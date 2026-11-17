Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ υπέβαλε επισήμως αίτημα χρηματοδότησης ύψους 50,1 δισ. δολαρίων για τη ριζική αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης του εναέριου χώρου των Ηνωμένων Πολιτειών, επικαλούμενη την «επείγουσα ανάγκη» εκσυγχρονισμού κρίσιμων υποδομών, μετά την τεχνολογική βλάβη που προκάλεσε την καθήλωση των αεροσκαφών σε εθνικό επίπεδο την περασμένη εβδομάδα.

Το αίτημα προβλέπει την ισόποση κατανομή των κονδυλίων σε πέντε κατηγορίες παρεμβάσεων, μεταξύ των οποίων ο εκσυγχρονισμός του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και η κατασκευή νέων πύργων ελέγχου και κέντρων διαχείρισης πτήσεων της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας (FAA).

Οι προτεραιότητες της κυβέρνησης παρουσιάζονται σε επιστολή προς τους επικεφαλής των αρμόδιων επιτροπών πιστώσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας, την οποία επικαλείται το Bloomberg.

Στην επιστολή, ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι, ο επικεφαλής της FAA Μπράιαν Μπέντφορντ και ο επικεφαλής του προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου Ράσελ Βόουτ επισημαίνουν ότι η ανάγκη εξασφάλισης των συγκεκριμένων πόρων κατέστη «αδιαμφισβήτητη» την περασμένη εβδομάδα.

Όπως αναφέρουν, «παρωχημένος εξοπλισμός παλαιάς τεχνολογίας προκάλεσε προβλήματα στις επικοινωνίες των αεροσκαφών και στη μετάδοση δεδομένων από τα ραντάρ, αναγκάζοντας την FAA να διατάξει την καθήλωση των πτήσεων σε ολόκληρη τη χώρα».

Την ίδια ώρα, η FAA ανέστειλε την Τρίτη την εγκατάσταση δρομολογητών Juniper της Hewlett Packard Enterprise, οι οποίοι ενδέχεται να συνδέονται με τη σοβαρή τεχνική βλάβη.

Η μεγαλύτερη διακοπή πτήσεων μετά την 11η Σεπτεμβρίου

Η εντεινόμενη προσπάθεια εξασφάλισης δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον εκσυγχρονισμό του αμερικανικού συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας συνδέεται άμεσα με την καθήλωση των αεροσκαφών την περασμένη Παρασκευή.

Επρόκειτο για τη μεγαλύτερης διάρκειας αναστολή απογειώσεων σε ολόκληρη την αμερικανική επικράτεια μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Ο Σον Ντάφι είχε δηλώσει ότι θα απαιτούνταν επιπλέον 50 δισ. δολάρια για την αναβάθμιση των υποδομών, αυξάνοντας το προηγούμενο αίτημα χρηματοδότησης, το οποίο ανερχόταν σε περίπου 30 δισ. δολάρια.

Το αμερικανικό υπουργείο Μεταφορών και η FAA έχουν ήδη εξασφαλίσει 12,5 δισ. δολάρια για έργα εκσυγχρονισμού.

Ωστόσο, παραμένει αβέβαιο κατά πόσον το Κογκρέσο είναι διατεθειμένο να εγκρίνει πρόσθετες δαπάνες τέτοιου μεγέθους. Επιπλέον, σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης που περιγράφεται στην επιστολή δεν κατευθύνεται άμεσα στον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας.

Ο επικεφαλής της πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τζον Θουν, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι νομοθέτες χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες για να αξιολογήσουν την ανάγκη νέας χρηματοδότησης.

Επισήμανε μάλιστα ότι περίπου 8 δισ. δολάρια από τα κονδύλια που έχουν ήδη διατεθεί στην FAA δεν έχουν ακόμη αξιοποιηθεί.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις, ανέφερε ότι συνομίλησε τη Δευτέρα με τον Ντάφι, αλλά εξακολουθεί να έχει περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις για όσα συνέβησαν.

Όπως εξήγησε, οι Δημοκρατικοί εξετάζουν το αίτημα των 50 δισ. δολαρίων, ζητώντας ωστόσο αναλυτικότερη ενημέρωση τόσο για τον προορισμό των νέων κονδυλίων όσο και για τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούνται τα ποσά που έχουν ήδη εγκριθεί για την FAA.

Στο μικροσκόπιο δρομολογητής στο Αρκάνσας

Οι αμερικανικές αρχές εντόπισαν την πηγή της τεχνικής βλάβης της Παρασκευής σε δυσλειτουργία δρομολογητή σε εγκατάσταση της FAA στο Αρκάνσας.

