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Σφοδρή κριτική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αδυναμία της να ανακόψει τη μαζική εξαγωγή σκραπ αλουμινίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση ασκεί ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος, με ανάρτησή του στο LinkedIn, προειδοποιώντας για τις σοβαρές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, την ανακύκλωση και την πράσινη μετάβαση.

Με χαρακτηριστική αναφορά ότι «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οδηγεί ξανά σε απόγνωση τις μονάδες δευτερογενούς παραγωγής αλουμινίου», ο επικεφαλής της Metlen εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για την υπαναχώρηση των Βρυξελλών από τη δέσμευση που είχαν αναλάβει πέρυσι, να θεσπίσουν έως το δεύτερο τρίμηνο του 2026 στοχευμένα μέτρα για τον περιορισμό των εξαγωγών σκραπ αλουμινίου. Όπως επισημαίνει, παρά το γεγονός ότι είχε προηγηθεί ειδική δημόσια διαβούλευση και είχε αναγνωριστεί επισήμως η στρατηγική σημασία της διατήρησης της συγκεκριμένης πρώτης ύλης στην Ευρώπη, η Κομισιόν εγκατέλειψε τελικά τον αρχικό σχεδιασμό, προκρίνοντας αόριστες υποσχέσεις για μια διαφορετική νομική προσέγγιση, που ενδέχεται να παρατείνει τις συζητήσεις για έναν ακόμη χρόνο.

Ο κ. Μυτιληναίος επικαλείται μάλιστα στοιχεία που αποτυπώνουν τη συνεχή επιδείνωση του προβλήματος, καθώς οι εξαγωγές σκραπ αλουμινίου από την ΕΕ έφτασαν το 2025 στο ιστορικό υψηλό των 1,27 εκατ. τόνων, αυξημένες κατά 50% σε σχέση με το 2019. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η αύξηση των εξαγωγών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες εκτινάχθηκαν κατά 243% μέσα σε έναν χρόνο, μεταξύ 2024 και 2025.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Metlen, η συνεχιζόμενη εκροή αυτών των ποσοτήτων στερεί από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ανακύκλωσης πολύτιμες πρώτες ύλες, περιορίζοντας τη δυνατότητά τους να πραγματοποιήσουν νέες επενδύσεις, να επεκτείνουν την παραγωγή τους και να μειώσουν το ανθρακικό τους αποτύπωμα. Παράλληλα, αναδεικνύει την αντίφαση ανάμεσα στις διακηρύξεις της ΕΕ για στρατηγική αυτονομία, κυκλική οικονομία και βιομηχανική ανθεκτικότητα και στην απουσία ουσιαστικών παρεμβάσεων για τη συγκράτηση κρίσιμων υλικών εντός της ευρωπαϊκής αγοράς.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει και στη στάση των εμπορικών εταίρων της Ευρώπης, οι οποίοι, όπως αναφέρει, προχωρούν διαδοχικά στην επιβολή εξαγωγικών δασμών και περιορισμών, προκειμένου να διασφαλίσουν την επάρκεια πρώτων υλών για τις εγχώριες βιομηχανίες τους. Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί, κατά τον ίδιο, να υπερασπίζεται ένα μοντέλο ελεύθερου εμπορίου που δεν εφαρμόζεται πλέον με τους ίδιους όρους από τους ανταγωνιστές της.

«Ως εδώ!», τονίζει χαρακτηριστικά, καλώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει άμεσα στη λήψη αποτελεσματικών μέτρων, που θα καλύπτουν όλα τα σχετικά προϊόντα και τους προορισμούς εξαγωγής. Όπως υπογραμμίζει, η Ευρώπη δεν μπορεί να φιλοδοξεί να οικοδομήσει μια κυκλική οικονομία, όταν συλλέγει στρατηγικής σημασίας υλικά στο εσωτερικό της, αλλά στη συνέχεια επιτρέπει την εξαγωγή τους.

Η ανάρτηση και το κείμενο

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΗΓΕΙ ΞΑΝΑ ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ!

Πέρυσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να θεσπίσει, έως το δεύτερο τρίμηνο του 2026, ένα στοχευμένο μέτρο για να ανακόψει τη διαρροή σκραπ αλουμινίου από την Ευρώπη. Μάλιστα, πραγματοποίησε ειδική δημόσια διαβούλευση, αναγνωρίζοντας ρητά τη σημασία της διατήρησης των απορριμμάτων αλουμινίου εντός της Ευρώπης για την απανθρακοποίηση, τη στρατηγική αυτονομία και τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα.

Ωστόσο, η επίσημη αυτή δέσμευση εγκαταλείφθηκε πρόσφατα. Αντ’ αυτής, ακούμε πλέον αόριστες υποσχέσεις για μια διαφορετική προσέγγιση, στο πλαίσιο εναλλακτικών νομικών μηχανισμών, που ενδέχεται να οδηγήσουν σε έναν ακόμη χρόνο συζητήσεων στις Βρυξέλλες.

Ως εδώ!

Το πρόβλημα της εξαγωγής σκραπ αλουμινίου από την Ευρώπη δεν μπορεί να περιμένει άλλο.

Το μέγεθος του προβλήματος είναι ήδη ξεκάθαρο. Οι εξαγωγές σκραπ αλουμινίου από την ΕΕ έφτασαν στο ιστορικό υψηλό των 1,27 εκατ. τόνων το 2025, καταγράφοντας αύξηση 50% σε σύγκριση με το 2019. Μόνο οι εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν κατά 243% το 2025 σε σχέση με το 2024.

Όσο εμείς συζητάμε, αυτή η στρατηγικής σημασίας δευτερογενής πρώτη ύλη συνεχίζει να εγκαταλείπει την ΕΕ με ταχύτατους ρυθμούς, στερώντας από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ανακύκλωσης τις απαραίτητες ποσότητες πρώτης ύλης για να επενδύσουν, να μειώσουν το ανθρακικό τους αποτύπωμα και να αναπτυχθούν. Αυτό έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις δεσμεύσεις της Ευρώπης για την κυκλική οικονομία, τις κρίσιμες πρώτες ύλες και τη βιομηχανική ανθεκτικότητα.

Την ίδια στιγμή, οι εμπορικοί μας εταίροι αναλαμβάνουν δράση. Ο ένας μετά τον άλλον επιβάλλουν εξαγωγικούς δασμούς, περιορισμούς και άλλα μέτρα, προκειμένου να διατηρήσουν το σκραπ για τις δικές τους βιομηχανίες. Η Ευρώπη, για ακόμη μία φορά, φαίνεται αποφασισμένη να υπερασπιστεί μια εξιδανικευμένη εκδοχή του ελεύθερου εμπορίου που βασίζεται σε κανόνες, η οποία ολοένα και περισσότερο ισχύει μόνο από τη δική μας πλευρά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να λάβει τώρα ένα αποτελεσματικό μέτρο, που θα καλύπτει όλα τα σχετικά προϊόντα και όλους τους προορισμούς εξαγωγής.

Η Ευρώπη δεν μπορεί να οικοδομήσει μια κυκλική οικονομία συλλέγοντας στρατηγικής σημασίας υλικά στο εσωτερικό της και στη συνέχεια αφήνοντάς τα να της γλιστρούν μέσα από τα χέρια!

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