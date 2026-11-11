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Νέα ερωτήματα για το τι γνώριζε ο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις υποψίες κινεζικής κατασκοπείας που συνδέονται με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, προκαλεί δημοσίευμα του CNN, σύμφωνα με το οποίο ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ενημερωθεί για την υπόθεση ήδη από τον περασμένο Μάιο, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Κίνα.

Η αποκάλυψη έρχεται σε αντίθεση με τις πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις του Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι πληροφορήθηκε μόλις πρόσφατα τις καταγγελίες για την προσωπική σχέση του επικεφαλής της Nvidia με γυναίκα που οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών θεωρούν κατάσκοπο της Κίνας.

Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την υπόθεση και μίλησε στο CNN, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ενημέρωσε τον Τραμπ για τις σχετικές πληροφορίες ενώ οι δύο άνδρες ταξίδευαν με το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One προς την Κίνα.

Η ενημέρωση φέρεται να πραγματοποιήθηκε πριν ο Χουάνγκ επιβιβαστεί στο αεροσκάφος κατά την ενδιάμεση στάση στην Αλάσκα, προκειμένου να συνοδεύσει τον Πρόεδρο και τους κορυφαίους συνεργάτες του στο τελευταίο σκέλος της πτήσης προς το Πεκίνο.

Οι διαψεύσεις Τραμπ και η απάντηση του Λευκού Οίκου

Σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι πληροφορήθηκε «όχι πολύ καιρό πριν» τις υποψίες σχετικά με τη σχέση του Τζένσεν Χουάνγκ με την Άλις Χουάνγκ, προσθέτοντας ότι το FBI εξετάζει την υπόθεση.

Ο Πρόεδρος υποστήριξε συγκεκριμένα ότι δεν γνώριζε τις σχετικές ανησυχίες όταν αποφάσισε να συμπεριλάβει τον επικεφαλής της Nvidia στην επίσκεψή του στο Πεκίνο την περασμένη άνοιξη.

Ωστόσο, το CNN μεταδίδει ότι οι πληροφορίες είχαν φτάσει σε ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο μήνες νωρίτερα.

Οι New York Times ήταν οι πρώτοι που αποκάλυψαν ότι ο Τραμπ είχε ενημερωθεί για την υπόθεση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Κίνα.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, ερωτηθείς την Τρίτη από το CNN, παρέπεμψε στις δηλώσεις του Προέδρου και αμφισβήτησε την αξιοπιστία των πηγών.

«Αυτές οι πηγές δεν έχουν ιδέα για τι πράγμα μιλούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά τις αποκαλύψεις, ο Τραμπ εξακολούθησε να υπερασπίζεται δημόσια τον Χουάνγκ, τον οποίο θεωρεί στενό συνεργάτη του.

«Πραγματικά τον πιστεύω», δήλωσε στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι εκτιμά πως ο επικεφαλής της Nvidia «θα είναι μια χαρά».

Μυστική ενημέρωση του Κογκρέσου για την υπόθεση

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αυξανόμενη ανησυχία στην Ουάσιγκτον, καθώς εγείρει ζητήματα οικονομικής και εθνικής ασφάλειας, δεδομένης της πρόσβασης του Χουάνγκ τόσο σε ευαίσθητες τεχνολογίες όσο και στα ανώτατα κυβερνητικά κλιμάκια.

Τη Δευτέρα, ανώτερα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ συναντήθηκαν με τους επικεφαλής νομοθέτες που εποπτεύουν τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, στο πλαίσιο εμπιστευτικής ενημέρωσης της λεγόμενης «Ομάδας των Οκτώ» (Gang of Eight).

Η συνάντηση είχε αρχικά προγραμματιστεί με αντικείμενο τον πόλεμο στο Ιράν, ωστόσο συζητήθηκαν και οι πληροφορίες για τη σχέση του Χουάνγκ με την Άλις Χουάνγκ, στέλεχος εταιρείας τεχνολογίας με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία δεν έχει συγγενική σχέση με τον CEO της Nvidia.

Σύμφωνα με δύο πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση, το FBI είχε εκφράσει ανησυχίες σε μέλη του Κογκρέσου σχεδόν έναν χρόνο νωρίτερα, εκτιμώντας ότι η Άλις Χουάνγκ ενδέχεται να διαβίβαζε πληροφορίες στην Κίνα.

Στην ενημέρωση συμμετείχαν ανώτατοι αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών, μεταξύ των οποίων ο διευθυντής Εθνικών Πληροφοριών, Τζέι Κλέιτον, και ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ.

Η συνάντηση διήρκεσε περισσότερο από μία ώρα, χωρίς ωστόσο να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα των νομοθετών.

Οι Δημοκρατικοί προαναγγέλλουν έρευνες

Η υπόθεση αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένων κοινοβουλευτικών ερευνών, καθώς οι Δημοκρατικοί προετοιμάζονται να αναλάβουν τον έλεγχο του Κογκρέσου τον Ιανουάριο.

