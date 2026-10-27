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Ισχυρή αύξηση κατέγραψαν τα κέρδη των μεγάλων βιομηχανικών επιχειρήσεων στην Κίνα τον Σεπτέμβριο, καθώς η παγκόσμια έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης ενισχύει τη ζήτηση για ημιαγωγούς, ηλεκτρονικά εξαρτήματα και προηγμένο βιομηχανικό εξοπλισμό. Ωστόσο, πίσω από τις εντυπωσιακές επιδόσεις των τεχνολογικών κλάδων διαμορφώνεται μια ολοένα πιο άνιση εικόνα για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, με την εγχώρια κατανάλωση να παραμένει εξαιρετικά αδύναμη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Κίνας (NBS), τα κέρδη των μεγάλων βιομηχανικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 14,4% τον Σεπτέμβριο σε ετήσια βάση, καταγράφοντας τον ισχυρότερο ρυθμό ανάπτυξης από τον Ιούνιο.

Στο εννεάμηνο του 2026, η αύξηση των βιομηχανικών κερδών διαμορφώθηκε στο 15,5%, έναντι 15,7% που είχε καταγραφεί στην προηγούμενη σωρευτική μέτρηση, επιβεβαιώνοντας ότι η κερδοφορία εξακολουθεί να κινείται σε διψήφια ποσοστά.

Η ανάκαμψη ακολουθεί μια μακρά περίοδο πιέσεων για την κινεζική βιομηχανία. Έπειτα από τρία διαδοχικά χρόνια μείωσης των κερδών και μια περιορισμένη βελτίωση το 2025, οι επιχειρήσεις έχουν αρχίσει φέτος να επωφελούνται από την προσπάθεια του Πεκίνου να περιορίσει τους επιθετικούς πολέμους τιμών, αλλά κυρίως από τη ραγδαία αύξηση της διεθνούς ζήτησης για τεχνολογίες AI.

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον χάρτη της βιομηχανικής κερδοφορίας

Η παγκόσμια ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει αναδειχθεί σε βασικό μοχλό ενίσχυσης των κινεζικών βιομηχανικών επιχειρήσεων.

Οι εταιρείες που κατασκευάζουν ηλεκτρονικά εξαρτήματα, εξοπλισμό ημιαγωγών, οπτικές ίνες και υλικά για κέντρα δεδομένων καταγράφουν εντυπωσιακή άνοδο κερδών, καθώς οι τεχνολογικοί όμιλοι επιταχύνουν τις επενδύσεις τους σε υπολογιστική ισχύ.

Ο επικεφαλής στατιστικολόγος της NBS, Γιου Γουεϊνίνγκ, απέδωσε τη βελτίωση της συνολικής βιομηχανικής κερδοφορίας κυρίως στην ανάπτυξη των κλάδων ηλεκτρονικών και προηγμένης τεχνολογίας.

Τα στοιχεία είναι χαρακτηριστικά της μεταβολής που συντελείται.

Τα κέρδη των κατασκευαστών εξειδικευμένων ηλεκτρονικών υλικών υπερτριπλασιάστηκαν, ενώ οι επιχειρήσεις παραγωγής εξοπλισμού για την κατασκευή ημιαγωγικών διατάξεων κατέγραψαν αύξηση κερδών 51,7% κατά το πρώτο εννεάμηνο.

Η ισχυρή ζήτηση για επεξεργαστική ισχύ και συστήματα αποθήκευσης δεδομένων διατήρησε σε υψηλά επίπεδα τις παραγγελίες, ενισχύοντας την παραγωγή και την κερδοφορία.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η εικόνα στους κλάδους που συνδέονται άμεσα με την ανάπτυξη των υποδομών AI.

Τα κέρδη των κατασκευαστών οπτικών ινών υπερ-εξαπλασιάστηκαν σε σύγκριση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του προηγούμενου έτους, ενώ τα κέρδη των παραγωγών καλωδίων υπερδιπλασιάστηκαν.

Πρόκειται για προϊόντα που χρησιμοποιούνται εκτεταμένα στην κατασκευή και διασύνδεση κέντρων δεδομένων, των οποίων η ανάπτυξη επιταχύνεται διεθνώς.

Κερδισμένοι και οι παραγωγοί χαλκού και αλουμινίου

Η ανάπτυξη της AI δημιουργεί σημαντικά οφέλη και για τις εταιρείες πρώτων υλών.

Οι παραγωγοί υλικών από χαλκό και αλουμίνιο κατέγραψαν αύξηση κερδών σχεδόν 45% στο εννεάμηνο, επωφελούμενοι από την αυξημένη ζήτηση τόσο της τεχνολογικής βιομηχανίας όσο και των κλάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Παράλληλα, ο πόλεμος στο Ιράν και η άνοδος των διεθνών τιμών βασικών εμπορευμάτων έχουν ενισχύσει την κερδοφορία των εταιρειών εξόρυξης και παραγωγής πρώτων υλών.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν συμβάλει στην αύξηση των τιμών παραγωγού στην Κίνα με τον ταχύτερο ρυθμό από τα μέσα του 2022.

