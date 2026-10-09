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Οι traders πολύτιμων μετάλλων στις μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου κατέγραψαν κέρδη-ρεκόρ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, βάζοντας πλώρη για την καλύτερη ετήσια επίδοση όλων των εποχών. Το αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον και οι έντονες διακυμάνσεις των τιμών δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες κερδοφορίας για τις τράπεζες που δραστηριοποιούνται στις αγορές χρυσού, ασημιού και άλλων πολύτιμων μετάλλων.

Η JPMorgan Chase & Co., η οποία κατέχει ηγετική θέση στον συγκεκριμένο τομέα, αποκόμισε περίπου 700 εκατ. δολάρια από τις συναλλαγές και τη διαχείριση χρυσού, ασημιού και άλλων πολύτιμων μετάλλων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τα σχετικά στοιχεία και ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, καθώς πρόκειται για μη δημόσιες πληροφορίες.

Η καλύτερη ετήσια επίδοση της τράπεζας στον συγκεκριμένο τομέα είχε καταγραφεί το 2020, όταν τα κέρδη της είχαν ξεπεράσει οριακά το 1 δισ. δολάρια.

Αρκετές ακόμη μεγάλες τράπεζες έχουν επίσης αποκομίσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από τις συναλλαγές σε πολύτιμα μέταλλα, σύμφωνα με άλλες πηγές, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό σε μια αγορά στην οποία η JPMorgan κυριαρχεί εδώ και χρόνια.

Η Deutsche Bank, η οποία έχει προχωρήσει σε δυναμική επιστροφή στην αγορά πολύτιμων μετάλλων, έχει εξασφαλίσει έσοδα άνω των 200 εκατ. δολαρίων από την αρχή του έτους, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει τις επιδόσεις της.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι τράπεζες αναμένεται να αποκομίσουν περίπου 5 δισ. δολάρια από τις δραστηριότητες διαπραγμάτευσης πολύτιμων μετάλλων το 2026, ποσό που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ, σύμφωνα με τη σειρά στοιχείων της εταιρείας ανάλυσης χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Crisil Coalition Greenwich.

Πώς οι διακυμάνσεις των τιμών γεμίζουν τα ταμεία των τραπεζών

Η ενέργεια και τα μέταλλα έχουν εξελιχθεί σε σημαντική πηγή εσόδων για μεγάλους ομίλους της Wall Street, όπως οι Goldman Sachs Group Inc., Bank of America Corp. και Morgan Stanley.

Τα τμήματα συναλλαγών των τραπεζών αξιοποιούν τις έντονες διακυμάνσεις των τιμών και τις στρεβλώσεις που προκαλούν στις αγορές οι διεθνείς συγκρούσεις και οι εμπορικές εντάσεις, δημιουργώντας σημαντικές ευκαιρίες κερδοφορίας.

Ιδιαίτερα προσοδοφόρα έχει αποδειχθεί η αγορά των πολύτιμων μετάλλων, καθώς ένα κύμα κερδοσκοπικών αγορών εκτόξευσε τις τιμές του χρυσού και του ασημιού σε ιστορικά υψηλά νωρίτερα φέτος.

Χρηματοοικονομικά προϊόντα, όπως τα δικαιώματα προαίρεσης βραχυπρόθεσμης διάρκειας και τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια με μόχλευση, γνώρισαν εντυπωσιακή αύξηση της δημοτικότητάς τους κατά τη διάρκεια του ράλι, καθώς οι επενδυτές αναζητούσαν τρόπους να μεγιστοποιήσουν τις αποδόσεις τους αναλαμβάνοντας υψηλότερο κίνδυνο.

Παράλληλα, τα τμήματα συναλλαγών των τραπεζών αποκόμισαν τεράστια κέρδη και από τη μεταφορά ράβδων πολύτιμων μετάλλων με αεροπλάνα σε διαφορετικές αγορές του κόσμου, αξιοποιώντας τις αποκλίσεις τιμών που εμφανίστηκαν μεταξύ των σημαντικότερων διεθνών κέντρων διαπραγμάτευσης.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι με τους οποίους έχω μιλήσει εδώ είχαν μια πολύ καλή χρονιά, μια χρονιά-ρεκόρ», δήλωσε ο Γκρεγκ Φριθ, ανώτερος trader πολύτιμων μετάλλων της Centalion Group, του διεθνούς εμπορικού οίκου που ήταν προηγουμένως γνωστός ως Gunvor.

Ο Φριθ έκανε τις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια συζήτησης στο συνέδριο της London Bullion Market Association (LBMA), που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα στην Ιταλία.