Ο Τζιμ Χάιμς, κορυφαίο στέλεχος των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων, τόνισε ότι η εξαγωγή προηγμένων ημιαγωγών προς την Κίνα αποτελεί ζήτημα ύψιστης σημασίας για την αμερικανική εθνική ασφάλεια.

«Επιδιώκουμε εντατικά περισσότερες πληροφορίες προκειμένου να κατανοήσουμε τι συνέβη και κατά πόσον η διαδικασία λήψης αποφάσεων για τις εξαγωγές τσιπ επηρεάστηκε αθέμιτα ή τέθηκε σε κίνδυνο», ανέφερε.

Οι αποκαλύψεις εντείνουν τα ερωτήματα σχετικά με το εάν ο Λευκός Οίκος γνώριζε τους κινδύνους που συνδέονταν με τη σχέση του Χουάνγκ και γιατί ο Τραμπ συνέχισε να βασίζεται στις συμβουλές του για τη διαμόρφωση της αμερικανικής πολιτικής στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ο γερουσιαστής των Δημοκρατικών Κρις Κουνς, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει την προεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, δήλωσε ότι το Κογκρέσο θα διερευνήσει την υπόθεση και θα αναζητήσει απαντήσεις.

Ακόμη και Ρεπουμπλικανοί νομοθέτες έχουν ζητήσει περισσότερα στοιχεία από τη Nvidia. Τρεις βουλευτές του κόμματος απαίτησαν την προηγούμενη εβδομάδα από τον Χουάνγκ να συμμετάσχει μέσα στον Νοέμβριο σε εμπιστευτική ενημέρωση.

Το απόρρητο υπόμνημα και οι πρώτες υποψίες του FBI

Σύμφωνα με το CNN, ομοσπονδιακοί πράκτορες είχαν ενημερώσει ορισμένους νομοθέτες πριν από περίπου έναν χρόνο ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ ενδέχεται να αποτελούσε «στόχο επιχείρησης ξένης υπηρεσίας πληροφοριών».

Οι υποψίες επικεντρώθηκαν στη στενή σχέση του με την Άλις Χουάνγκ, Κινέζα υπήκοο που εκπροσωπούσε την εταιρεία κέντρων δεδομένων Megaspeed.

Αξιωματούχοι του FBI φέρονται να είχαν επισημάνει ότι η συγκεκριμένη γυναίκα διέθετε ασυνήθιστα μεγάλη αγοραστική δύναμη για τη θέση που κατείχε.

Οι αρχικές αυτές ανησυχίες αποτέλεσαν τη βάση για απόρρητο υπόμνημα που συντάχθηκε τον Μάιο, στο οποίο επισημαινόταν η στενή σχέση του επικεφαλής της Nvidia με γυναίκα την οποία οι αμερικανικές υπηρεσίες θεωρούν πλέον πράκτορα της κινεζικής κατασκοπείας.

Το υπόμνημα συντάχθηκε υπό την εποπτεία του Μάρκο Ρούμπιο και διανεμήθηκε σε περιορισμένο αριθμό υψηλόβαθμων κυβερνητικών αξιωματούχων πριν από την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα.

Την ίδια περίοδο, ερευνητική εταιρεία της Νέας Υόρκης που ειδικεύεται σε επενδυτικές στρατηγικές πτώσης των μετοχών είχε δημοσιοποιήσει έκθεση με ερωτήματα για τη «δυσάρεστα στενή» σχέση του Χουάνγκ με την Άλις Χουάνγκ.

Παρά τις πληροφορίες αυτές, ο Τραμπ δεν φαίνεται να έλαβε κάποια εμφανή πρωτοβουλία προκειμένου να αποστασιοποιηθεί από τον επικεφαλής της Nvidia.

Αν και ο Χουάνγκ δεν περιλαμβανόταν αρχικά στην ομάδα επιχειρηματιών που είχαν προσκληθεί να συνοδεύσουν τον Πρόεδρο στην Κίνα, ο Τραμπ επέμεινε τελικά στη συμμετοχή του.

Δεν έχει διευκρινιστεί εάν η αρχική απουσία του από τη λίστα συνδεόταν με το απόρρητο υπόμνημα.

Ο στενός δεσμός Χουάνγκ – Τραμπ και οι εξαγωγές τσιπ στην Κίνα

Ο Τζένσεν Χουάνγκ συγκαταλέγεται στους επιχειρηματίες της τεχνολογίας που έχουν αποκτήσει σημαντική επιρροή στη διαμόρφωση της πολιτικής Τραμπ για την τεχνητή νοημοσύνη.

Τον Σεπτέμβριο, συμμετείχε στη διαμόρφωση δέσμευσης που υπέγραψαν κορυφαία στελέχη της βιομηχανίας AI στον Λευκό Οίκο, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την αυτορρύθμιση των εταιρειών τους.

Παράλληλα, έχει επανειλημμένα ασκήσει πιέσεις προς τον Τραμπ για μεγαλύτερη ελευθερία στις πωλήσεις προηγμένων επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα.

