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Η κυβέρνηση της Αυστραλίας ετοιμάζεται να κινηθεί νομικά εναντίον του Facebook, του TikTok και άλλων μεγάλων ψηφιακών πλατφορμών, κατηγορώντας τες για πιθανή μη συμμόρφωση με την πανεθνική απαγόρευση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά κάτω των 16 ετών, όπως δήλωσε σε συνέντευξή της η υπουργός Επικοινωνιών, Ανίκα Γουέλς.

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας προετοιμάζεται να προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά μεγάλων εταιρειών κοινωνικής δικτύωσης, μεταξύ των οποίων το Facebook και το TikTok, για φερόμενη μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία που απαγορεύει τη χρήση των social media από παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών.

Την πρόθεση αυτή γνωστοποίησε η υπουργός Επικοινωνιών της χώρας, Ανίκα Γουέλς, σε συνέντευξή της, εντείνοντας την πίεση προς τους τεχνολογικούς κολοσσούς που δραστηριοποιούνται στην αυστραλιανή αγορά.

Η αρμόδια ρυθμιστική αρχή για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, eSafety Commissioner, είχε ανακοινώσει τον Μάρτιο ότι διερευνά πιθανές παραβάσεις της νομοθεσίας από πέντε μεγάλες πλατφόρμες: το Facebook και το Instagram, που ανήκουν στη Meta Platforms, το TikTok, το Snapchat και το YouTube.

Η νομοθεσία υποχρεώνει τις εταιρείες να λαμβάνουν εύλογα μέτρα ώστε να εμποδίζουν ανήλικους χρήστες να διατηρούν λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο πλαίσιο της προσπάθειας προστασίας τους από επιβλαβές διαδικτυακό περιεχόμενο.

Ερωτηθείσα σε συνέντευξή της στο Σίδνεϊ τη Δευτέρα εάν αναμένονται δικαστικές ενέργειες εναντίον των πέντε πλατφορμών, η Γουέλς απάντησε χαρακτηριστικά: «Ναι».

«Δεν είναι δική μου απόφαση, αλλά αυτό θα περίμενα», πρόσθεσε.

Έκθεση της eSafety, που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο, διαπίστωσε ότι οι περισσότεροι ανήλικοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κατάφεραν είτε να διατηρήσουν τους υπάρχοντες λογαριασμούς τους είτε να δημιουργήσουν νέους.

Το φαινόμενο αποδόθηκε σε μεγάλο βαθμό στην έλλειψη αποτελεσματικών μηχανισμών επαλήθευσης ηλικίας στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Παρότι η Αυστραλία έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που επέβαλε μια τόσο εκτεταμένη απαγόρευση, τα στοιχεία δείχνουν ότι η εφαρμογή της εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες, σχεδόν έναν χρόνο μετά την έναρξη ισχύος της.

Πρόστιμα έως 109,2 εκατ. δολάρια Αυστραλίας

Από τότε που τέθηκε σε ισχύ η πρωτοποριακή νομοθεσία, η αυστραλιανή κυβέρνηση έχει διπλασιάσει το ανώτατο πρόστιμο για παραβάσεις, ανεβάζοντάς το στα 109,2 εκατ. δολάρια Αυστραλίας (76 εκατ. δολάρια ΗΠΑ).

Παράλληλα, ενίσχυσε τις ερευνητικές αρμοδιότητες της επικεφαλής της eSafety, Τζούλι Ίνμαν Γκραντ.

Οι νέες εξουσίες περιλαμβάνουν τη δυνατότητα να απαιτεί την προσκόμιση εγγράφων από εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και να καλεί νυν και πρώην εργαζομένους τους προκειμένου να απαντούν σε ερωτήσεις στο πλαίσιο των ερευνών.

«Τώρα διαθέτει περισσότερες εξουσίες για να συγκεντρώσει τα αποδεικτικά στοιχεία που χρειάζεται, ώστε να οδηγήσει αυτές τις πέντε εταιρείες στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο», δήλωσε η Γουέλς.

«Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί αυτές τις εξουσίες για να προετοιμάσει την υπόθεσή της», πρόσθεσε.

Η eSafety Commissioner αποτελεί ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή, η οποία ωστόσο εντάσσεται στον κρατικό μηχανισμό και λογοδοτεί στο αυστραλιανό Κοινοβούλιο μέσω του υπουργού Επικοινωνιών, θέση την οποία κατέχει σήμερα η Γουέλς.

«Δεν αποτυγχάνει ο νόμος, αλλά οι πλατφόρμες»

Την περασμένη εβδομάδα, η Αυστραλή υπουργός είχε ήδη ασκήσει κριτική στις εταιρείες τεχνολογίας, υποστηρίζοντας ότι δεν καταβάλλουν επαρκείς προσπάθειες για να συμμορφωθούν με τους ηλικιακούς περιορισμούς που επιβάλλει η νομοθεσία.

Σε ομιλία της στο National Press Club στις 15 Οκτωβρίου, η Γουέλς υπερασπίστηκε την αποτελεσματικότητα του νομοθετικού πλαισίου, μεταφέροντας την ευθύνη στις ίδιες τις εταιρείες.

«Δεν αποτυγχάνει ο νόμος – οι πλατφόρμες είναι αυτές που δεν συμμορφώνονται με τον νόμο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Δεν θα διστάσουμε να απαιτήσουμε λογοδοσία από τις τεχνολογικές εταιρείες», πρόσθεσε, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι η αυστραλιανή κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να επιδιώξει την εφαρμογή των περιορισμών.

Η προοπτική δικαστικών προσφυγών δημιουργεί ένα νέο μέτωπο αντιπαράθεσης ανάμεσα στις αυστραλιανές αρχές και τις μεγαλύτερες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, με επίκεντρο την αποτελεσματικότητα των ελέγχων ηλικίας και την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο.