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Οι Deutsche Telekom, Orange, Telefónica και Vodafone υπέγραψαν Επιστολή Προθέσεων (Letter of Intent), με στόχο να διερευνήσουν το ενδεχόμενο υποβολής κοινής προσφοράς στο πλαίσιο της μελλοντικής διαδικασίας εκχώρησης ραδιοφάσματος για Κινητές Δορυφορικές Υπηρεσίες (Mobile Satellite Services – MSS) στην Ευρώπη.

Η πρωτοβουλία στηρίζει την επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ενίσχυση της ευρωπαϊκής κυριαρχίας, της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας των κρίσιμων υποδομών συνδεσιμότητας. Παράλληλα, θα διασφαλίσει την υπεύθυνη διακυβέρνηση βασικών διαστημικών υποδομών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, θα παρέχει σε όλους τους παρόχους δικτύων κινητής τηλεφωνίας ανοικτή πρόσβαση, χωρίς διακρίσεις, ώστε να μπορούν να προσφέρουν στους πελάτες τους υπηρεσίες απευθείας δορυφορικής σύνδεσης συσκευών κινητής (Direct-to-Device – D2D). Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται μέσω ενός μοντέλου σχεδιασμένου να ενισχύει τον ανταγωνισμό, να περιορίζει τον κατακερματισμό της αγοράς και να διευρύνει τις επιλογές των καταναλωτών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Αξιοποιώντας συνδυαστικά την ευρεία πελατειακή βάση, τις δυνατότητες των δικτύων και την επιχειρησιακή τεχνογνωσία των τεσσάρων παρόχων, η πρωτοβουλία θα μπορούσε να επιταχύνει την εμπορική διάθεση των υπηρεσιών, να συμβάλει στην αποδοτική αξιοποίηση του ραδιοφάσματος και να διευκολύνει την ομαλή ενσωμάτωση της δορυφορικής συνδεσιμότητας στα υφιστάμενα δίκτυα κινητών επικοινωνιών.

Η κοινή πρωτοβουλία των Deutsche Telekom, Orange, Telefónica και Vodafone έχει σαφή φιλοδοξία: να ανταποκριθεί στην ανάγκη των πελατών για καθολική κάλυψη ακόμη και σε περιοχές που υπολείπονται συνδεσιμότητας, να ενισχύσει την ανθεκτικότητα των δημόσιων δικτύων τηλεπικοινωνιών, να προστατεύσει τις κρίσιμες επικοινωνίες και να υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού σχηματισμού δορυφόρων.

Στο πλαίσιο του εγχειρήματος, οι τέσσερεις πάροχοι σχεδιάζουν να αναπτύξουν στην Ευρώπη βασικές επίγειες δικτυακές υποδομές, καθώς και κρίσιμες λειτουργίες συντονισμού και παρακολούθησης, χωρίς να επενδύσουν άμεσα σε σχηματισμό δορυφόρων. Η συστοιχία δορυφόρων θα παρέχεται από συνεργάτη στον τομέα των δορυφορικών υπηρεσιών, ο οποίος δεν έχει ακόμη επιλεγεί.

Η συνεργασία μεταξύ της πρωτοβουλίας των παρόχων κινητών επικοινωνιών και του δορυφορικού παρόχου θα συνδυάζει την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση και την πρόσβαση στην αγορά, με δοκιμασμένη δορυφορική τεχνολογία και εξειδικευμένη τεχνογνωσία στην ανάπτυξη δορυφορικών συστημάτων.

Η Επιστολή Προθέσεων για τη διερεύνηση ενδεχόμενης κοινής προσφοράς για το φάσμα MSS δεν υποκαθιστά τις υφιστάμενες συνεργασίες στον τομέα των δορυφορικών υπηρεσιών.

