Ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Tencent Holdings, Πόνι Μα, δήλωσε ότι είναι διατεθειμένος να κατευθύνει το ήμισυ του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας σε δραστηριότητες που βασίζονται εξαρχής στην τεχνητή νοημοσύνη (AI-native), καλώντας τους περισσότερους από 100.000 εργαζομένους της να προσαρμοστούν σε μια τεχνολογία που αναμένεται να καθορίσει μια ολόκληρη εποχή.

Στην ετήσια ομιλία του για την επέτειο ίδρυσης της εταιρείας, ο Μα δήλωσε αυτή την εβδομάδα στους εργαζομένους ότι ο κλάδος έχει εισέλθει σε μια «Εποχή των Ανακαλύψεων», παρομοιάζοντας τις βασικές δραστηριότητες της Tencent με έναν στρατό ξηράς και τις νέες πρωτοβουλίες της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης με ένα πολεμικό ναυτικό.

«Ο στρατός ξηράς πρέπει να αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για να μεγιστοποιήσει την αποδοτικότητά του, ενώ εμείς θα ανακατανείμουμε το 50% του προσωπικού μας στο ναυτικό, προκειμένου να στηρίξουμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που έχουν ως βάση την τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν όσα ειπώθηκαν στην εκδήλωση.

Οι δηλώσεις του Μα ερμηνεύτηκαν περισσότερο ως προτροπή προς όλους τους εργαζομένους να αξιοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη, παρά ως προαναγγελία μιας εκτεταμένης οργανωτικής αναδιάρθρωσης, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες πρέπει να επανεξετάσουν τη θέση τους στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, με το μισό της Tencent να επικεντρώνεται στη βελτίωση της αποδοτικότητας των υφιστάμενων λειτουργιών και το άλλο μισό να διερευνά νέες προοπτικές ανάπτυξης, σύμφωνα με όσα φέρεται να δήλωσε ο Μα.

Ο 55χρονος ιδρυτής ζήτησε επίσης μια πιο ευέλικτη εταιρική δομή, με λιγότερα ενδιάμεσα επίπεδα διοίκησης, η οποία θα επιτρέπει σε εργαζομένους χωρίς διοικητικές αρμοδιότητες να αναλαμβάνουν μεγαλύτερο ρόλο, σύμφωνα με τις πηγές, που ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους επειδή συζητούσαν ιδιωτικές πληροφορίες.

Η μάχη της Tencent με ByteDance και Alibaba στην τεχνητή νοημοσύνη

Η πολυτιμότερη εταιρεία της Κίνας επιδιώκει να καλύψει το χάσμα που τη χωρίζει από τους παραδοσιακούς ανταγωνιστές της, ByteDance και Alibaba, στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Αυτό που διακυβεύεται είναι η μελλοντική της θέση απέναντι σε μια νέα γενιά ταχέως αναπτυσσόμενων εταιρειών που έχουν δημιουργηθεί με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη, από τη DeepSeek έως τη Moonshot, οι οποίες έχουν συμβάλει στην ανάδειξη της Κίνας σε πρωταγωνιστή της παγκόσμιας κούρσας για την AI.

Η Tencent κατέγραψε πρόσφατα μια πρώτη επιτυχία στον τομέα της επιχειρηματικής τεχνητής νοημοσύνης, με τον ψηφιακό βοηθό για υπολογιστές WorkBuddy να κατακτά την πρώτη θέση.

Ο Μα, ένας εσωστρεφής ιδρυτής που συνήθως αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας, έχει αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της στρατηγικής της Tencent για την τεχνητή νοημοσύνη.

Μετά τη θεαματική εμφάνιση του μοντέλου R1 της DeepSeek, στις αρχές του 2025, αποφάσισε προσωπικά την ενσωμάτωσή του στο Yuanbao, το βασικό chatbot της Tencent.

Όταν το πλαίσιο ανάπτυξης αυτόνομων πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης OpenClaw γνώρισε μεγάλη διάδοση στην Κίνα φέτος, ο Μα αξιοποίησε τους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προωθήσει τις ανταγωνιστικές εκδοχές της Tencent.

Ωστόσο, το Yuanbao δεν κατάφερε να αμφισβητήσει την κυριαρχία του Doubao της ByteDance, του μεγαλύτερου chatbot στην Κίνα, ενώ η Tencent έμεινε πίσω και στην ανάπτυξη μεγάλων γλωσσικών μοντέλων.

Οι αποτυχίες αυτές οδήγησαν τον Μα να δηλώσει, κατά τη διάρκεια συνέλευσης των μετόχων τον Μάιο, ότι η Tencent βρισκόταν πάνω σε ένα «πλοίο που μπάζει νερά».

Ανησυχίες για απολύσεις και αλλαγές στη δομή της εταιρείας

Η Κίνα δεν έχει βιώσει ακόμη το κύμα μαζικών απολύσεων λόγω τεχνητής νοημοσύνης που έχει καταγραφεί σε τεχνολογικούς κολοσσούς της Silicon Valley, όπως η Meta Platforms και η Amazon.

Ωστόσο, οι δηλώσεις του Μα σχετικά με την ανακατανομή των πόρων έχουν προκαλέσει ανησυχίες για πιθανές περικοπές θέσεων εργασίας στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στα τέλη Ιουνίου, η Tencent ανέφερε ότι απασχολούσε 115.927 εργαζομένους, έναντι 111.221 έναν χρόνο νωρίτερα.

Παραμένει ασαφές ποιες διαρθρωτικές αλλαγές θα επιδιώξει τελικά η εταιρεία.

Η τελευταία αναδιοργάνωση σε επίπεδο ολόκληρου του ομίλου πραγματοποιήθηκε το 2018, όταν η Tencent δημιούργησε έναν ξεχωριστό τομέα δραστηριοτήτων υπολογιστικού νέφους (cloud), ο οποίος αποτελεί σήμερα τη βάση για μεγάλο μέρος της προσπάθειάς της στην τεχνητή νοημοσύνη.

Από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έως τις χρηματοοικονομικές τεχνολογίες, τα διάφορα τμήματα της Tencent πειραματίζονται ήδη με νέες επιχειρηματικές εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ εκατοντάδες προϊόντα της έχουν ενσωματώσει τη σειρά ιδιόκτητων μοντέλων Hunyuan.

Το στοίχημα του WeChat και η απώλεια του 33% της χρηματιστηριακής αξίας

Μεγάλο μέρος των φιλοδοξιών της Tencent στηρίζεται στο WeChat, την εξαιρετικά δημοφιλή εφαρμογή που δοκιμάζει τον δικό της ενσωματωμένο πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης.

Ο νέος αυτός ψηφιακός βοηθός μπορεί να διευκολύνει τους χρήστες σε καθημερινές δραστηριότητες, όπως η σύνοψη ομαδικών συνομιλιών, η πληρωμή λογαριασμών και η παραγγελία προϊόντων με παράδοση κατ’ οίκον.

Την ίδια στιγμή, η Tencent έχει χάσει περίπου το 33% της χρηματιστηριακής της αξίας από την αρχή του έτους, με την αποτίμησή της να υποχωρεί κοντά στα 470 δισ. δολάρια, καθώς οι επενδυτές εξετάζουν ολοένα πιο προσεκτικά την απόδοση των αυξανόμενων δαπανών για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Η εταιρεία έχει προγραμματίσει να ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου στις 18 Νοεμβρίου.