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Μια μοσχαρίσια μπριζόλα rib-eye βάρους μίας λίβρας, δηλαδή περίπου 450 γραμμαρίων, με άφθονο βούτυρο, θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα ιδιαίτερα πλούσιο δείπνο για πολλούς Αμερικανούς. Για την Μπέλα Μα, ωστόσο, αποτελεί το πρώτο γεύμα της ημέρας, το οποίο συμπληρώνει με έξι αυγά.

Η 30χρονη, που στο παρελθόν υπήρξε σολίστ πιάνου και στη συνέχεια ασχολήθηκε με τη δημιουργία περιεχομένου στα κοινωνικά δίκτυα, ακολουθούσε κάποτε vegan διατροφή. Πλέον, όμως, δεν της λείπει καθόλου το πρωινό με βρώμη και φρούτα που συνήθιζε να καταναλώνει. Από το 2019 έχει στραφεί σε μια διατροφή «σαρκοφάγου με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά», παρουσιάζοντας σήμερα τα πρωινά της με κόκκινο κρέας στους 647.000 ακολούθους της στο Instagram.

Όταν επιλέγει να πάρει πρωινό εκτός σπιτιού, όπως αναφέρει, «παραγγέλνω απλώς βραστά μπιφτέκια ή μπιφτέκια από κιμά, χωρίς ψωμάκι».

Τα δημητριακά, οι φρυγανιές και τα μπολ με γιαούρτι και φρούτα φαίνεται πως χάνουν σταδιακά τη θέση τους στο πρωινό τραπέζι. Το πρώτο γεύμα της ημέρας αλλάζει σημαντικά, καθώς η αυξανόμενη προτίμηση σε τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνη και οι νέες τάσεις ευεξίας το κάνουν να θυμίζει ολοένα περισσότερο ένα χορταστικό δείπνο.

«Υπάρχει μια αντίδραση απέναντι στα παραδοσιακά τρόφιμα του πρωινού», λέει η Κατ Τσαν, διατροφολόγος που εργάζεται στο Λονδίνο και συνεργάζεται επίσης με πελάτες στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Υπάρχει τόσο μεγάλος φόβος απέναντι στους υδατάνθρακες και ειδικότερα στους επεξεργασμένους υδατάνθρακες».

Η ίδια, όπως και άλλοι επαγγελματίες της διατροφής, θεωρεί ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην κατανάλωση φαγητών που συνήθως συνδέονται με το δείπνο κατά τις πρωινές ώρες. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν τέτοιες επιλογές συμβάλλουν στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεϊνών και φυτικών ινών, περιορίζοντας παράλληλα την υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης νωρίς μέσα στην ημέρα.

Παράλληλα, η Τσαν προειδοποιεί ότι είναι σημαντικό να αποφεύγονται διατροφικά πρότυπα που «αποκλείουν ολόκληρες ομάδες τροφίμων». Αντί να προσπαθούν να καλύψουν όλες τις διατροφικές τους ανάγκες αποκλειστικά στο πρωινό, συμβουλεύει τους πελάτες της να αξιολογούν συνολικά όσα καταναλώνουν κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η Μαρίσα Τζενκαρέλι, συνιδρύτρια επιχείρησης παραγωγής τορτίγιας στο Κάνσας Σίτι του Μιζούρι, αναφέρει ότι συνηθίζει να ξεκινά την ημέρα της με βιετναμέζικα ρολά γεμιστά με γαρίδες. Ακόμη και οι φτερούγες κοτόπουλου που έχουν απομείνει από το προηγούμενο γεύμα αποτελούν για εκείνη μια κατάλληλη πρωινή επιλογή.

«Όπως όλοι πλέον, δίνω μεγαλύτερη έμφαση στην πρωτεΐνη. Είμαι μια γυναίκα στα 40 μου», εξηγεί η Τζενκαρέλι. Προτιμά πρωινά που μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της μυϊκής της μάζας, χωρίς όμως να καταφεύγει σε σκόνες πρωτεΐνης, των οποίων η αλευρώδης υφή δεν της αρέσει. «Δεν θέλω πρωτεΐνη στον καφέ μου», τονίζει.

Ανάλογες συνήθειες έχει υιοθετήσει και η Έιμι Μπραγκανίνι, εκπρόσωπος της επαγγελματικής ένωσης Academy of Nutrition and Dietetics. «Δεν χρειάζεται να υπάρχουν αυστηροί και απαράβατοι κανόνες για το τι τρώει κανείς το πρωί», σημειώνει, προσθέτοντας: «Ζεσταίνω σολομό, σούπα ή φαγητό κατσαρόλας».

Πώς άλλαξαν οι διατροφικές συνήθειες στο πέρασμα των αιώνων

Το πρωινό αποτελούσε διαχρονικά το γεύμα γύρω από το οποίο διαμορφώνονταν οι περισσότερες κοινωνικές και πολιτισμικές αντιλήψεις σχετικά με τις κατάλληλες τροφές. Ωστόσο, όπως εξηγεί η Μπεθ Φόρεστ, ιστορικός τροφίμων και καθηγήτρια στο Culinary Institute of America, οι αντιλήψεις αυτές έχουν μεταβληθεί σημαντικά μέσα στις δεκαετίες.