Η μάχη για τον έλεγχο της αγοράς χρυσού στο Λονδίνο

Προκειμένου να αξιοποιήσουν τις αυξανόμενες ευκαιρίες που δημιουργούνται στην αγορά, αρκετές τράπεζες επιδιώκουν επίσης να ενταχθούν στη μικρή ομάδα χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που παρέχουν υπηρεσίες φύλαξης και εκκαθάρισης συναλλαγών χρυσού στο Λονδίνο, το μεγαλύτερο κέντρο εμπορίας φυσικού χρυσού στον κόσμο.

Οι υπηρεσίες αυτές αποτελούν βασικό πυλώνα λειτουργίας της διεθνούς αγοράς χρυσού, καθώς εξασφαλίζουν την ασφαλή φύλαξη των πολύτιμων μετάλλων και τον διακανονισμό των συναλλαγών.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις σχετικές διεργασίες, η Citigroup Inc. έγινε νωρίτερα φέτος η πρώτη νέα τράπεζα που εισήλθε στον συγκεκριμένο τομέα έπειτα από μία δεκαετία, προσχωρώντας στην ομάδα που περιλαμβάνει τις JPMorgan, UBS Group AG, HSBC Holdings Plc και ICBC Standard Bank Plc.

Η Deutsche Bank επιδιώκει επίσης να ενταχθεί στη συγκεκριμένη ομάδα, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις προθέσεις της, ενώ ανάλογη κίνηση εξετάζει και η Morgan Stanley, όπως έχει μεταδώσει προηγουμένως το Bloomberg.

Εκπρόσωποι της JPMorgan και της Deutsche Bank αρνήθηκαν να σχολιάσουν τις πληροφορίες.

Προς ιστορικό ρεκόρ εσόδων από τα πολύτιμα μέταλλα

Τα συνολικά έσοδα των τραπεζών παγκοσμίως από τις συναλλαγές πολύτιμων μετάλλων είχαν ήδη φτάσει σε ιστορικό υψηλό το 2025, με την ανοδική πορεία να συνεχίζεται και φέτος.

Όπως δήλωσε ο Άνγκαντ Τσάτβαλ, επικεφαλής του τομέα σταθερού εισοδήματος, συναλλάγματος και εμπορευμάτων της Coalition, η αύξηση των εσόδων υποστηρίζεται από την έντονη μεταβλητότητα και τη σημαντική συμμετοχή των επενδυτών τόσο στην αγορά χρυσού όσο και στην αγορά ασημιού.

Ο Ιανουάριος αποδείχθηκε ιδιαίτερα κερδοφόρος για τα τμήματα συναλλαγών πολύτιμων μετάλλων, καθώς κερδοσκόποι από όλο τον κόσμο τοποθετήθηκαν μαζικά σε χρυσό και ασήμι, οδηγώντας τις τιμές τους σε πρωτοφανή επίπεδα.

Έκτοτε, οι τιμές έχουν υποχωρήσει, καθώς το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή προκάλεσε εκτίναξη των τιμών της ενέργειας και επανέφερε τις προσδοκίες για αυστηρότερη νομισματική πολιτική από τις κεντρικές τράπεζες.

Παρά τη διόρθωση, οι τιμές spot του χρυσού και του ασημιού εξακολουθούν να βρίσκονται σε επίπεδα υπερδιπλάσια σε σχέση με τις αρχές του 2024.

Οι κίνδυνοι πίσω από τα κέρδη-ρεκόρ

Βεβαίως, οι μεγάλες αποκλίσεις των τιμών μεταξύ διαφορετικών αγορών και η αυξημένη μεταβλητότητα μπορούν να λειτουργήσουν και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Παρότι δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες κερδοφορίας, ενδέχεται επίσης να οδηγήσουν σε μεγαλύτερες ζημιές όταν οι τράπεζες βρίσκονται στη λάθος πλευρά μιας συναλλαγής.

Στη συνάντηση της LBMA στην Ιταλία, το γενικότερο κλίμα μεταξύ των traders, των εταιρειών διύλισης πολύτιμων μετάλλων και των στελεχών της αγοράς ήταν αισιόδοξο, έπειτα από αρκετά χρόνια διψήφιων ποσοστιαίων αυξήσεων στις τιμές και εντυπωσιακής ενίσχυσης του επενδυτικού ενδιαφέροντος. Ωστόσο, υπάρχουν και λόγοι για προσοχή.

«Ήταν μια χρονιά-ρεκόρ για εμάς, όπως και για πολλούς άλλους traders», δήλωσε ο Φριθ της Centalion. «Όμως δεν είναι η στιγμή για εφησυχασμό, γιατί αν σε πιάσουν στον ύπνο την ώρα της δουλειάς, όλα μπορούν να χαθούν μέσα σε μια στιγμή», προειδοποίησε.

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