Ωστόσο, η άνοδος των ενεργειακών τιμών και του κόστους των πρώτων υλών δεν έχει τις ίδιες συνέπειες για όλες τις επιχειρήσεις.

Ενώ οι εξορυκτικές εταιρείες και οι προμηθευτές βασικών υλικών καταγράφουν υψηλότερα έσοδα, οι μεταποιητικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν αυτά τα προϊόντα αντιμετωπίζουν αυξανόμενο κόστος παραγωγής, χωρίς να μπορούν πάντοτε να μετακυλίσουν τις ανατιμήσεις στους καταναλωτές.

Αυτή η διαφοροποίηση ενισχύει τις ανισότητες στην κερδοφορία μεταξύ των επιμέρους βιομηχανικών κλάδων.

Δύο ταχύτητες στην κινεζική οικονομία

Η ισχυρή ανάπτυξη των τεχνολογικών επιχειρήσεων έρχεται σε έντονη αντίθεση με την κατάσταση που επικρατεί στους κλάδους που εξαρτώνται από την εγχώρια κατανάλωση.

Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, ρομποτικής και προηγμένων ηλεκτρονικών εμφανίζουν πολύ καλύτερες επιδόσεις από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ένδυση, στην αυτοκινητοβιομηχανία και στην παραγωγή επίπλων.

Η διαφορά αυτή αναδεικνύει τον ολοένα πιο διχασμένο χαρακτήρα της κινεζικής οικονομικής ανάπτυξης.

Η Σένα Γιουέ, ανώτερη οικονομολόγος της Oxford Economics, επισημαίνει ότι οι επενδύσεις στη μεταποίηση υψηλής τεχνολογίας και η αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας στον κλάδο των ηλεκτρονικών παραμένουν ανθεκτικές, χάρη στον παγκόσμιο επενδυτικό κύκλο της AI και στις προτεραιότητες της κινεζικής οικονομικής πολιτικής.

Αντίθετα, οι συνολικές επενδύσεις και η αξιοποίηση της βιομηχανικής δυναμικότητας εξακολουθούν να κινούνται σε υποτονικά επίπεδα.

Το σημαντικότερο πρόβλημα εντοπίζεται στη ζήτηση των νοικοκυριών.

Η παρατεταμένη κρίση στην αγορά ακινήτων εξακολουθεί να περιορίζει τις αγορές κατοικιών και τη ζήτηση για διαρκή καταναλωτικά αγαθά, επηρεάζοντας ευρύτερα κλάδους όπως τα έπιπλα και ο οικιακός εξοπλισμός.

«Η ισχύς των κινεζικών εξαγωγών δεν επαρκεί για να αντισταθμίσει πλήρως την αδυναμία της εγχώριας οικονομίας», σημειώνει η Γιουέ.

Τα στοιχεία για το λιανικό εμπόριο ενισχύουν αυτή την εικόνα. Οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν μόλις κατά 1,1% τον Σεπτέμβριο, ξεπερνώντας τις προβλέψεις, αλλά παρουσιάζοντας οριακή μόνο βελτίωση σε σχέση με την ήδη ασθενική επίδοση του Αυγούστου.

Ανάπτυξη 4,5%, αλλά χωρίς ισχυρή καταναλωτική ανάκαμψη

Παρά τις πιέσεις στην εγχώρια ζήτηση, η κινεζική οικονομία εξακολουθεί να αναπτύσσεται με ρυθμό που βρίσκεται εντός των κυβερνητικών επιδιώξεων.

Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 4,5% το τρίτο τρίμηνο σε ετήσια βάση, καταγράφοντας μικρή επιτάχυνση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Στο σύνολο του πρώτου εννεαμήνου, η οικονομική ανάπτυξη διαμορφώθηκε στο 4,6%, εντός του κυβερνητικού στόχου για ετήσια αύξηση μεταξύ 4,5% και 5%.

Ωστόσο, η επίτευξη των αριθμητικών στόχων δεν σημαίνει ότι έχουν αντιμετωπιστεί οι βαθύτερες ανισορροπίες.

Η εξάρτηση από τις εξαγωγές και τους τεχνολογικούς κλάδους γίνεται ολοένα μεγαλύτερη, ενώ η κατανάλωση και η αγορά ακινήτων εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικές πηγές αδυναμίας.

Η εικόνα αυτή δημιουργεί ερωτήματα για τη δυνατότητα της κινεζικής οικονομίας να διατηρήσει ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης χωρίς ουσιαστική ανάκαμψη της εγχώριας ζήτησης.

Γιατί το Πεκίνο αποφεύγει νέα μεγάλα μέτρα στήριξης

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, η κινεζική κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε νέο μεγάλο πακέτο τόνωσης της κατανάλωσης.

Η επιφυλακτικότητα συνδέεται με τις ανησυχίες για το υψηλό χρέος των τοπικών κυβερνήσεων, αλλά και με το γεγονός ότι τα οφέλη από τα προγράμματα επιδότησης αντικατάστασης παλαιών καταναλωτικών προϊόντων φαίνεται να εξασθενούν.

