιμών στους καταναλωτές μέσω των συνδυαστικών της πακέτων. Τα μέσα έσοδα ανά χρήστη (ARPU) σκαρφάλωσαν στα 90,4 ευρώ (περίπου 100 δολάρια), με βασικό μοχλό ανάπτυξης τη μεγάλη ζήτηση για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις ποδοσφαιρικών αγώνων.

Ως αποτέλεσμα αυτής της δυναμικής, το συνολικό προσαρμοσμένο EBITDA του ομίλου για το τρίτο τρίμηνο αυξήθηκε κατά 6,2% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 3,08 δισ. ευρώ.