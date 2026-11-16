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Για τους περισσότερους ανθρώπους, τα 90 χρόνια σηματοδοτούν μια περίοδο ξεκούρασης και απομάκρυνσης από τις έντονες σωματικές δραστηριότητες. Όχι όμως για τον Τοσισούκε Καναζάβα, έναν Ιάπωνα bodybuilder που συνεχίζει να προπονείται σχεδόν καθημερινά, να συμμετέχει σε διεθνείς αγώνες και να κατακτά τίτλους, αποδεικνύοντας ότι η ηλικία δεν αποτελεί απαραίτητα εμπόδιο για τη διατήρηση της φυσικής κατάστασης.

Ο 90χρονος αθλητής έχει δημιουργήσει μια εντυπωσιακή διαδρομή στον χώρο της σωματικής διάπλασης, με 19 εθνικούς τίτλους, εκ των οποίων οι 17 σε πρωταθλήματα βετεράνων. Μάλιστα, αντί να σκέφτεται την οριστική αποχώρησή του από τις διοργανώσεις, έχει ήδη θέσει τον επόμενο στόχο του, να επιστρέψει στη σκηνή των αγώνων όταν συμπληρώσει τα 93 του χρόνια.

Πίσω από την αξιοσημείωτη φυσική του κατάσταση κρύβονται δεκαετίες πειθαρχίας, συστηματικής άσκησης και συγκεκριμένων διατροφικών επιλογών. Από τα 50 του χρόνια έχει αποκλείσει από τη διατροφή του το κρέας, το ψάρι και τα γαλακτοκομικά, ενώ εξακολουθεί να προπονείται δύο ώρες την ημέρα, έξι φορές την εβδομάδα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @toshisuke.kanazawa

Πρωταθλητής στα 90 του – Η επιστροφή που κανείς δεν περίμενε

Η ιστορία του Καναζάβα δεν είναι μια συνηθισμένη αθλητική διαδρομή. Παρότι είχε αποσυρθεί από την αγωνιστική σωματική διάπλαση σε ηλικία μόλις 34 ετών, αποφάσισε να επιστρέψει στους αγώνες στα 50 του, ξεκινώντας ουσιαστικά ένα δεύτερο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Από τότε δεν έχει σταματήσει να συμμετέχει σε διοργανώσεις, διεκδικώντας διακρίσεις απέναντι σε αθλητές που συχνά είναι αρκετές δεκαετίες νεότεροί του.

Τον Αύγουστο του 2026 αναδείχθηκε πρωταθλητής στην κατηγορία άνω των 85 ετών του Ιαπωνικού Πρωταθλήματος Σωματικής Διάπλασης Βετεράνων, φτάνοντας συνολικά τους 19 εθνικούς τίτλους.

Δύο μήνες αργότερα, ταξίδεψε στην Ισπανία για να λάβει μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σωματικής Διάπλασης της IFBB, που πραγματοποιήθηκε στη Σάντα Σουζάνα, κοντά στη Βαρκελώνη.

Εκεί αγωνίστηκε στην κατηγορία βετεράνων άνω των 50 ετών, έχοντας απέναντί του αθλητές πολύ μικρότερης ηλικίας.

Αν και δεν κατάφερε να εξασφαλίσει μια θέση στο βάθρο, ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του και φωτογραφήθηκε με το μετάλλιο συμμετοχής, έχοντας πετύχει έναν ακόμη προσωπικό στόχο.

Όπως δήλωσε στο Reuters, δεν αποκλείει να δοκιμάσει ξανά τις δυνάμεις του σε διεθνή διοργάνωση.

«Σκέφτομαι ίσως να το δοκιμάσω άλλη μια φορά όταν θα είμαι 93 ετών. Μετά από αυτό, πιθανότατα θα πρέπει να αποσυρθώ», ανέφερε.

Ωστόσο, ακόμη κι αν σταματήσει να αγωνίζεται, δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει τη γυμναστική, την οποία θεωρεί αναπόσπαστο μέρος της ζωής του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @toshisuke.kanazawa

Από το όνειρο των Ολυμπιακών Αγώνων στον τίτλο «Μίστερ Ιαπωνία»

Ο Τοσισούκε Καναζάβα γεννήθηκε το 1936 στην επαρχία Σιμάνε της Ιαπωνίας και από μικρή ηλικία έδειξε ιδιαίτερη κλίση στον αθλητισμό.

