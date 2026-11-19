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Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «δουν τι θα γίνει» στη σύγκρουσή τους με το Ιράν μετά την 1η Ιανουαρίου, χωρίς να εξηγεί τη σημασία που μπορεί να έχει αυτή η ημερομηνία.

Τις τελευταίες εβδομάδες ο Τραμπ εναλλάσσει απειλές για κλιμάκωση εναντίον του Ιράν με δηλώσεις ότι θα μπορούσε να χαλαρώσει τις εχθροπραξίες, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε μια αντιπαράθεση σχετικά με προσπάθειες επίλυσης της σύγκρουσης.

«Έρχεται μια νέα χρονιά, και λοιπόν θα δούμε τι θα γίνει μετά την 1η Ιανουαρίου. Αλλά είναι κακοί», είπε ο Τραμπ στο Fox News στη διάρκεια του ταξιδιού του στην Κίνα. Οι δηλώσεις αυτές μεταδόθηκαν σήμερα.

Ο Τραμπ έκανε τα σχόλια σε συνέντευξη κατά την οποία ρωτήθηκε σχετικά με ένα ρεπορτάζ του CNN αυτή την εβδομάδα σύμφωνα με το οποίο το Ιράν σχεδιάζει να πυροδοτήσει μια «βρόμικη βόμβα» στην Ουάσινγκτον. Μια βρόμικη βόμβα χρησιμοποιεί συμβατικά εκρηκτικά για να διασπείρει ραδιενεργό υλικό.

Εμφανίστηκε να υποβαθμίζει μια τέτοια απειλή, λέγοντας «δεν νομίζω» όταν ρωτήθηκε αν οι κάτοικοι της πρωτεύουσας θα πρέπει να ανησυχούν, αν και είπε επίσης ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι το Ιράν «επιδιώκει» [να αποκτήσει] βιολογικά ή χημικά όπλα, χωρίς να επεκταθεί.

«Υπάρχει ένδειξη ότι το Ιράν επιδιώκει [να αποκτήσει] αέρια, επιδιώκει [να αποκτήσει] βιολογικά [όπλα] , επειδή τους κλείσαμε την πόρτα με τα πυρηνικά. Τα πυρηνικά είναι πολύ σκληρότερα. Και επιδιώκουν αέριο και…βιολογικά όπλα –δεν είναι ωραίο– και άλλα πράγματα», είπε ο Τραμπ.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο. Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε την Τρίτη πως το δημοσίευμα του CNN είναι «αβάσιμο».

Το Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες δυτικές χώρες κατηγορούν εδώ και χρόνια το Ιράν ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, κάτι που η Τεχεράνη αρνείται. Η καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν ήταν ένας από τους λόγους που επικαλέστηκε ο Τραμπ για να δικαιολογήσει τα πλήγματα που εξαπέλυσε εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο μαζί με το Ισραήλ.

Σύμφωνα με δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους, το Ισραήλ διαβίβασε πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών στις ΗΠΑ τις τελευταίες δύο εβδομάδες περί ενίσχυσης των στρατιωτικών ικανοτήτων του Ιράν, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης χημικών όπλων. Ο επικεφαλής της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ Ρόμαν Γκόφμαν επισκέφθηκε τις ΗΠΑ και σύμφωνα με το Ρόιτερς συνηγόρησε υπέρ της επανάληψης των κοινών αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων εναντίον του Ιράν.

Απαντώντας σε ερώτηση για το ρεπορτάζ του CNN χθες, Τετάρτη, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο είπε πως δεν πιστεύει ότι υπάρχει επικείμενη απειλή εναντίον της πρωτεύουσας των ΗΠΑ.