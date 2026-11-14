Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Περισσότερες από 3.300 πτήσεις από, προς και εντός των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν ακυρωθεί για το Σάββατο, σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας παρακολούθησης πτήσεων FlightAware, μετά τη σοβαρή τεχνική βλάβη που προκάλεσε την Παρασκευή την καθολική καθήλωση των αεροσκαφών σε ολόκληρη τη χώρα.

Τα στοιχεία έως τις 06:15 το πρωί, ώρα ανατολικής ακτής των ΗΠΑ, αποτυπώνουν το μέγεθος των προβλημάτων που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι μεγαλύτερες αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες. Η Delta Air Lines έχει ακυρώσει το 19% των προγραμματισμένων πτήσεών της, η United Airlines το 16% και η American Airlines το 14%.

Η αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του αεροπορικού δικτύου δεν αναμένεται να είναι άμεση. Ειδικός στον τομέα των ταξιδιών δήλωσε στο CNN ότι η επιστροφή στο κανονικό πρόγραμμα πτήσεων πιθανότατα θα απαιτήσει «ημέρες και όχι ώρες», καθώς οι αεροπορικές εταιρείες καλούνται να διαχειριστούν τις συσσωρευμένες ακυρώσεις και να επαναφέρουν αεροσκάφη και πληρώματα στις προγραμματισμένες θέσεις τους.

Οι επιπτώσεις φτάνουν και στην Ευρώπη – Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

Η κρίση στις αμερικανικές αερομεταφορές έχει πλέον επηρεάσει και μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, με ακυρώσεις και καθυστερήσεις στις υπερατλαντικές συνδέσεις. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η αεροπορική κίνηση από και προς τις ΗΠΑ είναι αυτή την περίοδο περιορισμένη, καθώς έχουν ολοκληρωθεί τα θερινά προγράμματα των αεροπορικών εταιρειών. Ως εκ τούτου, το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» δεν επηρεάστηκε χθες από το μπλακ άουτ στις ΗΠΑ, καθώς το πρόβλημα εκδηλώθηκε τις βραδινές ώρες, όταν δεν υπήρχαν προγραμματισμένες πτήσεις προς αμερικανικούς προορισμούς.

Ωστόσο, σήμερα, Σάββατο (14/11), καταγράφηκαν καθυστερήσεις που έφτασαν έως και τις δύο ώρες σε πτήσεις από και προς τη Νέα Υόρκη.

Ενδεικτικά, η πτήση της Delta Air Lines από το αεροδρόμιο JFK προσγειώθηκε στην Αθήνα στις 11:00, αντί της προγραμματισμένης ώρας άφιξης στις 09:35, ενώ αναχώρησε στις 12:52, αντί για τις 11:45.

Αντίστοιχα, η πτήση UA124 της United Airlines έφτασε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 12:10, με καθυστέρηση δύο ωρών και πέντε λεπτών σε σχέση με την προγραμματισμένη άφιξη στις 10:05. Η αναχώρησή της πραγματοποιήθηκε στις 14:10, αντί για τις 12:25.

Αντίθετα, η απογευματινή πτήση της Emirates δεν παρουσιάζει καθυστέρηση, με την άφιξή της στην Αθήνα να παραμένει προγραμματισμένη για τις 15:55 και την αναχώρησή της για τις 17:10.

Προβλήματα καταγράφονται στο αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκολ του Παρισιού και στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, όπου ορισμένες προγραμματισμένες αναχωρήσεις εμφανίζονται ως ακυρωμένες ή καθυστερημένες.

Αντίστοιχη εικόνα επικρατεί και στο Χίθροου του Λονδίνου, το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Βρετανίας. Τουλάχιστον τρεις πτήσεις με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονταν ακυρωμένες το πρωί του Σαββάτου στους πίνακες αναχωρήσεων του Τερματικού Σταθμού 3, μεταξύ των οποίων δρομολόγια προς Ντάλας, Λος Άντζελες και Σικάγο.

Οι επιπτώσεις επεκτείνονται και στον αθλητισμό, καθώς αρκετοί αγώνες του πανεπιστημιακού πρωταθλήματος αμερικανικού ποδοσφαίρου επηρεάστηκαν από την αδυναμία έγκαιρης μετακίνησης των ομάδων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τρεις αναμετρήσεις με ομάδες που βρίσκονται στην πρώτη 25άδα της κατάταξης, ενώ οι διοργανωτές αναγκάστηκαν να τροποποιήσουν τις ώρες διεξαγωγής, μεταθέτοντας ορισμένους αγώνες αργότερα και άλλους νωρίτερα.

Παρά την άρση της καθολικής αναστολής απογειώσεων, η αεροπορική κρίση στις ΗΠΑ εξακολουθεί να προκαλεί αλυσιδωτές επιπτώσεις στο διεθνές δίκτυο πτήσεων, με τις εταιρείες να προσπαθούν να περιορίσουν τις συνέπειες για τους επιβάτες.