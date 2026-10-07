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Ο δισεκατομμυριούχος Μάικ Άσλεϊ ενισχύει την παρουσία του στον χώρο των αθλητικών ειδών, καθώς η Frasers Group, ιδιοκτήτρια της Sports Direct, απέκτησε ποσοστό 8,8% στην Under Armour, διευρύνοντας τις επενδύσεις της σε αθλητικά brands που αντιμετωπίζουν προβλήματα ή βρίσκονται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης.

Η Frasers κατέχει περίπου 16,6 εκατομμύρια μετοχές της Under Armour, σύμφωνα με γνωστοποίηση που κατατέθηκε την 1η Οκτωβρίου στην αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC). Με βάση την τιμή κλεισίματος της μετοχής την Τρίτη, η αξία της συμμετοχής ανέρχεται σε περίπου 80,1 εκατ. δολάρια.

Η στρατηγική του Μάικ Άσλεϊ στα αθλητικά brands

Η νέα επένδυση εντάσσεται στη στρατηγική της Frasers να αποκτά συμμετοχές σε αθλητικές εταιρείες που εμφανίζουν χαμηλές επιδόσεις ή βρίσκονται σε φάση turnaround.

Πρόσφατα ο όμιλος γνωστοποίησε συμμετοχή σχεδόν 6% στην Puma, ενώ πέρυσι προχώρησε στην εξαγορά της σκανδιναβικής αλυσίδας αθλητικών ειδών XXL.

Η Under Armour ταιριάζει στο ίδιο επενδυτικό μοτίβο. Η μετοχή της έχει υποχωρήσει από τον Αύγουστο, όταν η εταιρεία υποβάθμισε τις προβλέψεις της, εκτιμώντας ότι οι πωλήσεις θα μειωθούν στις περισσότερες διεθνείς αγορές της, επικαλούμενη ένα «δύσκολο περιβάλλον καταναλωτικής ζήτησης».

Η μετοχή της Frasers παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη στις πρώτες συναλλαγές στο Λονδίνο. Ωστόσο, μέχρι το κλείσιμο της Τρίτης είχαν καταγράψει άνοδο 21% από τις αρχές του έτους.

Αντίθετα, η μετοχή της Under Armour υποχωρεί περίπου 1,8% από την αρχή του 2026, αντανακλώντας τις πιέσεις που αντιμετωπίζει η εταιρεία και τις ανησυχίες για την πορεία της ζήτησης.

Το σχέδιο ανάκαμψης της Under Armour

Υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο και ιδρυτή της, Κέβιν Πλανκ, ο οποίος διατηρεί τον έλεγχο της πλειοψηφίας των δικαιωμάτων ψήφου, η Under Armour έχει προχωρήσει σε περιορισμό της γκάμας των προϊόντων της και σε μείωση των εκπτώσεων.

Παράλληλα, η εταιρεία επιχειρεί να αναζωογονήσει το βασικό brand της, μετά την απόφαση να διακόψει τη συνεργασία της με τον αστέρα του NBA Στεφ Κάρι.

Η σχέση της Under Armour με τη Frasers είναι ήδη εμπορική. Η Sports Direct διαθέτει προϊόντα της εταιρείας στα καταστήματά της στη Βρετανία, αλλά και μέσω της ηλεκτρονικής της πλατφόρμας.

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