Οι παρεμβάσεις του τον έχουν τοποθετήσει στο επίκεντρο μιας από τις πιο ευαίσθητες αντιπαραθέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει να διατηρήσει το τεχνολογικό της προβάδισμα έναντι του Πεκίνου.

Η σχέση των δύο ανδρών περιλαμβάνει συχνές τηλεφωνικές επικοινωνίες και επισκέψεις του Χουάνγκ στον Λευκό Οίκο.

Τον προηγούμενο μήνα, ο Τραμπ απένειμε στον CEO της Nvidia το Εθνικό Μετάλλιο Επιστήμης, αποκαλώντας τον «εκπληκτικό άνθρωπο».

«Ολόκληρος ο κόσμος λειτουργεί πλέον με Nvidia», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Οι κίνδυνοι για την εθνική ασφάλεια

Πρώην αξιωματούχοι των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών εκφράζουν έντονο προβληματισμό για το γεγονός ότι μια γυναίκα που θεωρείται ύποπτη για κατασκοπεία ενδέχεται να απέκτησε τόσο στενή πρόσβαση στον επικεφαλής μιας από τις σημαντικότερες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας.

Δύο πρώην υψηλόβαθμα στελέχη του FBI έθεσαν επίσης ερωτήματα για την απόφαση να μη δοθεί στον Χουάνγκ ειδική προειδοποιητική ενημέρωση ασφαλείας, η οποία θα τον πληροφορούσε ότι ενδέχεται να αποτελεί στόχο των κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Ο Χόλντεν Τρίπλετ, πρώην επικεφαλής αντικατασκοπείας στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας κατά την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ, υποστήριξε ότι οι ενδεχόμενες συνέπειες δεν περιορίζονται στην πρόσβαση σε τεχνολογικά μυστικά.

Όπως ανέφερε, ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι πληροφορίες που η Άλις Χουάνγκ ενδέχεται να συγκέντρωσε για τους επιχειρηματικούς συνεργάτες, τους προμηθευτές, τον τρόπο εφαρμογής των κυρώσεων και τις πιθανές μεθόδους παράκαμψής τους.

Η κινεζική κυβέρνηση αρνείται τις καταγγελίες. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Γκούο Τζιακούν, χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς περί συλλογής πληροφοριών για λογαριασμό του Πεκίνου «εντελώς αβάσιμες εικασίες» και προσπάθεια δυσφήμησης της Κίνας.

Το μέλλον του Χουάνγκ στη Nvidia και ο φόβος αυστηρότερης εποπτείας

Η Nvidia έχει ανακοινώσει ότι θα πραγματοποιήσει δική της έρευνα για τη συμπεριφορά του διευθύνοντος συμβούλου της.

Παραμένει, ωστόσο, ασαφές εάν το διοικητικό συμβούλιο θα μπορούσε να αποφασίσει την απομάκρυνσή του και ποιες θα ήταν οι συνέπειες μιας τέτοιας εξέλιξης.

Ο Χουάνγκ έχει μετατρέψει τη Nvidia σε έναν από τους ισχυρότερους προμηθευτές της παγκόσμιας βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης, ενώ δεν υπάρχει προφανής διάδοχός του.

Η υπόθεση προκαλεί ανησυχία και ευρύτερα στον τεχνολογικό κλάδο, καθώς στελέχη εταιρειών και εκπρόσωποι συμφερόντων φοβούνται ότι θα ενισχύσει τις πιέσεις στο Κογκρέσο για αυστηρότερη ρύθμιση της βιομηχανίας AI.

Παράλληλα, συνεργάτες του Τραμπ ανησυχούν ότι οι αποκαλύψεις προσφέρουν στους Δημοκρατικούς πρόσθετο πεδίο κοινοβουλευτικών ερευνών, με ορισμένους να εκφράζουν ακόμη και φόβους για ενδεχόμενη διαδικασία παραπομπής του Προέδρου.

Ο ίδιος ο Τραμπ, πάντως, επιχείρησε τη Δευτέρα να υποβαθμίσει τη σημασία της υπόθεσης.

Όταν ρωτήθηκε πότε ενημερώθηκε για πρώτη φορά σχετικά με τις υποψίες που αφορούν στον Χουάνγκ, απάντησε ότι θα έπρεπε να συμβουλευτεί τις υπηρεσίες πληροφοριών.

«Μπορεί να είχαν αναφερθεί. Σίγουρα δεν μου είχαν προκαλέσει ιδιαίτερη εντύπωση», δήλωσε.

Η τοποθέτηση αυτή προσθέτει νέα ερωτήματα γύρω από το τι γνώριζε ο Λευκός Οίκος και πώς διαχειρίστηκε τις πληροφορίες για μια υπόθεση που αγγίζει ταυτόχρονα την εθνική ασφάλεια, τον ανταγωνισμό ΗΠΑ – Κίνας και το μέλλον της αμερικανικής βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης.