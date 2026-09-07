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Η τρίτη κινηματογραφική περιπέτεια του Χάρι Πότερ αποτέλεσε σημείο καμπής για ολόκληρο το franchise. Όταν ο Αλφόνσο Κουαρόν ανέλαβε το «Ο Χάρι Πότερ και ο Αιχμάλωτος του Αζκαμπάν», έδωσε στη σειρά έναν πιο σκοτεινό και ώριμο χαρακτήρα, δημιουργώντας το 2004 μια ταινία που μέχρι σήμερα συγκαταλέγεται στις πιο αγαπημένες της κινηματογραφικής saga.

Η επιτυχία της έκανε ακόμη πιο έντονη την απορία για το γεγονός ότι ο βραβευμένος σκηνοθέτης δεν συνέχισε με το επόμενο κεφάλαιο, το «Ο Χάρι Πότερ και το Κύπελλο της Φωτιάς». Χρόνια αργότερα, ο παραγωγός των οκτώ ταινιών Ντέιβιντ Χέιμαν αποκαλύπτει τι είχε συμβεί στα παρασκήνια: ο Κουαρόν είχε φτάσει στα όριά του.

Μιλώντας στο «Harry Potter: The Official Film Podcast», ο Χέιμαν θυμήθηκε ότι οι παραγωγοί πράγματι πρότειναν στον Κουαρόν να αναλάβει και την τέταρτη ταινία. Η απάντησή του, όμως, ήταν αρνητική.

«Ρωτήσαμε τον Αλφόνσο αν ήθελε να κάνει και την τέταρτη ταινία και είπε: “Cabrón”», ανέφερε χαρακτηριστικά ο παραγωγός, εξηγώντας ότι ο φίλος και συνεργάτης του ήταν πλήρως εξαντλημένος μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής.

Όπως περιέγραψε, ακόμη και οι φωτογραφίες του σκηνοθέτη από εκείνη την περίοδο αποτυπώνουν την πίεση που είχε δεχθεί. Ο Χέιμαν, ο οποίος διατηρεί στενή προσωπική σχέση με τον Κουαρόν και τον χαρακτήρισε έναν από τους καλύτερους φίλους του, θυμήθηκε ότι ο σκηνοθέτης είχε δώσει τα πάντα για την ταινία και δεν είχε πλέον τη διάθεση ή την ενέργεια να περάσει αμέσως σε μία ακόμη παραγωγή αντίστοιχης κλίμακας.

Γιατί αποχώρησε και ο Κρις Κολόμπους

Ο Κουαρόν, πάντως, δεν ήταν ο πρώτος σκηνοθέτης που αποφάσισε να μην συνεχίσει στο κινηματογραφικό σύμπαν του Χάρι Πότερ.

Ο Κρις Κολόμπους, ο άνθρωπος που ουσιαστικά έστησε στις κινηματογραφικές αίθουσες τον κόσμο του Χόγκουαρτς, είχε σκηνοθετήσει το «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος» το 2001 και το «Ο Χάρι Πότερ και η Κάμαρα με τα Μυστικά» το 2002. Μετά τη δεύτερη ταινία, όμως, αποφάσισε επίσης να αποχωρήσει από τη σκηνοθετική καρέκλα.

Στην περίπτωσή του, ο βασικός λόγος ήταν διαφορετικός. Ο Κολόμπους ήθελε να επιστρέψει μαζί με την οικογένειά του στις ΗΠΑ, καθώς οι απαιτήσεις της παραγωγής τον κρατούσαν για μεγάλα χρονικά διαστήματα μακριά από το σπίτι του.

Ο Χέιμαν αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας ο Κολόμπους ταξίδευε αεροπορικώς στο Σαν Φρανσίσκο σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο. Έφευγε την Παρασκευή το βράδυ και επέστρεφε την Κυριακή, ώστε να βρίσκεται και πάλι στη δουλειά νωρίς τη Δευτέρα. Για τον ίδιο ήταν ιδιαίτερα σημαντικό να μη χάσει την επαφή με την οικογένειά του.

Παρά την αποχώρησή του, ο Χέιμαν αναγνωρίζει στον Κολόμπους έναν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία του franchise. Δεν δημιούργησε μόνο την πρώτη κινηματογραφική εκδοχή του κόσμου του Χάρι Πότερ, αλλά συνέβαλε και στη διαμόρφωση μιας κουλτούρας «οικογένειας και θετικότητας» στα γυρίσματα, η οποία διατηρήθηκε και στις επόμενες παραγωγές.

Η εξάντληση πίσω από τις μεγάλες παραγωγές

Οι αποκαλύψεις του παραγωγού φωτίζουν παράλληλα το μέγεθος της πίεσης που συνεπαγόταν η δημιουργία κάθε ταινίας του Χάρι Πότερ. Τα τεράστια σκηνικά, τα ειδικά εφέ, το πολυπληθές καστ και τα απαιτητικά γυρίσματα μετέτρεπαν κάθε νέο κεφάλαιο σε μια παραγωγή εξαιρετικά μεγάλης κλίμακας.

Χαρακτηριστικό είναι ότι ούτε ο Μάικ Νιούελ, ο οποίος τελικά ανέλαβε το «Ο Χάρι Πότερ και το Κύπελλο της Φωτιάς» το 2005, έμεινε ανεπηρέαστος. Σύμφωνα με τον Χέιμαν, όταν ολοκλήρωσε την ταινία ήταν «τελείως εξουθενωμένος».

Έτσι, πίσω από τις αλλαγές σκηνοθετών που χαρακτήρισαν τα πρώτα χρόνια του franchise δεν βρίσκονταν μόνο διαφορετικές καλλιτεχνικές επιλογές. Υπήρχε και ένας πολύ πρακτικός παράγοντας: το τεράστιο προσωπικό και επαγγελματικό κόστος που απαιτούσε η δημιουργία μιας ταινίας Χάρι Πότερ.

Η επιστροφή του Χάρι Πότερ στην τηλεόραση

Οι νέες αποκαλύψεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία το σύμπαν του Χάρι Πότερ ετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο κεφάλαιό του. Ο Χέιμαν, μετά τη συμμετοχή του ως παραγωγού και στις οκτώ κινηματογραφικές ταινίες με τον Ντάνιελ Ράντκλιφ, έχει αναλάβει χρέη executive producer και στην επερχόμενη τηλεοπτική μεταφορά του HBO.

Παράλληλα, το «Harry Potter: The Official Film Podcast» αλλάζει όνομα και γίνεται «Harry Potter: The Official Series Podcast», ενόψει της πρεμιέρας της νέας σειράς ανήμερα των Χριστουγέννων.

Οι Rhianna Dhillon και Law Sharma θα σχολιάζουν κάθε εβδομάδα το νεότερο επεισόδιο του «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος», παρουσιάζοντας αναλύσεις, αντιδράσεις και συνεντεύξεις τόσο με τους ηθοποιούς όσο και με τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από τη νέα παραγωγή. Το συνοδευτικό video podcast θα είναι διαθέσιμο μετά την προβολή κάθε επεισοδίου στο HBO Max.

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