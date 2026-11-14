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Την έκτακτη διάθεση 50 δισ. δολαρίων για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας των ΗΠΑ ζητεί από το Κογκρέσο ο Αμερικανός υπουργός Μεταφορών, Σον Ντάφι, μετά το πρωτοφανές τεχνικό πρόβλημα που προκάλεσε τη μεγαλύτερη πανεθνική αναστολή απογειώσεων από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Η δυσλειτουργία, που αποδίδεται σε παλαιούς δρομολογητές δικτύου οι οποίοι υπερφορτώθηκαν έπειτα από αναβαθμίσεις λογισμικού, παρέλυσε την Παρασκευή τις αεροπορικές μετακινήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας χιλιάδες ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων. Παρά την άρση της απαγόρευσης απογειώσεων, οι επιπτώσεις συνεχίζονται και το Σάββατο, με τις αεροπορικές εταιρείες να εκτιμούν ότι η πλήρης αποκατάσταση των δρομολογίων θα χρειαστεί αρκετές ημέρες.

Σύμφωνα με το Bloomberg και το CNBC, η αμερικανική κυβέρνηση επιχειρεί πλέον να αξιοποιήσει την κρίση για να επιταχύνει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αντικατάστασης των πεπαλαιωμένων υποδομών της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).

Τι προκάλεσε το μπλακ άουτ – Στο επίκεντρο η L3Harris

Ο Σον Ντάφι αποκάλυψε το Σάββατο ότι η τεχνική βλάβη παρουσιάστηκε μετά από παρεμβάσεις σε παλαιότερο σύστημα επικοινωνιών, το οποίο διαχειρίζεται η L3Harris Technologies.

Όπως εξήγησαν ο ίδιος και ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Μαρκγουέιν Μάλιν, οι αναβαθμίσεις λογισμικού που εγκαταστάθηκαν στο δίκτυο είχαν ως αποτέλεσμα ορισμένοι παλαιοί δρομολογητές να δεχθούν μεγαλύτερο όγκο δεδομένων από αυτόν που μπορούσαν να διαχειριστούν.

Η υπερφόρτωση προκάλεσε διακοπτόμενα προβλήματα στις επικοινωνίες των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, καθώς και στη μετάδοση των δεδομένων από τα ραντάρ που χρησιμοποιούνται για την καθοδήγηση των αεροσκαφών.

Οι αμερικανικές αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες της δυσλειτουργίας, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν στο γεγονός ότι επηρεάστηκαν κρίσιμες υποδομές για την ασφάλεια των αεροπορικών μετακινήσεων.

Ο επικεφαλής της FAA, Μπράιαν Μπέντφορντ, ξεκαθάρισε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει καμία ένδειξη πως το περιστατικό συνδέεται με κακόβουλη ενέργεια ή με την τεχνητή νοημοσύνη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπάρχουν στοιχεία που να παραπέμπουν σε κυβερνοεπίθεση ή άλλη σκόπιμη παρέμβαση, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στη λειτουργία του τεχνολογικού εξοπλισμού.

Χιλιάδες ακυρώσεις και καθυστερήσεις – Πότε θα ομαλοποιηθούν οι πτήσεις

Παρά την επανέναρξη της λειτουργίας των αεροδρομίων, η εικόνα των αεροπορικών μετακινήσεων παραμένει εξαιρετικά δύσκολη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας FlightAware, μέχρι τις 09:40 το πρωί του Σαββάτου, ώρα ανατολικής ακτής των ΗΠΑ, είχαν καταγραφεί περισσότερες από 3.700 ακυρώσεις και σχεδόν 2.000 καθυστερήσεις πτήσεων.

Τα προβλήματα αυτά προστίθενται στις περίπου 9.000 ακυρώσεις και περισσότερες από 7.000 καθυστερήσεις της Παρασκευής, αν και μέρος των διαταραχών εκείνης της ημέρας συνδεόταν με δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Η αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας αποτελεί σύνθετη διαδικασία, καθώς πολλά αεροσκάφη αναγκάστηκαν να προσγειωθούν σε διαφορετικά αεροδρόμια από εκείνα του αρχικού προγραμματισμού τους.