Deutsche Telekom, Orange, Telefónica και Vodafone: Οι τέσσερις τηλεπικοινωνιακοί κολοσσοί και η παγκόσμια παρουσία τους

Με εκατοντάδες εκατομμύρια συνδρομητές, δίκτυα που εκτείνονται σε δεκάδες χώρες και επενδύσεις στις ψηφιακές υποδομές, την τεχνητή νοημοσύνη και τη δορυφορική συνδεσιμότητα, οι τέσσερις ευρωπαϊκοί τηλεπικοινωνιακοί όμιλοι διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Deutsche Telekom: Παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες και έσοδα 119,1 δισ. ευρώ

Η Deutsche Telekom συγκαταλέγεται στις κορυφαίες εταιρείες ολοκληρωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών παγκοσμίως, εξυπηρετώντας περισσότερους από 273 εκατομμύρια πελάτες κινητής τηλεφωνίας, περισσότερες από 24 εκατομμύρια σταθερές τηλεφωνικές γραμμές και πάνω από 22 εκατομμύρια πελάτες ευρυζωνικών υπηρεσιών.

Ο γερμανικός όμιλος προσφέρει σε ιδιώτες υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ευρυζωνικής σύνδεσης, διαδικτύου και τηλεόρασης μέσω διαδικτύου, ενώ παρέχει λύσεις τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT) σε επιχειρήσεις και πελάτες χονδρικής.

Με δραστηριότητα σε περισσότερες από 50 χώρες, η Deutsche Telekom κατέγραψε το οικονομικό έτος 2025 έσοδα 119,1 δισ. ευρώ, απασχολώντας περίπου 200.000 εργαζομένους παγκοσμίως, σύμφωνα με στοιχεία της 31ης Δεκεμβρίου 2025. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 78% των εσόδων του ομίλου προέρχεται από αγορές εκτός Γερμανίας.

Στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας, η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες φωνής και δεδομένων σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, διαθέτει συσκευές και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, ενώ προσφέρει υπηρεσίες δικτύου σε μεταπωλητές και εικονικούς παρόχους κινητής τηλεφωνίας (MVNO).

Στρατηγική φιλοδοξία της Deutsche Telekom είναι να εξελιχθεί στην κορυφαία εταιρεία ψηφιακών τηλεπικοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό, προωθεί τον υπεύθυνο ψηφιακό μετασχηματισμό της, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης, τόσο για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της ποιότητας των εσωτερικών λειτουργιών της όσο και για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών προς τους πελάτες της.

Η ισχυρή παρουσία της στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής, με τη λειτουργία και εμπορική αξιοποίηση συγκλινόντων τηλεπικοινωνιακών δικτύων να παραμένει στον πυρήνα των δραστηριοτήτων της.

Παράλληλα, η βιωσιμότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής στρατηγικής, του επιχειρηματικού μοντέλου και της κουλτούρας του ομίλου.

Orange: 340 εκατ. πελάτες και ισχυρή παρουσία στην Ευρώπη, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή

Η Orange αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους διεθνώς, με στρατηγικό στόχο να καθιερωθεί ως αξιόπιστος συνεργάτης στην καθημερινή ψηφιακή ζωή ιδιωτών, επιχειρήσεων και κοινωνιών.

Στο τέλος του 2025, ο γαλλικός όμιλος εξυπηρετούσε 340 εκατομμύρια πελάτες, συμπεριλαμβανομένης της MasOrange, σε 26 χώρες, ενώ τα έσοδά του ανήλθαν σε 40,4 δισ. ευρώ.

Η Orange αξιοποιεί τα προηγμένα ευρυζωνικά της δίκτυα για την ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών στην Ευρώπη, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή.

Ο όμιλος συγκαταλέγεται στους ευρωπαϊκούς ηγέτες των δικτύων οπτικών ινών, με υποδομές που επιτρέπουν τη σύνδεση 100 εκατομμυρίων νοικοκυριών, ενώ διαθέτει ισχυρή παρουσία και στις συνδυαστικές υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.

Στη Γαλλία, η Orange εξυπηρετεί 34 εκατομμύρια πελάτες, ενώ έχει καταλάβει την πρώτη θέση στην αξιολόγηση της ποιότητας του δικτύου κινητής τηλεφωνίας από τη ρυθμιστική αρχή Arcep για 15η συνεχόμενη χρονιά.

Ιδιαίτερη σημασία για την αναπτυξιακή πορεία του ομίλου έχουν η Αφρική και η Μέση Ανατολή, όπου η Orange εξυπηρετεί σχεδόν 180 εκατομμύρια πελάτες, ενισχύοντας την ψηφιακή και χρηματοοικονομική συμπερίληψη μέσω των υπηρεσιών της.

