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(last update: 10:23)

Σε περικοπή ακόμη 2.500 θέσεων εργασίας προχωρά η Volvo Car, καθώς η κατακόρυφη πτώση των πωλήσεων στην Κίνα και οι δασμοί των Ηνωμένων Πολιτειών περιπλέκουν τις προσπάθειες ανάκαμψης της σουηδικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Το μεγαλύτερο μέρος των περικοπών, που αντιστοιχούν περίπου στο 6% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της εταιρείας, θα πραγματοποιηθεί στη Σουηδία, όπως ανακοίνωσε η Volvo την Παρασκευή, στο πλαίσιο της δημοσίευσης των τριμηνιαίων οικονομικών αποτελεσμάτων της.

Τα μέτρα αποσκοπούν στην εξοικονόμηση 5 δισ. σουηδικών κορωνών (504 εκατ. δολαρίων) και έρχονται να προστεθούν σε προηγούμενο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, το οποίο περιλάμβανε περίπου 3.000 περικοπές θέσεων εργασίας. Η μετοχή της αυτοκινητοβιομηχανίας κατέρρευσε κατά 28% στις προσυνεδριακές συναλλαγές μετά την ανακοίνωση των περικοπές θέσεων εργασίες και βουτιά στην Κίνα.

Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο κύμα περιορισμού του κόστους στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Κατασκευαστές όπως η Volkswagen και η BMW εφαρμόζουν αντίστοιχα μέτρα, επιδιώκοντας να περιορίσουν τις δαπάνες και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους απέναντι στην αυξανόμενη πίεση από τις κινεζικές εταιρείες.

Όπως και οι ανταγωνιστές της, η Volvo πλήττεται από την επιδείνωση των συνθηκών στην κινεζική αγορά, όπου οι παραδόσεις οχημάτων της μειώθηκαν κατά περισσότερο από 40% το τρίτο τρίμηνο.

Οι εγχώριες αυτοκινητοβιομηχανίες κυριαρχούν στην αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων (EV), ενώ η συνολική κινεζική αγορά αυτοκινήτου βρίσκεται σε υποχώρηση, εξαιτίας της κρίσης που πλήττει την καταναλωτική δαπάνη.