Η Νταν Γουάνγκ, επικεφαλής ανάλυσης για την Κίνα στην Eurasia Group, εκτιμά ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν αισθάνονται επείγουσα ανάγκη για πρόσθετες παρεμβάσεις.

Όπως εξηγεί, η υποχώρηση των τιμών έχει ενισχύσει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, παρά την ταυτόχρονη αύξηση των αποπληθωριστικών πιέσεων.

Η κυβέρνηση φαίνεται επίσης να στηρίζεται στις εξαγωγές τεχνολογικών προϊόντων για την επίτευξη του φετινού στόχου ανάπτυξης.

Ωστόσο, η επιλογή αυτή δεν αντιμετωπίζει άμεσα τα προβλήματα που καταγράφονται στην πραγματική οικονομία.

Σύμφωνα με τη Γουάνγκ, οι περισσότεροι κατασκευαστές λειτουργούν με εξαιρετικά χαμηλά περιθώρια κέρδους, ενώ ορισμένες επιχειρήσεις καταγράφουν ακόμη και ζημίες.

Ταυτόχρονα, τα νοικοκυριά συνεχίζουν να αποταμιεύουν αντί να αυξάνουν την κατανάλωσή τους, σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα αντιμετωπίζει, σύμφωνα με την ίδια, τη σοβαρότερη κρίση απασχόλησης των τελευταίων δεκαετιών.

Το χρέος των τοπικών κυβερνήσεων και ο φόβος νέων επενδύσεων

Πρόσθετο εμπόδιο στην τόνωση της οικονομίας αποτελεί η κατάσταση των τοπικών κυβερνήσεων.

Πολλές περιφερειακές και δημοτικές αρχές είναι επιβαρυμένες με υψηλό χρέος και εμφανίζονται απρόθυμες να αναλάβουν νέες δαπάνες, καθώς το Πεκίνο επιδιώκει να περιορίσει τόσο τον δανεισμό τους όσο και την υπερβάλλουσα παραγωγική δυναμικότητα.

Η ανησυχία για την πιθανή απόδοση ευθυνών σε αξιωματούχους που εγκρίνουν νέα επενδυτικά έργα λειτουργεί αποτρεπτικά ακόμη και για δαπάνες που θα μπορούσαν να στηρίξουν την οικονομική δραστηριότητα.

«Πολλά χρήματα που θα έπρεπε να έχουν δαπανηθεί παραμένουν αδιάθετα, επειδή οι αξιωματούχοι φοβούνται τόσο πολύ μήπως θεωρηθούν υπεύθυνοι για νέα έργα που εγκρίνουν», σημειώνει η Γουάνγκ.

Η κατάσταση αυτή περιορίζει την αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής πολιτικής και δυσκολεύει την προσπάθεια ενίσχυσης της εγχώριας ζήτησης.

Η απαισιοδοξία φτάνει και στο χρηματιστήριο

Η ανισομερής ανάπτυξη της βιομηχανικής κερδοφορίας έχει αρχίσει να επηρεάζει και το επενδυτικό κλίμα στις κινεζικές χρηματιστηριακές αγορές.

Παρά τις ισχυρές επιδόσεις των τεχνολογικών επιχειρήσεων, οι επενδυτές προβληματίζονται για τη συνολική κατάσταση των εταιρικών κερδών, καθώς η παρατεταμένη αδυναμία της κατανάλωσης και ο έντονος ανταγωνισμός συμπιέζουν τα περιθώρια κερδοφορίας πολλών επιχειρήσεων.

Η απαισιοδοξία οδήγησε τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη CSI 300 σε περιοχή bear market στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, δηλαδή σε πτώση τουλάχιστον 20% από πρόσφατο υψηλό.

Η εξέλιξη αντανακλά την ανησυχία ότι η άνοδος των κερδών σε ορισμένους κλάδους υψηλής τεχνολογίας δεν αρκεί για να αντισταθμίσει τις πιέσεις που αντιμετωπίζει μεγάλο μέρος της κινεζικής επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Το βασικό στοίχημα για το Πεκίνο είναι πλέον να μετατρέψει τη δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης και των τεχνολογικών εξαγωγών σε μια ευρύτερη οικονομική ανάκαμψη, η οποία θα στηρίζεται όχι μόνο στη βιομηχανική παραγωγή αλλά και στην κατανάλωση.

Για την ώρα, η κινεζική οικονομία εμφανίζει δύο διαφορετικά πρόσωπα: μια τεχνολογική βιομηχανία που αποκομίζει σημαντικά κέρδη από την παγκόσμια έκρηξη της AI και μια εγχώρια αγορά στην οποία επιχειρήσεις και καταναλωτές εξακολουθούν να βρίσκονται υπό πίεση.

Η αντίθεση αυτή εξηγεί γιατί, παρά την αύξηση των βιομηχανικών κερδών κατά 14,4%, οι ανησυχίες για τις πραγματικές αντοχές της κινεζικής οικονομίας παραμένουν έντονες.