Αυτό σημαίνει ότι οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να μετακινήσουν εκ νέου τόσο τα αεροσκάφη όσο και τα πληρώματά τους, προκειμένου να μπορέσουν να εκτελέσουν τα επόμενα δρομολόγια.

Η American Airlines προσφέρει πρόσθετες αμοιβές σε αεροσυνοδούς που αναλαμβάνουν επιπλέον πτήσεις, ενώ η Delta Air Lines εξασφαλίζει επιβεβαιωμένες θέσεις σε πτήσεις για τη μεταφορά πληρωμάτων στα αεροδρόμια όπου απαιτείται η παρουσία τους.

Παράλληλα, αρκετές εταιρείες επιτρέπουν στους επιβάτες που επηρεάστηκαν από το μπλακ άουτ να τροποποιήσουν τα εισιτήριά τους χωρίς επιπλέον χρεώσεις ή διαφορές ναύλων, σύμφωνα με τους όρους που έχουν ανακοινώσει.

Η πρόκληση είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς, σύμφωνα με την εταιρεία αεροπορικών δεδομένων Cirium, περίπου 3 εκατομμύρια επιβάτες είχαν προγραμματίσει να ταξιδέψουν αεροπορικώς στις ΗΠΑ το Σάββατο.

Οι αερομεταφορείς προσπαθούν να αποκαταστήσουν το δίκτυο δρομολογίων τους πριν από την περίοδο των αυξημένων μετακινήσεων για την αμερικανική γιορτή των Ευχαριστιών.

Ντάφι: «Πρόκειται για κατάσταση έκτακτης ανάγκης» – Ζητεί 50 δισ. δολάρια

Η σοβαρότητα του περιστατικού οδήγησε τον υπουργό Μεταφορών να ζητήσει από το Κογκρέσο έκτακτη χρηματοδότηση 50 δισ. δολαρίων, με στόχο την πλήρη αναβάθμιση των αμερικανικών συστημάτων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

«Πρόκειται για κατάσταση έκτακτης ανάγκης», δήλωσε ο Σον Ντάφι σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, επισημαίνοντας ότι το πρόβλημα υπερβαίνει τις κομματικές διαφορές.

«Θέλω το Κογκρέσο να μας δώσει έκτακτη χρηματοδότηση. Αυτό είναι ένα διακομματικό ζήτημα. Είναι ένα αμερικανικό ζήτημα. Θέλω 50 δισ. δολάρια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το νέο αίτημα υπερβαίνει σημαντικά τα περίπου 30 δισ. δολάρια που είχε ζητήσει πρόσφατα το υπουργείο Μεταφορών για τη συνέχιση του προγράμματος εκσυγχρονισμού.

Μάλιστα, μέσα στην εβδομάδα, το υπουργείο είχε αποστείλει επιστολή, με τη συνυπογραφή του Γραφείου Διαχείρισης και Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου, επαναφέροντας το αίτημα για τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση.

Ο Ντάφι υποστήριξε ότι, παρότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών γραμμών, των ραντάρ και του εξοπλισμού των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, χρειάζονται επιπλέον κονδύλια για την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων και την πλήρη αντικατάσταση της παλαιάς τεχνολογίας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η διευκρίνιση του υπουργού ότι ο νέος εξοπλισμός που έχει ήδη εγκατασταθεί στο πλαίσιο του προγράμματος εκσυγχρονισμού δεν επηρεάστηκε από τη βλάβη.

Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με την κυβέρνηση, ενισχύει την ανάγκη επιτάχυνσης της αντικατάστασης των παλαιότερων συστημάτων.