Ο Ντάφι έχει αναφέρει ότι το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών της αναδόχου εταιρείας L3Harris Technologies, η οποία πραγματοποιούσε τη μετάβαση των τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων από παλαιά καλώδια χαλκού σε οπτικές ίνες.

Ωστόσο, οι αρμόδιοι αξιωματούχοι δεν έχουν ακόμη προσδιορίσει με ακρίβεια την αιτία της αστοχίας.

Παραμένει δηλαδή αδιευκρίνιστο εάν ο ίδιος ο δρομολογητής ήταν ελαττωματικός ή εάν η βλάβη προκλήθηκε από κάποιο σφάλμα της L3Harris κατά την εκτέλεση των εργασιών.

«Η FAA πρέπει να διερευνήσει περαιτέρω το περιστατικό, να προσδιορίσει τη βασική αιτία και να ενημερώσει το Κογκρέσο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να αποτρέψει ανάλογα προβλήματα στο μέλλον», αναφέρουν Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εμπορίου της Γερουσίας.

Η σχετική επιστολή εστάλη τη Δευτέρα προς τον Ντάφι και τον Μπέντφορντ.

Ο υπουργός Μεταφορών έχει δηλώσει ότι η FAA και το FBI εξετάζουν τον επίμαχο δρομολογητή σε εργαστήριο της L3Harris στη Φλόριντα.

Απαντώντας στην επιστολή των γερουσιαστών, οι οποίοι ζήτησαν την αναστολή εγκατάστασης νέων δρομολογητών μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, εκπρόσωπος του υπουργείου Μεταφορών ανέφερε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες παρέχουν ενημερώσεις μόλις προκύπτουν νέα στοιχεία και θα συνεχίσουν να το πράττουν.

Πολιτική αντιπαράθεση για το χάος στις αερομεταφορές

Οι συνέπειες της βλάβης της Παρασκευής, η οποία οδήγησε σε καθήλωση των πτήσεων για περισσότερες από τέσσερις ώρες και προκάλεσε προβλήματα στις μετακινήσεις επί αρκετές ημέρες, έχουν ήδη μετατραπεί σε πεδίο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης.

Ο Τραμπ και ο Ντάφι επιρρίπτουν ευθύνες στην προηγούμενη αμερικανική κυβέρνηση για την κατάσταση των υποδομών, ενώ οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο έχουν δεσμευθεί να ζητήσουν λογοδοσία από τη σημερινή κυβέρνηση.

Την ίδια στιγμή, η διευθύνουσα σύμβουλος της JetBlue Airways, Τζοάνα Γκέρακτι, ενημέρωσε τους εργαζομένους της εταιρείας, μέσω εσωτερικού υπομνήματος που περιήλθε σε γνώση του Bloomberg, ότι θα συναντηθεί αυτή την εβδομάδα στην Ουάσιγκτον με τον Μπέντφορντ και τον Ντάφι.

Στις συζητήσεις θα εξεταστούν η αναστολή των πτήσεων σε εθνικό επίπεδο, «τα τρωτά σημεία που αποκάλυψε στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας και η επείγουσα ανάγκη για συνεχιζόμενες επενδύσεις στη σύγχρονη τεχνολογία, στις υποδομές και στη στελέχωση των υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας», όπως ανέφερε στο υπόμνημά της.

Πάνω από 3.600 δρομολογητές στο πρόγραμμα αντικατάστασης

Οι γερουσιαστές επισημαίνουν στην επιστολή τους ότι, σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβαν από την L3Harris, η μετάβαση από τις καλωδιώσεις χαλκού στις οπτικές ίνες περιλαμβάνει την αντικατάσταση περισσότερων από 3.600 δρομολογητών με συσκευές Juniper.

Μέχρι σήμερα έχουν εγκατασταθεί 400 συσκευές, από τις οποίες μόλις 69 βρίσκονται σε λειτουργία, σύμφωνα με τους γερουσιαστές, οι οποίοι ζήτησαν την άμεση αναστολή των πρόσθετων εγκαταστάσεων.

«Η εγκατάσταση θα πρέπει να επαναληφθεί μόνο αφού η FAA αποδείξει ότι οι συσκευές είναι έτοιμες για ασφαλή χρήση, μέσω βελτιωμένων λειτουργικών δοκιμών, ανεξάρτητης επαλήθευσης, επιβεβαιωμένης δυνατότητας μετάβασης σε εφεδρικά συστήματα και διαδικασιών επαναφοράς στην προηγούμενη κατάσταση», αναφέρουν.

Οι γερουσιαστές ζήτησαν επίσης κοινή τεχνική ενημέρωση από την FAA, την L3Harris και τη Juniper, καθώς και πρόσθετες πληροφορίες για τα αίτια της διακοπής, το αργότερο έως τις 23 Νοεμβρίου.