Αρχικά ασχολήθηκε με την κολύμβηση, έχοντας μάλιστα ως μεγάλο όνειρο τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ένα μυϊκό πρόβλημα, ωστόσο, τον ανάγκασε να εγκαταλείψει αυτή τη φιλοδοξία και να στραφεί στη σωματική διάπλαση.

Η επιλογή του δεν βρήκε σύμφωνη ολόκληρη την οικογένειά του. Όπως θυμήθηκε σε συνέντευξή του στη βρετανική εφημερίδα The Guardian, η μητέρα του τον ενθάρρυνε, ενώ ο πατέρας του θεωρούσε ότι θα έπρεπε να αφοσιωθεί περισσότερο στην εργασία του.

Ο ίδιος, πάντως, είχε ήδη αποφασίσει να φτάσει στην κορυφή.

«Τους είπα ότι ήθελα να γίνω ο καλύτερος στην Ιαπωνία, αλλά ότι θα μου έπαιρνε μερικά χρόνια για να το πετύχω», θυμήθηκε.

Πράγματι, στα 24 του χρόνια κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο «Μίστερ Ιαπωνία», επιβεβαιώνοντας τις φιλοδοξίες του.

Το 1967 συμμετείχε στον διαγωνισμό «Μίστερ Γιούνιβερς» στο Μόντρεαλ, όπου κατέλαβε την τέταρτη θέση, σε μια διοργάνωση στην οποία αγωνίστηκαν επίσης ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ και ο Σέρτζιο Ολίβα.

Η αγωνιστική του πορεία συνεχίστηκε με νέες διακρίσεις, ενώ μετά τη συμπλήρωση των 80 ετών έχει κατακτήσει έξι Παγκόσμια Πρωταθλήματα Βετεράνων.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @toshisuke.kanazawa

Η διατροφή του: Χωρίς κρέας, ψάρι και γαλακτοκομικά εδώ και 40 χρόνια

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της καθημερινότητάς του είναι η διατροφή του, την οποία αναμόρφωσε πλήρως όταν επέστρεψε στον αγωνιστικό αθλητισμό.

Από τα 50 του χρόνια δεν καταναλώνει κρέας, ψάρι, γάλα ή γιαούρτι, επιλέγοντας ένα διατροφικό πρόγραμμα που βασίζεται κυρίως σε παραδοσιακές ιαπωνικές τροφές.

Σε συνέντευξή του στο ιαπωνικό περιοδικό VITUP!, αποκάλυψε ότι τα τρία καθημερινά γεύματά του περιλαμβάνουν κυρίως καστανό ρύζι, νάτο και σούπα μίσο.

Το νάτο είναι ένα παραδοσιακό ιαπωνικό τρόφιμο που παρασκευάζεται από ζυμωμένους σπόρους σόγιας και αποτελεί πηγή φυτικής πρωτεΐνης.

Παράλληλα, ο Καναζάβα χρησιμοποιεί συμπληρώματα πρωτεΐνης, πολυβιταμίνες και ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, προκειμένου, όπως εξηγεί, να καλύπτει διατροφικές ανάγκες που δεν εξυπηρετούνται επαρκώς από τα καθημερινά του γεύματα.

Η διατροφή αυτή αποτελεί προσωπική επιλογή του αθλητή και δεν συνιστά απαραίτητα πρότυπο που μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς προσαρμογές από όλους τους ηλικιωμένους ή όσους ασχολούνται με την άσκηση.

Με την πάροδο των ετών, ο ίδιος χρειάστηκε να τροποποιήσει ορισμένες συνήθειες, αναγνωρίζοντας ότι ο οργανισμός του δεν ανταποκρίνεται πλέον με τον ίδιο τρόπο όπως σε μικρότερη ηλικία.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η κατανάλωση πρωτεϊνούχων ροφημάτων.

«Παλαιότερα έπινα έξι πρωτεϊνούχα ροφήματα την ημέρα, αλλά τώρα πίνω μόνο τρία. Με την ηλικία, είναι πιο δύσκολο για μένα να χωνέψω τόσο μεγάλες ποσότητες υγρών», εξήγησε στον Guardian.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @toshisuke.kanazawa

Δύο ώρες γυμναστικής την ημέρα, έξι φορές την εβδομάδα

Παρά τα 90 του χρόνια, ο Καναζάβα εξακολουθεί να ακολουθεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα άσκησης.

