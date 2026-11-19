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Αιφνιδιαστική παρέμβαση σε συνάντηση των Ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας πραγματοποίησε σήμερα ο Aμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αμφισβητώντας έντονα τη συνέχιση της στρατιωτικής χρηματοδότησης προς το Κίεβο, λίγες ώρες μετά την τριμερή συνάντησή του με τους ηγέτες της Ρωσίας και της Κίνας.

Σύμφωνα με τέσσερις Ευρωπαίους αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για τη συζήτηση και μίλησαν στο Politico, ο Αμερικανός Πρόεδρος παρενέβη τηλεφωνικά στη συνάντηση των Ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας, θέτοντας πιεστικά ερωτήματα σχετικά με τις συνεχιζόμενες δαπάνες για τη στρατιωτική στήριξη της χώρας.

Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης του Τραμπ με τον Πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, και τον Πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, στη Σεντζέν της Κίνας.

Ο Τραμπ τηλεφώνησε στο Βερολίνο από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, μεταφέροντας στους Ευρωπαίους συνομιλητές του την εκτίμηση ότι ο Πούτιν αντιμετωπίζει σοβαρά το ενδεχόμενο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε με ιδιαίτερη ένταση τις επιφυλάξεις του για τη διάθεση επιπλέον δισεκατομμυρίων προς το Κίεβο από τη λεγόμενη «Συμμαχία των Προθύμων», σύμφωνα με τρεις Ευρωπαίους αξιωματούχους που μίλησαν ανώνυμα στο Politico.

Ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα του Politico για σχολιασμό.