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Νέο κύμα αναταράξεων απειλεί την παγκόσμια αγορά κακάο, καθώς οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις που συνδέονται με το κλιματικό φαινόμενο Ελ Νίνιο προκαλούν εκτεταμένες ζημιές στις φυτείες του Ισημερινού, ενισχύοντας τους φόβους για ελλείψεις στην προσφορά και νέα άνοδο των τιμών της πρώτης ύλης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή σοκολάτας.

Ο Ισημερινός, τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός κακάο παγκοσμίως, βρίσκεται αντιμέτωπος με ακραίες καιρικές συνθήκες, οι οποίες έχουν προκαλέσει πλημμύρες, καταστροφές σε αγροτικούς δρόμους, υποβάθμιση της ποιότητας των καρπών και εξάπλωση ασθενειών στα κακαόδεντρα.

Η ένταση των φαινομένων είναι πρωτοφανής σε ορισμένες περιοχές. Σύμφωνα με στοιχεία της Vaisala Xweather, οι βροχοπτώσεις κατά μήκος των ακτών του Ισημερινού, όπου συγκεντρώνεται μεγάλο μέρος της παραγωγής, ξεπέρασαν τον Οκτώβριο κατά περισσότερο από 10.000% τα ιστορικά φυσιολογικά επίπεδα.

Οι ζημιές έχουν ήδη οδηγήσει σε αναθεώρηση των εκτιμήσεων για την παραγωγή, ενώ οι ανησυχίες εντείνονται καθώς οι έντονες βροχές συνεχίζονται.

Μειώνεται κατά 7% η παραγωγή – Στους 580.000 τόνους η νέα πρόβλεψη

Σύμφωνα με τέσσερις εμπόρους και αναλυτές που μίλησαν στο Bloomberg, η παραγωγή κακάο του Ισημερινού αναμένεται να περιοριστεί στους 580.000 τόνους κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο, περίπου 7% χαμηλότερα από τις προηγούμενες εκτιμήσεις.

Οι συνεχείς βροχοπτώσεις δυσχεραίνουν τη συγκομιδή, προκαλούν αλλοιώσεις στους καρπούς και επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στους παραγωγούς.

Η κατάσταση αποτυπώνεται στις μαρτυρίες αγροτών που βλέπουν τα εισοδήματά τους να καταρρέουν.

«Έχουμε πληγεί πολύ σοβαρά», δηλώνει ο Μαρτίν Παλιάρες, καλλιεργητής κακάο στο βορειοδυτικό τμήμα του Ισημερινού.

«Σε έναν καλό μήνα μπορούσαμε να συγκομίσουμε κακάο αξίας 2.000 έως 2.800 δολαρίων. Τον προηγούμενο μήνα πουλήσαμε προϊόν αξίας περίπου 60 δολαρίων», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η δραματική μείωση της παραγωγής σε επίπεδο μεμονωμένων καλλιεργειών αναδεικνύει το μέγεθος της οικονομικής πίεσης που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί, σε μια χώρα που έχει αποκτήσει καθοριστική σημασία για τον παγκόσμιο εφοδιασμό.

Γιατί ο Ισημερινός είναι κρίσιμος για την παγκόσμια αγορά σοκολάτας

Τα προβλήματα στον Ισημερινό εμφανίζονται σε ιδιαίτερα δυσμενή συγκυρία για τη διεθνή αγορά κακάο.

Τα τελευταία χρόνια, η χώρα της Λατινικής Αμερικής έχει εξελιχθεί σε σημαντική εναλλακτική πηγή εφοδιασμού, καθώς η παραγωγή της Δυτικής Αφρικής δοκιμάζεται επανειλημμένα από ακραία καιρικά φαινόμενα και ασθένειες των καλλιεργειών.

Η αφρικανική περιοχή παραμένει ο βασικός πυλώνας της παγκόσμιας παραγωγής, ωστόσο οι καλλιεργητές προετοιμάζονται και εκεί για δυσμενείς καιρικές συνθήκες, οι οποίες ενδέχεται να περιορίσουν τις διαθέσιμες ποσότητες.

Μέχρι πρόσφατα, η ενίσχυση της παραγωγής του Ισημερινού θεωρούνταν ένας από τους παράγοντες που θα μπορούσαν να αντισταθμίσουν τις απώλειες της Δυτικής Αφρικής και να σταθεροποιήσουν την αγορά.

Πλέον, όμως, οι πλημμύρες απειλούν να αποδυναμώσουν και αυτή την εναλλακτική πηγή προσφοράς, δημιουργώντας νέους κινδύνους για τις διεθνείς τιμές.

Η σημασία του Ισημερινού αναμένεται μάλιστα να αυξηθεί περαιτέρω, καθώς πλησιάζει η εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την καταπολέμηση της αποψίλωσης των δασών.

Οι νέες απαιτήσεις για την ιχνηλασιμότητα και την προέλευση των αγροτικών προϊόντων ενδέχεται να καταστήσουν πιο περίπλοκη την προμήθεια κακάο από ορισμένες περιοχές της Δυτικής Αφρικής, ενισχύοντας το ενδιαφέρον των αγοραστών για άλλες αγορές.