Στην Αγγλία του τέλους του 18ου αιώνα, τα μέλη των ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων συνήθιζαν να καταναλώνουν στο πρωινό τους κυνήγι, όπως φτερωτά θηράματα, αλλά και αλμυρές πίτες, προβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο την κοινωνική τους θέση. Κατά τον 19ο αιώνα, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Βιομηχανικής Επανάστασης, συνηθισμένες επιλογές ήταν ο χυλός και το ψωμί τηγανισμένο σε λίπος, που προσέφεραν ενέργεια για τις πολύωρες και απαιτητικές συνθήκες εργασίας. Τη δεκαετία του 1920 καθιερώθηκε ο συνδυασμός μπέικον και αυγών, εν μέρει εξαιτίας μιας μεγάλης εκστρατείας δημοσίων σχέσεων για λογαριασμό της Beech-Nut, εταιρείας που παρήγαγε συσκευασμένο μπέικον.

Κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990, οι υδατάνθρακες απέκτησαν κυρίαρχη θέση στο πρωινό, καθώς επικρατούσε ανησυχία για τη χοληστερόλη που περιέχουν τα αυγά. Οι φόβοι αυτοί, πάντως, αποδείχθηκαν αργότερα υπερβολικοί.

Υποχωρούν οι πωλήσεις δημητριακών στις ΗΠΑ

Η σημερινή περίοδος αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολη για τη βιομηχανία δημητριακών πρωινού. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ερευνών αγοράς Circana, οι πωλήσεις έτοιμων προς κατανάλωση δημητριακών στις Ηνωμένες Πολιτείες, με βάση τον αριθμό των τεμαχίων, μειώθηκαν κατά 8,9% από το 2021 έως το 2025. Προκειμένου να διατηρήσουν το καταναλωτικό τους κοινό, οι παραγωγοί προσθέτουν περισσότερη πρωτεΐνη στα προϊόντα τους, ενώ περιορίζουν την περιεκτικότητα σε ζάχαρη και τεχνητές χρωστικές.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Kellogg, η οποία το 2023 προχώρησε στην πλήρη απόσχιση του ζημιογόνου τομέα δημητριακών της στη Βόρεια Αμερική, δίνοντας στη διοίκησή της τη δυνατότητα να επικεντρωθεί στην πιο κερδοφόρα δραστηριότητα των σνακ. Η εταιρεία που προέκυψε από αυτή τη διαδικασία, με την ονομασία WK Kellogg, εξαγοράστηκε το 2025 από την ιταλική εταιρεία γλυκισμάτων Ferrero.

Για αρκετούς καταναλωτές που έχουν αντικαταστήσει το παραδοσιακό πρωινό με φαγητά που θυμίζουν δείπνο, τα δημητριακά δεν έχουν εξαφανιστεί από τη διατροφή τους, αλλά καταναλώνονται πλέον ως σνακ.

Η Σέλμπι Μάθιους, η οποία εργάζεται στον τομέα του ψηφιακού μάρκετινγκ στο Μπρούκλιν, προτιμά να τρώει σούπα το πρωί. Στην κατάψυξή της διατηρεί διαφορετικές επιλογές, όπως σούπα με λαχανίδα και λουκάνικο ή κοτόσουπα με ζυμαρικά. Αντίθετα, το βράδυ επιλέγει συχνά ένα μπολ Cinnamon Toast Crunch, δημητριακά με γεύση κανέλας και ζάχαρης.

«Τρώω δημητριακά με γάλα τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα», αναφέρει.

Ένας στους τέσσερις Αμερικανούς επιλέγει μη παραδοσιακό πρωινό

Περίπου το 25% των Αμερικανών που καταναλώνουν πρωινό δηλώνει ότι επιλέγει για το πρώτο γεύμα της ημέρας τρόφιμα τα οποία δεν θεωρεί παραδοσιακές πρωινές επιλογές. Το ποσοστό αυτό εμφανίζεται ακόμη μεγαλύτερο στις ηλικίες 18 έως 34 ετών, σύμφωνα με έρευνα της Mintel για το 2025, η οποία εξέτασε τις πρωινές διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών.

Αντίστοιχα, τα στοιχεία της Circana δείχνουν ότι τα τρόφιμα που θεωρούνται παραδοσιακά για πρωινό αντιπροσωπεύουν πλέον το 62% των γευμάτων που καταναλώνονται τις πρωινές ώρες, έναντι 66% το 2019.

Η διατροφολόγος Κατ Τσαν έχει αρχίσει το τελευταίο διάστημα να προτείνει στους πελάτες της να συμπεριλαμβάνουν τη σούπα στο πρωινό τους. Ταυτόχρονα, τους συμβουλεύει να μεταφέρουν πιο γλυκές επιλογές, όπως οι τηγανίτες και οι βάφλες, σε κάποιο επιδόρπιο αργότερα μέσα στην ημέρα.

Για όσους έχουν μεγαλώσει με βάφλες Eggo και γλυκά Pop-Tarts στο πρωινό τραπέζι, μια τέτοια αλλαγή ενδέχεται να μοιάζει σχεδόν αδιανόητη.

Ωστόσο, η ιστορικός τροφίμων Μπεθ Φόρεστ υπενθυμίζει ότι «το πρωινό ήταν ανέκαθεν ένα γεύμα που αντανακλά πολύ ευρύτερες πολιτισμικές αντιλήψεις». Άλλωστε, οι συνήθειες γύρω από το πρώτο γεύμα της ημέρας παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των πολιτισμών.