Μέσω της Orange Business, ο όμιλος υποστηρίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, παρέχοντας λύσεις δικτύων, τεχνητής νοημοσύνης, αξιόπιστων υπηρεσιών cloud και κυβερνοασφάλειας.

Παράλληλα, διαθέτει σημαντική παρουσία στη χονδρική αγορά τηλεπικοινωνιών, με εκτεταμένες διεθνείς υποδομές και δυνατότητες εγκατάστασης και λειτουργίας υποθαλάσσιων καλωδίων.

Η καινοτομία αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής της, καθώς η Orange απασχολεί 700 ερευνητές και διαθέτει χαρτοφυλάκιο 11.000 διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο Euronext Paris, με σύμβολο διαπραγμάτευσης ORA.

Telefónica: Σχεδόν 300 εκατ. πελάτες με επίκεντρο τέσσερις βασικές αγορές

Η ισπανική Telefónica συγκαταλέγεται στους κορυφαίους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών παγκοσμίως, με περισσότερους από 299,8 εκατομμύρια πελάτες.

Η στρατηγική του ομίλου επικεντρώνεται στην παροχή προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών σε πολίτες, επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς, με στόχο τη συμβολή στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των χωρών όπου δραστηριοποιείται.

Η Telefónica προσφέρει υπηρεσίες σταθερής και κινητής συνδεσιμότητας, καθώς και ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών λύσεων, καλύπτοντας τις ανάγκες τόσο των οικιακών όσο και των επιχειρηματικών πελατών.

Τέσσερις αγορές αποτελούν τον βασικό πυρήνα των δραστηριοτήτων της: η Ισπανία, η Βραζιλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Μέσω της παρουσίας της στις συγκεκριμένες αγορές, η Telefónica επιδιώκει να διευρύνει την πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες και να ενισχύσει τη συνδεσιμότητα, αξιοποιώντας τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές και τις τεχνολογικές της δυνατότητες.

Vodafone: Περίπου 370 εκατ. πελάτες, 240 εκατ. συνδέσεις IoT και επενδύσεις στη δορυφορική επικοινωνία

Η Vodafone αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους τηλεπικοινωνιακούς ομίλους στην Ευρώπη και την Αφρική, εξυπηρετώντας περίπου 370 εκατομμύρια πελάτες κινητής τηλεφωνίας και ευρυζωνικών υπηρεσιών.

Ο όμιλος λειτουργεί τηλεπικοινωνιακά δίκτυα σε 17 χώρες, διαθέτει επενδύσεις σε ακόμη τρεις και συνεργάζεται με εταίρους σε περισσότερες από 40 επιπλέον αγορές.

Η παρουσία της Vodafone εκτείνεται από τις υποθαλάσσιες τηλεπικοινωνιακές υποδομές έως τις νέες δορυφορικές υπηρεσίες.

Ειδικότερα, διαθέτει χωρητικότητα σε περισσότερα από 70 συστήματα υποθαλάσσιων καλωδίων, που αποτελούν βασικό τμήμα της παγκόσμιας υποδομής του διαδικτύου.

Παράλληλα, αναπτύσσει μια νέα υπηρεσία απευθείας δορυφορικής επικοινωνίας με κινητά τηλέφωνα (direct-to-mobile), με στόχο την παροχή συνδεσιμότητας σε περιοχές που δεν διαθέτουν κάλυψη από τα επίγεια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.

Ισχυρή είναι και η παρουσία της στον τομέα του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things – IoT), καθώς διαχειρίζεται μία από τις μεγαλύτερες σχετικές πλατφόρμες παγκοσμίως, με περισσότερες από 240 εκατομμύρια συνδέσεις IoT.

Στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, η Vodafone εξυπηρετεί περίπου 103 εκατομμύρια πελάτες σε οκτώ αφρικανικές χώρες, διαχειριζόμενη, σύμφωνα με την ίδια, περισσότερες συναλλαγές από οποιονδήποτε άλλο πάροχο.

Με κεντρικό μήνυμα «everyone.connected», η εταιρεία επιδιώκει να διευρύνει τη συνδεσιμότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, αξιοποιώντας τεχνολογίες που εκτείνονται από τα υποθαλάσσια δίκτυα έως τις δορυφορικές επικοινωνίες.