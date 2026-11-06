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Ισχυρές πιέσεις δέχθηκε η μετοχή της Under Armour, καθώς η εταιρεία αθλητικών ειδών αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της για την κερδοφορία, εντείνοντας τις αμφιβολίες σχετικά με τις προοπτικές ανάκαμψης της δραστηριότητάς της.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι αναμένει βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους κατά περίπου 220 μονάδες βάσης κατά την τρέχουσα οικονομική χρήση, η οποία ολοκληρώνεται τον Μάρτιο.

Η νέα εκτίμηση είναι χαμηλότερη κατά 50 μονάδες βάσης σε σχέση με την πρόβλεψη που είχε παρουσιάσει τον Αύγουστο.

Η Under Armour απέδωσε την αναθεώρηση στο αυξημένο κόστος μεταφοράς εμπορευμάτων και καυσίμων, καθώς και στις επιπτώσεις από τη διαχείριση των αποθεμάτων της.

Οι δυσκολίες στην προσπάθεια ανάκαμψης

Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν ότι η προσπάθεια αναζωογόνησης των δραστηριοτήτων της Under Armour έχει ακόμη σημαντικό δρόμο να διανύσει προκειμένου να πείσει τους επενδυτές.

Η εξέλιξη προστίθεται σε μια σειρά πρόσφατων αρνητικών εξελίξεων για την εταιρεία, η οποία επιχειρεί να επαναφέρει την επιχειρηματική της δραστηριότητα σε τροχιά ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής αναδιάρθρωσης, η Under Armour έχει προχωρήσει σε περιορισμό της γκάμας των προϊόντων της και μείωση των εκπτώσεων, εν μέσω των πιέσεων που προκαλούν οι δασμοί.

Η νέα αναθεώρηση των προβλέψεων, ωστόσο, ενισχύει την επιφυλακτικότητα της αγοράς ως προς την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα της ανάκαμψης.

Η αντίδραση των επενδυτών ήταν έντονη, με τη μετοχή της Under Armour να καταγράφει απώλειες έως 15% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

Πριν από τη συγκεκριμένη πτώση, ο τίτλος σημείωνε άνοδο 12% από την αρχή του έτους, επίδοση αντίστοιχη με εκείνη του δείκτη S&P 600 Consumer Discretionary, που παρακολουθεί τις μετοχές εταιρειών κυκλικών καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών μικρής κεφαλαιοποίησης.