Προπονείται περίπου δύο ώρες την ημέρα, έξι ημέρες την εβδομάδα, έχοντας όμως προσαρμόσει την ένταση και το είδος των ασκήσεων στις δυνατότητες του σώματός του.

Σε αντίθεση με τα νεανικά του χρόνια, δεν επιδιώκει πλέον να σηκώνει ιδιαίτερα μεγάλα βάρη.

Αντίθετα, προτιμά μηχανήματα γυμναστικής με αντιστάσεις, τα οποία του επιτρέπουν να ελέγχει καλύτερα τις κινήσεις και την επιβάρυνση των μυών του.

Όπως έχει εξηγήσει, ο στόχος του δεν είναι να δοκιμάζει διαρκώς τα όριά του, αλλά να διατηρεί τη μυϊκή του δύναμη και τη δυνατότητα να γυμνάζεται με συνέπεια.

Εξίσου σημαντικό μέρος του προγράμματός του αποτελεί η αποκατάσταση.

Ο 90χρονος αθλητής δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα διαλείμματα ανάμεσα στα σετ, ενώ επιδιώκει να κοιμάται περίπου επτά ώρες κάθε βράδυ.

«Είναι πιο δύσκολο για μένα να ανακάμψω από τις προπονήσεις με βάρη σε σχέση με το παρελθόν, γι’ αυτό φροντίζω να ξεκουράζομαι καλά ανάμεσα στα σετ και να κοιμάμαι περίπου επτά ώρες κάθε βράδυ», ανέφερε.

Το πραγματικό μυστικό του: Η επιμονή και η πειθαρχία

Για τον Καναζάβα, η διατήρηση της φυσικής κατάστασης δεν είναι μόνο αποτέλεσμα της προπόνησης ή της διατροφής.

Η επιμονή, η συνέπεια και η ψυχική δύναμη αποτελούν, όπως πιστεύει, εξίσου σημαντικούς παράγοντες για τη μακροχρόνια ενασχόληση με τον αθλητισμό.

Μετά τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ισπανίας τον Οκτώβριο, τόνισε ότι η επίτευξη ενός στόχου προϋποθέτει αποφασιστικότητα ακόμη και όταν εμφανίζονται δυσκολίες.

«Μόλις βάλεις κάτι στο μυαλό σου, πρέπει να αναπτύξεις την ψυχική δύναμη και την αποφασιστικότητα να το φέρεις εις πέρας, ό,τι κι αν γίνει», δήλωσε.

Η δική του φιλοσοφία αποτυπώνεται και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το πέρασμα του χρόνου.

Ο Ιάπωνας bodybuilder εκφράζει συχνά τον προβληματισμό του για ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας που εγκαταλείπουν δραστηριότητες τις οποίες απολάμβαναν στο παρελθόν, θεωρώντας ότι η γήρανση συνεπάγεται αναπόφευκτα την αδράνεια.

«Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία Ιάπωνες κάνουν απίστευτα πράγματα, αλλά ανησυχώ ότι πολλοί από αυτούς εγκαταλείπουν όσα έκαναν όταν ήταν νέοι», ανέφερε στον Guardian.

Και εξήγησε με ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τη στάση ζωής που ακολουθεί:

«Είναι σαν να αρχίζουν οι μύες των ποδιών σου να εξασθενούν και εσύ απλώς να το αποδέχεσαι, επειδή πιστεύεις ότι είναι αναπόφευκτο. Ποτέ δεν ήθελα να είμαι έτσι, γι’ αυτό κάνω αυτό που κάνω».

Στα 90 του χρόνια, ο Τοσισούκε Καναζάβα δεν προπονείται μόνο για να συνεχίσει να συμμετέχει σε αγώνες. Προπονείται επειδή δεν θέλει να εγκαταλείψει μια δραστηριότητα που αγαπά και που αποτελεί μέρος της ζωής του εδώ και περισσότερες από έξι δεκαετίες.

Και με τον επόμενο αγωνιστικό του στόχο να βρίσκεται στα 93 του χρόνια, δείχνει αποφασισμένος να συνεχίσει να ακολουθεί αυτή τη φιλοσοφία για όσο περισσότερο μπορεί.