Πλημμύρες, κατεστραμμένοι δρόμοι και ασθένειες στις φυτείες

Οι ζημιές στις καλλιέργειες αποτελούν μόνο μία πλευρά του προβλήματος.

Οι καταρρακτώδεις βροχές έχουν καταστρέψει αγροτικούς δρόμους και υποδομές, δυσχεραίνοντας τη μεταφορά των καρπών από τις φυτείες προς τα κέντρα συγκέντρωσης και επεξεργασίας.

Όπως εξηγεί ο Κάρλος Σάντσες, πρόεδρος της ένωσης εξαγωγέων κακάο του Ισημερινού, Anecacao, οι πλημμύρες καθιστούν δύσκολη ή καθυστερούν σημαντικά την πρόσβαση στις καλλιέργειες για τη συγκομιδή.

Παράλληλα, εμποδίζουν την έγκαιρη μεταφορά των κόκκων κακάο στις εγκαταστάσεις συλλογής, επηρεάζοντας τόσο την ποιότητα όσο και τη δυνατότητα εμπορικής διάθεσής τους.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στην τρέχουσα παραγωγή.

Η υπερβολική υγρασία μπορεί να καταστρέψει τα άνθη των κακαόδεντρων προτού εξελιχθούν σε καρπούς, γεγονός που σημαίνει ότι οι επιπτώσεις του Ελ Νίνιο ενδέχεται να συνεχιστούν και στις επόμενες συγκομιδές, ακόμη και μετά την υποχώρηση των πλημμυρών.

«Ο Ελ Νίνιο εξακολουθεί να με ανησυχεί, διότι δεν θα έχουμε πραγματική εικόνα της κατάστασης μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου, όταν θα έχουν πλέον φανεί οι ζημιές», επισημαίνει ο Βλαντίμιρ Ζίεντεκ, ανώτερος χρηματιστής εμπορευμάτων της StoneX, με έδρα το Μαϊάμι.

Γιατί δεν έχουν εκτοξευθεί ακόμη οι διεθνείς τιμές

Παρά τη σοβαρότητα των προβλημάτων, οι διεθνείς τιμές του κακάο δεν έχουν ακόμη καταγράψει αντίστοιχη εκρηκτική άνοδο.

Ο βασικός λόγος είναι ότι η αγορά εξακολουθεί να διαθέτει επαρκείς ποσότητες από το σημαντικό πλεόνασμα της προηγούμενης καλλιεργητικής περιόδου στη Δυτική Αφρική.

Αυτό το απόθεμα προσφοράς λειτουργεί προς το παρόν ως ανάχωμα στις ανοδικές πιέσεις, περιορίζοντας τις αντιδράσεις των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης στα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης και του Λονδίνου.

Παράλληλα, υπάρχουν εκτιμήσεις ότι μέρος των απωλειών στον Ισημερινό θα μπορούσε να αντισταθμιστεί από την παραγωγή νεότερων φυτειών.

Ο Χαβιέρ Κάστρο, διευθύνων σύμβουλος της εξαγωγικής εταιρείας Grandsur, εκτιμά ότι οι νέες καλλιέργειες ενδέχεται να συμβάλουν στη συγκράτηση της συνολικής μείωσης της παραγωγής.

Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει εύθραυστη.

Σύμφωνα με την Καρολίνα Φράνσα, αναλύτρια κακάο της Hedgepoint Global Markets, οι ανοιχτές θέσεις στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της Νέας Υόρκης εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τους ιστορικούς μέσους όρους.

Αυτό σημαίνει ότι νέα στοιχεία για μεγαλύτερες καταστροφές στις καλλιέργειες θα μπορούσαν να προκαλέσουν ταχεία επιστροφή αγοραστών, οδηγώντας σε νέα περίοδο έντονων διακυμάνσεων και πιθανών ανατιμήσεων.

Οι τιμές στον Ισημερινό ήδη προειδοποιούν

Αν και οι διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές παραμένουν σχετικά συγκρατημένες, οι τιμές στην εγχώρια αγορά του Ισημερινού έχουν ήδη αρχίσει να αποτυπώνουν τις ανησυχίες για τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα του κακάο.

Σύμφωνα με τον Χούλιο Μοσκόσο, εμπορικό διευθυντή της Latam Commodity Traders στον Ισημερινό, οι κόκκοι κακάο προσφέρονται πλέον σε τιμές αντίστοιχες με εκείνες των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης της Νέας Υόρκης ή με έκπτωση μόλις 20 δολαρίων ανά τόνο.

Πριν από την εκδήλωση των ακραίων καιρικών φαινομένων, η έκπτωση διαμορφωνόταν περίπου στα 300 δολάρια ανά τόνο.

Η σημαντική συρρίκνωση της διαφοράς αντανακλά τις αυξανόμενες ανησυχίες για τις διαθέσιμες ποσότητες ποιοτικού κακάο.

Για τους παραγωγούς που έχουν χάσει μεγάλο μέρος της συγκομιδής τους, ωστόσο, η εξέλιξη αυτή προσφέρει ελάχιστη ανακούφιση.