Το Κογκρέσο εξετάζει τη χρηματοδότηση πριν από την αλλαγή της σύνθεσής του

Το αίτημα των 50 δισ. δολαρίων έχει ήδη προκαλέσει κινητικότητα στο Κογκρέσο.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, δήλωσε το Σάββατο στο Fox News ότι εργάζεται για να προχωρήσει η νομοθετική διαδικασία, εξετάζοντας ακόμη και την ένταξη της χρηματοδότησης σε νομοσχέδιο δημοσιονομικής συμφιλίωσης (reconciliation).

Μια τέτοια επιλογή θα μπορούσε να επιτρέψει την προώθηση του μέτρου πριν από την ορκωμοσία της νέας σύνθεσης του Κογκρέσου, η οποία θα προκύψει από τις πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζον Κένεντι εξέφρασε την εκτίμηση ότι το αίτημα θα μπορούσε να συγκεντρώσει τη στήριξη και των Δημοκρατικών, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι δεν θεωρεί δεδομένη τη συνεργασία τους.

Όπως ανέφερε, εάν οι Δημοκρατικοί δεν στηρίξουν τη χρηματοδότηση, θα επιδιώξει την ενσωμάτωσή της στο νομοσχέδιο δημοσιονομικής συμφιλίωσης.

Η χρηματοδότηση του εκσυγχρονισμού της εναέριας κυκλοφορίας διαθέτει διακομματική υποστήριξη, ωστόσο η εξασφάλιση πρόσθετων πόρων έχει αποδειχθεί πολιτικά δύσκολη διαδικασία.

Από την αεροπορική τραγωδία του 2025 στο νέο μπλακ άουτ

Το πρόγραμμα αναβάθμισης του αμερικανικού συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες του Σον Ντάφι από την έναρξη της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Η ανάγκη εκσυγχρονισμού των υποδομών είχε έρθει στο προσκήνιο μετά την αεροπορική τραγωδία του Ιανουαρίου 2025 κοντά στην Ουάσιγκτον, όταν η σύγκρουση επιβατικού αεροσκάφους με στρατιωτικό ελικόπτερο στοίχισε τη ζωή σε 67 ανθρώπους.

Μετά το δυστύχημα, ο υπουργός παρουσίασε ένα εκτεταμένο σχέδιο ανανέωσης των υποδομών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, με στόχο την αντιμετώπιση τεχνολογικών ελλείψεων που είχαν συσσωρευτεί επί δεκαετίες.

Στη διάρκεια του 2025 εξασφαλίστηκε αρχική χρηματοδότηση 12,5 δισ. δολαρίων, η οποία επέτρεψε την έναρξη του προγράμματος.

Ωστόσο, το νέο περιστατικό ανέδειξε τις αδυναμίες που εξακολουθούν να υπάρχουν στο σύστημα, παρά τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά που τεχνική δυσλειτουργία προκαλεί εκτεταμένα προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις των ΗΠΑ.

Τον Σεπτέμβριο του 2026, συνεργεία κατασκευών προκάλεσαν ζημιά σε καλώδιο οπτικών ινών, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν αλυσιδωτές δυσλειτουργίες σε αεροδρόμια των βορειοανατολικών πολιτειών.

Ακόμη νωρίτερα, το 2023, βλάβη στο σύστημα ειδοποιήσεων ασφαλείας της FAA προς τους πιλότους είχε προκαλέσει πανεθνική αναστολή απογειώσεων διάρκειας περίπου 90 λεπτών.

Η σημερινή κρίση είναι, ωστόσο, πολύ μεγαλύτερης κλίμακας. Σύμφωνα με το Bloomberg, μόνο οι συνέπειες των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 είχαν προκαλέσει μεγαλύτερης διάρκειας και σοβαρότερη αναστολή των αεροπορικών μετακινήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το νέο μπλακ άουτ μετατρέπει πλέον τον εκσυγχρονισμό της αμερικανικής εναέριας κυκλοφορίας σε επείγον πολιτικό και οικονομικό ζήτημα, με την κυβέρνηση Τραμπ να πιέζει για άμεση χρηματοδότηση, την ώρα που οι αεροπορικές εταιρείες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της μεγαλύτερης διαταραχής των τελευταίων 25 ετών.